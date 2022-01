37 927 décès et 3 392 632 blessés à la suite de vaccins COVID dans la base de données européenne alors que les jeunes continuent de mourir

Par Brian Shilhavy

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 37 927 décès et 3 392 632 blessures suite à des injections de quatre injections expérimentales de COVID-19 :

MODERNE DE VACCIN COVID-19 À ARNM (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNM PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 611 423) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 15 janvier 2022.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 17 054 décès et 1 624 526 blessés au 15/01/2022

45 865 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 238 décès

53 606 Troubles cardiaques incl. 2 459 décès

500 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 52 décès

21 641 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 11 décès

1 727 Troubles endocriniens incl. 5 décès

24 752 Affections oculaires incl. 38 décès

128 813 Affections gastro-intestinales incl. 673 décès

403 800 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 4 871 décès

1 855 Affections hépatobiliaires incl. 85 décès

17 690 Troubles du système immunitaire incl. 88 décès

71 334 Infections et infestations incl. 1 829 décès

31 663 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 321 décès

40 469 Enquêtes incl. 492 décès

10 933 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 271 décès

193 866 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 209 décès

1 534 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 144 décès

266 754 Troubles du système nerveux incl. 1 807 décès

2 384 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 72 décès

241 Problèmes de produit incl. 3 décès

29 339 Troubles psychiatriques incl. 198 décès

5 857 Troubles rénaux et urinaires incl. 261 décès

63 007 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 7 décès

69 276 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 833 décès

74 806 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 140 décès

3 643 Situation sociale incl. 22 décès

18 264 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 185 décès

40 907 Affections vasculaires incl. 740 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 10 782 décès et 510 009 blessés au 15/01/2022

11 363 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 118 décès

16 962 Troubles cardiaques incl. 1 110 décès

188 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 9 décès

5 960 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 6 décès

480 Troubles endocriniens incl. 6 décès

7 107 Affections oculaires incl. 36 décès

41 950 Affections gastro-intestinales incl. 399 décès

135 810 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 551 décès

773 Affections hépatobiliaires incl. 54 décès

5 003 Affections du système immunitaire, y compris 20 décès

20 787 Infections et infestations incl. 1 031 décès

9 730 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 205 décès

11 563 Enquêtes incl. 390 décès

4 660 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 260 décès

62 441 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 215 décès

653 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 81 décès

85 799 Troubles du système nerveux incl. 1 007 décès

862 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 8 décès

96 Problèmes de produit incl. 4 décès

8 976 Troubles psychiatriques incl. 178 décès

2 899 Troubles rénaux et urinaires incl. 211 décès

11 475 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

22 050 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 142 décès

26 090 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 95 décès

2 158 Situation sociale incl. 45 décès

2 608 Interventions chirurgicales et médicales incl. 199 décès

11 566 Affections vasculaires incl. 393 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 7 749 décès et 1 136 049 blessés au 15/01/2022

13 763 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 271 décès

20 678 Troubles cardiaques incl. 812 décès

229 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 7 décès

13 283 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

673 Troubles endocriniens incl. 5 décès

19 849 Troubles oculaires incl. 31 décès

106 411 Affections gastro-intestinales incl. 422 décès

299 266 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 826 décès

1 017 Affections hépatobiliaires incl. 67 décès

5 311 Affections du système immunitaire, y compris 37 décès

39 194 Infections et infestations incl. 591 décès

13 232 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 195 décès

25 062 Enquêtes incl. 200 morts

12 894 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 122 décès

166 466 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 157 décès

719 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 38 décès

231 313 Affections du système nerveux, y compris 1 142 décès

605 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 19 décès

198 Problèmes de produit incl. 1 décès

20 856 Troubles psychiatriques incl. 69 décès

4 281 Troubles rénaux et urinaires incl. 72 décès

16 524 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

40 829 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 035 décès

51 563 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 61 décès

1 596 Situation sociale incl. 8 décès

1 804 Interventions chirurgicales et médicales incl. 29 décès

28 433 Affections vasculaires incl. 521 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 342 décès et 122 048 blessés au 15/01/2022

1 186 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 48 décès

2 420 Troubles cardiaques incl. 196 décès

40 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 1 décès

1 260 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

98 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 591 Troubles oculaires incl. 10 décès

9 402 Affections gastro-intestinales incl. 88 décès

32 903 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 659 décès

146 Affections hépatobiliaires incl. 13 décès

527 Affections du système immunitaire, y compris 10 décès

7 442 Infections et infestations incl. 198 décès

1 092 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 25 décès

5 756 Enquêtes incl. 127 décès

725 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 56 décès

16 739 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 54 décès

82 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 8 décès

22 885 Affections du système nerveux incl. 242 décès

54 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

29 Problèmes liés au produit

1 677 Troubles psychiatriques incl. 21 décès

506 Troubles rénaux et urinaires incl. 29 décès

2 720 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

4 322 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 293 décès

3 652 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 10 décès

395 Situation sociale incl. 4 décès

822 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 72 décès

3 577 Affections vasculaires incl. 167 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données américaine VAERS et le système UK Yellow Card. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Voici quelques histoires sur quelques-unes de ces morts tragiques à la suite des tirs de COVID-19, qui malheureusement incluent maintenant de plus en plus d’enfants.

Portugal : Un garçon de 6 ans décède d’un arrêt cardiaque après avoir reçu la première dose du vaccin COVID-19 Pfizer

Par The COVID World

Un garçon de six ans de Lisbonne, au Portugal, est décédé quelques jours seulement après avoir reçu sa première dose du vaccin COVID-19 Pfizer, rapporte CNN Portugal. Les circonstances suggèrent un lien de causalité avec la vaccination.

Lundi, le Centre hospitalier universitaire central de Lisbonne (CHULN) a annoncé qu’un garçon de six ans, dont le nom n’a pas été identifié, était décédé le dimanche 16 janvier des suites d’un arrêt cardiaque.

Communiqué de presse Le centre hospitalier universitaire central de Lisbonne confirme le décès d’un garçon de six ans le dimanche 16 janvier avec un test positif pour le Sars-CoV-2, qui avait été admis à l’hôpital Santa Maria un jour plus tôt avec un arrêt cardiorespiratoire. Les causes de décès sont en cours d’analyse. L’enfant avait reçu la première dose du vaccin Covid-19, et le CHULN a notifié le cas à Infarmed (Institut national de la pharmacie et des médicaments du Portugal) et à la Direction générale de la santé.

Infarmed a publié une déclaration disant:

« Nous confirmons avoir reçu la notification le lundi 17 janvier d’un effet indésirable suspecté et celui-ci est traité par Infarmed en collaboration avec l’unité régionale de vigilance pharmacologique de Lisbonne, Setúbal et Santarém. »

Une autopsie a été ordonnée par Infarmed et sera réalisée par des experts de l’agence. Les résultats doivent être présentés au fur et à mesure qu’ils sont disponibles.

Le Portugal, l’un des pays ayant les taux de vaccination COVID-19 les plus élevés au monde, a commencé à vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans le 18 décembre après que l’autorité sanitaire portugaise DGS eut donné le feu vert le 7 décembre pour l’utilisation du vaccin Pfizer pour le groupe d’âge.

Au total, 637 907 enfants au Portugal sont éligibles pour recevoir le vaccin.

Selon les données de la DGS, depuis le début de la pandémie, trois enfants âgés de 0 à 9 ans sont décédés.

Vanessa Martins Figueiredo : une jeune de 13 ans décède après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer, une enquête est ouverte

Par The COVID World

Une enquête a été ouverte sur la mort d’une jeune fille de 13 ans d’Ararangua, au Brésil, décédée peu de temps après sa première dose du vaccin COVID-19 Pfizer, rapporte le média brésilien Revista Oeste.

Vanessa Martins Figueiredo a reçu sa première injection le 9 novembre et a développé la paralysie de Bell cinq jours plus tard.

L’adolescente de la ville d’Ararangua a souffert d’une paralysie faciale et d’une faiblesse d’un côté de son visage cinq jours seulement après la piqûre de Pfizer et a été diagnostiquée avec la paralysie de Bell. Elle a suivi un traitement avec des corticostéroïdes (un anti-inflammatoire) pour son état.

Cependant, son état de santé s’est détérioré au fil des semaines et elle a été hospitalisée le 29 décembre pour des problèmes respiratoires. Le jeune de 13 ans a ensuite été intubé et transféré à l’hôpital pour enfants Joana de Gusmão de Florianópolis le 2 janvier.

Vanessa est décédée huit jours plus tard, le lundi 10 janvier.

