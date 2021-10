Un groupe financé par Soros publie des « Pandora Papers » exposant prétendument les « secrets offshore » des dirigeants mondiaux

Les Eugénistes transhumanistes du Nouvel Ordre mondial feraient-ils pression sur les dirigeants mondiaux et autres personnalités de premier plan, aux fins d’exécution au mieux dans la plus grande rigueur de leurs plans initiaux d’extermination des populations mondiales? JDDM – MIRASTNEWS

Les journalistes ont affirmé que les documents divulgués par 14 sociétés offshore révélaient « comment l’état de droit a été infléchi et brisé dans le monde entier par un système de secret financier activé par les États-Unis et d’autres pays riches ».

Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié les Pandora Papers, la plus grande mine de données offshore divulguées, accusant les dirigeants mondiaux, les hommes d’affaires et les célébrités de se livrer à des activités offshore.

Le consortium, qui reçoit un soutien financier général de l’Open Society Foundations, fondée par le milliardaire hongro-américain George Soros, affirme que les documents qui viennent d’être publiés représentent « l’exposé le plus vaste du secret financier à ce jour ».

Selon l’ICIJ, l’enquête a impliqué plus de 650 journalistes de 117 pays. Il comprendrait 11,9 millions de fichiers divulgués « couvrant tous les coins du globe ».

Blanchiment de billets d’un dollar – Sputnik International, 1920, 03.10.2021

Les dossiers suggèrent que les États-Unis sont « le premier paradis fiscal » au monde. Selon le rapport, l’État du Dakota du Sud à lui seul abrite actuellement des milliards de dollars de richesse liés à des personnes accusées de crimes financiers.

« Il n’y a jamais eu quoi que ce soit à cette échelle et cela montre la réalité de ce que les sociétés offshore peuvent offrir pour aider les gens à cacher de l’argent douteux ou à éviter l’impôt », a déclaré Fergus Shiel de l’ICIJ.

Les conclusions explosives de l’enquête internationale ont été publiées cinq ans après les Panama Papers de l’ICIJ, qui citaient des documents appartenant prétendument au cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca pour affirmer que certains dirigeants nationaux et leurs confidents avaient utilisé des opérations bancaires offshore pour dissimuler leur fortune.

Les enquêteurs affirment avoir découvert des transactions secrètes et des avoirs cachés d’environ 35 dirigeants nationaux actuels et anciens et de plus de 300 hauts fonctionnaires.

Dans le même temps, l’authenticité des données n’a pas été confirmée, Mossack Fonseca refusant de le faire et accusant les journalistes d’avoir commis un crime.

Propriété alléguée du roi de Jordanie

Selon l’enquête, le roi de Jordanie Abdullah II bin Al-Hussein a utilisé des sociétés des îles Vierges britanniques et d’autres territoires offshore pour acheter des propriétés au Royaume-Uni et aux États-Unis d’une valeur de plus de 100 millions de dollars. Les rapports affirmaient qu’il avait acheté des manoirs à Malibu, en Californie, et des propriétés à Londres et à Ascot au Royaume-Uni.

Le roi de Jordanie Abdallah II s’adresse au Parlement à Amman, en Jordanie, le dimanche 10 novembre 2019

© AP Photo / Raad Adayleh

Au total, les journaux affirment que le roi a acheté 15 maisons depuis qu’il a pris le pouvoir en 1999.

Les avocats du monarque ont toutefois souligné qu’il n’y avait rien d’illégal à ce que le roi soit propriétaire des maisons, notant que toutes les propriétés avaient été achetées avec sa fortune personnelle.

« SM [Sa Majesté] n’a à aucun moment détourné les deniers publics ou fait quelque usage que ce soit des produits d’aide ou d’assistance destinés à l’usage public … SM se soucie profondément de la Jordanie et de son peuple et agit avec intégrité et dans le meilleur intérêt de son pays et ses citoyens à tout moment », indique un communiqué officiel.

Les problèmes de Tony Blair

L’ex-Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie sont également mentionnés dans le dossier. Les documents affirmaient qu’ils avaient acquis une maison de ville à Marylebone, dans le centre de Londres, en juillet 2017 en achetant la société offshore qui en était propriétaire.

Alors que l’accord lui-même (qui leur a permis d’économiser environ 312 000 £, soit 422 000 $ d’impôts fonciers) était parfaitement conforme à la loi britannique, le politicien travailliste était un opposant bien connu aux échappatoires fiscales.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair prononce un discours sur l’avenir du Parti travailliste et de la politique progressiste au Hallam Conference Centre, dans le centre de Londres, le mercredi 18 décembre 2019. – Sputnik International, 1920, 03.10.2021

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair prononce un discours sur l’avenir du Parti travailliste et de la politique progressiste au Hallam Conference Centre, dans le centre de Londres, le mercredi 18 décembre 2019.

© AP Photo / Yui Mok

Selon Cherie Blair, les vendeurs ont insisté pour qu’ils achètent la maison par l’intermédiaire de la société offshore, alors qu’elle l’a ramenée selon les règles britanniques – ce qui signifie que les Blair devront payer un impôt sur les plus-values ​​s’ils vendent la propriété à l’avenir.

La famille du président azerbaïdjanais

Les documents divulgués alléguaient également que la famille d’Ilham Aliyev avait acheté au moins 17 propriétés d’une valeur totale de 540 millions de dollars via des transactions offshore. Cela comprend un immeuble de bureaux à Londres d’une valeur de 44 millions de dollars, qui a été acheté par un ami de la famille pour le fils du président Heydar Aliyev, qui avait 11 ans à l’époque.

Le président azerbaïdjanais sortant Ilham Aliyev avec son épouse, Merhiban, votant dans un bureau de vote à Bakou pendant les élections présidentielles

© Spoutnik / Alexey Kudenko / Accéder à la banque de photos

En outre, l’une de leurs propriétés aurait été vendue au domaine de la couronne de la reine pour environ 90 millions de dollars.

Affaire ukrainienne

Les documents mentionnaient également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un comédien devenu homme politique qui a remporté les élections de 2019 en se faisant passer pour un combattant contre la corruption. Les dossiers suggèrent que pendant la campagne présidentielle, Zelensky a transféré sa participation de 25% dans une société offshore à un ami proche, qui est devenu plus tard le principal conseiller du président.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky tient une conférence de presse à l’occasion du premier anniversaire de sa présidence, le 20 mai 2020.

© Spoutnik / трингер / Accéder à la banque de photos

Zelensky a refusé de répondre au rapport explosif et on ne sait pas s’il en reste un bénéficiaire.

La liste des politiciens du dossier s’allonge et comprend le Premier ministre de la République tchèque Andrej Babis, le président de Chypre Nicos Anastasiades, le président de l’Équateur Guillermo Lasso, le président du Kenya Uhuru Kenyatta et bien d’autres.

Evgeny Mikhaylov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Les Pandora Papers disent que le cabinet d’avocats américain McKenzie a aidé à créer un système offshore moderne

© Flickr / Enough Food IF

WASHINGTON (Sputnik) – Le principal cabinet d’avocats américain Baker McKenzie fait partie de ceux qui soutiennent le système offshore existant, a déclaré le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) dans un rapport.

Dimanche, l’ICIJ a publié une nouvelle fuite sur les secrets financiers présumés de plus de 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, ainsi que de plus de 330 politiciens et responsables du monde entier.

« L’enquête de Pandora Papers montre également comment Baker McKenzie, le plus grand cabinet d’avocats des États-Unis, a aidé à créer le système offshore moderne et continue d’être un pilier de cette économie souterraine », a déclaré l’ICIJ.

L’ICIJ a ensuite nommé le milliardaire ukrainien Ihor Kolomoisky parmi ses clients.

« Les personnes pour lesquelles l’entreprise a travaillé comprend l’oligarque ukrainien Ihor Kolomoisky, qui, selon les autorités américaines, aurait blanchi 5,5 milliards de dollars par le biais d’un enchevêtrement de sociétés écrans, achetant des usines et des propriétés commerciales à travers le cœur des États-Unis », a déclaré le groupe.

Un autre nom important sur la liste des clients de McKenzie est le financier fugitif Jho Low, qui est « accusé par les autorités de plusieurs pays d’avoir organisé le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars d’un fonds de développement économique malaisien connu sous le nom de 1MDB ».

L’ICIJ a décrit l’exposition qui vient d’être publiée sur les activités financières illicites comme la plus vaste à ce jour, notant que l’enquête a impliqué plus de 600 journalistes de 117 pays ainsi que plus de 11,9 millions de fichiers divulgués « couvrant tous les coins du globe ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

L’ICIJ pourrait publier plus de données sur les programmes offshore, a 12 millions de fichiers sous examen

© AP Photo / LM Otero

WASHINGTON (Sputnik) – Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a déclaré dimanche à Sputnik qu’il n’exclut pas d’autres révélations sur les stratagèmes offshore utilisés par les personnes les plus riches et les plus puissantes du monde dans les prochains jours, mois ou même années étant donné que groupe passe au peigne fin 12 millions de fichiers.

Plus tôt dans la journée, l’ICIJ a publié une nouvelle fuite de « Pandora Papers » sur les prétendus secrets financiers de plus de 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens ainsi que de plus de 330 politiciens et responsables du monde entier.

Les conclusions explosives du rapport portent le nom du roi de Jordanie Abdullah II bin Al-Hussein, de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, du président ukrainien Volodymyr Zelensky et même de la chanteuse colombienne Shakira, parmi une foule d’autres personnalités.

« Nous avons tendance à continuer à publier sur la base des documents. Nous avons l’intention de publier dans les prochains jours et mois et peut-être dans les années à venir. Eh bien, ce sont 12 millions de documents, donc je suis sûr que d’autres histoires viendront », a déclaré un porte-parole de l’ICIJ. mentionné.

Ils étaient également ouverts à l’idée que de nouveaux noms importants pourraient émerger au cours de l’enquête.

« Je ne connais pas la réponse à cela, cela dépend de ce que nous allons découvrir. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il nous a fallu 2 ans pour trouver les 35 que nous avons. Nous pouvons en découvrir plus mais nous ne Je ne sais pas », a ajouté le porte-parole.

Les Pandora Papers sont considérés comme la plus grande mine de données offshore divulguées et ne sont que la dernière d’une série de révélations de ce type au cours des dernières années. Des conclusions similaires sont apparues à la suite des dossiers FinCen, Paradise Papers, Panama Paper et LuxLeaks.

Organisée par l’ICIJ, l’enquête et l’analyse des résultats ont impliqué la participation de plus de 650 journalistes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Les articles de Pandora présentent 3 présidents actuels et 11 anciens présidents latino-américains, selon un rapport

MOSCOU (Sputnik) – Les présidents sortants de l’Équateur, du Chili et de la République dominicaine, ainsi que 11 anciens dirigeants latino-américains, sont répertoriés dans l’enquête des Pandora Papers sur les stratagèmes offshore des riches et puissants, a rapporté dimanche le journal espagnol El Pais.

Selon le média, la plupart des 14 dirigeants latino-américains présentés dans les documents sont des politiciens de droite. Sebastian Pinera du Chili, Guillermo Lasso de l’Équateur et Luis Abinader de la République dominicaine ont tous été de riches hommes d’affaires.

La liste des anciens présidents mentionnés comprend les colombiens Cesar Gaviria et Andres Pastrana, les honduriens Porfirio Lobo, les péruviens Pedro Pablo Kuczynski, les paraguayens Horacio Cartes et les panaméens Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli et Ernesto Perez Balladares.

Les Pandora Papers sont la plus grande mine de données offshore divulguées, comprenant 11,9 millions de fichiers. Le Consortium international des journalistes d’investigation, qui a publié le dossier, affirme qu’il contient des données sur la richesse secrète et les transactions des politiciens et des hommes d’affaires du monde entier.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Pandora Papers : le Pakistanais Imran Khan promet d’enquêter sur les prétendues transactions offshore d’Inner Circle

© REUTERS / SAIYNA BASHIR

MOSCOU (Sputnik) – Le Premier ministre pakistanais Imran Khan est devenu dimanche l’un des premiers dirigeants mondiaux à réagir aux « Pandora Papers » et a déclaré qu’Islamabad enquêterait sur les activités des citoyens mentionnés dans les documents divulgués.

« Nous nous félicitons des Pandora Papers exposant les richesses mal acquises des élites, accumulées par le biais de l’évasion fiscale et de la corruption et blanchies dans des « paradis » financiers. Le panel FACTI du SG de l’ONU a calculé la somme astronomique de 7 000 milliards de dollars d’actifs volés garés dans des paradis fiscaux en grande partie offshore », a déclaré Khan dans une série de tweets.

Si elles ne sont pas contrôlées, les inégalités entre les États riches et les États pauvres augmenteront à mesure que la pauvreté augmentera dans ces derniers. Cela conduira à son tour à un flot de migration économique des États pauvres vers les États riches, provoquant une instabilité économique et sociale supplémentaire à travers le monde.

– Imran Khan (@ImranKhanPTI) 3 octobre 2021

Dimanche, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié une nouvelle fuite de « Pandora Papers » sur l’implication présumée d’un certain nombre de dirigeants mondiaux et d’autres personnalités de premier plan dans des stratagèmes offshore. L’ICIJ a affirmé que les membres du cercle restreint d’Imran Khan, y compris les ministres du cabinet, leurs familles et les principaux bailleurs de fonds, ont « secrètement possédé un éventail d’entreprises et de fiducies détenant des millions de dollars de richesse cachée ».

L’ICIJ suggère que le ministre des Finances de Khan, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, et sa famille, et le fils de l’ancien conseiller du Premier ministre pour les finances et les revenus, Waqar Masood Khan, font partie de ceux dont les avoirs ont été ostensiblement révélés.

« Les dossiers révèlent également les transactions offshore d’un des principaux donateurs du PTI, Arif Naqvi, qui fait face à des accusations de fraude aux États-Unis », a écrit l’ICIJ.

Selon l’enquête, des chefs militaires ont également été impliqués. Il n’y a aucune information sur l’implication du chef du gouvernement lui-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Snowden commente les articles de Pandora disant que les sociétés offshore compilent toujours des bases de données secrètes

© AP Photo / Armando Franca

MOSCOU (Sputnik) – L’ancien officier du renseignement américain et lanceur d’alerte Edward Snowden qui a divulgué des informations classifiées sur des programmes de surveillance numérique, affirme que les sociétés offshore continuent de compiler des bases de données secrètes, malgré des fuites telles que les Pandora Papers.

« Le côté humoristique de cette histoire très sérieuse est que même après deux fuites apocalyptiques de cabinets d’avocats/financiers offshore, ces industries continuent de compiler de vastes bases de données en ruine, et les sécurisent toujours avec un post-it marqué » ne fuient pas », » a déclaré samedi Snowden sur Twitter. « Chapeau à la source ! »

Plus tôt dans la journée, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié une nouvelle fuite sur les prétendus secrets financiers de plus de 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, ainsi que de plus de 330 politiciens et responsables du monde entier.

L’ICIJ a déclaré que la publication, appelée Pandora Papers en référence au scandale des Panama Papers en 2016, était basée sur une fuite de 11,9 millions de fichiers. L’ICIJ a déclaré que plus de 600 journalistes dans 117 pays ont participé à l’enquête qui a couvert tous les coins du globe.

Snowden, un ancien sous-traitant de la National Security Agency (NSA) des États-Unis, a divulgué des centaines de milliers de documents classifiés en 2013. En plus d’exposer le programme de surveillance domestique américain, les documents de Snowden illustraient également l’ampleur et la portée de l’espionnage américain d’autres nations, y compris l’écoute routinière des dirigeants mondiaux.

Snowden a fui les États-Unis pour Hong Kong, puis en Russie, où il a passé plus d’un mois bloqué dans un aéroport de Moscou alors que les États-Unis tentaient de le faire livrer pour faire face à un procès pénal pour espionnage.

Le lanceur d’alerte a finalement obtenu l’asile en Russie et a reçu un permis de séjour de trois ans à l’été 2014, qui a été prolongé et finalement remplacé par un permis permanent.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Pandora Papers : Une fuite de fichiers offshore met en lumière la richesse secrète des dirigeants mondiaux

Des accords secrets et des avoirs cachés de centaines de dirigeants mondiaux, de politiciens et de milliardaires sont devenus publics grâce à l’une des plus grandes fuites de documents financiers de l’histoire. Le nouveau dossier offshore est baptisé Pandora Papers.

Plus de 650 journalistes, dirigés par le Consortium international du journalisme d’investigation (ICIJ), ont examiné des millions de dossiers, dont trois douzaines de chefs d’État actuels et anciens et plus de trois cents fonctionnaires.

Les documents relient entre autres le président russe Vladimir Poutine à des avoirs secrets à Monaco et indiquent que le Premier ministre tchèque, le magnat Andrei Babiš, qui doit être élu dans une semaine, n’a pas déclaré la société offshore pour laquelle deux villas en le sud de la France ont été acquis…

Le nouveau dossier poursuit la tradition des sept dernières années, au cours desquelles des documents financiers de sociétés offshore ont fui à plusieurs reprises dans l’espace public. Les plus célèbres d’entre eux sont FinCen, Paradise Papers, Panama Papers et LuxLeaks.

Grâce à la nouvelle fuite, les partenaires médias de l’ICIJ, y compris le programme Panorama de la BBC, ont eu accès à 12 millions de documents d’entreprises fournissant des services financiers dans des juridictions offshore – des pays avec des régimes fiscaux préférentiels, des déclarations faciles et des procédures d’enregistrement et de liquidation des entreprises extrêmement simplifiées.

Les documents ont fuité de sociétés opérant notamment dans les îles Vierges britanniques et à Chypre, au Panama, au Belize, à Singapour, aux Émirats arabes unis et en Suisse.

Appartement de plain-pied à Monaco

Le dossier contient des documents suggérant qu’une partie des biens du président Poutine est cachée à Monaco – c’est la conclusion à laquelle sont parvenus les reporters du programme d’investigation de la BBC Panorama, qui ont étudié les dossiers de Pandora Papers.

Ils ont trouvé un lien entre les appartements de Svetlana Krivonogikh à Monaco avec une entreprise qui servait Gennady Timchenko et Piotr Kolbin. On pense que tous les trois ont eu des liens très étroits avec Poutine à des moments différents.

[Pour le président Vladimir Poutine nous prenons cela avec des pincettes, car une manipulation pour l’incriminer faussement est possible comme par le passé avec l’affaire de la villa de Navalny démentie par Poutine lui-même ou encore l’affaire des empoisonnement à Londres. Cela pourrait être une autre tentative de déstabilisation. Par contre sa famille a le droit de faire des investissements si la loi russe est respectée. JDDM – MIRASTNEWS]

Il ressort des documents que les appartements de luxe à Monaco donnant sur le port appartiennent à Svetlana Krivonogikh et ont été achetés en 2003 pour 3,6 millions de dollars.

Il y a un an, le journal russe Project, qui a depuis été reconnu par le Kremlin comme une organisation indésirable et interdit, appelé Krivonogikh mère de la fille de Poutine prétendument née en 2003. L’attaché de presse de Poutine, Dmitri Peskov, interrogé sur Krivonogikh, a répondu à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais entendu parler d’une telle femme.

Comme le montre le dossier Pandora Papers, Moores Rowland était en charge des Crookedlegs à Monaco. Comme Panorama l’a découvert, Timchenko et feu Kolbin faisaient partie des clients de l’entreprise. Tous deux ont fait l’objet de sanctions américaines en tant que représentants du cercle restreint de Poutine.

Lorsqu’on leur a demandé de commenter, les avocats de Timchenko ont répondu que leur client n’avait jamais enfreint la loi, et Moores Rowland a déclaré qu’ils évaluaient très attentivement les nouveaux clients et qu’ils agissaient toujours dans le cadre des règles établies. Et ils ne peuvent pas commenter les affaires des clients individuels en raison de la confidentialité de la relation.

L’immobilier britannique comme aimant à capitaux douteux

Certains des noms du dossier ont déjà été utilisés dans le cadre de soupçons de corruption, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

L’une des principales révélations a été l’ampleur de l’achat de biens immobiliers au Royaume-Uni par des personnages célèbres et riches par le biais de programmes offshore secrets, mais totalement légaux. La fuite contient des informations sur 95 000 entreprises utilisées à cette fin.

Cela souligne une fois de plus que les autorités britanniques n’ont pas tenu leurs nombreuses promesses de créer un registre des propriétaires de biens offshore, malgré les craintes du public que de tels investissements puissent servir d’outil pour blanchir des produits illégaux.

Voici juste un exemple. La famille du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a été accusée d’avoir volé son propre pays. Les Pandora Papers indiquent que les Aliyev et leurs associés ont été impliqués dans des transactions immobilières au Royaume-Uni d’une valeur de plus de 400 millions de livres (plus d’un demi-milliard de dollars américains).

Certains des accords des Aliyev sont capables de pousser les autorités britanniques à la peinture. Par exemple, la première famille d’Azerbaïdjan semble avoir levé plus de 30 millions de livres sterling en vendant l’un de ses bâtiments au domaine de la Couronne. C’est un empire de biens immobiliers et de terres valant des dizaines de milliards de livres, appartenant à la reine, mais gouverné dans l’intérêt de ses sujets.

Les avoirs offshore des leaders mondiaux en Grande-Bretagne

Три шикарных особняка в Калифорнии обошлись ему в $68 млн

У короля имеются и апартаменты в Вашингтоне, где учился его сын

А в Британии королю среди прочего принадлежит вот эта недвижимость у Букингемского дворца. Здание слева и три квартиры в доме справа

Алиевы, первая семья Азербайджана, создали масштабную сеть офшоров для тайного вложения денег

Из досье следует, что семья и приближенные Алиева вложили в британскую недвижимость свыше $500 млн

Недвижимость в центре Лондона за 33 млн фунтов оформлена на 11-летнего сына президента

В 2018-м они продали за 66 млн фунтов недвижимость, купленную за 35 млн 10 годами ранее

De nombreuses transactions reflétées dans les documents divulgués sont tout à fait légales.

Mais, selon Fergus Schiel de l’ICIJ, « l’ampleur de la fuite est sans précédent, et elle démontre clairement quels services les sociétés offshore peuvent offrir à ceux qui souhaitent cacher des revenus douteux ou échapper à l’impôt ».

« Ils utilisent des comptes et des fiducies offshore pour acheter des millions de dollars de biens immobiliers dans d’autres pays et s’enrichir ainsi que leurs familles aux dépens des citoyens ordinaires. »

L’ICIJ est convaincu que cette enquête ouvrira la boîte de Pandore – d’où le nom de Pandora Papers.

Manoirs californiens du roi de Jordanie

Les documents mettent en lumière la façon dont le roi de Jordanie Abdallah II a secrètement acheté 100 millions de dollars de biens immobiliers aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Au cours de ses deux décennies de règne, accompagnées d’accusations d’autoritarisme, le roi a acquis 15 maisons et appartements dans des quartiers à la mode de Californie et d’Angleterre.

Les juristes royaux disent qu’Abdullah II a tout acheté avec ses économies personnelles, qu’il dépense, y compris pour les besoins des citoyens jordaniens. Ils appellent l’enregistrement par le biais de sociétés offshore une pratique courante chez les personnes célèbres soucieuses de la sécurité et de la confidentialité.

Les rapports basés sur les Pandora Papers apparaîtront dans les médias partenaires de l’ICIJ et d’autres publications pendant plus d’une journée. On nous parlera aussi du demi-milliard d’État du président du Kenya Uhuru Kenyatta caché dans les offshores, de la richesse du cercle restreint du Premier ministre pakistanais Imran Khan, et de ce qu’a fait Volodymyr Zelensky avec une participation dans une société offshore avant de remporter le élections présidentielles en Ukraine en 2019.

Comment un garçon de 11 ans est devenu maître de maison à Londres

Les Pandora Papers montrent comment la famille du dirigeant azerbaïdjanais Aliyev a acquis 17 propriétés au Royaume-Uni, dont un immeuble de bureaux de 33 millions de livres sterling pour son fils de 11 ans, Heydar.

Le bâtiment situé dans le quartier de Mayfair le plus cher de Londres a été acheté par Mallnick Holdings, qui appartient à la famille du président Ilham Aliyev depuis 2009. Un mois plus tard, la propriété a été réenregistrée à Heydar.

Une analyse des documents financiers divulgués a également révélé que la famille Aliyev a vendu un autre immeuble de bureaux à proximité en 2018 au Crown Estate pour 66 millions de livres. Le Crown Estate a déclaré qu’il avait effectué toutes les vérifications légales avant l’achat et qu’il subissait actuellement un deuxième contrôle.

Le gouvernement britannique, pour sa part, s’est engagé à lutter contre le blanchiment d’argent en durcissant les lois et lancera un registre des propriétaires offshore dès que le calendrier législatif en aura le temps.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BBC