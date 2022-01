L’AGENCE GOUVERNEMENTALE ARGENTINE ADMET QUE LES VACCINS COVID CONTIENNENT DE L’OXYDE DE GRAPHÈNE + La plus grande expérience sur des êtres humains de l’histoire : qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

L’AGENCE GOUVERNEMENTALE ARGENTINE ADMET QUE LES VACCINS COVID CONTIENNENT DE L’OXYDE DE GRAPHÈNE

Une agence gouvernementale argentine admet que les vaccins COVID contiennent de l’oxyde de graphène

Enfin, un organisme officiel a reconnu que les vaccins COVID-19 contiennent de l’oxyde de graphène dans leur composition. Cet événement a eu lieu après qu’une demande a été faite pour enquêter sur le décès d’une personne après la vaccination.

La toxicité du nanomatériau qui entre dans les vaccins est décrite dans la littérature scientifique, avec au moins 67 articles sur le sujet, les mêmes que La Quinta Columna a compilés il y a quelques mois pour joindre au rapport final du Dr Pablo Campra.

Orwell City apporte les détails de cette importante nouvelle en anglais ci-dessous.

Ricardo Delgado : « Argentine : l’A.N.M.A.T reconnaît que les vaccins contiennent du graphène. »

Dans les nouvelles d’aujourd’hui, le 16 janvier.

« Le Dr Patricia Aprea, directrice de l’évaluation et du contrôle, a dû l’admettre dans une affaire judiciaire qui a eu lieu à la suite d’un décès post-inoculation et qui est poursuivie par le procureur Carlos Insaurralde. »

Grâce au travail de ce procureur et à son insistance, il a finalement dû admettre et reconnaître —parce qu’ils le savaient— que le vaccin COVID —ou ce qu’ils appellent vaccin… Ils appellent ça un vaccin—, contient en fait du graphène.

C’est particulièrement grave. Pourquoi? Parce qu’on parle d’une matière qui n’est pas déclarée dans la politique de transparence des firmes pharmaceutiques. Et, en plus, c’est une matière toxique. Il est tellement toxique que sa toxicité est également radiomodulable. Par conséquent, cela ne dépend presque pas de la quantité mais de la dose de rayonnement absorbée par le graphène.

De plus, nous avons dit que le graphène utilise le signal GigaHertz des antennes téléphoniques et les multiplie de l’ordre du TeraHertz. Le graphène a son effet de champ de transistor maximal précisément à 26 GigaHertz. Alors ça… Eh… Justement — regardez, quelle coïncidence ! —, notre gouvernement et celui d’autres parties du monde qui sont dans l’Agenda 2030 lui-même, offriront la fréquence 26 GHz à la mi-2022.

Ce graphène qui augmente les fréquences de Giga à TeraHertz, une fois qu’il est à TeraHertz, rend possible que toutes les autres microtechnologies que nous avons trouvées à l’intérieur du vaccin puissent fonctionner. Micro-routeurs, micro-rectennas, codecs avec cryptage des communications, portes logiques… Pour que tout cela fonctionne, ils doivent nécessairement fonctionner dans la bande Terahertz.

Comprenez-vous maintenant pourquoi ils voulaient introduire ce graphène ?

Comprenez-vous maintenant pourquoi les personnes vaccinées, en technologie sans fil Bluetooth, émettent une adresse MAC qui peut être vérifiée par n’importe qui avec son téléphone portable ? Même avec un Samsung ou un iPhone. Parce qu’ils les avaient initialement bloqués. Prochainement, nous allons essayer… Euh… … d’interviewer une personne experte en la matière. Ici, à La Quinta Columna.

« Sont-ils devenus des « conspirationnistes » à l’A.N.M.A.T. ? » David Rey, qui est l’écrivain, s’interroge. J’avais besoin d’eau. « Eh bien, non. Il se trouve que cette fois, sous la pression du procureur Carlos Insaurralde, ils ont dû admettre l’inadmissible. À proprement parler, l’Administration nationale des médicaments, des aliments et des dispositifs médicaux a dû répondre de cette manière dans une affaire judiciaire suite à une plainte concernant un décès post-inoculation.

Les responsables de l’annonce de la nouvelle, via les réseaux sociaux, étaient l’avocat Miguel Iannolfi et le généticien médical Marcelo Martínez… » D’ici un gros câlin. « Tous deux sont bien connus pour leur travail d’avertissement de la population sur le singulier conséquences des prétendus vaccins sur la santé des personnes, ainsi que le nouveau composé qu’ils contiennent, à savoir le graphène, qui a été découvert il y a des mois par le scientifique espagnol Pablo Campra. »

D’accord.

« Dans une brève vidéo partagée sur les réseaux, Iannolfi a expliqué que quelque chose que nous avions étudié, enquêté et dont nous savions qu’il serait révélé. Grâce aux efforts du procureur Carlos Insaurralde, la seule chose qu’il a faite a été de remplir sa fonction à le moment de recevoir une plainte concernant une personne décédée après avoir été vaccinée, il a fait l’enquête et les demandes de rapports correspondantes, a fait pression et, au final, l’ANMAT —agence gouvernementale— a fini par répondre devant un tribunal que le l’inoculum qu’ils appliquent à l’ensemble de la population contient du graphène. »

D’accord?

« Martínez, pour sa part, dans une autre vidéo où il a d’abord exprimé sa solidarité avec le Dr Eduardo Ángel Yahbes récemment arrêté et déjà libéré… » J’ai coïncidé avec lui dans un direct. De là, nous lui envoyons un gros câlin. Et, comme il ne peut en être autrement, nous sommes très heureux de sa sortie. « …répond aux demandes et interrogations effectuées par le procureur, que le graphène est l’un des éléments constitutifs de ces composés. »

Eh bien, si c’est un des éléments qui apparaissent ici, d’ailleurs, dans cet écrit que je vais partager ensuite. Si c’est un de ces éléments, pourquoi n’est-il pas déclaré ?

« Ensuite, le Dr Luis Marcelo Martínez a fait remarquer qu’il y a un minimum – il y en a plus – de 67 publications scientifiques… » En fait, ce sont celles partagées par La Quinta Columna. « … où est décrite la toxicité du graphène pour les organismes biologiques et pour l’être humain en particulier. Quelle est donc la raison de la présence de cet élément dans les inoculums ? Le certificat délivré par le Dr Yahbes, comme beaucoup de émis par nous, contient des informations absolument authentiques étayées par de nombreux articles de recherche scientifique. Je viens de citer une réponse officielle, ce qui signifie qu’ils sont au courant de la présence d’éléments toxiques dans ces composés.

Bien. Je veux dire, c’est déjà un secret de polichinelle. Le travail que La Quinta Columna et beaucoup d’entre vous ont est juste d’informer la population. Je vais d’abord copier cette news. Ça y est. C’est important. Parce qu’ils le reconnaissent. En d’autres termes, ils reconnaissent l’empoisonnement de toute la population. C’est juste comme ça. Juste comme ça.

Ceci est le document officiel délivré par l’ANMAT.

d. Concernant la composition du vaccin en question, selon ce qui a été déclaré, le graphène fait partie de ses composants. Il est suggéré d’accompagner les étiquettes ou les notices autorisées dans lesquelles les composants du vaccin peuvent être remarqués.

Elle est également consultable sur son site officiel (cliquez ici) en saisissant les informations suivantes : Numéro GEDO : IF – 2021 – 120912800 – APN-DECBR#ANMAT

Le Dr informe que l’ensemble du programme de vaccination est sur le point d’être retiré

Parce que la justice arrive pour tous ceux qui ont participé aux crimes de COVID-1984.

Le médecin enregistré dans l’appel ci-dessous, tout en diagnostiquant une réaction indésirable, informe le patient qui demande conseil que l’ensemble du programme vaxxtermination est sur le point d’être retiré. Parce que la justice arrive pour tous ceux qui ont participé aux crimes de COVID-1984. https://t.co/RscXw7zHGY – Michael O’Bernicia (@TheBernician) 17 janvier 2022

Les joueurs se précipitent au secours d’un garçon de balle qui s’est effondré à l’Open d’Australie

Assurez-vous que ceci est publié sur tous les groupes qui résistent au crime Pas de Piqûre Pas de Travail (No Jab No Job) – Doc. Le lien est ici (vidéo)

Assurez-vous que ceci est affiché sur tous les groupes qui résistent au crime no jab no job – le lien vers le document est ici – pour défendre notre droit à la vie – cette expérience médicale est un crime !

https://www.saveusnow.org.uk/work-place-vaccine-director-black-mail-letter/ https://t.me/marksteele5g/4792

Covid Vaccine Scientific Proof Lethal https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/6029679/21 https://is.gd/T6IPXn

L’ex-représentante de Merck, Brandy Vaughan, expose le côté obscur de PHARMa – WAVE 2016 https://is.gd/iqtfx6 ~ En souvenir de Brandy Vaughan, l’un des nombreux dénonciateurs de vaccins qui ont rencontré la mort subite à seulement 47 ans https://is.gd/ek0LZy

L’impulsion électromagnétique cause la mort de l’homme https://is.gd/MyknDx ~ La 5G est un système d’arme d’acquisition de cible – Ce n’est pas pour le contrôle mais une technologie d’extermination https://is.gd/mXXqXG ~ La microtechnologie dans le vaccin de Pfizer https://is.gd/aemj3z ~ Microtechnologie complexe dans un flacon de vaccin Pfizer https://is.gd/UkHa0Z ~ Reconnaissance faciale et armes à énergie directe : se préparer à éliminer les vaccinés https://is.gd/wUAS44 saveusnow.org.uk ~ Gangstalker Wars : un spécialiste de l’industrie de la sécurité dit tout https://is.gd/TReGEC ~ Gangstalker Wars : les détails du programme d’ingénierie sociale exposés https://is.gd/6EnI9r

Pfizer s’empare de la base navale HMAS Stirling après que Morrison n’ait pas atteint les objectifs de vaccination

13 septembre 2021 par Timbo

Pfizer a pris le contrôle de la base navale HMAS Stirling en Australie-Occidentale, après que le Premier ministre EZFKA, Scott Morrison, n’a pas atteint les objectifs de vaccination pour le troisième mois consécutif.

Pfizer a déclaré que l’accord, signé selon les termes du partenariat transpacifique, permettait à la société pharmaceutique de revendiquer la base militaire, comme les accords signés dans le monde, y compris avec de nombreux pays d’Amérique du Sud.

« Il est spécifiquement indiqué dans le contrat que Morrison a signé avec nous qu’il a mis en place Garden Island et Kapooka comme deux actifs que nous pouvons saisir en garantie », a déclaré le PDG de Pfizer, Albert Bourla.

« Nous voulions le port de Darwin mais cela a déjà été pris. »

Les navires PLAN doivent arriver à Rockingham la semaine prochaine pour terminer la saisie.

La plus grande expérience sur des êtres humains de l’histoire : qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Introduction par Steve Cook

À quel point les pseudo-vaccins expérimentaux que divers gouvernements semblent désespérés d’injecter à tous leurs citoyens sont-ils dangereux ?

Il est très difficile pour le profane d’évaluer le véritable risque de blessure ou de décès dû aux vaccins, tel est le gâchis déroutant de données auquel on est confronté lorsqu’on essaie de se plonger à la recherche du « pleinement informé » du consentement éclairé.

Par rapport à cela, il faut équilibrer la question : à quel point exactement le bogue dont on reçoit les piqûres expérimentales pour se protéger est-il dangereux ?

Et d’ailleurs : les vaccins offrent-ils réellement une protection complète, suffisamment complète pour justifier les risques inhérents aux vaccins ?

Alors, abordons chaque question :

Tout d’abord, à quel point le bogue présumé est-il dangereux ?

La réponse est que, mis à part l’hystérie médiatique, le gouvernement lui-même admet que le bogue a un faible taux de mortalité.

Tout cela est couvert à de nombreux endroits, mais cela revient en résumé à ce que le médecin-chef nous a dit en avril 2020, que pour la grande majorité des gens, ce bogue est peu ou pas inquiétant mais il est préoccupant pour ceux qui, en raison de leur âge avancé et de conditions médicales préexistantes, ont un système immunitaire trop affaibli pour faire le travail de routine consistant à traiter un bogue de routine.

Pour les jeunes, c’est encore moins une menace. En effet, en mars 2020, le gouvernement a annoncé que la Covid-19 ne serait plus classé comme une maladie infectieuse à hautes conséquences (HCID) et l’une des principales raisons à cela était son faible taux de mortalité.

Ces premières évaluations de la Covid19 ont été prouvées correctes par les statistiques du bogue au cours des deux années qui ont suivi de la plus longue « urgence » de l’histoire médicale. En effet, à mesure que le bogue a évolué, comme le font les bogues, vers des variantes plus douces, l’ordre déjà bas de la menace globale a encore diminué.

En résumé, nous avons un bogue qui peut être grave pour des données démographiques spécifiques (vieux, déjà malade, etc.) mais pour lequel des remèdes existent dans tous les cas, dont le CMO a expliqué qu’il est léger, qui n’est plus classé comme un HCID car hors de son faible taux de mortalité.

À cela, le gouvernement a répondu par une hystérie pure et simple sans commune mesure avec sa menace réelle. On pourrait le comprendre si le bogue en question était, disons, la fièvre jaune avec un taux de mortalité global de 30 % mais pas la Covid19, qui est mille fois moins mortel.

Dans ce contexte, la volonté incessante de vacciner tout le monde, même les millions de personnes qui ont acquis une immunité naturelle ou les jeunes dont le taux de survie est proche de 100 % (à 99,9987 %) n’a aucun sens et devrait rendre tout citoyen vigilant extrêmement méfiant vis-à-vis de un gouvernement qui est soit (a) fou (b) jusqu’à pas bon ou (c) les deux.

À l’heure actuelle, mon argent est sur (c)

Et rappelez-vous aussi que les décès de Covid sont des décès « avec Covid » et pas nécessairement de Covid. Les exemples sont légion de violons tels qu’une personne mourant d’un cancer testée à plusieurs reprises pour Covid en utilisant le test PCR frauduleux qui ne diagnostique pas la maladie, obtient un résultat positif (et est donc enregistrée comme une «admission à l’hôpital Covid»), puis meurt du cancer et leur le décès est compté comme un décès Covid. Ainsi, le nombre de personnes EFFECTIVEMENT TUÉES par ce bogue est probablement bien inférieur à ce que suggèrent même les chiffres déjà faibles.

Question suivante : Le vaccin fonctionne-t-il réellement ?

Le fait est que nous parlons de plusieurs vaccins expérimentaux produits par différentes sociétés pharmaceutiques – et évidemment on ne dit même pas aux gens lequel on leur donne – alors qu’ils ne sont sans doute pas réellement des vaccins tels que nous comprenons les vaccins traditionnels, mais soyons paresseux pour l’instant et référons-nous à eux comme « le vaccin » pour plus de commodité.

La maniabilité ou son absence est difficile à évaluer au milieu des rapports contradictoires, mais il semble que les autorités aient maintenant admis que les vaccins un et deux ne fonctionnent pas ou, s’ils le font, seulement pendant une courte période, puis seulement en termes de réduction des symptômes un peu (ce qui n’est pas ce qu’on nous a dit quand on nous a vendu ces vaccins) mais un troisième – un « booster » – fonctionnera, honnêtement. Eh bien, en fait peut-être un quatrième peut-être.

Cela semble être un sacré tas d’injections de substances expérimentales à un sacré tas de gens dans le but de les protéger de quelque chose qui ne présente que peu ou pas de danger pour eux.

Il est difficile d’évaluer le niveau exact d’efficacité de ces «vaccins», mais le nombre de personnes qui attrapent apparemment Covid après avoir été piquées suggère qu’en termes d’immunisation réelle des personnes, il s’agit d’une fraude.

Oui, mais les vaccins sont-ils sûrs ?

Là encore difficile d’évaluer statistiquement le risque que l’on prend lorsqu’on se fait injecter et c’est encore tôt.

Cependant, au cours de la première année seulement depuis leur déploiement, les vaccins Covid ont, selon diverses bases de données de rapports sur les effets indésirables (VAERS, Yellow Card, etc.), accumulé plus de blessures et de décès que tous les autres vaccins (dont certains sont utilisés depuis un siècle ou plus) dans l’histoire combinée.

Bien sûr, les systèmes de notification n’enregistrent évidemment que 10 % de tous les événements indésirables, il est donc possible que les chiffres réels des blessures et des décès soient beaucoup plus élevés. Cependant, seuls les rapports enregistrés que nous avons indiquent que nous avons un sérieux problème.

Nous devons également garder à l’esprit que lorsque nous parlons de blessures et de décès dus aux vaccins Covid, nous parlons de problèmes qui sont apparus la première année, à court terme.

Le fait que tant de problèmes qui n’avaient pas été prévus se sont manifestés si rapidement, ce qui nous indique que (a) les tests et la recherche ont été extrêmement négligents (tant pour « la science ») ou (b) les problèmes étaient connus mais passés sous silence.

On sait que là où il y a des problèmes avec les médicaments pharmaceutiques, ceux-ci ont tendance à se manifester à long terme, sur plusieurs années, c’est pourquoi les essais à long terme s’étendant sur 5 à 10 ans sont si importants.

Les vaccins Covid n’ont pas fait l’objet d’essais à long terme car ceux-ci ont été écartés dans la précipitation pour nous «protéger» d’un bogue qui est relativement rarement grave ou mortel et pour lequel des remèdes efficaces existent dans tous les cas.

Cela signifie bien sûr que, les essais à long terme n’ayant pas été effectués, nous N’AVONS AUCUNE DONNÉE sur les problèmes qui vont apparaître au cours des prochaines années.

Un autre facteur qui n’est pas encore entièrement compris est le suivant : nous savons que la Covid19 (et d’autres infections et stress) peut être dangereux pour une personne affaiblie par la vieillesse ou une maladie grave. Ces personnes sont moins bien équipées pour faire face aux contraintes sur le corps. Mais cela s’applique également aux stress causés par les réactions indésirables aux vaccins. Une personne mal équipée pour faire face à une infection peut être tout aussi mal équipée pour faire face à un empoisonnement par une injection de vaccin.

Le niveau d’insouciance et d’irresponsabilité dépasse l’entendement et en l’absence d’essais appropriés, nous devons maintenant attendre et voir ce qu’il adviendra des personnes vaccinées au cours des années à venir.

Espérons que le mal ne sera pas aussi grave que certains experts le prédisent, mais qui sait ? Essentiellement, l’horrible vérité est que les citoyens vaccinés sont les cobayes d’une expérience de masse menée sur nous sans notre consentement par des responsables d’agences et des politiciens qui ont complètement trahi la confiance placée en eux.

Nous avons donc ici un facteur extrêmement alarmant que les gouvernements ont dû ignorer : le nombre et la gravité des réactions indésirables (bien pires qu’un épisode de Covid 19), des blessures et des décès qui se sont manifestés dans l’immédiat. Je ne me souviens d’aucun vaccin se manifestant en si grand nombre et si rapidement, donc cela n’augure rien de bon pour les dommages à long terme causés par les «vaccins» expérimentaux.

En fin de compte, il appartient à chacun de nous de s’assurer que le consentement, donné ou refusé, est basé sur toutes les informations disponibles.

Personnellement, face à un bug qui ne me menace pas trop (je penserais peut-être différemment si j’étais plus âgé, plus fragile ou affaibli par d’autres conditions (comme le cancer, la leucémie, le diabète, etc.) et un vaccin qui a déjà un terrible short- statistiques à long terme, est encore expérimentale avec toute l’étendue des dommages à long terme (système immunitaire endommagé, myocardite, caillots sanguins, maladies auto-immunes, fausses couches, etc., etc.) inconnue et qui fait un travail évidemment moche d’immunisation dans tous les cas, il semblerait plus optimal pour tenter ma chance avec un épisode de Covid.

Il s’agit de choisir le moindre de deux maux.

Comme quelqu’un l’a souligné, si je ne me fais pas vacciner, j’ai moins d’un pour cent de chances d’être hospitalisé ou de mourir de Covid (encore plus faible si j’ai accès à l’un ou l’autre des remèdes sûrs connus) et une chance ZÉRO de être hospitalisé de mourir en raison d’une blessure causée par le vaccin. Ces chances sont assez bonnes pour moi.

En attendant, personne ne connaît encore les risques exacts de blessures ou de décès dus aux vaccins, mais si cela devient important, on peut compter sur les responsables de l’injection de millions de personnes pour tirer tous les trucs du livre pour nous cacher la vérité. .

Il y a déjà des signes qu’ils commencent à se tortiller. C’est compréhensible parce que ça ne se présente pas bien : plus le temps passe, plus il y a de blessures et de décès, plus il devient évident que des millions de personnes ont été menties et essentiellement empoisonnées par des éléments criminels opérant au sein de leurs propres gouvernements.

Pour inventer une phrase: il va y avoir l’enfer à payer quand le tu-sais-quoi frappe le ventilateur

Est-ce que je m’inquiète outre mesure ? Je pense que non, mais peut-être que le temps me prouvera que j’ai tort et que les vaccins qui ont déjà battu tous les records de blessures et de décès tout en se révélant extrêmement inefficaces se révéleront en quelque sorte comme Covid19 : peu de soucis.

Nous verrons.

En attendant, je ne touche pas au pseudo-vaccin expérimental poussé fébrilement par le gouvernement avec une perche de barge.

L’article suivant des États-Unis est présenté ici pour votre considération comme un exemple de la gravité des choses et du niveau de crimes pour lesquels nos «dirigeants» devront un jour rendre des comptes.

AVERTISSEMENT : « Le vaccin est pire que ce que nous craignions, il pourrait faire des centaines de milliers de morts supplémentaires »

Le nombre d’Américains qui ont subi de graves effets secondaires ou qui sont décédés après avoir reçu l’injection d’ARNm présenté comme un «vaccin» explose. De plus, les personnes injectées semblent être bien moins bien loties que celles qui refusent la piqûre expérimentale. Pourtant, bien que le «vaccin» et les «rappels» ne protègent pas les gens de Covid et augmentent les risques d’infection par Omicron, les gouvernements de gauche du monde entier continuent de faire pression et d’obliger les citoyens à les recevoir.

Effets secondaires terrifiants du « vaccin »

One American News (OAN) rapporte qu’au 4 janvier 2022, neuf cent quarante-six mille Américains ont subi des effets secondaires graves ou sont décédés après avoir été injectés. De plus, le département américain de la Santé déclare que plus de 100 000 Américains ont été hospitalisés après avoir reçu le vaccin.

Ceux qui souffrent des effets secondaires de l’injection ne sont pas seulement des personnages anonymes sur une page, rapporte OAN. Par exemple, Angelia Desselle de Louisiane pouvait à peine se tenir debout après son tir et souffre d’un trouble neurologique qui, selon les médecins, est le résultat du vaccin. De même, Shawn Skelton de l’Indiana est affaiblie et a perdu le contrôle de son corps depuis le tir de Pfizer.

Jummai Nache, entièrement «vaccinée», du Minnesota, a dû amputer ses jambes et ses mains après avoir été vaccinée. Maddie de Garay, 13 ans, de l’Ohio, est paralysée de la taille aux pieds, nourrie par sonde et a perdu le contrôle total de ses fonctions corporelles.

Les responsables de la santé au Vietnam ont suspendu l’utilisation du vaccin Pfizer après que plus de 120 enfants ont été hospitalisés pour des réactions graves aux injections. Dans un autre quartier voisin, trois enfants sont même morts.

Plus sûr d’être non vacciné ?

Selon le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, un peu plus de 20 000 décès sont survenus à la suite des injections.

Cependant, des chercheurs de l’Université de Columbia rapportent que le nombre réel de personnes décédées après avoir reçu l’une des injections expérimentales est nettement supérieur aux chiffres officiels. Le facteur de sous-déclaration de Columbia estime que 20 fois ce nombre, soit environ 400 000 décès, est beaucoup plus précis.

De plus, l’ancien journaliste du New York Times, Alex Berenson, rapporte que les injections à ARNm montrent maintenant une forte efficacité négative. Les injections augmentent en fait les risques d’infection des individus par Omicron.

Enfants mourant

Selon l’OAN, des dizaines de milliers de personnes, dont des enfants, sont également décédées suite à la vaccination. Jacob Clynick, 13 ans, du Michigan, est décédé dans son sommeil peu de temps après avoir reçu son deuxième vaccin contre Pfizer. Une fillette de 11 ans originaire de Géorgie est décédée peu de temps après son vaccin Pfizer. De plus, une fillette de 5 ans est décédée quatre jours après avoir reçu son premier vaccin Pfizer. De plus, une fillette de 8 ans a subi un accident vasculaire cérébral et une hémorragie cérébrale sept jours après l’injection de Pfizer.

« Nous voyons maintenant les ramifications de ce vaccin non testé, non prouvé et développé à la hâte, et c’est bien pire que ce que nous craignions », a déclaré Pearson Sharp d’OAN, « et ce n’est que le début ». Il a poursuivi, « à moins que les Américains et les parents ne résistent à ces mandats non scientifiques, nous pourrions voir des centaines de milliers d’autres victimes mortes et blessées de façon permanente de la plus grande expérience sur des êtres humains de l’histoire. »

Regardez un récent reportage de One America News :

