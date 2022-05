Scandale des vaccins Pfizer ? D’énormes anomalies trouvées dans les documents #PFIZER pour les sites d’essai 1231 et 4444 + Les décès prénatals et néonatals de nourrissons montent en flèche dans le monde depuis le début des vaccins COVID-19

Scandale des vaccins Pfizer ? D’énormes anomalies trouvées dans les documents #PFIZER pour les sites d’essai 1231 et 4444

Fil complet de JikkyLeaks https://twitter.com/Jikkyleaks/status/1523617233255436289 et archivé ici : https://threadreaderapp.com/thread/1523617233255436289.html

Les décès prénatals et néonatals de nourrissons montent en flèche dans le monde depuis le début des vaccins COVID-19

HealthImpactNews

Les preuves du contrôle de la population par des décès prénatals et néonatals massifs dans le monde après les vaccins COVID-19 continuent d’augmenter.

Les programmes de « santé » de Biden et de l’ONU sont une prise de pouvoir massive de l’État profond

Les modifications proposées par l’administration Biden au Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies constituent une prise de pouvoir massive et très dangereuse par l’État profond, prévient Alex Newman du magazine The New American dans cet épisode de Behind The Deep State. En cas de succès, cela permettrait à l’OMS d’intervenir dans les affaires d’un pays sans même l’autorisation du gouvernement du pays cible. Dans le même temps, les mondialistes de l’État profond derrière l’ONU et l’OMS complotent un nouveau « traité pandémique » qui accorderait de nouveaux pouvoirs impressionnants à l’organisation mondiale de la « santé ». Pensez à Shanghai, mais à l’échelle mondiale. Cependant, Alex souligne que, d’un point de vue constitutionnel, tous ces régimes Deep State sont illégitimes aux États-Unis. Et l’opposition grandit rapidement alors que de plus en plus de voix dominantes tirent la sonnette d’alarme. Une réponse poursuivie par les militants est l’annulation au niveau de l’État. Informez-vous et impliquez-vous dès aujourd’hui !