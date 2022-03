Crise ukrainienne et montée du rouble + Des documents révèlent que le Royaume-Uni forme des soldats ukrainiens pour combattre dans le Donbass

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi lors d’une conférence avec l’administration que la Russie n’accepterait que les paiements en roubles pour les expéditions de gaz vers des « pays hostiles ». Cela pourrait indiquer la résurgence de l’économie russe et la montée du PetroRouble.

Poutine a annoncé mercredi que la Russie avait l’intention d’abandonner toutes les devises « compromises » dans les accords d’achat de gaz. Il a poursuivi en disant qu’un certain nombre d’actes illégaux de pays occidentaux visant à saisir les actifs de la Russie avaient brisé toute confiance dans leurs devises. En conséquence, les «pays hostiles» devront compenser le gaz russe en roubles, selon Poutine.

« J’ai décidé de mettre en œuvre dans les plus brefs délais un ensemble de mesures pour modifier les paiements pour – oui, commençons par cela – pour notre gaz naturel fourni aux pays soi-disant hostiles en roubles russes, c’est-à-dire cesser d’utiliser tous les compromis devises pour les transactions », a déclaré le président russe.

« Cela n’a aucun sens de livrer nos marchandises dans l’UE et aux États-Unis et d’être payés en dollars et en euros », a-t-il ajouté.

Poutine a donné une semaine à la Banque centrale et à l’administration pour déterminer la méthode d’acquisition de roubles sur le marché intérieur pour les acheteurs de gaz russes.

La Russie continuera à fournir du gaz conformément aux paramètres de quantité et de prix des contrats, selon le président. Seule la dénomination de la transaction changera.

Selon les statistiques de l’Intercontinental Exchange, la révélation a déclenché une flambée des prix des accords de livraison de gaz au hub européen TTF. Le prix du gaz est passé de 97 € par mégawattheure (MWh) à environ 108,5 € par 1 MWh lors de la négociation de mercredi, mais après le discours du président, il a grimpé de 10 € supplémentaires à 118,75 € par 1 MWh, tombant ensuite à 114 € par 1 MWh comme de 13h00 GMT.

La Russie a été frappée par trois séries de sanctions internationales sans précédent le mois dernier à la suite de son action militaire en Ukraine. Entre autres choses, les États-Unis, l’UE et leurs alliés ont coupé la Russie de leurs réseaux financiers, interdit les activités en dollars et en euros et gelé près de 300 milliards de dollars de réserves de change russes. Simultanément, ils ont progressé pour acheter du pétrole et du gaz russes.

Mercredi, le rouble s’est envolé lorsque la Russie a annoncé que les remboursements des expéditions de gaz vers certains pays occidentaux se feraient dans la monnaie du pays.

Le rouble a atteint un sommet de trois semaines de 95 roubles contre le dollar avant de se reposer en dessous de 100 roubles. Il a également augmenté de 3,5% par rapport à l’euro, atteignant 110,5 roubles pour un euro.

Le rouble a atteint de nouveaux creux au début du mois lorsque l’économie russe a été frappée par des sanctions occidentales sans précédent, tombant à des niveaux record de 132 roubles par dollar et 147 roubles par euro le 7 mars. Le taux de change de la monnaie était d’environ 75 roubles par dollar et 85 roubles par euro à la mi-février.

Selon la documentation acquise par les médias, le Royal Tank Regiment du Royaume-Uni, le plus ancien régiment de chars du monde, a aidé à former des soldats ukrainiens combattant dans le Donbass.

Un certificat indiquant que le militaire ukrainien Borys Kazarian avait suivi des cours de formation de sergent subalterne avec l’aide d’instructeurs britanniques a été découvert par un journaliste à Sputnik dans la ville libérée de Volnovakha dans la région de Donetsk. Le colonel M. Evans a signé le certificat, qui a été remis par le Royal Tank Regiment.

Les archives ont également montré qu’en 2018, lorsque les participants à l’accord de Minsk tentaient de résoudre le différend par voie diplomatique, des instructeurs britanniques ont appris aux forces ukrainiennes à utiliser des armes, et Londres n’avait pas encore déclaré la vente de lance-grenades antichars NLAW.

La formation s’est déroulée du 17 octobre au 2 novembre, selon le certificat signé par le colonel M. Evans. La formation était divisée en quatre sections, selon le certificat : « formation aux armes », « navigation », « formation médicale » et « mouvement en binôme ». Dans le même temps, Londres a indiqué qu’elle ne commencerait à fournir à l’Ukraine des lance-grenades antichars NLAW qu’au premier semestre 2022.

Un correspondant de Sputnik a trouvé une cache de documents dans la ville libérée de Volnovakha dans la région de Donetsk, parmi lesquels se trouvait un certificat confirmant que le militaire ukrainien Borys Kazarian avait suivi des cours de formation de sergent subalterne avec la participation d’instructeurs britanniques.

Le bureau du Premier ministre britannique a déclaré mercredi que le pays équiperait l’Ukraine de 6 000 missiles et réserverait 25 millions de livres (33 millions de dollars) pour les besoins militaires immédiats de Kiev.

« Le Premier ministre Boris Johnson annoncera aujourd’hui [jeudi] un nouveau programme de soutien majeur à l’Ukraine lors des réunions des dirigeants de l’OTAN et du G7… Les mesures annoncées aujourd’hui comprennent 6 000 missiles, composés d’armes antichars et explosives, et 25 millions de livres sterling de soutien financier à l’armée ukrainienne », indique le communiqué.

Il a en outre déclaré que le volume de cette aide « plus que le double » de l’étendue de l’aide de défense meurtrière fournie jusqu’à présent à « plus de 10 000 missiles », en plus des « 400 millions de livres sterling que le Royaume-Uni a engagés » dans l’aide humanitaire et économique à l’Ukraine.

« Le Premier ministre exposera l’intention du Royaume-Uni de travailler avec des partenaires pour renforcer les capacités de défense de l’Ukraine, y compris le ciblage et le renseignement à plus longue portée, alors que le peuple ukrainien fait face à une invasion non provoquée », a déclaré le bureau.

Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine en réaction aux demandes de protection des soldats ukrainiens par les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. L’opération militaire spéciale, qui vise également les installations militaires ukrainiennes, vise à « démilitariser et dénazifier » l’Ukraine, selon le ministère russe de la Défense.

La Russie a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’occuper l’Ukraine. De nombreuses sanctions sévères ont été mises en œuvre contre la Russie par plusieurs pays à travers le monde, y compris ceux de l’Occident.

