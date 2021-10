Les 10 % des Américains les plus riches possèdent environ 90 % des actions sur les marchés américains – Rapport + Des adolescents en bonne santé souffrent et meurent des vaccins contre le coronavirus – le CDC s’en soucie-t-il même?

Les 10 % des Américains les plus riches possèdent environ 90 % des actions sur les marchés américains – Rapport

© REUTERS / Brendan McDermid

Le marché boursier, qui a à peu près doublé depuis son creux de mars 2020 et a augmenté de près de 40 % depuis janvier 2020, aurait été la principale source de création de richesse et d’inégalité aux États-Unis pendant la pandémie.

Les 10 % d’Américains les plus riches détiennent désormais 89 % de toutes les actions du pays, marquant ainsi une nouvelle étape qui souligne le rôle du marché boursier dans l’élargissement des écarts de richesse, a rapporté CNBC lundi, citant de nouvelles données de la Réserve fédérale américaine.

Selon le rapport, les 1 % les plus riches ont gagné plus de 6 500 milliards de dollars en actions de sociétés et en fonds communs de placement pendant la pandémie de COVID-19, tandis que les 90 % les plus pauvres ont gagné 1 200 milliards de dollars.

Au deuxième trimestre de cette année, les 10 % d’Américains les plus riches auraient détenu un montant record d’actions de sociétés et de fonds communs de placement, tandis que les 90 % d’Américains les plus bas ne détenaient qu’environ 11 % des actions, contre 12 % avant la pandémie.

Les chiffres révèlent que la richesse totale des 1% les plus riches a atteint un nouveau sommet de 32%. Les actions ont représenté environ 70% de la croissance de leur richesse au cours de la dernière année et demie, ce qui en fait l’un des booms d’actifs les plus rapides de l’histoire récente.

« Les 1% les plus riches possèdent beaucoup d’actions, le reste d’entre nous en possède un peu », a déclaré Steven Rosenthal, un chercheur principal du Urban-Brookings Tax Policy Center, cité dans le rapport.

Malgré des millions de nouveaux investisseurs entrés en bourse au cours des derniers mois, pour la première fois depuis le début de l’épidémie, la concentration des richesses s’étend, conduisant à ce que de nombreux experts et médias ont surnommé « la démocratisation » des actions.

Fait intéressant, au cours des deux dernières années, Robinhood, une société proposant des transactions sans commission via une application, a ajouté plus de 10 millions de nouveaux comptes, selon le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société, portant le nombre total de comptes à plus de 22 millions, dont beaucoup qui appartiennent à de jeunes investisseurs pour la première fois.

Dans cette photo d’archive du mercredi 14 octobre 2020, le drapeau américain est suspendu à l’extérieur de la Bourse de New York à New York – Sputnik International, 1920, 18.10.2021

Dans cette photo d’archive du mercredi 14 octobre 2020, le drapeau américain est suspendu à l’extérieur de la Bourse de New York à New York

© AP Photo / Frank Franklin II

Malgré le fait que le marché soit de plus en plus largement détenu par de plus en plus d’investisseurs, les gains et les revenus qu’il génère ne sont pas également répartis.

Bien que l’afflux de nouveaux investisseurs soit plutôt important, selon Rosenthal, ils sont encore mineurs, la taille moyenne des comptes chez Robinhood étant d’environ 4 500 $. Lorsque le marché boursier augmentera, ils verront des rendements en dollars nettement inférieurs à ceux des investisseurs fortunés avec des portefeuilles d’actions d’une valeur de centaines de milliers, voire de millions de dollars.

« Beaucoup de jeunes investisseurs ont également acheté à des prix plus élevés, par rapport aux gros investisseurs qui sont sur le marché depuis des années et voient des gains plus importants », a expliqué Rosenthal.

En outre, bon nombre de ces nouveaux investisseurs auraient une mentalité commerciale, achetant et vendant des actions rapidement et avec un effet de levier dans l’espoir de réaliser des bénéfices rapides. Bien qu’une telle technique ait le potentiel de produire de grands gagnants, elle peut également entraîner des rendements inférieurs à ceux des investisseurs qui se contentent d’acheter et de conserver à long terme.

Dans l’ensemble, la valeur des actions des 10 % les plus riches aurait augmenté de 43 % entre janvier 2020 et juin 2021. Les 90 % les plus pauvres de la population ont vu leur patrimoine boursier augmenter à un rythme plus lent de 33 %.

« Ils pourraient représenter une part plus importante de l’activité commerciale, mais c’est différent de la propriété et de la richesse », a conclu Rosenthal.

Les marchés américains finiront par « toucher le mur » en raison de l’inflation

En attendant, plus tôt dans la journée, lors d’une interview avec CNBC, le magnat de Wall Street Carl Icahn a prédit que face à une masse monétaire énorme et à une inflation croissante, les marchés américains pourraient faire face à de graves problèmes à long terme.

« À long terme, nous allons certainement nous heurter au mur », a-t-il déclaré au « Fast Money Halftime Report » de la chaîne. nous entrons dans l’inflation. Si vous regardez autour de vous, vous voyez de l’inflation tout autour de vous et je ne sais pas comment vous allez gérer cela à long terme. »

Pour aider l’économie à se remettre de la pandémie, la Réserve fédérale et le Congrès ont débloqué des milliards de dollars de mesures de relance. Selon des rapports, le bilan de la Réserve fédérale a augmenté de plus de 3 000 milliards de dollars grâce à son programme d’assouplissement quantitatif à durée indéterminée, tandis que le gouvernement a dépensé plus de 5 000 milliards de dollars pour aider les Américains à faire face à la crise des soins de santé.

Sur cette photo d’archive du 5 novembre 2020, un panneau pour Wall Street est sculpté sur le côté d’un immeuble. Les actions baissent en début de séance à Wall Street, tirant les principaux indices légèrement en dessous des sommets records qu’ils ont atteints la semaine dernière. – Sputnik International, 1920, 02.10.2021

Cette énorme masse monétaire a joué un rôle dans les pressions croissantes sur les prix de l’économie. En août, l’inflation a atteint un nouveau sommet en 30 ans, selon les données du Bureau of Economic Analysis des États-Unis, en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’une demande inhabituellement élevée.

Quel désastre! pic.twitter.com/iGlbvmvQie

– Jeb Handwerger (@goldstocktrades) 18 octobre 2021

Cependant, alors qu’Icahn aurait insisté pour ne pas faire de prédiction sur le moment précis de la crise, il a néanmoins exprimé sa conviction que les marchés finiraient par payer le prix de ces politiques à long terme.

Vous aimez cette histoire ? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Des adolescents en bonne santé souffrent et meurent des vaccins contre le coronavirus – le CDC s’en soucie-t-il même?

Everest Romney, un joueur de basket-ball de Corner Canyon High School âgé de 17 ans, a reçu un vaccin contre le coronavirus [de la maladie COVID-9] le 21 avril. Il a commencé à ressentir des douleurs au cou, de la fièvre et de graves maux de tête un jour plus tard.

Après plus d’une semaine de symptômes et incapable de bouger librement son cou, Romney a été diagnostiqué avec deux caillots sanguins à l’intérieur de son cerveau et un à l’extérieur.

Il est sorti de l’unité de soins intensifs (USI) le 6 mai, les yeux gonflés et sa carrière de basketteur probablement terminée.

« Le plus dur, c’est que je l’ai laissé faire cette injection. Et il était en bonne santé et bien avant. Mais vous le questionnez. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le remettre en question quand tout va mal », a déclaré Cherie Romney, la mère d’Everest.

Ça aurait pu être pire. Des personnes jeunes et en bonne santé sont décédées après avoir été vaccinées avec le vaccin COVID-19. (Connexe: un adolescent du Texas développe le syndrome de Guillain-Barre des semaines après avoir reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus.)

Dans le New Hampshire, une fille de 15 ans est décédée d’un arrêt cardiaque le 6 avril, environ quatre jours après avoir reçu la deuxième dose du vaccin COVID-19 Moderna.

Une jeune fille de 16 ans du Wisconsin a subi un arrêt cardiaque à son domicile le 28 mars et est décédée deux jours plus tard. Elle a reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer le 19 mars. Toujours dans le Wisconsin, une jeune fille de 17 ans est décédée d’un arrêt cardiaque le 10 avril. Elle a reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer le 2 avril.

Dans le Colorado, un garçon de 15 ans a reçu le vaccin COVID-19 Pfizer le 18 avril. Il a souffert d’une insuffisance cardiaque et est décédé deux jours plus tard.

Au lundi 10 mai, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a reçu 4 434 rapports de décès parmi les personnes ayant reçu un vaccin COVID-19.

Au cours des quatre premiers mois de 2021, la base de données VAERS a signalé plus de décès après avoir reçu des vaccins COVID-19 que de décès après avoir reçu tous les autres vaccins combinés au cours des deux dernières décennies.

Mais malgré la forte augmentation des décès dus aux vaccins, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) insistent sur le fait que « hormis les rares rapports de réactions allergiques graves, l’analyse des rapports du VAERS n’a détecté aucun modèle qui indiquerait un problème de sécurité avec les vaccins COVID-19. »

Un cabinet d’avocats expose la corruption au CDC

Le cabinet d’avocats Weltchek Mallahan & Weltchek a découvert pourquoi le CDC semble protéger les grandes entreprises pharmaceutiques. Le CDC reçoit apparemment des millions de Big Pharma et est également impliqué dans des brevets de vaccins parmi de nombreux autres avantages financiers.

Le CDC Immunization Safety Office est chargé d’enquêter sur l’innocuité et l’efficacité de toutes les nouvelles vaccinations. Une fois qu’une enquête est considérée comme terminée, une recommandation est ensuite faite au Comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination (ACIP), qui détermine ensuite si le nouveau vaccin sera ajouté au calendrier de vaccination actuel.

Les membres de l’ACIP comprennent des médecins tels que le Dr Paul Offit, qui est également le chef des maladies infectieuses à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie. Offit et d’autres membres du CDC possèdent de nombreux brevets associés aux vaccinations et reçoivent régulièrement des financements pour leurs travaux de recherche de la part de grandes sociétés pharmaceutiques.

La situation crée un conflit d’intérêt évident car les membres de l’ACIP bénéficient financièrement chaque fois qu’un nouveau vaccin est mis sur le marché. Chacun des 12 membres de l’ACIP du CDC a une influence significative sur la santé de presque tous les membres de la population américaine.

Parce qu’ils sont chargés de compléter et/ou de modifier le calendrier vaccinal national, il est essentiel qu’ils restent objectifs et impartiaux avant de déterminer si une nouvelle vaccination est appropriée, en particulier dans le corps des jeunes enfants vulnérables.

Malheureusement, un nombre important de membres de l’ACIP reçoivent des retours financiers directs lorsque davantage de vaccinations sont ajoutées au calendrier actuel. Beaucoup possèdent des brevets liés à la vaccination et/ou des actions des sociétés pharmaceutiques responsables de la fourniture de nouveaux vaccins au public.

D’autres reçoivent des subventions de recherche, des fonds pour leurs départements universitaires ou des paiements pour la surveillance des essais sur l’innocuité des vaccins. (Connexe : CHRONOLOGIE : l’histoire de la corruption du CDC est révélée alors qu’elle pousse l’hystérie de masse à vendre des vaccins sales.)

Brevets détenus par l’ACIP et d’autres membres du CDC

Le brevet des vaccins à acide nucléique pour la prévention de l’infection à flavivirus fait partie de ceux détenus ou partagés par les membres du CDC et/ou de l’ACIP. Le brevet entre en jeu lors du processus de fabrication des vaccins contre la fièvre jaune, le virus Zika, la dengue, le virus du Nil occidental et plus encore.

Lorsque les sociétés pharmaceutiques doivent tester des aspects d’un nouveau vaccin, elles peuvent utiliser l’une des méthodes de test brevetées du CDC, y compris un système pulmonaire artificiel pour les vaccins en aérosol et un processus qui sélectionne les nouveaux vaccins pour les rhinovirus humains.

Les membres de l’ACIP possèdent des brevets sur les adjuvants utilisés spécifiquement dans les vaccinations créées pour les bébés prématurés et les nouveau-nés à terme. Les adjuvants sont des composants dans les vaccinations destinés à créer une réaction immunitaire intensifiée.

Au cours du processus de développement du vaccin, les fabricants observent souvent des échantillons biologiques pour des anticorps spécifiques. Quelqu’un du CDC possède un brevet sur un test qui facilite ce système de surveillance. Des personnes clés de l’agence fédérale détiennent également des brevets sur divers aspects du contrôle de la qualité des vaccins utilisés par les sociétés pharmaceutiques à grande échelle une fois qu’un nouveau vaccin est activement distribué au public.

Au total, 56 brevets individuels ont été trouvés détenus ou partagés par un ou plusieurs membres de l’ACIP ou d’autres comités au sein du CDC.

Les membres de l’ACIP affirment qu’ils sont capables de rester impartiaux malgré les récompenses qu’ils reçoivent chaque fois qu’une nouvelle vaccination est recommandée au public. Mais il existe de nombreux cas où les vaccins mis sur le marché sont ensuite retirés après que des effets secondaires graves ont été documentés.

Par exemple, le vaccin contre le rotavirus a été retiré du marché en 1999, un an après son approbation initiale. En 2001, le House Government Reform Committee a constaté que quatre des huit membres de l’ACIP qui ont voté pour approuver le vaccin avaient des liens financiers directs avec une ou plusieurs des sociétés pharmaceutiques qui ont produit le vaccin à usage public.

Des situations similaires impliquant de nombreuses autres vaccinations ont été documentées de manière indépendante au cours de près de 20 ans.

L’industrie de la vaccination génère 30 milliards de dollars de bénéfices chaque année. Certains d’entre eux tombent entre les mains des personnes mêmes qui créent le calendrier de vaccination. C’est la principale raison pour laquelle le nombre de vaccins recommandés continue d’augmenter chaque année malgré les inquiétudes qui relient les vaccinations à l’augmentation de l’autisme et à une foule d’autres troubles.

Suivez Corruption.news pour plus d’actualités et d’informations sur les pratiques de corruption dans les agences fédérales comme le CDC.

Les sources comprennent :

ABC4.com

TheTruthAboutVaccines.com

LawFirms.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health News