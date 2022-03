Les commandants nazis n’ont pas réussi à s’échapper de Marioupol, alors que la Russie accélère l’avancée de la RPD + Dans la vidéo 21+ : Les nazis ukrainiens torturent les prisonniers de guerre

Les forces conjointes de la Russie et de la RPD revendiquent de nouvelles victoires dans la ville de Marioupol. La plupart des quartiers de la ville ont été ravagés. Les affrontements se poursuivent dans le centre de Marioupol. Le principal bastion de l’AFU, y compris le régiment nationaliste Azev, est la région de l’Azovstal.

Selon le ministère russe de la Défense, un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu dans la région de Marioupol, à cinq kilomètres de la côte sur la mer d’Azov. Il se dirigeait vers l’évacuation d’urgence des commandants du bataillon national Azov qui avaient abandonné leurs militaires. À savoir, le commandant de la 36e brigade Baranyuk et le commandant d’Azov Prokopenko n’ont pas dû abandonner leur personnel et s’échapper de Marioupol.

Les forces d’Azov dans la ville ont été divisées en deux petits groupes et ont complètement perdu le commandement centralisé. Des divisions des Forces armées de Russie et de la RPD pressent des groupes disparates de nationalistes ukrainiens.

Après les opérations réussies des unités du DPR au centre du quartier de la rive gauche, la défense des terroristes ukrainiens s’est effondrée. Après avoir été isolés, les militants d’Azov ont quitté plusieurs zones et se sont retirés à la hâte vers les installations d’Azovstal.

Aujourd’hui, un autre drapeau de la RPD a été hissé dans le bâtiment de l’administration locale du district de Kalmius à Marioupol. L’opération a été menée par le célèbre bataillon somalien des forces de la RPD. Le quartier de Kalmius est le plus grand de la ville. Il est situé dans la partie nord de Marioupol.

De nombreuses bases militaires des militants d’Azov ont été capturées par les forces de la RPD. Certaines d’entre elles ont été laissées par les forces ukrainiennes presque sans combat et les militaires de la RPD y ont reçu beaucoup d’équipement militaire.

Le drapeau ukrainien a été retiré de la base des forces spéciales ukrainiennes dans la partie orientale de Marioupol. Le ministre de l’Intérieur de la RPD a pris part à cette petite cérémonie et s’est adressé aux habitants qui ont survécu aux violents affrontements dans la région. Ils ont accueilli les troupes de la RPD et se sont adressés au président ukrainien Zelenskiy avec haine devant la caméra.

Une autre grande base militaire de combattants d’Azov a été capturée dans la ville. Les journalistes ont affirmé que les militants d’Azov quittaient la base de Marioupol de manière organisée et probablement déguisés en civils, car de nombreux proches se trouvaient sur son territoire.

Des images de l’assaut contre la base militaire du régiment Azov à Marioupol par les forces de la milice populaire de la RPD et les marines russes ont été partagées par des journalistes militaires.

D’autres bases militaires ont été détruites dans les colonies civiles, y compris des écoles.

Des images du sous-sol de l’une des écoles de Marioupol, où étaient basés les militants d’Azov, montraient beaucoup de munitions laissées par les nationalistes.

« Il y a 152 mm, et un tas de RPG et de mitrailleuses. »

Le régiment Azov n’a pas encore partagé de victoires à Marioupol, seules les revendications générales et les appels vidéo sentimentaux sont partagés. Commandant adjoint du régiment d’Azov, Kalina n’a pas enregistré ses briefings vidéo quotidiens pendant deux jours de suite. Le 28 mars, il est remplacé par un autre commandant Azov, qui répète les mêmes affirmations générales, confirmant que l’ennemi a renforcé ses positions dans la ville.

Pendant ce temps, la ville subit une catastrophe humanitaire. Des civils sont tués dans presque toutes les régions centrales. Ils sont enterrés dans les cours et directement dans les rues.

Les militants russes et de la RPD fournissent une aide humanitaire dans les régions sous leur contrôle. Cependant, il y a encore beaucoup de civils bloqués dans les autres quartiers de la ville.

Les gens se précipitent des rives gauche et droite du Dniepr. Des militants tentent également de sortir de la ville sous couvert de civils. Ils sont pris aux postes de contrôle militaires. Dans le même temps, malgré de nombreux cas de torture de prisonniers de guerre russes par des militaires ukrainiens, les nationalistes capturés par la RPD sont traités conformément aux lois internationales de la guerre.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : South Front

Les témoignages de nombreux civils de Marioupol sur la façon dont les militants ukrainiens les ont retenus en otage et sur les atrocités commises par les nazis ukrainiens contre les civils.

Pendant ce temps, la partie ukrainienne répand traditionnellement des mensonges sur les réseaux sociaux pour tenter de ternir ceux qui ont survécu et fui la ville déchirée par la guerre.

Alors que les unités de la RPD et de la Fédération de Russie occupent Marioupol, de plus en plus de récits de témoins oculaires de crimes de guerre de l’AFU apparaissent. Ce contenu est supprimé des médias sociaux MSM tels que Facebook, Instagram, Twitter, etc. Nous continuerons à fournir ces témoignages vidéo avec des sous-titres en anglais ou avec une narration en voix off.

Nous encourageons nos lecteurs et téléspectateurs qui souhaitent et peuvent traduire et commenter ces vidéos en anglais à nous envoyer un e-mail : info@southfront.org et southfront@list.ru (il est préférable d’écrire aux deux e-mails).