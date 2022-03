41 834 MORTS 3,9 millions de blessés à la suite de vaccins COVID dans une base de données européenne alors que les décès dans l’armée américaine montent à 1100 %

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 41 834 décès et 3 900 241 blessures suite à des injections de quatre injections expérimentales de COVID-19 :

VACCIN COVID-19 À ARNM DE MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 A ARNM PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 814 420) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 15 mars 2022.

Total des réactions pour le vaccin ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 19 239 décès et 1 927 063 blessés au 15/03/2022

57 858 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 275 décès

66 807 Troubles cardiaques incl. 2 818 décès

587 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 59 décès

25 267 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 12 décès

2 336 Troubles endocriniens incl. 8 décès

28 891 Affections oculaires incl. 43 décès

145 849 Affections gastro-intestinales incl. 739 décès

478 298 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 5 420 décès

2 191 Affections hépatobiliaires incl. 102 décès

20 521 Troubles du système immunitaire, y compris 105 décès

96 216 Infections et infestations incl. 2 050 décès

37 906 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 376 décès

47 460 Enquêtes incl. 536 décès

12 566 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 316 décès

224 082 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 240 décès

1 992 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 206 décès

309 159 Affections du système nerveux, y compris 2 042 décès

2 878 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 78 décès

275 Problèmes de produit incl. 3 décès

34 313 Troubles psychiatriques incl. 225 décès

7 023 Troubles rénaux et urinaires incl. 287 décès

81 931 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

81 055 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 2 036 décès

87 104 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 158 décès

4 500 Circonstances sociales incl. 26 décès

23 111 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 225 décès

46 887 Affections vasculaires incl. 848 décès

Total des réactions pour le vaccin ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 11 454 décès et 629 641 blessés au 15/03/2022

16 268 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 125 décès

21 419 Troubles cardiaques incl. 1 232 décès

202 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 13 décès

7 318 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

613 Troubles endocriniens incl. 6 décès

8 478 Affections oculaires incl. 35 décès

50 622 Affections gastro-intestinales incl. 430 décès

167 548 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 760 décès

864 Affections hépatobiliaires incl. 58 décès

6 262 Affections du système immunitaire, y compris 22 décès

27 094 Infections et infestations incl. 1 063 décès

10 981 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 217 décès

13 871 Enquêtes incl. 396 décès

5 254 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 270 décès

77 708 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 229 décès

744 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 86 décès

104 784 Troubles du système nerveux incl. 1 092 décès

972 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 10 décès

111 Problèmes de produit incl. 4 décès

10 458 Troubles psychiatriques incl. 184 décès

3 382 Troubles rénaux et urinaires incl. 224 décès

16 271 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

26 098 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 206 décès

31 845 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 100 morts

2 429 Situation sociale incl. 45 décès

4 547 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 211 décès

13 498 Affections vasculaires incl. 419 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 8 490 décès et 1 204 744 blessés au 15/03/2022

14 381 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 294 décès

21 952 Troubles cardiaques incl. 890 décès

250 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 9 décès

13 876 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 7 décès

736 Troubles endocriniens incl. 6 décès

20 677 Affections oculaires incl. 32 décès

110 238 Affections gastro-intestinales incl. 457 décès

319 875 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 944 décès

1 085 Affections hépatobiliaires incl. 74 décès

5 664 Troubles du système immunitaire dont 42 décès

48 939 Infections et infestations incl. 681 décès

14 297 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 217 décès

27 658 Enquêtes incl. 220 décès

13 427 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 134 décès

174 019 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 175 décès

801 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 48 décès

241 639 Affections du système nerveux, y compris 1 243 décès

658 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 22 décès

201 Problèmes de produit incl. 1 décès

21 701 Troubles psychiatriques incl. 75 décès

4 501 Troubles rénaux et urinaires incl. 88 décès

17 618 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

42 871 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 149 décès

53 736 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 71 décès

1 762 Situation sociale incl. 9 décès

2 534 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 37 décès

29 648 Affections vasculaires incl. 562 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 651 décès et 138 793 blessés au 15/03/2022

1 372 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 58 décès

2 896 Troubles cardiaques incl. 222 décès

47 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 1 décès

1 477 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

112 Troubles endocriniens incl. 2 décès

1 819 Troubles oculaires incl. 11 décès

10 096 Affections gastro-intestinales incl. 97 décès

37 546 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 755 décès

171 Affections hépatobiliaires incl. 17 décès

605 Affections du système immunitaire, y compris 10 décès

10 123 Infections et infestations incl. 225 décès

1 297 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 31 décès

6 680 Enquêtes incl. 141 décès

856 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 69 décès

18 107 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 60 décès

102 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 10 décès

24 907 Troubles du système nerveux incl. 258 décès

72 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

33 Problèmes liés au produit

1 958 Troubles psychiatriques incl. 28 décès

597 Troubles rénaux et urinaires incl. 37 décès

3 471 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 7 décès

4 903 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 331 décès

4 125 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 12 décès

450 Situation sociale incl. 5 décès

1 015 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 83 décès

3 956 Affections vasculaires incl. 177 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Procureur des États-Unis : Augmentation de 1100 % des décès militaires suite aux vaccins COVID – « C’est un génocide »

https://www.bitchute.com/embed/b6s8lrRi2T5v/

Plus de décès par vaccin signalés par le VAERS dans notre armée que de décès par COVID

Par DANIEL HOROWITZ

Blaze Media

Extraits :

Les deux partis politiques salivent à l’idée d’entraîner nos militaires dans la guerre russo-ukrainienne, mais aucun d’eux ne semble se soucier de ce que nos propres dirigeants ont fait à ces soldats.

Il ressort désormais clairement de nombreux points de données que les coups de feu ont causé des blessures inimaginables au sein de la population générale. Les médecins militaires se sont manifestés pour montrer l’énormité de ces dommages dans l’armée, mais l’armée a choisi de les dissimuler et de falsifier ses propres données de surveillance de la santé afin de dissimuler l’ampleur de la blessure. Pendant ce temps, de nouvelles données présentées devant un tribunal fédéral de Floride au nom d’un Navy SEAL démontrent qu’au minimum, plus de personnes sont mortes du coup de feu que de COVID.

Le 10 mars, l’avocat Mat Staver de Liberty Counsel a présenté au tribunal des données montrant 127 décès liés au vaccin COVID signalés par le VAERS dans l’armée en 2021. C’est plus que les 93 décès COVID signalés dans l’armée depuis le début de la pandémie. Et gardez à l’esprit que les décès par COVID ont tendance à être surestimés, tandis que les décès signalés par le VAERS, en particulier dans l’armée, sont sous-déclarés. Même les chercheurs du CDC ont récemment admis que « les taux réels de myocardite par million de doses de vaccin sont probablement plus élevés que ceux estimés » par les rapports du VAERS.

Article complet.

EDWARD DOWD SUR LA RÉCESSION FUTURE, LES CONCLUSIONS CHOQUANTES DANS LES DONNÉES COVID DU CDC ET LE DÉMOCIDE

Par Alexandra Bruce

Forbidden Knowledge TV

Après une suspension de 7 jours de Twitter, BlackRock Whistleblower, Ed Dowd est de retour, avec un rapport horrifiant sur la War Room de Steve Bannon.

Ed a demandé l’aide d’un expert du secteur des assurances pour analyser les données sur les décès excessifs du CDC. Il dit: «Nous cherchions d’autres choses, mais ce que nous avons trouvé était assez choquant… Il l’a décomposé par âge et il a créé une base de référence pour chaque groupe d’âge afin de trouver une surmortalité.

« Et le graphique monétaire est vraiment le graphique 4, qui montre que le groupe d’âge de la génération Y, de 25 à 44 ans, a connu une augmentation de 84% de la surmortalité à l’automne. C’est la pire surmortalité de l’histoire, je pense.

TAUX DE MORTALITÉ EXCÉDENT CDC • ÂGE 25-44

La génération Y a en fait connu la plus forte augmentation de décès excédentaires de tous les autres groupes d’âge, en raison des mandats qui leur sont imposés, afin de conserver leur emploi, 7 fois plus élevés que la génération silencieuse (ceux âgés de 85 ans et plus).

« Juste pour vous donner une idée, lorsque vous regardez le graphique 4, vous voyez quand les mandats et les boosters frappent, l’accélération à l’automne, puis elle s’est réaccélérée à la fin de l’année. La baisse de ces données que nous constatons pose des problèmes de signalement. Il faut du temps pour que les décès d’âge millénaire soient signalés, car ce ne sont généralement pas des décès à l’hôpital, de sorte que les données vont être mises à jour et cela va probablement montrer cette tendance inquiétante continue.

«Donc, juste pour mettre quelques chiffres là-dessus, de l’été à l’automne, avec les mandats et les boosters, il y a eu 61 000 décès supplémentaires de la génération Y.

« Fondamentalement, la génération Y a vécu une guerre du Vietnam dans la seconde moitié de 2021. 58 000 personnes sont mortes dans la guerre du Vietnam, les troupes américaines [au cours de 10 ans], donc cette génération vient de vivre une guerre du Vietnam [en 6 mois].

«Je pense que c’est le pistolet irréfutable: que les vaccins provoquent une surmortalité dans tous les groupes d’âge et ce n’est pas un hasard si Rochelle Walensky refuse de répondre aux lettres du sénateur Ron Johnson. Ils se cachent. Fauci est parti. Elle est partie. Ils se cachent.

« Alors, je vais mettre un mot là-bas. C’est un vieux mot mais il devrait être réintroduit dans la conversation. C’est ce qu’on appelle le démocide : la mort par le gouvernement. Ainsi, le gouvernement, à travers les mandats, a tué des gens.

Ed dit que son collaborateur expert en assurance ne fera aucune conférence de presse mais qu’il apporte ce rapport à un groupe financier qui est du mauvais côté de cette fraude et que par leur intermédiaire, son identité sera rendue publique.

Ed dit également qu’un directeur des risques/actuaire de très haut niveau vient de le contacter, voulant comparer les notes, il pense donc que ce n’est que le début de la réponse de la communauté financière.

« Si vous êtes à Wall Street et que vous pensez toujours que Pfizer et Moderna sont de bons achats, j’ai une nouvelle pour vous : il y a des catalyseurs à venir qui ne seront probablement pas bons pour détenir ces actions.

Article complet.

Voici quelques visages à mettre sur ces froides statistiques.

Deion Sanders: l’entraîneur de football de la Jackson State University a été vacciné « depuis assez longtemps » en août, développe trois caillots sanguins fémoraux, a deux orteils amputés

Par The COVID Blog

JACKSON, MISSISSIPPI – Deion «Prime Time» Sanders est, sans aucun doute, le plus grand arrière défensif de la NFL de tous les temps.

Il a été demi de coin All-American à deux reprises à la Florida State University en 1987 et 1988. Il a été sélectionné cinquième au total lors du repêchage de la NFL en 1989 par les Falcons d’Atlanta. M. Sanders a été initialement repêché au sixième tour du repêchage de la MLB (baseball) en 1985 par les Royals de Kansas City. Mais il n’a jamais signé avec l’équipe. Les Yankees de New York l’ont repêché au 30e tour en 1988; et lui a signé un contrat.

M. Sanders, 54 ans, est le seul homme de l’histoire à avoir joué à la fois dans le Super Bowl et dans les World Series. Il est également le seul homme à avoir marqué un touché dans la NFL et frappé un circuit de la MLB la même semaine. Le phénomène des deux sports Bo Jackson n’a même jamais fait ça. M. Sanders était bon au baseball, en particulier pour voler des buts. Mais il était si bon en tant que cornerback de la NFL que les quarts-arrière adverses évitaient généralement de lancer complètement de son côté du terrain. M. Sanders était également un prolifique retourneur de coups de pied et de botté de dégagement. Il a joué un total de 13 saisons dans la MLB et 14 saisons dans la NFL.

Le gars ne faisait pas partie du spectacle. Il était le spectacle.

M. Sanders a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel et au Temple de la renommée du football universitaire en 2011. Son prochain défi dans la vie était d’entraîner ses deux fils au lycée. Puis il est devenu entraîneur-chef de la Jackson State University en 2020, lors de la soi-disant pandémie. Ses deux fils, Shedeur et Shilo Sanders, sont des contributeurs clés de l’équipe de Jackson State.

Le fanatisme de Vaccin se déchaîne

« Coach Prime », comme l’appellent les médias et ses joueurs, a démarré lentement en raison du soi-disant COVID-19. La saison 2020 de Jackson State a été reportée au printemps 2021. Elle a également été raccourcie à seulement sept matchs. L’équipe est allée 4-3. M. Sanders a estimé que la seule chose qui l’empêchait de devenir un grand entraîneur, au même niveau qu’il était joueur, était la COVID-19. Il a adhéré à tous les crochets, lignes et plombs de l’hystérie par injection.

M. Sanders a déclaré au démocrate de l’Arkansas en juillet que « la liberté de choix est réelle » en ce qui concerne les injections. Il a dit que « un bon nombre » de ses joueurs avaient déjà reçu les injections. M. Sanders a également offert cet étrange conseil concernant les injections à ARNm et à ADN vecteur viral.

«Je veux juste que les enfants comprennent vraiment ce qui est à portée de main. Je veux juste qu’ils abordent le vaccin comme ils abordent leur vie sexuelle. Imprimez ça. Lisez entre ces lignes.

Dans ce même article, le commissaire de la Southwestern Athletic Conference, Charles McClelland, a déclaré: «Faites-vous vacciner parce que si vous ne le faites pas, vous n’allez pas passer la saison et quelqu’un pourrait prendre votre place. Cela pourrait nuire à l’équipe. »

M. Sanders a eu un ton plus direct et plus énergique un mois plus tard. Il a déclaré au Clarion Ledger qu’il avait été vacciné « depuis assez longtemps ». M. Sanders a alors dit ceci :

« Une chose à propos de cette vaccination, c’est qu’elle préserve la vie. Je veux une chance de gagner, de dominer. Je veux avoir la chance d’amener cette université et ces jeunes hommes et femmes à un autre niveau. Comment vais-je faire si je ne suis pas là ?

L’article poursuit en disant que l’équipe de football de l’État de Jackson, y compris tous les entraîneurs, joueurs et membres du personnel, est vaccinée à 100 %.

Caillots sanguins et amputations d’orteils

M. Sanders aurait subi une opération du pied en septembre. Mais ensuite, tout est devenu un mystère à partir de là. Il a raté le match de l’équipe du 23 octobre contre Bethune-Cookman et le match du 30 octobre contre le Mississippi Valley State. Il a été rapporté à l’époque qu’il luttait contre « un problème de santé important« . M. Sanders a raté un troisième match le 6 novembre contre Texas Southern avant de revenir sur la touche la semaine suivante. Il s’est rendu sur Twitter le 10 novembre pour parler de « complications suite à [mon] chirurgie du pied« .

La pleine vérité ne sera révélée que des mois plus tard, lorsque l’épisode 5 des docu-séries de Barstool Sports, Coach Prime, sera publié le 8 mars. M. Sanders souffrait de trois caillots sanguins artériels fémoraux dans sa jambe gauche. Bien sûr, les vaccins sont la principale cause de coïncidences. Mais M. Sanders a immédiatement mis en cause des antécédents familiaux de caillots sanguins. C’est une ligne similaire prise par l’ailier de la défense de la NFL Vinny Curry. Il a développé des caillots sanguins post-injection en août, le forçant à manquer toute la saison 2021 de la NFL. M. Curry a déclaré que sa situation était « héréditaire ».

Les médecins ont finalement ouvert la jambe gauche de M. Sanders pour drainer le liquide qui s’accumulait à l’intérieur. Cette procédure a sauvé sa jambe. Mais son gros orteil et son deuxième orteil ont dû être amputés. M. Sanders a été choqué lorsqu’il a regardé son pied pour la première fois après l’opération.

Les caillots sanguins sont l’une des deux principales réactions indésirables aux injections à ARNm et à ADN vecteur viral, avec l’inflammation cardiaque. M. Sanders est également maintenant au moins le cinquième cas d’amputation post-injection que nous avons couvert sur ce blog. Il a perdu 35 livres alors qu’il était à l’hôpital pendant ces 23 jours. Aucun média grand public n’a mentionné son statut vaccinal ou ces effets indésirables courants.

Lisez l’article complet sur le COVID Blog.

Kimberley Kitching : une sénatrice australienne de 52 ans décède subitement après une crise cardiaque

Par The COVID World

La politique australienne est sous le choc après la mort subite de la sénatrice travailliste Kimberley Kitching, à l’âge de 52 ans. La sénatrice travailliste, qui était entièrement vaccinée, a été victime d’une crise cardiaque présumée jeudi.

La mort soudaine de Kitching a suscité des hommages de tous les horizons politiques. Le chef de l’opposition fédérale, Anthony Albanese, a déclaré jeudi soir :

« La famille travailliste est sous le choc ce soir à la tragique nouvelle que notre amie et collègue la sénatrice Kimberley Kitching est décédée subitement à Melbourne. Mes sincères condoléances à sa famille. Kimberley nous manquera à tous.

La sénatrice travailliste Kimberley Kitching au Sénat. Elle est décédée subitement jeudi à l’âge de 52 ans d’une crise cardiaque présumée.

Le Premier ministre, Scott Morrison, a également présenté ses condoléances, décrivant la mort de Kitching comme « un choc profond et terrible« . Morrison a déclaré dans un communiqué :

« Elle a démontré que sa passion pour son pays était toujours supérieure à toute opinion partisane. Elle aimait clairement son pays et cela se voyait vraiment.

Kitching, sénatrice victorienne depuis 2016, avait publié une photo sur ses comptes de médias sociaux en juillet de l’année dernière la montrant recevant son deuxième vaccin COVID. Une partie de la légende de sa photo à l’épreuve des vaccins était :

« Je me sens tellement chanceux d’être complètement vacciné contre le virus corona à partir d’aujourd’hui. S’il vous plaît, allez-y et faites-le, pour votre santé et votre tranquillité d’esprit, pour vos proches et votre pays.

Né à Brisbane, le sénateur Kitching est entré au Parlement fédéral en 2016, remplaçant Stephen Conroy à la chambre haute.

Elle a développé une réputation de fervente défenseure des droits de l’homme et de la démocratie et était connue pour ses opinions bellicistes sur la Chine. Elle a récemment reçu un prix mondial reconnaissant son travail en faveur d’un régime de sanctions des droits de l’homme de « style Magnitski » en Australie.

Elle laisse dans le deuil son mari Andrew Landeryou.

Lire l’article complet sur The COVID World.

Qu’est-ce qui a tué le Dr SarahBeth Hartlage ?

Dr SarahBeth Hartlage

Le coordinateur du vaccin Covid de la ville de Louisville – et un fervent partisan des injections d’ARNm – « est décédé de manière inattendue » la semaine dernière. Elle avait 36 ​​ans. La ville ne semble pas penser qu’elle doit en dire plus. C’est faux.

Par Alex Berenson

Substack.com

Pendant plus d’un an, le Dr SarahBeth Hartlage a exhorté les gens à prendre des vaccins Covid.

Elle les a exhortés en ligne, en personne et lors de briefings avec le maire de Louisville. Elle a tweeté une photo d’elle-même ouvrant une boîte de piqûres à ARNm et a déclaré qu’elle avait eu « une petite visite de la fée Pfizer ». Elle a été ravie lorsque les régulateurs ont autorisé les injections pour les enfants de cinq ans et déçue lorsque Pfizer a reporté sa demande pour les enfants de six mois.

Elle ne s’est pas contentée de parler ou de tweeter non plus. Elle dirigeait la clinique de vaccination de la ville de Louisville, qui injectait aux gens près de 120 000 injections.

Et elle voulait des mandats de vaccins.

La semaine dernière, le Dr Hartlage est décédé.

Elle assistait à une conférence médicale en Floride. Sa mort a été «soudaine et inattendue», selon le stratège en chef de la santé de Louisville. Le Dr Hartlage avait 36 ​​ans.

Au-delà, aucun détail n’est disponible.

Qu’est-il arrivé?

Les morts subites chez les adultes de moins de 40 ans sont souvent des surdoses ou des suicides, bien sûr. Mais le fil Twitter du Dr Hartlage la fait apparaître comme une candidate aussi improbable que quiconque en vie. Dans l’un de ses derniers tweets, elle a fièrement parlé d’aider un passager qui avait une urgence sur un vol qu’elle prenait.

Alors, comment le Dr Hartlage est-il mort ? Sa mort était-elle un événement cardiaque?

Je comprends que cette question est terrible pour son mari et les personnes qui la connaissaient et l’aimaient.

Mais elle a perdu son droit à la vie privée lorsqu’elle a incité d’autres personnes à prendre des vaccins Covid connus pour présenter des dangers cardiaques pour les jeunes – et a même encouragé les vaccinations obligatoires. « Soudain et inattendu » ne suffira pas. (Si je « mourais après une brève maladie », vous pouvez parier que les chèques bleus sur Twitter insisteraient pour savoir si Covid m’avait tué ; et ils auraient raison de demander.)

La ville de Louisville doit être honnête sur ce qui s’est passé, le plus tôt sera le mieux.

Lire l’article complet sur Substack.com.

Kevin Hopkins : un représentant d’Intrepid Artists International, âgé de 42 ans, subit une crise cardiaque massive le jour de son anniversaire et décède une semaine plus tard

Par The COVID Blog

CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD – Un père, mari et directeur musical de 42 ans est décédé, dans des circonstances trop familières en 2022.

Un directeur musical d’un artiste actuellement en tournée a informé The COVID Blog™ de cette histoire. Ils ont demandé à rester anonymes en raison de la nature sensible du sujet.

Intrepid Artists International (« Intrepid ») a été fondée en 1994 par Rick Booth. C’est une agence de talents musicaux qui nourrit et représente des musiciens et des artistes. Le blues est leur genre le plus représenté, suivi du Root Rock, de la Soul et du Funk. Le guitariste et chanteur de blues de Memphis, Eric Gales, est peut-être leur acte le plus important parmi 34 artistes répertoriés sur le site Web. Il est présenté dans plusieurs vidéos YouTube avec plus d’un million de vues. M. Gales est apparu sur The Arsenio Hall Show le 16 août 1991 à l’âge de 17 ans.

Comme nous l’avons raconté avec Adele et Céline Dion, toute l’industrie de la musique a fait face à une myriade d’obstacles depuis le début de la soi-disant pandémie. C’est particulièrement difficile pour ceux qui comptent sur les émissions en direct pour générer des revenus.

Faire des ajustements pendant la soi-disant pandémie

M. Booth et Intrepid ont ressenti la piqûre de la soi-disant pandémie, tout comme l’ensemble de l’industrie de la musique. Bars, restaurants et clubs ont été fermés, festivals et concerts annulés, etc. Les artistes et les dirigeants de la musique étaient en difficulté. M. Booth a parlé de tout cela sur le podcast Making A Scene Presents avec Richard L’Hommedieu le 21 mars 2021. Notez que M. L’Hommedieu rend son statut « entièrement vacciné » assez public sur les réseaux sociaux.

La conversation de 38 minutes a commencé avec M. Booth parlant des luttes d’Intrepid et de l’industrie de la musique dans son ensemble depuis mars 2020. « Aucun d’entre nous n’a reçu de chèque de paie depuis la fin septembre », a déclaré M. Booth. La société a reçu un prêt PPP en mai. Toute l’équipe, y compris le représentant principal des artistes Kevin « K-Hop » Hopkins, a été licenciée quatre mois plus tard; et l’entreprise a quitté fin octobre les bureaux qu’elle occupait depuis 26 ans. Mais les choses ont commencé à s’améliorer au début de 2021 lorsque M. Booth a commencé à recevoir de nombreux appels pour des réservations. Il a crédité les injections à ARNm et à ADN vecteur viral pour le revirement.

« Eric [Gales] a été vacciné. Beaucoup de mes gars se font vacciner, donc je me sens bien », a-t-il déclaré à M. L’Hommedieu. Les sites ont commencé à rouvrir en masse au début de 2021, avec des règles de «distanciation sociale» et de masque. M. Booth a déclaré que l’industrie de la musique rebondissait dans le monde, sauf dans les pays « qui n’avaient pas fait du bon travail en matière de vaccination », a-t-il déclaré. « La raison pour laquelle nous avons une tendance si positive aux États-Unis est que le processus de vaccination en ce moment s’est vraiment accéléré et a vraiment progressé avec très peu de drame. »

M. L’Hommedieu et M. Booth ont parlé de la loi Save Our Stages. Il a été promulgué par le président Donald Trump le 27 décembre 2020 dans le cadre du programme de secours contre les coronavirus de 900 milliards de dollars. Le projet de loi a alloué 15 milliards de dollars aux salles de musique indépendantes. Mais M. Booth a déclaré que ni les lieux, les promoteurs, etc. ni le talent musical n’avaient rien reçu au moment de l’interview. La Small Business Administration a réorganisé les procédures en juin et les fonds ont commencé à être alloués par la suite. Mais apparemment, il n’y a pas de fonds du tout alloués aux vrais musiciens, juste aux compagnies.

Vers la fin de l’interview, M. Booth est revenu sur les vaccinations et les dates de réservation en Europe. « Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas parce qu’ils ne prennent pas soin d’eux-mêmes avec les vaccinations », a-t-il déclaré. « J’ai des dates réservées là-bas, et j’espère que mes parents qui sont vaccinés pourront y aller. »

M. Booth a tagué M. Hopkins dans une publication Facebook du 27 août célébrant un été 2021 réussi pour les artistes Intrepid. « Si nous voulons continuer à nous amuser, nous devons tous nous laver et nous masquer ! Tous nos emplois en dépendent », a-t-il écrit.

M. Hopkins a également célébré le démarrage rapide d’Intrepid au début de l’été 2021.

De nombreux spectacles Intrepid exigent une preuve de vaccination pour entrer. Popa Chubby est une artiste intrépide. Voici la publication Instagram faisant la promotion d’une courte tournée dans le Massachusetts en septembre.

Décès de Kevin Hopkins

M. Hopkins fêtait son 42e anniversaire le vendredi 25 février. Il aurait subi un arrêt cardiaque soudain. Mme Hopkins l’a trouvé insensible dans leur maison. Personne ne sait combien de temps il est resté là-bas sans que du sang n’aille dans son cerveau. Les ambulanciers paramédicaux ont remis son cœur à battre et ont transporté M. Hopkins dans un hôpital voisin. Mais de tous les témoignages, son cerveau est tout simplement resté trop longtemps sans sang/oxygène. Il est décédé le 4 mars.

M. Hopkins travaillait pour Intrepid depuis 15 ans. Il était originaire du Missouri et un grand fan des Chiefs de Kansas City.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Le DJ sud-africain Dimplez, alias Tumi Mooi, souffre d’une hémorragie cérébrale, est décédé après avoir fait la promotion d’injections d’ARNm sur les réseaux sociaux

Par Le Blog COVID

VOSLOORUS, AFRIQUE DU SUD – Un DJ et entrepreneur sud-africain populaire de 40 ans est mort, envoyant des ondes de choc dans la communauté hip-hop du pays.

DJ Dimplez, de son vrai nom Tumi Mooi, est le fondateur de Pop Bottles Entertainment, une agence de branding de talents et d’événements. Il était également une présence très influente dans le hip-hop sud-africain. DJ Dimplez a remporté trois South African Hip Hop Awards en 2013, dont celui de DJ de l’année. Il a de nouveau remporté le prix en 2014. DJ Dimplez était également un influenceur des médias sociaux, avec plus de 471 000 abonnés sur Twitter et 143 000 abonnés sur Instagram.

Il est surtout connu pour ses succès de 2014 « Way Up » et « Yaya ».

Promotions de vaccins et décès

DJ Dimplez a reçu sa première injection le 21 juillet, selon sa page Instagram. On ne sait pas quelle injection il a reçue. Mais plusieurs fils Twitter avec ses amis et ses fans suggèrent qu’il s’agissait de Pfizer. Au moins une personne dans le fil IG n’a pas approuvé sa décision. Un autre a dit à la blague fatiguée « votre 5G est-elle encore améliorée », provoquant un rire aux éclats d’emoji de Dimplez.

Il a reçu sa deuxième injection le 13 septembre, selon sa page Twitter.

Rien n’indique sur Twitter ou Instagram qu’il ait reçu une injection de rappel.

Un DJ nommé Karabo Ted a tweeté que Dimplez donnait un concert dans un restaurant appelé Moagi Wings le 5 mars. « [Dimplez] a pleuré et personne n’a été autorisé à être à proximité », a écrit Karabo Ted. « Aujourd’hui, il n’est plus. La chose la plus étrange dont j’ai été témoin dans ma vie !! WOW HOMME ! »

Un autre témoin sur Facebook a déclaré qu’il « s’était juste effondré » sur scène et avait été transporté d’urgence à l’hôpital.

Buzz Life News a rapporté qu’il s’était effondré chez lui le matin du 6 mars.

La famille Mooi a annoncé le lendemain que DJ Dimplez avait subi une « hémorragie cérébrale soudaine », c’est-à-dire un accident vasculaire cérébral. Il est décédé ce matin.

Ses funérailles ont été diffusées en direct le 11 mars.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Covid : une femme est décédée d’un rare effet secondaire d’un vaccin

Kim Lockwood est décédé en mars 2021 après avoir reçu une dose du vaccin Covid-19 AstraZeneca

Par la BBC

Extraits :

Une mère est décédée d’une hémorragie cérébrale « catastrophique » causée par un effet secondaire rare du vaccin Covid-19, a conclu un coroner.

Kim Lockwood, 34 ans, s’est plainte d’un mal de tête atroce huit jours après son vaccin d’AstraZeneca en mars 2021.

Son état s’est rapidement détérioré et elle a été déclarée morte 17 heures après avoir été admise à l’hôpital de Rotherham.

Au tribunal de Doncaster Coroner, elle a enregistré la cause du décès comme étant une thrombocytopénie thrombotique induite par un vaccin (VITT) et a rendu un verdict de mésaventure.

L’enquête a appris que la secrétaire administrative, Mme Lockwood, s’est rendue pour la première fois à l’A&E de l’hôpital de Rotherham le 22 mars, mais est partie sans être vue après une longue attente.

Elle est revenue le lendemain matin souffrant de maux de tête débilitants, d’une vision floue et de vomissements, et à midi, elle ne pouvait plus parler en phrases complètes.

Le 24 mars à 02h00, la mère de deux enfants ne répondait plus et sa famille a été appelée pour lui dire au revoir.

Damien et Kim Lockwood

Damien Lockwood a déclaré que Kim était « gentille, aimant s’amuser et toujours la première et la dernière sur la piste de danse lors des fêtes »

SOURCE D’IMAGE, FAMILLE LOCKWOOD

Lire l’article complet sur la BBC.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News