Le rapport de décès vaccinal

Le but de ce rapport est de documenter comment, dans le monde entier, des millions de personnes sont décédées et des centaines de millions d’événements indésirables graves se sont produits après des injections avec la thérapie génique expérimentale de l’ARNm.

Nous révélons également le risque réel d’un génocide sans précédent.

LES FAITS

Notre objectif est de ne présenter que des faits solides et de rester à l’écart des allégations infondées. Les données sont claires et vérifiables. Des références peuvent être trouvées avec toutes les informations présentées, qui sont fournies comme point de départ pour une enquête plus approfondie.

COMPLICITÉ

Les données montrent que nous assistons actuellement au plus grand meurtre de masse organisé de l’histoire de notre monde. La gravité de cette situation nous oblige à nous poser cette question cruciale : prendrons-nous la défense de milliards d’innocents ? Ou allons-nous permettre le profit personnel sur la justice, et être complices ?

Des réseaux d’avocats du monde entier préparent des recours collectifs pour poursuivre tous ceux qui servent cet agenda criminel. Des centaines de millions de personnes dans le monde se soulèvent contre cette opération criminelle. À tous ceux qui ont été complices jusqu’à présent, nous disons : il est encore temps de se tourner et de choisir le camp de la vérité. Merci de faire le bon choix.

À L’ÉCHELLE MONDIALE

Bien que ce rapport se concentre sur la situation aux États-Unis, il s’applique également au reste du monde, car le même type d’injections expérimentales avec des taux de mortalité similaires – et des systèmes de corruption comparables pour cacher ces chiffres – sont utilisés dans le monde entier. C’est pourquoi nous encourageons tout le monde à travers le monde à partager ce rapport. Que ce soit un réveil pour toute l’humanité.

AU MOINS 5 FOIS PLUS DE MORTS

LES DÉCÈS PAR VACCIN SONT GRAVEMENT SOUS-RAPPORTÉS

Les données VAERS du CDC américain montrent qu’au 26 août 2021 déjà un demi-million de personnes souffraient d’effets secondaires graves, notamment d’accidents vasculaires cérébraux, d’insuffisance cardiaque, de caillots sanguins, de troubles cérébraux, de convulsions, de convulsions, d’inflammations du cerveau et de la moelle épinière, d’allergies potentiellement mortelles, de réactions allergiques, maladies auto-immunes, arthrite, fausse couche, infertilité, faiblesse musculaire d’apparition rapide, surdité, cécité, narcolepsie et cataplexie.

Outre le nombre astronomique d’effets secondaires graves, le CDC rapporte qu’environ 16 000 personnes sont décédées des suites des injections expérimentales. Cependant, selon un dénonciateur du CDC qui a signé une déclaration sous serment, le nombre réel de décès est au moins cinq fois plus élevé. C’est ce qu’a officiellement déclaré Jane Doe, experte en détection des fraudes dans le domaine de la santé au CDC : 1

« Au cours des 25 dernières années, j’ai développé plus de 100 algorithmes distincts de détection de fraude dans le domaine de la santé, à la fois dans le secteur public et privé. (…) Lorsque le vaccin COVID-19 est devenu clairement associé à la mort et aux préjudices des patients, j’étais enclin à enquêter sur la question. C’est mon estimation professionnelle que la base de données VAERS (le Vaccine Adverse Event Reporting System), bien qu’extrêmement utile, est sous-déclarée par un facteur conservateur d’au moins 5 (…) et j’ai évalué que les décès survenant dans les 3 jours suivant la vaccination sont plus élevés que ceux rapportés dans le VAERS par un facteur d’au moins 5. »

Le CDC sous-déclare également largement d’autres événements indésirables, comme les réactions allergiques graves (anaphylaxie). L’Informed Consent Action Network (ICAN) a rapporté qu’une étude a montré que le nombre réel d’anaphylaxie est 50 à 120 fois plus élevé que celui revendiqué par le CDC.2.3

En plus de cela, un chercheur privé a examiné de près la base de données VAERS et a essayé de rechercher des identifiants de cas spécifiques. J’ai trouvé d’innombrables exemples où les enregistrements de décès originaux ont été supprimés et, dans certains cas, les chiffres ont été modifiés pour des réactions plus douces. Il dit:4

«Ce que l’analyse de tous les nombres de cas nous dit en ce moment, c’est qu’il y a environ 150 000 cas qui manquent, qui étaient là, qui ne sont plus là. La question est : sont-ils tous des morts ?5

Le degré de criminalité du CDC a également été révélé il y a quelques années, lorsque des chercheurs ont enquêté sur le lien entre les vaccins et l’autisme. Ils ont découvert qu’il y a effectivement un lien direct. Alors, qu’a fait le CDC ?

Tous les chercheurs se sont réunis et une grande poubelle a été placée au milieu de la pièce. Ils y ont jeté tous les documents qui montraient le lien entre l’autisme et les vaccinations. Ainsi, les preuves ont été détruites.

Par la suite, un article dit « scientifique » a été publié dans Pediatric, affirmant que les vaccinations ne causent pas l’autisme. Cependant, un scientifique de premier plan au sein du CDC, William Thompson, a dénoncé ce crime. J’ai publiquement admis :

« J’ai été impliqué dans la tromperie de millions de personnes sur les effets secondaires négatifs possibles des vaccins. Nous avons menti sur les découvertes scientifiques.

Peut-être que le pire exemple de méthodologie criminelle utilisée pour cacher les décès dus au vaccin est le fait incroyable que le CDC ne considère pas une personne vaccinée jusqu’à deux semaines après l’injection.

Par conséquent, toute personne qui décède dans les deux semaines suivant l’injection n’est pas considérée comme une mort vaccinale, ce qui fausse encore plus les données.6.7

MODERNA : 300 000 ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

DES CENTAINES DE MILLIERS EN TROIS MOIS

Un lanceur d’alerte de Moderna a fait une capture d’écran d’un avis interne de l’entreprise intitulé « Confidentiel – Pour distribution interne uniquement », montrant que 300 000 événements indésirables ont été signalés en seulement trois mois. » Voici une citation de cet avis confidentiel :

« Cela a permis à l’équipe de gérer efficacement environ 300 000 rapports d’événements indésirables et 30 000 demandes d’informations médicales sur une période de trois mois pour soutenir le lancement mondial de leur vaccin COVID-19. »

https://alexberenson.substack.com/p/some-actual-news

MOINS DE 1% EST SIGNALÉ

UNE ÉTUDE MONTRE LE NOMBRE RÉEL D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES EST 100X PLUS ÉLEVÉ

Toutes ces informations nous montrent déjà que le nombre d’événements indésirables et de décès est une multitude de ce qui est dit au public. La situation est cependant encore bien pire, que la plupart d’entre nous ne peuvent même l’imaginer.

Le célèbre rapport Lazarus de Harvard Pilgrim Health Care inc. en 2009 a révélé qu’en général, seulement 1 % des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés :

« Les événements indésirables liés aux médicaments et aux vaccins sont courants, mais sous-déclarés. Bien que 25 % des patients ambulatoires subissent un événement indésirable médicamenteux, moins de 0,3 % de tous les événements médicamenteux indésirables et 1 à 13 % des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même, moins de 1 % des événements indésirables liés au vaccin sont signalés.

Voir : https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

RAISONS DE LA SOUS-DECLARATION

LA POPULATION EST INCONNUE ET MAL INFORMÉE

La raison pour laquelle moins de 1 % des événements indésirables sont signalés, est d’abord parce que la grande majorité de la population n’est pas au courant de l’existence de systèmes officiels de déclaration des événements indésirables vaccinaux.

Deuxièmement, l’industrie pharmaceutique a mené une guerre médiatique implacable au cours des dernières décennies contre tous les experts médicaux, qui ont tenté d’informer le public sur les dangers des vaccins.

Une stratégie déployée est l’insulte, et l’étiquette négative « anti-vaccinateur » a été choisie pour faire honte et blâmer tous les scientifiques, médecins et infirmières qui disent la vérité.

En raison de cette campagne criminelle de suppression agressive des données sur les événements indésirables, la majorité de la population n’a aucune idée que les vaccins peuvent causer des dommages.

Le message que le grand public entend et voit constamment, ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité : « Les vaccins sont sûrs et constituent le meilleur moyen de vous protéger des maladies. » Les milliers de livres, d’études scientifiques et de rapports documentant les effets dévastateurs des vaccins en général, ont été supprimés par tous les moyens possibles. Le fait indéniable que les enfants (et les personnes de tous âges, d’ailleurs) sont beaucoup plus malades aujourd’hui que jamais auparavant dans l’histoire, alors qu’ils sont en même temps la population la plus vaccinée de toute l’histoire, est catégoriquement nié.

La propagande généralisée des fabricants de vaccins, qui utilisent les agences gouvernementales comme principal carrousel, a simplement dit à l’humanité pendant des décennies que les événements indésirables sont très rares.

Lorsque les personnes vaccinées souffrent donc d’événements indésirables graves, il ne leur vient même pas à l’esprit que cela pourrait provenir d’injections antérieures, et donc ne le signalez pas comme tel.

Pendant la crise mondiale actuelle, les attaques contre les experts médicaux qui mettent en garde contre les vaccins ont atteint un niveau encore plus élevé. Les experts médicaux sont maintenant complètement déformés de tous les médias sociaux, leurs sites Web sont déclassés par Google, des chaînes YouTube entières sont supprimées, beaucoup ont perdu leur emploi et, dans certains pays, des experts médicaux ont été arrêtés, dans le but de supprimer la vérité sur les injections Covid expérimentales.

Les scientifiques qui dénoncent les vaccins sont même qualifiés de « terroristes nationaux ». Tous les moyens sont déployés par le cartel criminel des vaccins pour supprimer la vérité.

En conséquence, d’innombrables professionnels de la santé ont peur de signaler les événements indésirables, ce qui contribue encore à la sous-déclaration de ces effets secondaires. De plus, la quantité d’informations scientifiques mettant en garde contre ces agents biologiques, et le nombre d’experts médicaux mettant en garde l’humanité, est si écrasante et presque omniprésente – malgré les tentatives agressives de les faire taire – qu’il est pratiquement impossible pour un professionnel de la santé de ne pas être à moins conscients du risque qu’ils prennent, en administrant une injection non testée modifiant l’ADN, sans même informer leurs patients de ce qui est injecté dans leur corps.

S’ils voient ensuite leurs patients souffrir ou mourir, ils ont naturellement peur d’être tenus pour responsables, alors ils refusent de le signaler.

Enfin : de nombreux professionnels de la santé reçoivent des incitations financières pour promouvoir les vaccins. Au Royaume-Uni, par exemple, les infirmières reçoivent 10 euros par aiguille qu’elles introduisent dans un enfant. C’est encore une raison pour eux de ne pas signaler les événements indésirables.

DÉNONCIATEURS DU PROJECT VERITAS

MÉDECINS ET INFIRMIÈRES DÉCLARENT : « ILS NE FONT PAS DE RAPPORT ! »

Project Veritas est une organisation journalistique qui dénonce le crime et la corruption dans notre monde depuis des années. Ils reçoivent souvent des séquences vidéo de caméras cachées, qui révèlent ce qui se passe derrière des portes closes. Ils ont été contactés par plusieurs médecins et infirmiers fédéraux, qui ne peuvent plus se taire.

S T O P W O R L D C O N T R O L.COM

L E V A C C I N E D E A T H R E P O R T

Ils voient un grand nombre de patients arriver avec des effets indésirables graves, comme une insuffisance cardiaque, et ils remarquent que les autorités de leurs hôpitaux ne signalent aucune de ces blessures causées par le vaccin. Dr Maria Gonzales, médecin urgentiste des États-Unis Le ministère de la Santé et des Services sociaux, exprime son indignation à ce sujet au Phoenix Indian Medical Center.

Elle discute avec un collègue de la façon dont un patient a été vacciné et a par conséquent souffert d’une insuffisance cardiaque :

‘Ils ne vont pas blâmer le vaccin. Mais il a l’obligation de le signaler, n’est-ce pas ? Ils ne signalent pas !’ – ‘D’accord !’ – ‘Parce qu’ils veulent le mettre sous le tapis. Le gouvernement ne veut pas montrer que le vaccin est plein de merde.

Dans une interview avec James O’Keefe de Project Veritas, l’infirmière Jodi O’Malley témoigne :

« J’ai vu des dizaines de personnes arriver avec des effets indésirables. »

Elle ajoute qu’aucun d’entre eux n’est signalé. Lorsqu’on lui demande si elle n’a pas peur des répercussions pour avoir dit la vérité, elle répond :

‘Je n’ai pas peur, car ma foi est en Dieu. C’est le mal au plus haut niveau.

La vidéo montre également l’infirmière Jodi en train de parler à un médecin, qui cherche désespérément à briser le silence :

‘C’est de la merde. J’en ai marre. Alors qu’est-ce que nous allons devoir faire, parce que nous sommes à l’intérieur… J’y ai pensé. ‘-‘ Et, qu’est-ce qu’on fait ?’ – ‘Je ne sais pas, mais il y a tellement de choses Je veux exploser.’ – ‘Tellement. Comment faisons-nous cela ?’ – ‘Vous connaissez Project Veritas ?’

Il y a des milliers de médecins et d’infirmières comme celui-ci, dont le cœur brûle de parler, mais qui ont peur. J’ai été personnellement contacté par différents groupes de centaines de professionnels de la santé. Si vous êtes un professionnel de la santé et que vous souhaitez vous exprimer, veuillez contacter Project Veritas veritastips@protonmail.com ou Stop World Control : network@stopworldcontrol.com

Vous ne serez pas seul, mais vous trouverez une vaste armée de combattants de la liberté, dans le monde entier, qui se tiendra à vos côtés. S’il vous plaît, avancez et partagez votre histoire. L’humanité a besoin de vous !

Regardez les vidéos de Project Veritas avec les dénonciateurs médicaux ici :

https://www.projectveritas.com/news/federal-govt-whistleblower-goes-public-with-secret-recordings-government/

DES MILLIERS D’HISTOIRES

UN POST FACEBOOK RÉVÈLE LE TSUNAMI D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Une station d’information locale d’ABC a publié une demande sur Facebook pour que les gens partagent leurs histoires de proches non vaccinés décédés. Ils voulaient faire un reportage à ce sujet. Ce qui s’est passé était totalement inattendu. En cinq jours, plus de 250 000 personnes ont posté des commentaires, mais pas sur des êtres chers non vaccinés. Tous les commentaires parlent de proches vaccinés qui sont décédés peu de temps après avoir été injectés, ou qui sont handicapés à vie. Les 250 000 commentaires révèlent une vague de mort choquante parmi la population, et la souffrance déchirante que ces injections provoquent. La publication a déjà été partagée 200 000 fois, et ça compte…

Remarquez dans le dernier commentaire comment la dame dit que tout le monde à l’hôpital a peur de signaler cela comme une réaction au vaccin, et une autre personne dit « les médecins ne peuvent pas le signaler ». C’est la preuve de ce que j’ai expliqué plus tôt : la plupart des professionnels de la santé sont terrifiés à l’idée de signaler des événements indésirables, ce qui fait que la véritable prévalence des blessures vaccinales reste cachée au monde.

Les plus de 250 000 commentaires montrent qu’une fois que les gens trouvent un endroit sûr pour signaler leurs souffrances causées par les injections, nous assistons à un tsunami… Il ne s’agit que d’une seule publication sur Facebook, qui n’attire aucune attention des médias. Que verrions-nous si cela était annoncé aux informations et que tout le monde était autorisé à rapporter ses histoires ?

RÉSUMÉ DES DÉCÈS PAR VACCIN

CE QUI SE PASSE EST BEAUCOUP PIRE QUE NOUS PENSONS

Le VAERS a publié plus de 16 000 décès et plus de 450 000 événements indésirables au 28 août 2021

L’expert en fraude du CDC affirme que le nombre de décès est au moins cinq fois plus élevé 150 000 rapports ont été rejetés ou nettoyés par le système VAERS.

Le nombre réel d’anaphylaxie est 50 à 120 fois plus élevé que celui revendiqué par le CDC

Les personnes vaccinées qui meurent dans les deux semaines ne sont pas répertoriées comme décès vaccinaux

Moderna a reçu plus de 300 000 rapports d’événements indésirables en seulement trois mois

Le rapport Lazarus montre que seulement 1 % des événements indésirables sont signalés par le public

La majorité de la population n’est pas au courant de l’existence de systèmes permettant de signaler les effets indésirables des vaccins

La censure et la propagande agressives ont dit au public que les événements indésirables sont rares, ce qui fait que les gens ne comprennent pas comment leurs problèmes de santé découlent des injections passées

La honte et le blâme des professionnels de la santé qui disent n’importe quoi contre les vaccins incitent de nombreux membres de la communauté médicale à éviter de signaler les événements indésirables.

La peur d’être tenu pour responsable après avoir administré une injection qui a tué ou handicapé des patients, empêche en outre le personnel médical de le signaler

Le fait d’avoir accepté des incitations financières pour promouvoir et administrer les vaccins Covid empêche également le personnel médical de signaler les événements indésirables

Les fabricants de vaccins motivés par le profit ont toutes les raisons de ne pas signaler la destruction que leurs produits expérimentaux non testés causent à plus de 250 000 utilisateurs de Facebook commentent les décès et les blessures graves liés aux vaccins

Des infirmières et des médecins témoignent de la façon dont leurs hôpitaux cachent les blessures causées par les vaccins.

LES EXPERTS MONDIAUX AVERTISSENT L’HUMANITÉ

LES PRINCIPALES VOIX SCIENTIFIQUES ÉMETTENT DES AVERTISSEMENTS GRAVES

Ces données alarmantes conduisent des experts mondiaux, comme le prix Nobel de médecine, le Dr Luc Montagnier, à lancer un grave avertissement que nous sommes actuellement confrontés au plus grand risque de génocide mondial, dans l’histoire de l’humanité. Même l’inventeur de la technologie de l’ARNm, le Dr Robert Malone, met en garde contre ces injections qui utilisent sa technologie.

La situation est si grave que l’ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer, le Dr Mike Yeadon, s’est présenté pour avertir l’humanité de ces injections extrêmement dangereuses. L’une de ses vidéos les plus connues s’intitule « A Final Warning ».

Un autre scientifique de renommée mondiale, Geert Vanden Bossche, ancien chef du bureau de développement des vaccins en Allemagne et directeur scientifique d’Univac, risque également son nom et sa carrière, en dénonçant courageusement l’administration des vaccins Covid. Le développeur du vaccin avertit que les injections peuvent compromettre l’immunité des vaccinés, les rendant vulnérables à chaque nouvelle variante.

Les survivants de l’holocauste de la Seconde Guerre mondiale ont écrit à l’Agence européenne des médicaments pour demander l’arrêt des injections, qu’ils considèrent comme un nouvel holocauste.

