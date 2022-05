Les «vaccins» à injection de caillots créent un BOOM dans l’industrie de l’élimination des caillots sanguins

Une embolie artérielle est un caillot de sang profond qui nécessite une hospitalisation et coûte environ 100 000 $ ou plus car il nécessite un pontage. Il existe un tout NOUVEAU modèle de revenus provenant des caillots sanguins causés par les «vaccins» COVID et les grandes sociétés pharmaceutiques non seulement profitent du programme de profit, mais ont peut-être su qu’il arriverait avant même que les «injections de caillots» ne soient précipitées » façon « urgence ».

Une entreprise, par exemple, Royal Philips, s’est considérablement développée sur le marché des dispositifs PMT (thrombectomie mécanique percutanée) pour éliminer les caillots des vaisseaux périphériques et coronaires, et leurs « investissements » massifs ont commencé en août 2020, juste avant la « pandémie » frappé, y compris la ruée folle pour se faire « vacciner » contre la grippe de Wuhan. Hasard?

Royal Philips, une entreprise mondiale de technologie de la santé, savait-elle à l’avance que les «vaccins» COVID provoquaient des caillots sanguins lorsqu’ils ont investi massivement dans le PMT en 2020 ?

Les dispositifs de thrombectomie mécanique percutanée (PMT) sont de plus en plus utilisés pour traiter les caillots sanguins causés par les « vaccins » contre le coronavirus de Pfizer, Moderna et J&J. Ce type d’élimination des caillots sanguins est une option de traitement plus rapide que les procédures traditionnelles de CDT (thrombolyse dirigée par cathéter) ou lytiques (thrombolytiques). Oui, l’activité de thérapie des caillots sanguins « guidée par l’image » monte en flèche, et certaines entreprises s’y mettent partout, faisant fortune, tout en rachetant d’autres sociétés et en investissant massivement dans des équipements spécifiques et des dispositifs implantables, et élargissant ainsi leur « portefeuille ».

Philips a acquis Intact Vascular au troisième trimestre de 2020 avec 275 millions de dollars en espèces et 85 millions de dollars supplémentaires après l’achèvement, élargissant l’activité de technologie des caillots sanguins de l’entreprise juste à temps pour la ruée apocalyptique de mystérieux incidents de caillots sanguins à la suite du programme de vaccination de masse (forcé) à travers la nation. Maintenant, tout comme le marché des stimulateurs cardiaques, le marché de la technologie des caillots sanguins décolle. Qui était au courant de tous les effets secondaires des vaccins sur la myocardite et les caillots sanguins avant même leur sortie ?

Les dispositifs d’implantation de caillots sanguins laissent «moins de métal» par rapport aux stents lorsqu’il s’agit de traiter les caillots sanguins induits par le vaccin

Il y a beaucoup d’argent dans le traitement des caillots sanguins, alors pourquoi ne pas capitaliser tôt sur une vague de caillots sanguins qui proviennent d’injections de thérapie génique pour le virus de Wuhan ? Après tout, l’Amérique est bâtie sur le capitalisme. La population de patients qui ont besoin d’un traitement contre les caillots sanguins a augmenté de façon exponentielle, y compris les jeunes en bonne santé, les athlètes, les militaires et même les enfants, grâce aux injections de caillots Fauci Flu. Il existe des pompes d’aspiration et des cathéters pour les caillots difficiles à atteindre dans les veines et les artères périphériques. Big Pharma vous couvre. Ils l’ont bien planifié. La FDA a autorisé l’ensemble de l’industrie à « décoller » avant la pandémie.

Votre médecin vous a-t-il parlé d’« imagerie interventionnelle » et de « systèmes de guidage » pour trouver ces caillots sanguins persistants et ces « dépôts de protéines de pointe » que vous avez obtenus grâce aux injections de caillots de nanoparticules ? Philips a conclu un accord de 360 ​​millions de dollars au troisième trimestre 2020 pour « s’occuper » de ce genre de problèmes. Tous les gourous de l’industrie pharmaceutique semblaient savoir que les machines et la technologie des caillots sanguins seraient une activité en plein essor pour l’industrie technologique alors que les blessures causées par le vaccin COVID s’emparaient du monde.

Cause et effet : vaccinez le monde avec des injections de caillots, puis traitez les caillots sanguins coûteux avec une « nouvelle technologie » et faites fortune

Les pompes funèbres et les embaumeurs du monde entier ont remarqué l’augmentation massive du nombre de corps humains criblés de « combinaisons de caillots sanguins non naturels avec d’étranges matériaux fibreux » et de « caillots sanguins caoutchouteux » qui remplissent complètement le système vasculaire et obstruent totalement les artères et les veines du défunt. Ils crient pour que le monde arrête d’injecter à tout le monde ces «vaccins» COVID-19 qui semblent en être la cause directe.

Ce ne sont pas non plus des caillots sanguins typiques, ils sont décrits comme des caillots composés avec de longues structures filandreuses, blanches et élastiques, où généralement un caillot sanguin est lisse. Ces caillots sanguins sont-ils «fabriqués» par les vaccins contre la grippe Fauci et conçus pour enrichir Big Pharma grâce à une nouvelle technologie pour traiter les dommages qu’ils ont créés? Plus de 70% des corps nouvellement embaumés sont criblés de ces caillots sanguins caoutchouteux, et ce sont des personnes «entièrement vaccinées». Hasard? Nous pensons que non.

Ajoutez Vaccines.news à vos sites Web indépendants préférés pour obtenir des mises à jour sur les «vaccins» Covid expérimentaux de qui provoquent des caillots sanguins et d’autres effets secondaires horribles.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News