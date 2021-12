2 809 bébés morts dans le VAERS à la suite d’injections COVID alors que de nouveaux documents prouvent que Pfizer, la FDA et le CDC savaient que les injections n’étaient pas sans danger pour les femmes enceintes + Document confidentiel de Pfizer CONFIRME La mort par vaccin ! (LIENS dans la description)

2 809 bébés morts dans le VAERS à la suite d’injections COVID alors que de nouveaux documents prouvent que Pfizer, la FDA et le CDC savaient que les injections n’étaient pas sans danger pour les femmes enceintes

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le dernier vidage de données dans le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) du gouvernement américain a eu lieu hier (12/3/21) et couvre les données jusqu’au 11/26/2021.

Il y a maintenant 927 740 cas signalés au VAERS à la suite d’injections COVID-19 au cours des 11 derniers mois, sur un total de 1 782 453 cas dans l’ensemble de la base de données VAERS déposé au cours des 30 dernières années et plus.

Cela signifie que 52% de réduction sur TOUS les cas de réactions indésirables au vaccin dans le VAERS au cours des 30 dernières années et plus ont été signalés au cours des 11 derniers mois suivant les injections COVID-19.

De plus, 68% de tous les décès suite aux vaccins signalés dans le VAERS au cours des 30 dernières années et plus ont été signalés au cours des 11 derniers mois suivant les injections COVID-19.

Nous sommes sur le point de voir 21 307 décès signalés au cours de la première année suivant les injections COVID-19 expérimentales, tandis que le nombre moyen de décès annuels signalés après les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années est de 305 décès.

Il s’agit d’une augmentation étonnante de 86 % des décès signalés à la suite des injections COVID-19, une augmentation de 70 fois par rapport à la moyenne des décès signalés à la suite des vaccinations au cours des 30 dernières années et plus !

Vaccins approuvés par la FDA : 305 décès par an

Vaccins COVID-19 EUA: 21 307 décès par an

Et comme le Dr Jessica Rose l’a déjà signalé, le facteur de sous-déclaration dans le VAERS pour les injections COVID-19 est de 41X, en tant que nombre conservateur, ce qui signifie qu’au moins 800 812 personnes sont maintenant décédées à la suite des injections COVID-19 basés sur les données VAERS.

La plupart, sinon la totalité, de ces décès sont signalés dans les médias d’entreprise pharmaceutiques comme des décès « COVID », car il y a désormais plus de « décès COVID » enregistrés pour les 11 premiers mois de 2021 qu’il n’y en a eu pour toute l’année en 2020, quand il n’y avait pas de vaccins COVID jusqu’en décembre. (Source.)

Nombre record de morts fœtales après les injections COVID-19

À la date de cette mise à jour la plus récente du VAERS, nous avons maintenant trouvé 2 809 décès fœtaux suite à des injections COVID-19 à des femmes enceintes et en âge de procréer au cours des 11 derniers mois. (Source.)

En revanche, en utilisant exactement les mêmes paramètres de recherche dans VAERS, mais en excluant les injections COVID-19, nous avons trouvé 2 168 morts fœtales suite à tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années. (Source.)

Cela représente une moyenne de 72 décès fœtaux par an après tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années, par rapport à ce qui devrait être de 3064 décès fœtaux en 1 an après les injections COVID-19.

Vaccins approuvés par la FDA : 72 morts fœtales par an

Vaccins COVID-19 EUA: 3064 morts fœtales par an

Il s’agit d’une augmentation de 80 % des décès fœtaux enregistrés dans le VAERS à la suite des injections COVID-19. Et pourtant, le CDC et la FDA continuent de recommander ces injections EUA aux femmes enceintes et aux mères allaitantes.

Non seulement ils recommandent ces injections aux femmes enceintes, mais nous avons maintenant de nombreuses preuves qu’ils savent depuis le début de l’année que ces injections sont dangereuses pour les femmes enceintes et causent la mort du fœtus.

Lors d’une réunion de la Commission consultative sur les vaccins pour l’enfance (ACCV) du 4 mars 2021, le CDC a soumis un rapport contenant une section intitulée : Résumé de la sécurité de la vaccination maternelle (à partir de la page 39).

Ils ont déclaré (c’est moi qui souligne – mes commentaires en rouge (noir)) :

* Les femmes enceintes n’ont pas été spécifiquement incluses dans les essais cliniques de pré-autorisation des vaccins COVID-19 – La surveillance et la recherche de sécurité post-autorisation sont les principaux moyens d’obtenir des données de sécurité sur la vaccination COVID-19 pendant la grossesse * Un nombre plus important que prévu de femmes enceintes autodéclarées se sont inscrites dans v-safe * Le profil de réactogénicité et les événements indésirables observés chez les femmes enceintes dans v-safe n’ont pas indiqué de problèmes de sécurité (sur la base de quels critères ??? (commentaire)) * La plupart des rapports au VAERS chez les femmes enceintes (73 %) concernaient des événements indésirables non spécifiques à la grossesse (par exemple, des réactions locales et systémiques) * La fausse couche était l’événement indésirable lié à la grossesse le plus fréquemment rapporté au VAERS ; les chiffres se situent dans les taux de base connus sur la base des doses présumées de vaccin COVID-19 administrées aux femmes enceintes (aucune preuve à l’appui pour étayer ces affirmations (commentaire))

Il est important de noter à travers tous ces rapports du CDC que ceux-ci sont basés sur des données d’auto-déclaration de femmes enceintes.

Nous savons qu’il est politiquement incorrect d’attribuer un problème de santé à un « vaccin » COVID-19 et que les médecins et les infirmières sont contraints de ne PAS les signaler, alors combien de femmes enceintes ont eu une réaction indésirable, comme une fausse couche, et jamais même pensé à le lier à leur injection COVID-19?

Ainsi, en mars de cette année (2021), il y avait déjà de grandes inquiétudes concernant les effets des injections sur les femmes enceintes, car des femmes enceintes «plus importantes que prévu» signalaient des effets indésirables et «l’événement indésirable spécifique à la grossesse le plus fréquemment signalé à VAERS » était « fausse couche ».

Puis, en août de cette année (2021), le CDC a présenté une « nouvelle étude » avec de « nouvelles données ».

Encore une fois, ces « données » dépendent des effets indésirables « autodéclarés » des femmes enceintes, nous savons donc que ces rapports seront bien inférieurs à ce qui se passait réellement dans la population, car il est politiquement incorrect de signaler tout effet indésirable lié à l’expérimentation. Vaccins de COVID-19. Le faire, c’est être qualifié d' »anti-vaccin » et vous faire honte à vie.

La mise à jour d’août a admis que 13% des femmes enceintes qui avaient reçu un vaccin COVID-19 ont signalé une fausse couche. Le CDC a balayé cela en déclarant que « une fausse couche survient généralement dans environ 11 à 16% des grossesses ».

Mais bien sûr, TOUTES les fausses couches sont signalées quelque part dans les dossiers médicaux, c’est pourquoi elles peuvent même proposer une plage de numéros comme celle-ci. Ce chiffre est donc basé sur 100% des données déclarées, tandis que les fausses couches liées à la COVID-19 ne sont basées que sur ce qui a été autodéclaré, et nous n’avons aucune idée du nombre de femmes qui n’ont jamais signalé leurs fausses couches parce qu’elles ne les ont jamais liées à leur vaccin COVID-19.

L’une des principales études sur lesquelles le CDC se serait appuyé pour déclarer que les injections COVID-19 étaient sans danger pour les femmes enceintes, était une étude publiée dans le New England Journal of Medicine le 17 juin 2021.

Mais le 14 octobre 2021, ils ont publié une déclaration indiquant que certaines de leurs données étaient erronées dans l’étude du 17 juin. (Source.) Il traitait spécifiquement des grossesses au cours de leur 20e semaine ou plus tôt.

« Aucun dénominateur n’était disponible pour calculer une estimation du risque d’avortements spontanés, car au moment de ce rapport, le suivi jusqu’à 20 semaines n’était pas encore disponible pour 905 des 1224 participantes vaccinées dans les 30 jours précédant le premier jour de la dernière période menstruelle ou au cours du premier trimestre. De plus, toute estimation du risque devrait tenir compte du risque d’avortement spontané spécifique à la semaine de gestation. (Source.)

Dans cette vidéo que nous avons produite en octobre, le Dr Byram Bridle au Canada et le Dr Martin Kulldorff de la Harvard Medical School discutent de l’importance de cette erreur commise dans cette étude qui a déterminé la politique du CDC sur Fox News avec Laura Ingraham. (C’est dans la seconde moitié de la vidéo après les exemples d’événements indésirables sur les nourrissons.)

Depuis lors, des chercheurs néo-zélandais ont mené une nouvelle étude sur les données originales et ont conclu :

Une nouvelle analyse de ces chiffres indique une incidence cumulée d’avortements spontanés allant de 82 % (104/127) à 91 % (104/114), 7 à 8 fois plus élevée que les résultats des auteurs originaux. (Source.)

Et pourtant, le CDC et la FDA continuent de recommander les injections pour les femmes enceintes, même si une analyse correcte des données d’origine montre que 82 % à 91 % des femmes enceintes subiront des fausses couches si leur enfant à naître a moins de 20 semaines. (Source.)

Nous avons également des preuves que Pfizer était au courant du risque de ses injections COVID-19 pour les femmes enceintes.

En mai de cette année (2021), nous avons publié un rapport rédigé par Bud Shaver de Abortion Free New Mexico basé sur un lanceur d’alerte qui a fait partie d’un groupe de travail COVID-19 et avait trouvé des documents que Pfizer avait soumis à l’Agence européenne des médicaments (EMA ) pour autoriser les tirs en Europe, qui comprenaient des essais sur des animaux qui ont montré que de graves malformations congénitales se produisaient chez des spécimens de rats.

Les fiches d’information de Pfizer indiquent que les femmes enceintes ou qui allaitent devraient discuter de leurs options avec leurs fournisseurs de soins de santé. Bien que la FDA des États-Unis n’ait pas publié tous les détails de l’étude qui lui ont été fournis pour l’approbation de l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), l’Agence européenne des médicaments l’a fait. Les documents complets de l’étude sont disponibles sur www.ema.europa.eu. Selon l’étude de toxicité pour la reproduction sur le produit Pfizer, réalisée chez des rates gravides : « Il y a eu une augmentation (environ 2 x) des pertes préimplantatoires (grossesse) » et « une très faible incidence de gastroschisis, de malformations de la bouche/de la mâchoire, à droite arc aortique latéral et anomalies des vertèbres cervicales. Ils affirment que ces réductions de grossesse se situent dans les plages histologiques normales, cependant, elles ont été observées de manière constante et sont probablement statistiquement significatives. Le gastroschisis est l’endroit où les intestins se développent à l’extérieur du corps. L’arc aortique droit signifie que le cœur s’est essentiellement formé dans la mauvaise direction (l’arc aortique doit être du côté gauche). (Source.)

Cela confirmerait ce que nous avons trouvé dans le VAERS concernant les «grossesses extra-utérines» après les injections COVID-19, qui ont été signalées 50 fois plus que celles signalées après TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années et plus. Voir:

Le mois dernier, en novembre 2021, nous avons publié le rapport rédigé par l’avocat Aaron Siri, un avocat spécialisé dans les blessures liées aux vaccins, qui poursuit la FDA au nom de plusieurs médecins plaignants et qui ont choisi de mettre leur carrière en jeu pour oser exposer décès et blessures dus aux vaccins causés par les injections COVID-19 expérimentales.

L’avocat Siri a écrit que Pfizer avait demandé à prendre 55 ans pour fournir les données de son procès sur les injections COVID-19.

La FDA a demandé à un juge fédéral de faire attendre le public jusqu’en 2076 pour divulguer toutes les données et informations sur lesquelles elle s’est appuyée pour autoriser le vaccin COVID-19 de Pfizer. Ce n’est pas une faute de frappe. Il veut 55 ans pour produire cette information au public. Alors, mettons les choses au clair. Le gouvernement fédéral protège Pfizer de toute responsabilité. Cela lui donne des milliards de dollars. Incite les Américains à prendre son produit. Mais ne vous laissera pas voir les données étayant l’innocuité et l’efficacité de son produit. Pour qui le gouvernement travaille-t-il ? (Source.)

Dans un article de suivi qu’il a publié le 19 novembre 2021, il a rapporté que le juge forçait Pfizer à commencer à publier les données et qu’ils avaient publié les 91 premières pages et plus.

Deux mois et un jour après qu’elle a été poursuivie, et près de 3 mois depuis qu’elle a autorisé le vaccin Covid-19 de Pfizer, la FDA a publié la première série de documents qu’elle a examinés avant d’autoriser ce produit. La production consistait en 91 pages pdf, un fichier xpt et un fichier txt. Vous pouvez les télécharger ici. S’il appartient aux scientifiques d’analyser correctement, permettez-moi de partager une observation. L’un des documents produits est une analyse cumulative des rapports d’événements indésirables post-autorisation de [le vaccin] reçus jusqu’au 28 février-2021, soit à peine 2 mois et demi après que le vaccin a reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA). Ce document reflète les événements indésirables consécutifs à la vaccination qui ont terminé le « cycle de flux de travail » de Pfizer, à la fois aux États-Unis et en dehors, jusqu’au 28 février 2021. Pfizer explique, à la page 6, que « En raison du grand nombre de rapports d’événements indésirables spontanés reçus pour le produit, [Pfizer] a priorisé le traitement des cas graves… » et que Pfizer « a également pris de multiples mesures [sic] pour aider à atténuer la forte augmentation des rapports d’événements indésirables », y compris « augmenter le nombre de collègues chargés de la saisie des données et du traitement des cas » et « a recruté environ [SUPPRIMÉ] employés à temps plein (ETP) supplémentaires. » Demandez pourquoi il est exclusif de partager le nombre de personnes que Pfizer a dû embaucher pour suivre tous les événements indésirables signalés peu de temps après le lancement de son produit. En ce qui concerne le volume de signalements, dans les 2 mois et demi suivant l’EUA, Pfizer a reçu un total de 42 086 signalements contenant 158 893 « événements ». La plupart de ces rapports provenaient des États-Unis et concernaient de manière disproportionnée des femmes (29 914 contre 9 182 fournies par des hommes) et des personnes âgées de 31 à 50 ans (13 886 contre 21 325 pour tous les autres groupes d’âge combinés, avec 6 876 autres dont l’âge était inconnu). De plus, 25 957 des événements ont été classés comme « troubles du système nerveux ». (Source.)

Ainsi, à la fin du mois de février de cette année (2021), alors que Pfizer demandait à la FDA l’approbation complète de leur injection COVID-19 EUA, ils disposaient déjà des données de 42 086 rapports contenant 158 ​​893 « événements », affectant de manière disproportionnée les femmes âgées de 31 et 50.

Dans le rapport « post-commercialisation » de Pfizer, trouvé ici, il y a un tableau, le tableau 6, intitulé « Description des informations manquantes » pour « Utilisation pendant la grossesse et l’allaitement », qui couvre 274 cas et indique :

Cas de grossesse : 274 cas dont : • 270 cas mères et 4 cas fœtus/bébé représentant 270 grossesses uniques (les 4 cas fœtus/bébé étaient liés à 3 cas mères ; 1 cas mère concernait des jumeaux). • Les issues de grossesse pour les 270 grossesses ont été signalées comme avortement spontané (23), issue en attente (5), naissance prématurée avec décès néonatal, avortement spontané avec décès intra-utérin (2 chacun), avortement spontané avec décès néonatal et issue normale (1 chacun)). Aucun résultat n’a été fourni pour 238 grossesses (notez que 2 résultats différents ont été rapportés pour chaque jumeau, et les deux ont été comptés). • 146 cas maternels non graves ont signalé une exposition au vaccin in utero sans qu’aucun événement indésirable clinique ne survienne. Les PT d’exposition codés aux PT Exposition maternelle pendant la grossesse (111), Exposition pendant la grossesse (29) et moment de l’exposition maternelle non précisé (6). Un trimestre d’exposition a été signalé dans 21 de ces cas : 1er trimestre (15 cas), 2e trimestre (7) et 3e trimestre (2). • 124 cas maternels, 49 non graves et 75 graves, ont rapporté des événements cliniques survenus chez les mères vaccinées. Événements liés à la grossesse signalés dans ces cas codés dans les PT Avortement spontané (25), Contraction utérine pendant la grossesse, Rupture prématurée des membranes, Avortement, Avortement manqué et Mort fœtale (1 chacun). • 4 cas graves de fœtus/bébé ont signalé les PT Exposition pendant la grossesse, Retard de croissance fœtale, Exposition maternelle pendant la grossesse, Bébé prématuré (2 chacun) et Mort néonatale (1). Le trimestre d’exposition a été signalé pour 2 cas (jumeaux) comme survenant au cours du 1er trimestre.

Ce sont les données que la FDA a utilisées pour approuver l’injection COVID-19 Pfizer.

Ils ont également fourni à la FDA des données sur les bébés allaités qui indiquaient clairement que les injections affectaient ces bébés.

Cas de bébés allaités : 133, dont : • 116 cas ont rapporté une exposition au vaccin pendant l’allaitement (PT Exposition via le lait maternel) sans survenue d’effets indésirables cliniques ; • 17 cas, 3 graves et 14 non graves, ont rapporté les événements cliniques suivants survenus chez le nourrisson/enfant exposé au vaccin via l’allaitement : Fièvre (5), Rash (4), Irritabilité du nourrisson (3), Vomissements infantiles, Diarrhée, Insomnie et Maladie (2 chacun), Nourriture insuffisante, Léthargie, Gêne abdominale, Vomissements, Allergie au vaccin, Augmentation de l’appétit, Anxiété, Pleurer, sommeil de mauvaise qualité, éructation, agitation, douleur et urticaire (1 chacun). Cas de mères allaitantes (6) : • 1 cas grave a rapporté 3 événements cliniques survenus chez une mère pendant l’allaitement (PT Exposition maternelle pendant l’allaitement) ; ces événements codés sur les PT Frissons, Malaise et Pyrexie • 1 cas non grave rapporté avec des informations très limitées et sans EI associés. (Source.)

Et c’était fin février. Nous pouvons clairement voir quels ont été les résultats sur les enfants à naître depuis lors, uniquement sur la base des données limitées communiquées au VAERS, où il y a eu une augmentation de 80% des décès fœtaux enregistrés dans le VAERS à la suite des injections COVID-19.

Maintenant, je ne suis qu’un journaliste assis derrière un ordinateur accédant à ces données accessibles au public afin que je puisse vous les signaler.

Vous pouvez être certain que les scientifiques et les chercheurs travaillant chez Pfizer, la FDA et le CDC ont également accès à toutes ces données.

Cet article à lui seul, avec tous les liens vers les données accessibles au public, contient plus que suffisamment d’informations pour émettre immédiatement des mandats d’arrêt contre Rochelle Walensky, la directrice du CDC, Janet Woodcock, la directrice de la FDA, et Albert Bourla, le PDG de Pfizer, pour meurtres de masse et crimes contre l’humanité.

Mais y a-t-il un avocat quelque part aux États-Unis qui délivrerait ces mandats ?

Nous pouvons à peu près exclure le procureur général de Biden pour les États-Unis, Merrick Garland.

Y a-t-il des procureurs généraux dans les 50 Etats des États-Unis qui auraient le courage et la bénédiction de leur gouverneur d’émettre des mandats d’arrêt comme celui-ci ?

Peu probable, car pas un seul gouverneur d’un État, qu’il soit rouge ou bleu, n’a pris de mesures pour protéger la vie et arrêter les criminels derrière ces injections d’armes biologiques.

Mais comme il s’agit d’agences fédérales, la FDA et le CDC, qui affectent chaque citoyen des États-Unis, un procureur de district du comté pourrait émettre des mandats et essayer de les signifier. Ils auraient probablement besoin de quelque chose comme un groupe de milices, peut-être composé d’adjoints du shérif et de membres de la garde nationale de leur État, pour pouvoir tenter quelque chose comme ça.

Mais si rien n’est fait, ces décès vont continuer à grimper, car ils s’injectent désormais des enfants entre 5 et 11 ans et s’apprêtent à injecter bientôt des bébés entre 6 mois et 4 ans, juste après le premier de l’année.

Est-ce les États-Unis dans lesquels vous voulez vivre et faire partie ? Combien de temps allons-nous rester les bras croisés et regarder des innocents tués pour réaliser les plans eugéniques des mondialistes visant à réduire notre population ?

