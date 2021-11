29 934 décès 2 804 900 blessures à la suite des injections COVID dans la base de données européenne des réactions indésirables – Des journalistes d’entreprise ont une péricardite après des injections de Pfizer

UNE JOURNALISTE AUSTRALIENNE D’ABC NEWS GRAVEMENT BLESSÉE PAR LE POISON DE PFIZER

La base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, et ils signalent désormais 29 934 décès et 2 804 900 blessures, à la suite d’injections COVID-19.

Un abonné de Health Impact News d’Europe nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50. (Il existe des divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.)

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de personnes décédées ou blessées à la suite des injections COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 19 octobre 2021, 29 934 décès et 2 804 900 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre injections COVID-19 expérimentales:

VACCIN COVID-19 à ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 à ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 311 861) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec les blessures et les décès, car il n’y a pas de place dans le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 6 novembre 2021.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/Pfizer : 14 002 décès et 1 266 500 blessés au 11/06/2021

34 377 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 196 décès

37 779 Troubles cardiaques incl. 2 050 décès

348 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 31 décès

17 188 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 10 décès

1 129 Troubles endocriniens incl. 5 décès

19 593 Troubles oculaires incl. 30 décès

107 066 Troubles gastro-intestinaux incl. 565 décès

324 554 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 983 décès

1 433 Troubles hépatobiliaires incl. 74 décès

13 777 Troubles du système immunitaire incl. 72 décès

49 517 Infections et infestations incl. 1 517 décès

18 101 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 217 décès

31 592 Enquêtes incl. 432 décès

8 709 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 243 décès

159 698 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 172 décès

1 080 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 105 décès

217 201 Troubles du système nerveux incl. 1 500 décès

1753 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 50 décès

200 problèmes de produit incl. 2 décès

23 195 Troubles psychiatriques incl. 171 décès

4 438 Troubles rénaux et urinaires incl. 221 décès

40 100 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 5 décès

54 682 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 568 décès

59 950 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 123 décès

2 583 Circonstances sociales incl. 19 décès

3 002 Interventions chirurgicales et médicales incl. 40 décès

33 455 Troubles vasculaires incl. 601 décès

Nombre total de réactions pour le vaccin à ARNm ARNm-1273(CX-024414) de Moderna : 8 196 décès et 375 242 blessures au 11/06/2021

7 867 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 89 décès

12 009 Troubles cardiaques incl. 881 décès

150 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 5 décès

4 533 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 2 décès

326 Troubles endocriniens incl. 3 décès

5 527 Troubles oculaires incl. 27 décès

31 082 Troubles gastro-intestinaux incl. 317 décès

101 013 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 904 décès

612 Troubles hépatobiliaires incl. 36 décès

3 605 Troubles du système immunitaire incl. 14 décès

13 769 Infections et infestations incl. 727 décès

7 861 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 152 décès

6 833 Enquêtes dont 136 décès

3 556 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 195 décès

45 788 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 163 décès

496 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 60 décès

64 074 Troubles du système nerveux incl. 802 décès

696 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 7 décès

71 Problèmes de produit incl. 2 décès

6 817 Troubles psychiatriques incl. 139 décès

2 171 Troubles rénaux et urinaires incl. 158 décès

7 439 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 7 décès

16 508 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 872 décès

20 140 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané incl. 74 décès

1 693 Circonstances sociales incl. 35 décès

1 285 actes chirurgicaux et médicaux incl. 77 décès

9 321 Troubles vasculaires incl. 312 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 5 973 décès et 1 065 560 blessés au 11/06/2021

12 976 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 243 décès

18 819 Troubles cardiaques incl. 676 décès

184 Troubles congénitaux familiaux et génétiques incl. 7 décès

12 521 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 2 décès

583 Troubles endocriniens incl. 4 décès

18 723 Troubles oculaires incl. 29 décès

101 828 Troubles gastro-intestinaux incl. 306 décès

280 708 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 426 décès

929 Troubles hépatobiliaires incl. 57 décès

4 646 Troubles du système immunitaire incl. 28 décès

31 579 Infections et infestations incl. 399 décès

12 147 Intoxication par blessure et complications procédurales incl. 172 décès

23 340 Enquêtes incl. 142 décès

12 279 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 88 décès

158 583 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 92 décès

607 Tumeurs bénignes malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 21 décès

220 125 Troubles du système nerveux incl. 937 décès

504 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 10 décès

183 Problèmes de produit incl. 1 décès

19 750 Troubles psychiatriques incl. 58 décès

4 004 Troubles rénaux et urinaires incl. 57 décès

14 909 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

37 574 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 707 décès

48 852 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 48 décès

1 458 Circonstances sociales incl. 6 décès

1 343 Interventions chirurgicales et médicales incl. 25 décès

26 406 Troubles vasculaires incl. 430 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 1 763 décès et 97 598 blessés au 11/06/2021

936 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 38 décès

1 746 Troubles cardiaques incl. 152 décès

35 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

964 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 1 décès

59 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 290 Troubles oculaires incl. 6 décès

8 253 Troubles gastro-intestinaux incl. 73 décès

25 729 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 469 décès

118 Troubles hépatobiliaires incl. 11 décès

416 Troubles du système immunitaire incl. 9 décès

3 906 Infections et infestations incl. 137 décès

879 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 18 décès

4 611 Enquêtes incl. 99 décès

591 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 44 décès

14 470 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 42 décès

52 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 3 décès

19 444 Troubles du système nerveux incl. 191 décès

38 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

25 Problèmes liés au produit

1 324 Troubles psychiatriques incl. 16 décès

383 Troubles rénaux et urinaires incl. 21 décès

1 928 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

3 444 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 225 décès

2 962 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 7 décès

303 Circonstances sociales incl. 4 décès

666 Interventions chirurgicales et médicales incl. 53 décès

3 026 Troubles vasculaires incl. 136 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Un troisième journaliste d’entreprise australien hospitalisé pour une péricardite après l’injection COVID-19 de Pfizer

Le COVID World rapporte que 3 journalistes d’entreprise ont maintenant été hospitalisés pour une maladie cardiaque (péricardite) après avoir pris des injections Pfizer.

Eleni Roussos : 3e journaliste australienne hospitalisée pour péricardite après le vaccin COVID-19 Pfizer

Par The COVID World

DARWIN – Une troisième journaliste australienne a développé une péricardite (inflammation cardiaque) après son premier vaccin COVID-19 Pfizer. Eleni Roussos, journaliste à ABC News et présentatrice de la salle de rédaction Darwin ABC, a été hospitalisée le 5 novembre et diagnostiquée avec une péricardite selon sa sœur Koulla Roussos.

Elle a été libérée après des tests, mais n’ayant constaté aucune amélioration de son état de santé, elle a été réadmise aux urgences de l’hôpital privé de Darwin. Elle a été libérée il y a deux jours, le 13 novembre.

Sa sœur, Koulla Roussos, a écrit sur Facebook à propos de la crise sanitaire le 6 novembre :

Le 13 novembre, elle a donné plus de détails sur Facebook en déclarant :

Elle [Eleni] a eu ses trois enfants dans cet hôpital [Darwin Private Hospital] et le personnel du service de Jabiru était à ses côtés à chaque naissance. Maintenant, des années plus tard, le personnel de la salle Jacana a joué un rôle crucial dans son rétablissement pendant cette période la plus difficile de sa vie. Alors qu’elle n’a toujours pas franchi la ligne, elle quitte cet hôpital aujourd’hui grâce aux soins et à l’attention du cardiologue Dr Marcus Ilton. Un merci spécial au personnel infirmier – Sasi, Jacinta, Molly, Mariana, Alex et Earl pour leur travail incroyable. Nous voulons également exprimer notre gratitude à nos familles immédiates et élargies, amis, collègues, étrangers, archanges et saints, le soutien et l’esprit de la communauté étaient écrasants. Vos fleurs, chocolats, e-mails, appels téléphoniques, messages texte constants jour et nuit et prières nous ont profondément touchés. Nous avons été humiliés par la volonté de la providence et la chance de réaliser que l’amour et la science vont de pair.

Lisez l’article complet sur The COVID World.

Georgia Clark : une journaliste de 27 ans hospitalisée 10 jours après avoir reçu le deuxième vaccin COVID-19 Pfizer, diagnostiquée avec une péricardite

Par The COVID World

SYDNEY, NOUVELLE-GALLES DU SUD – Georgia Clark, journaliste au Daily Telegraph, a développé une péricardite (inflammation cardiaque) après son deuxième vaccin COVID-19 Pfizer. La journaliste a présenté de graves symptômes pseudo-grippaux et des douleurs thoraciques une semaine après son injection et s’est rendue aux urgences le mercredi 4 août. Les recherches montrent que la jeune femme de 27 ans souffrait de péricardite à la suite de ses inoculations.

Georgia Clark a reçu son premier vaccin Pfizer le 3 juillet.

Elle a reçu son deuxième vaccin le 25 juillet.

Elle a posté un message vidéo depuis son lit d’hôpital le 11 août.

Georgia Clark a passé deux nuits à l’hôpital Concord.

Lisez l’article complet sur The COVID World.

Denham Hitchcock : un journaliste transporté d’urgence à l’hôpital 25 jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer, diagnostiqué avec une péricardite

Par The COVID World

SYDNEY, NOUVELLE-GALLES DU SUD – Un journaliste de 45 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital 25 jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer. Denham Hitchcock, un journaliste de Channel 7 News, s’est fait injecter dessus le ou vers le 1er août. Il a ensuite été hospitalisé après avoir souffert d’épingles et d’aiguilles dans le bras, d’un cœur qui s’emballe et de vertiges. Il a été diagnostiqué avec une péricardite à la suite du vaccin.

Le journaliste a parlé depuis son lit d’hôpital après avoir reçu un diagnostic d’inflammation du péricarde – une structure en forme de sac avec deux fines couches de tissu qui entourent le cœur pour le maintenir en place et l’aider à fonctionner. Une petite quantité de liquide maintient les couches séparées afin qu’il y ait moins de friction entre elles pendant que le cœur bat.

Un symptôme courant de la péricardite est la douleur thoracique, causée par l’inflammation des couches du sac et éventuellement le frottement contre le cœur. Cela peut ressembler à la douleur d’une crise cardiaque.

Hitchcock a pris la décision de partager son histoire car « en tant que journaliste, il serait hypocrite de ne pas le faire ».

Il s’est tourné vers les réseaux sociaux et a posté ceci sur Instagram :

Lisez l’article complet sur The COVID World.

Une infirmière lanceuse d’alerte révèle un code de suivi médical à utiliser pour chasser les anti-vaccins.

Ce sera une base de données pour séparer les gens comme l’Allemagne nazie !

Associated Press admet maintenant que les personnes VACCINÉES propagent la COVID et remplissent les hôpitaux, affirme que les VACCINS DE RAPPEL sont la réponse

Les médias mainstream commencent enfin à admettre que les « entièrement vaccinés » sont responsables du débordement des hôpitaux américains de patients malades et mourants. Le seul problème est [qu’ils restent bouchés et obtus, incapables d’aller plus loin dans le raisonnement, restant droit dans leurs bottes du mensonge et donc – MIRASTNEWS] que la « solution » des médias est d’injecter aux gens plus de « rappels » (« boosters »).

Les premiers signes d’un récit de fissuration sont venus de l’Associated Press (AP), qui a feint la confusion sur le fait que de nouveaux cas de coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie COVID-19] augmentent au Nouveau-Mexique malgré un taux d’injection élevé.

L’État a rétabli un mandat de masque, alléguant que cela «guérirait» le pic et ferait tout se calmer. Lorsque le contraire s’est produit, les médias ont commencé à courir avec le récit selon lequel les gens ont besoin d’être stimulés afin d’« aplatir la courbe » et d’arrêter la propagation.

« Le Nouveau-Mexique manque de lits de soins intensifs malgré le taux de vaccination supérieur à la moyenne de l’État », a déploré Carla K. Johnson, journaliste de l’AP. « La diminution de l’immunité peut jouer un rôle. »

« Les personnes qui ont été vaccinées tôt et qui n’ont pas encore reçu de rappels peuvent augmenter le nombre d’infections, même si elles ont encore une certaine protection contre les conséquences les plus graves du virus », a-t-elle ajouté.

Johnson, bien sûr, n’a aucune preuve pour étayer cette affirmation. Cela semble juste agréable pour la branche de Covidians et la maintient employée à l’AP, ce qui la licencierait plus que probablement si elle osait même suggérer que les vaccins existants sont à blâmer pour cette nouvelle crise.

« Delta et déclin de l’immunité – la combinaison de ces deux nous a fait reculer », a ajouté Ali Mokdad, professeur de sciences de la métrique de la santé à l’Université de Washington.

« Ce virus va rester avec nous pendant très, très longtemps. »

Les moutons se font à nouveau violer dans le noir par leurs bergers médias-pharma-gouvernement

Soit dit en passant, le virus aurait disparu depuis longtemps, si le gouvernement et Big Pharma n’avaient pas insisté pour injecter à tout le monde des produits chimiques mystérieux de « l’opération Warp Speed ».

Toute cette fausse plandémie n’aurait été qu’un lointain souvenir si les gens avaient simplement ignoré la machine de propagande médiatique-pharma-gouvernementale et s’étaient plutôt appuyés sur leurs propres sensibilités (en supposant que quelqu’un les ait encore).

L’immunité dite « collective » aurait déjà dû être obtenue sur la base de ce que le trio impie médias-Big pharma-gouvernement a dit à tout le monde l’année dernière lorsque les vaccins ont été développés pour la première fois sous la direction de Donald « père du vaccin » Trump.

On avait promis au monde que le tout « disparaîtrait » une fois les injections libérées à grande vitesse. Au lieu de cela, c’est le contraire qui s’est produit, et il y a maintenant une plandémie des « entièrement vaccinés » qui fait que les gens tombent malades et meurent.

Le Vermont, l’État le plus vacciné du pays, connaît également une augmentation massive des hospitalisations en raison des vaccins.

Au moment d’écrire ces lignes, le Vermont voit maintenant plus de nouveaux cas de germes chinois semaine après semaine qu’il n’en a jamais vu pendant le «pic» de la plandémie l’année dernière avant l’introduction officielle des vaccins.

« Le vaccin n’est ni sûr ni efficace. Réveillez-vous, idiots », a écrit un commentateur à Citizen Free Press. « Bien sûr, on vous a menti… nous l’avons tous été. Mais le mensonge n’a jamais été crédible. Donc le blâme est SUR VOUS parce que vous êtes des moutons. »

« Il n’y a AUCUN MOYEN de prétendre qu’un vaccin est « sûr » lorsque vous n’avez AUCUNE donnée à moyen OU long terme. ZÉRO. Cela seul aurait dû suffire à arrêter cette folie », a ajouté le même commentateur.

Un autre a répondu qu’il ne fallait pas blâmer les moutons parce qu’« ils se font toujours violer dans le noir par leurs bergers ».

Les dernières nouvelles sur « l’opération Warp Speed » et le programme mondial de génocide déguisé en « vaccination » COVID peuvent être trouvées sur Genocide.news.

J’ai ENFIN rompu avec Microsoft et Google !

Derrick Broze partage ses efforts pour supprimer les yeux et les oreilles d’espionnage de Google et Microsoft de sa vie !

Le gouvernement britannique est accusé d’avoir assassiné des milliers de personnes âgées

URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l’humanité.

Les médecins des maisons de soins britanniques ont instauré un ordre général de « ne pas réanimer » pour tous les patients dont ils avaient la charge pendant les épidémies. Sans rien faire du tout pour évaluer chaque patient, ils ont simplement décidé que si l’un d’entre eux cessait de respirer, ils le laisseraient mourir.

Maintenant, tout cela fait l’objet d’une enquête.

Les données de Public Health Scotland montrent que 89 % des décès dus à la COVID au cours du dernier mois sont survenus chez des personnes entièrement vaccinées

Les dernières données de Public Health Scotland ont révélé que 89 % de tous les décès présumés du coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie COVID-19] au cours du mois dernier étaient en fait des décès dus au vaccin.

Les mêmes données ont également montré que 77 pour cent des hospitalisations et 65 pour cent des cas présumés où une personne testée positive se sont également produites chez des personnes qui ont reçu le vaccin.

En septembre, il a également été signalé que 80% de tous les décès dus à la COVID dans le pays étaient en fait des décès entièrement vaccinés.

Public Health Scotland publie un rapport hebdomadaire contenant ces données qu’il appelle le « rapport statistique COVID-19 ». La dernière édition a confirmé que les choses vont de mal en pis en ce qui concerne qui tombe malade (les complètement vaccinés) et qui ne tombe pas malade (les non vaccinés).

Le tableau 18 des rapports de l’édition du 10 novembre a confirmé que la majorité des cas de virus chinois au cours de la semaine commençant le 30 octobre étaient des personnes qui ont reçu les injections conformément aux instructions du gouvernement.

Répartis par catégorie, voici les nombres de cas entre le 9 octobre et le 5 novembre en fonction du statut vaccinal :

• Population non vaccinée : 24 992 cas (-438 cas par rapport aux données de la semaine précédente)

• Population partiellement vaccinée : 4.125 cas (+368 cas par rapport aux données de la semaine précédente)

• Population entièrement vaccinée : 43 253 cas (+2 045 cas par rapport aux données de la semaine précédente)

Comme vous pouvez le voir clairement, le nombre de cas parmi les non vaccinés diminue tandis que le nombre de cas parmi les vaccinés, et surtout les complètement vaccinés, accélère de façon spectaculaire.

Non vaccinés huit fois moins susceptibles de mourir par rapport à complètement vaccinés

Aussi mauvais que cela soit, c’est encore pire quand on compare le nombre d’hospitalisations entre vaccinés et non vaccinés. Il s’avère que les hospitalisations se produisent désormais presque exclusivement dans des populations entièrement vaccinées – et c’est le cas depuis au moins juillet.

C’est à peu près à cette époque que la campagne d’injection de masse a vraiment commencé à prendre de l’ampleur, montrant une corrélation directe entre l’utilisation du vaccin et les pics d’hospitalisation.

Si « plus de lits disponibles » est vraiment la préoccupation du gouvernement dans tout cela, alors la meilleure chose à faire est d’arrêter immédiatement la campagne de vaccin. Sinon, les hôpitaux continueront de regorger de patients malades et mourants qui ont reçu leurs injections mais qui ont quand même contracté le « virus ».

Le nombre de morts parmi les personnes entièrement vaccinées est encore plus choquant, d’après les dernières données. Il s’avère que les non vaccinés sont huit fois moins susceptibles de mourir que les complètement vaccinés.

« Le fait que les personnes entièrement vaccinées représentent désormais la majorité des cas de COVID-19 est extrêmement préoccupant en ce qui concerne l’efficacité des injections COVID-19, car jusqu’à récemment, les enfants qui ne sont pas éligibles à la vaccination représentaient l’immense majorité des cas », a rapporté Human are Free, citant le synopsis.

« D’autres questions sur l’efficacité des vaccins doivent également être posées en raison du fait que les hospitalisations et les décès liés à la COVID-19 augmentent d’un mois à l’autre parmi la population entièrement vaccinée, tandis que les hospitalisations et les décès parmi la population non vaccinée continuent de diminuer. »

Ce type d’information ne sera jamais rapporté par les médias d’entreprise, en particulier en Occident où les Branch Covidians se sont infiltrés et ont repris à peu près tous les médias existants, les empêchant de rendre compte des faits.

Au lieu de cela, le seul type de « nouvelles » que la plupart des gens reçoivent prétend que ces vaccins sont un remède « miracle », même si les données prouvent clairement le contraire. Il suffit de creuser un peu plus pour découvrir la vérité, si seulement les gens sont prêts à la rechercher.

Les dernières nouvelles sur le massacre continu des « entièrement vaccinés » peuvent être trouvées sur Genocide.news.

Des participants à des essais cliniques d’un vaccin racontent leurs expériences dramatiques

Le sénateur Ron Johnson a parrainé un événement à Washington intitulé : « Groupe d’experts sur les mandats médicaux et les blessures dues aux vaccins ». De nombreuses personnes lésées par des vaccins expérimentaux ont raconté leur expérience, avec le soutien du sénateur Johnson ainsi que d’éminents universitaires et médecins qui ont constaté les injustices.

Scientifiques et médecins mettent en garde contre le virus de Marburg, prochaine pandémie planifiée

Scientifiques et médecins mettent en garde contre le virus de Marburg, prochaine pandémie planifiée

Les médecins et les scientifiques préviennent que l'élite a déjà préparé la prochaine pandémie. Comme les conséquences de la vaccination actuelle s'accélèrent partout, ils doivent changer la donne et inventer un nouveau virus pour donner un nom à ce qui va se produire et pour lequel il n'existe pas encore de vaccin. Cette nouvelle invention s'appelle le virus MARBURG.