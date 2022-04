Liste des Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques aux Laboratoires Biotechnologiques du Pentagone en Ukraine + Le département américain de la Défense surpris en train de mentir à propos des blessures causées par les vaccins

Liste des Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques aux Laboratoires Biotechnologiques du Pentagone en Ukraine

L’armée russe a découvert des laboratoires biologiques exploités par les États-Unis en Ukraine lors d’une opération spéciale dans le pays. Certaines découvertes très intéressantes sous la forme d’une liste d’Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques dans les biolabs du Pentagone en Ukraine ont également été révélées.

Contenus [cacher]

1 Robert Pope

2 Rhys M. Williams

3 Joanna Wintrol

4 Steven L. Edwards

5 Lance Lippencott

6 David Mustra

7 Marie Guttieri

8 Nita Madhav

9 Scott Thornton

Liste des Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques aux Biolabs du Pentagone en Ukraine

Jeudi, le ministère russe de la Défense (MoD) a publié de nouveaux fichiers obtenus par les forces russes dans l’est de l’Ukraine, qui incluent des communications entre le financier américain Hunter Biden – le fils du président américain Joe Biden – et des personnalités engagées dans la recherche biologique en Ukraine que son investissement entreprise aidée au financement.

Les documents ont révélé l’intention de créer un « dépôt central des micro-organismes particulièrement dangereux à Kiev », selon le porte-parole du ministère de la Défense russe, le major-général Igor Konashenkov, ainsi que des moyens de distribuer des agents biologiques par drone.

Liste des Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques au Pentagone Biolabs en Ukraine

Le ministère de la Défense russe publie des informations sur l’implication des États-Unis dans la recherche ukrainienne sur les armes biologiques

© Photo : Ministère russe de la Défense

Les e-mails ont révélé l’identité de nombreux dirigeants américains clés de Metabiota et Black & Veatch, ainsi que des responsables de l’Agence américaine de réduction des menaces pour la défense (DTRA), qui étaient impliqués dans des initiatives de recherche biologique. Ceux nommés comprennent:

Liste des Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques au Pentagone Biolabs en Ukraine

Le ministère de la Défense russe publie des informations sur l’implication des États-Unis dans la recherche ukrainienne sur les armes biologiques

© Photo : Ministère russe de la Défense

Robert Pope

De 2017 à 2020, Pope a été directeur adjoint des opérations, de la préparation et des exercices du DTRA. Il a auparavant travaillé au Pentagone, au Commandement européen de l’US Air Force (USAFE) et au Commandement central des États-Unis (USCC). Pope a joué un rôle essentiel dans la création de méthodes radiochimiques pour la surveillance des traités internationaux sur les armes nucléaires (Air Force Technical Application Center).

Entre 2016 et 2019, Pope a correspondu avec la ministre ukrainienne de la Santé par intérim, Ulana Suprun, une Ukrainienne née aux États-Unis qui s’est rendue en Ukraine pour participer à la révolution soutenue par les États-Unis en 2014.

Rhys M.Williams

Williams, qui était auparavant directeur du développement, des tests et de l’évaluation de l’agence, a fini par succéder à Pope en tant que directeur par intérim du DTRA en 2020. Il a supervisé le projet du Pentagone visant à établir des capacités de détection, de localisation et de neutralisation des armes étrangères de destruction massive et Dispositifs explosifs improvisés. Williams a également été administrateur adjoint adjoint pour la non-prolifération à la National Nuclear Security Administration (NNSA) du Département américain de l’énergie, qui est en charge de l’arsenal nucléaire du pays.

Joanna Wintrol

Au bureau de réduction des menaces pour la défense de l’ambassade des États-Unis à Kiev, Wintrol a supervisé les programmes DTRA en Ukraine jusqu’en 2021.

Selon des courriels publiés par le ministère de la Défense, elle a supervisé des projets tels que le projet UP-2 pour « cartographier les maladies hautement infectieuses en Ukraine », y compris l’anthrax ; le projet UP-4 pour « l’évaluation des risques d’agents pathogènes particulièrement dangereux transmis par les oiseaux en Ukraine pendant la migration » ; et le projet UP-8 pour étudier « la propagation du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et des hantavirus en Ukraine et le besoin potentiel d’un diagnostic différentiel des patients suspects de leptospirose ». Elle a également dirigé le projet P-782, qui a enquêté sur la transmission de maladies par les chauves-souris, selon des documents précédemment divulgués.

Début 2021, Wintrol est passé à la sécurité chimique et à l’élimination (CSE). Le CSE était auparavant connu sous le nom de programmes d’élimination des armes chimiques (CWE) et de destruction des armes chimiques (CWD), selon un document DTRA. L’effort « a commencé en 1992 pour renforcer la capacité des États de l’ex-Union soviétique (FSU) à réduire la menace des armes chimiques (CW) en sécurisant et en éliminant les stocks de CW, les capacités de recherche chimique et les installations de production, tout en redirigeant les scientifiques à des fins pacifiques », a déclaré l’agence.

Liste des Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques au Pentagone Biolabs en Ukraine 4

Le ministère de la Défense russe publie des informations sur l’implication des États-Unis dans la recherche ukrainienne sur les armes biologiques

© Photo : Ministère russe de la Défense

Steven L. Edwards

Edwards est le PDG de Black & Veatch, une entreprise d’ingénierie américaine qui a longtemps été un entrepreneur du Pentagone pour une série de projets de construction, depuis 2013. Il a rejoint l’entreprise en 1978 et en était auparavant le directeur de l’exploitation.

Black & Veatch est connu depuis longtemps pour collaborer aux initiatives du Pentagone en Ukraine, mais des documents obtenus par les forces russes au début du mois ont révélé le rôle de l’entreprise dans la supervision des programmes biologiques dans le pays, y compris le projet UP-8, qui analyse la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la leptospirose et les hantavirus.

Lance Lippencott

Depuis 2011, il est chef de projet et coordinateur du projet biologique pour Black & Veatch en Ukraine. Il a informé le Kansas City Business Journal en août 2021 que ses efforts en Ukraine sur les agents biologiques aéroportés avaient aidé Black & Veatch à développer un système pour nettoyer l’air des particules du virus SARS-CoV-2, l’agent pathogène qui induit le COVID-19. Lippencott est diplômé de West Point de l’Académie militaire de l’armée des États-Unis.

Un rapport du service de sécurité de la région ukrainienne de Kherson a été inclus dans l’un des documents divulgués par le ministère de la Défense, et il mentionnait «une menace potentielle pour la situation épidémiologique et épizootique dans notre pays qui a récemment été révélée à la suite des intentions de DTRA par le biais de Black & Veatch pour établir un contrôle sur le fonctionnement des laboratoires microbiologiques ukrainiens qui mènent des recherches sur des agents pathogènes particulièrement dangereux qui peuvent être utilisés pour créer ou améliorer de nouveaux types d’armes biologiques.

Une autre communication adressée au ministère ukrainien de la Défense par Lippencott traite de l’extension du projet UP-8 précédemment décrit.

David Mustra

« Les questions de biosurveillance et de transfert d’informations ont été supervisées par David Mustra, qui est étroitement associé à un autre sous-traitant du Pentagone, Metabiota », a déclaré Konashenkov. « Auparavant, il a dirigé des bio-projets militaires en Ukraine et en Europe de l’Est dans le cadre du programme coopératif de réduction des menaces. »

Mustra était le responsable du recrutement en biosécurité du cabinet en Ukraine, ainsi que les responsables de la surveillance et du contrôle de la biosurveillance et le directeur de la recherche et du développement.

Liste des Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques au Pentagone Biolabs en Ukraine 5

Le ministère de la Défense russe publie des informations sur l’implication des États-Unis dans la recherche ukrainienne sur les armes biologiques

© Photo : Ministère russe de la Défense

Mary Guttieri

Guttieri, titulaire d’un doctorat en microbiologie de l’UMass Amherst, a été vice-président exécutif de Metabiota de 2014 à 2019, et était auparavant vice-président de la technologie et de l’administration scientifique de la société. Chez Labyrinth Global Health, elle est devenue chercheuse en chef.

Guttieri était l’intégratrice des programmes de recherche pour le programme américain de biologie en Ukraine, et elle a supervisé la mise en œuvre des programmes biologiques impliquant l’étude des animaux en tant que vecteurs de maladies.

Nita Madhav

Depuis 2019, Madhav dirige Metabiota en tant que PDG. Titulaire d’un doctorat en santé publique, elle se concentre sur l’épidémiologie et les pandémies. Le ministère russe de la Défense, quant à lui, affirme qu’il n’y avait aucune preuve dans les dossiers qu’elle était en charge d’activités biologiques particulières en Ukraine.

Scott Thorton

Entre 2006 et 2016, Thorton a travaillé pour Metabiota en tant que microbiologiste senior et coordinateur de démarrage de laboratoire. Il a été microbiologiste de recherche et chef du département d’évaluation des menaces de la marine au cours des 20 dernières années dans la marine américaine. Thornton « a mené des recherches sur les agents pathogènes d’importance militaire, en particulier les agents pathogènes entériques » sur des sites secrets, selon son CV, dont l’un se trouve au Caire, en Égypte.

Thornton a conseillé les travailleurs locaux des projets DTRA en Ukraine sur les agents pathogènes extrêmement dangereux et d’autres problèmes liés aux maladies épidémiques, et a organisé la mise à jour des laboratoires de référence en Ukraine au niveau de biosécurité 3 (BSL-3), qui peut être utilisé pour rechercher des agents contagieux ou des toxines. qui peuvent se propager par voie aérienne et induire des infections potentiellement mortelles.

Traduction : MIRASTNEWS

Époustouflant si c’est vrai. Les États-Unis ont lancé une arme biologique de la tuberculose à Donetsk en 2018.

Source : GreatGameIndia

Des célébrités souffrent d’effets indésirables et meurent après avoir été vaccinées. Partie XVIII

Vous pouvez regarder nos documentaires sur la chaîne Alcyon Pléiades, à l’adresse suivante :

https://www.bitchute.com/alcyonpleiades-fr/

URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l’humanité.

Des célébrités telles que Katrina Hermez, Stefan Kozlov, Clara Pfeffer, Deion Sanders, Paulinha Abelha et bien d’autres ont été affectées par des vaccins toxiques et certaines en sont mortes. Si cela se produit avec des célébrités, combien d’autres personnes anonymes et non médiatisées sont touchées ?

Le département américain de la Défense surpris en train de mentir à propos des blessures causées par les vaccins

L’avocat Thomas Renz vient de découvrir que le ministère de la Défense modifie les données pour cacher le nombre de nos militaires qui ont été blessés par les vaccins COVID expérimentaux et mortels.

Thomas Renz – Avocat.

« Les fabricants de vaccins ont caché les risques au public – des millions de personnes ont reçu les vaccins sans consentement éclairé »

CECI EST À ÉCOUTER .. (FAIT) pic.twitter.com/PHalKCpe4j

– Jimmy 🩸54 (@cawthorme) 25 mars 2022

M. Renz a également les déclarations sous serment de quatre lanceurs d’alerte au sein du DoD en tant que médecin militaire de l’armée qui ont examiné les informations pertinentes et corroboré que des données médicales importantes ont été modifiées. Tous avaient accès à la base de données pertinente – appelée Base de données épidémiologiques médicales de la Défense (« DMED ») – et ils ont vérifié les résultats de manière indépendante.

Qu’ont-ils trouvé ?

Ils ont constaté une augmentation spectaculaire des affections graves après la vaccination : une augmentation de 456 % des infarctus aigus du myocarde, une augmentation de 468 % des embolies pulmonaires, une augmentation de 296 % de tous les cancers, une augmentation de 275 % des myocardites.

Le ministère de la Défense a répondu à ces récits de lanceurs d’alerte en affirmant que les augmentations de la maladie étaient en fait fausses – en raison d’erreurs « non signalées auparavant » dans la base de données DMED elle-même :

À la suite de l’exposé, le DOD a répondu par une déclaration selon laquelle la flambée spectaculaire de maladies et de conditions médicales chez le personnel du DOD immédiatement après le déploiement du vaccin au DOD était purement fortuite et le résultat d’un «problème» précédemment non annoncé dans sa base de données DMED, et avait rien à voir avec les vaccins eux-mêmes. Le DOD soutient que le problème de la base de données a entraîné des nombres d’incidence artificiellement bas dans les années 2016-2020, mais que les données de 2021 sont exactes.

Selon les lanceurs d’alerte, le DoD a ensuite mis hors ligne l’intégralité de la base de données DMED et a frauduleusement modifié les informations de la base de données. Voici ce qui s’est passé dans leurs propres mots :

Le ministère de la Défense (DoD) a répondu que les augmentations des taux de maladie et de maladie signalées par Renz étaient dues à un « pépin » dans le DMED. Le DMED a ensuite été mis hors ligne pendant un certain temps. Après la remise en ligne de DMED, les rapports de requête ont montré d’importants changements dans les requêtes de données pour la plage de dates de 2016 à 2020.

La recherche du problème révèle un changement inexpliqué de données qui peut être observé dans les rapports mensuels de surveillance médicale (MSMR) publiés ouvertement en ligne. Le MSMR de mai 2021 affiche des résumés annuels des principales catégories de diagnostic des rapports ambulatoires et d’hospitalisation de 2016, 2018 et 2020. Ces principales catégories de diagnostic sont définies comme les catégories avec le plus grand nombre d’événements signalés et constituent la grande majorité des diagnostics médicaux. Lorsque l’on compare le nombre de rapports ambulatoires au MSMR de mai 2019 (qui affiche des résumés de 2014, 2016 et 2018), les totaux pour ces catégories de diagnostics pour 2016 et 2018 ont été considérablement révisés pour afficher des augmentations de toutes les formes de maladie d’une moyenne de 17,5 % (16,3 % après exclusion d’une catégorie appelée « Autre » qui incluait un changement de définition). Vraisemblablement, ces changements ont eu lieu pour toutes les données de 2016 à 2020. Étrangement, aucune révision aussi importante n’a été apportée aux données d’hospitalisation, ce qui serait attendu si les révisions étaient dues à une grande quantité de rapports de patients « perdus et trouvés » dans lesquels une proportion des conditions ont entraîné une hospitalisation.

Un examen de la dernière décennie des rapports MSMR montre une petite poignée de révisions supérieures à 2%, avec presque tous les changements dans les données récapitulatives bien inférieurs à 1%. Aucune révision systémique majeure des données n’a été observée avant le MSMR de mai 2021. Au moment de ce rapport, aucune explication n’a été donnée pour les changements massifs dans les données de santé qui affecteraient sûrement les études biomédicales sur ces catégories diagnostiques. Les meilleures pratiques dicteraient une explication détaillée des changements importants et soudains, en particulier en ce qui concerne l’une des bases de données médicales les plus importantes au monde. De plus, les changements dans toutes les 16 principales catégories de diagnostic sauf une correspondent aux changements observés à partir des requêtes effectuées après la remise en ligne du DMED, prétendument pour corriger le « pépin ». Cela me porte à croire que le « pépin » DMED correspond clairement aux grandes révisions qui sont apparues dans le MSMR de mai 2021.

De plus, et peut-être plus inquiétant, les révisions des données ne sont pas distribuées au hasard comme on pourrait s’y attendre des rapports « perdus et trouvés » ajoutés à un système, ou de nombreuses méthodes pour recalibrer les définitions des rapports. Ces révisions sont les plus importantes dans les catégories les plus étudiées en tant que blessures ou événements indésirables associés aux quasi-vaccins COVID-19, y compris ceux dont Renz a parlé lors de l’audience du 24 janvier.

Il y a suffisamment de signes pour conclure avec une forte probabilité que les révisions à grande échelle du MSMR publiées en mai 2021 et les modifications DMED associées apportées en janvier 2022 ont été faites pour masquer les données sur les maladies du début de 2021 associées aux déploiements de vaccins, et probablement frauduleuses. L’examen des données devrait rapidement révéler si tel est le cas.

Il s’agit d’une fraude à une échelle si massive qu’il est difficile d’en comprendre les implications pour notre société. Le DoD et l’ensemble du gouvernement fédéral ont été surpris en train d’imposer l’utilisation de médicaments mortels altérant l’ADN qui ont maintenant fait du mal à des millions de personnes. Ce sera le plus grand scandale médical de l’histoire du monde. Rien d’autre ne se rapproche. Cela devrait finalement faire tomber le régime de Biden et conduire à des réformes massives dans des agences corrompues telles que la FDA et le CDC – ainsi qu’à des inculpations pénales pour des personnalités de Big Pharma et de Big Government comme Fauci et Bourla. Le gouvernement fédéral a parié imprudemment avec la santé du peuple américain.

Il faudra mener des enquêtes publiques approfondies dans les années à venir sur cette fraude mondiale coordonnée – si notre république veut survivre. (Concernant cette question : j’ai des doutes.) Comment le secteur de la santé publique et la communauté médicale ont-ils été capturés par Big Pharma ?

M. Renz a également expliqué comment Big Pharma était de connivence avec Big Government pour redéfinir les médicaments de thérapie génique à ADN en tant que vaccins conventionnels.

L’avocat Thomas Renz. Pf1zer et M0dern@ ont admis que les ARNm j@bs sont une thérapie génique et non v@xxes mais ont récemment redéfini « v@xxine » afin que ce bi0-swill réponde à la définition. pic.twitter.com/0iUjUsChzu

– BoxerRebellion777 (@ BRebellion777) 28 mars 2022

Selon M. Renz, les augmentations réelles des problèmes de santé après la vaccination sont les suivantes :

279% SPIKE dans les fausses couches. 487% SPIKE dans le cancer du sein. 155% SPIKE dans les malformations congénitales. 350% SPIKE dans l’infertilité masculine. 369 % SPIKE dans le cancer du testicule. 2181% SPIKE dans l’hypertension. 664 % SPIKE dans les néoplasmes malins. 680 % SPIKE dans la sclérose en plaques. 551 % SPIKE dans le syndrome de Guillain-Barré. 468 % SPIKE dans l’embolie pulmonaire. 302 % SPIKE dans la tachycardie. 452% SPIKE dans les migraines. 471% SPIKE dans l’infertilité féminine. 437 % SPIKE dans le dysfonctionnement ovarien. 269 % SPIKE dans l’infarctus du myocarde. 291 % SPIKE dans la paralysie de Bell. 467 % SPIKE dans l’embolie pulmonaire.

Cela pourrait expliquer pourquoi le DOJ embauche des avocats en responsabilité délictuelle (aussi vite qu’ils le peuvent) pour traiter les cas de blessures liées aux vaccins intentés contre le gouvernement fédéral et le HHS – une histoire exclusive que j’ai racontée sur Substack la semaine dernière.

Inutile de dire que le gouvernement fédéral sait d’après ses propres données que les vaccins sont des médicaments dangereux qui ne fonctionnent pas – et il pousse quand même les médicaments tout en cachant les données.

Emerald Robinson est une journaliste indépendante. Sa nouvelle émission télévisée en semaine, The Absolute Truth, est sur FrankSpeech. Elle a été correspondante en chef de la Maison Blanche pour Newsmax (2020-2022) et pour One America News (2017-2020). Cet article a été initialement publié sur The Right Way.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

La chose est si énorme, vous ne pouvez pas l’imaginer 🤔‼️

Extrait du télégramme

Tout est lié et tout le monde est dedans ‼️🤓

Merci à Glenn K74 pour l’envoi 😉

@Infowars

t.me/heWhiteWolf

Source : GreatrGameIndia

Le directeur de funérailles John O’Looney dit qu’un meurtre de masse a été commis.

Bit Chutehttps://www.bitchute.com/video/xozLKWFYIWdG/

À la plus grande échelle depuis le grand déluge. Et encore les gens sont trop aveugles pour le voir.

La plus grosse arnaque du monde

Objection à l’injection Le Dr Guy Hatchard discute d’une étude polonaise sur les effets secondaires du vaccin Covid à ARNm.

Source : GBNews

Date : 24 mars 2022

BLESSURE DE PFIZER : UNE HORRIBLE ÉRUPTION CUTANÉE

BLESSURE DE PFIZER : UNE HORRIBLE ÉRUPTION CUTANÉE