Une souche génétiquement modifiée de monkeypox tue 250 millions de personnes dans une simulation de jeu de guerre provoquant un nouvel avertissement de pandémie

Les experts ont récemment fait part de leurs inquiétudes quant aux dangers croissants posés par la production de maladies mortelles dans les laboratoires, qui pourraient être libérées dans la nature accidentellement ou délibérément par des acteurs peu scrupuleux. Pendant ce temps, un rapport (lire le rapport complet ci-dessous) a mis en garde contre un nouvel avertissement de pandémie après que 250 millions de personnes sont mortes d’une souche génétiquement modifiée de monkeypox dans une simulation de jeu de guerre similaire à Event-201 menée juste avant que COVID-19 ne frappe le monde.

Plus tôt cette année, une simulation d’une catastrophe basée sur la théorie des banquiers mondiaux effondrant le système financier a été menée. L’expérience sur table était similaire à « Event 201 », un exercice de simulation de pandémie organisé en octobre 2019, juste avant que COVID-19 ne fasse ses débuts mondiaux.

Maintenant, le Groupe indépendant pour la préparation et la réponse à la pandémie a publié un autre rapport dévastateur. Le panel a déclaré il y a un an à la session annuelle principale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qu’une coordination inadéquate et des jugements imprudents avaient fait que la pandémie de COVID-19 avait atteint un niveau aussi désastreux.

Les experts ont également proposé une liste complète des mesures à prendre pour vaincre Covid et garantir que le monde est correctement équipé pour les dangers futurs.

Un an plus tard, le panel conclut que les initiatives mondiales de réforme dans ce domaine ont été trop lentes et décousues.

Ils ont affirmé que le monde était toujours en train de « bricoler » les ajustements nécessaires, et que l’inaction en conséquence préparait « les bases d’une autre pandémie », a rapporté l’Express.

Helen Clark, ancienne première ministre néo-zélandaise et coprésidente du panel, a déclaré : « Nous avons en grande partie les mêmes outils et le même système qui existaient en décembre 2019 pour répondre à une menace pandémique. »

« Ces outils n’étaient pas assez bons. »

Helen Clark, ancienne première ministre néo-zélandaise et coprésidente du panel

Mme Clark souligne que les méthodes formées en réaction à Covid ont permis au monde de donner 1,5 milliard de doses de vaccination aux pays pauvres, donc l’évaluation n’est pas entièrement négative.

Le politicien a également applaudi les tentatives actuelles d’élargir la production de vaccins et d’antiviraux.

Un accord pour un financement plus sûr et plus flexible de l’OMS devrait être conclu prochainement, ainsi que des propositions visant à créer un fonds spécial pour gérer les futures pandémies.

Des experts travaillent également à apporter les révisions appropriées au Règlement sanitaire international, et des efforts sont en cours pour produire un traité ou un autre instrument juridique afin d’accélérer l’approche mondiale de préparation et de réponse aux futures pandémies.

Un accord devrait bientôt être conclu pour un financement plus sûr et plus flexible de l'OMS

Mme Clark a salué les efforts actuellement en cours pour diversifier la production de vaccins

Mme Clark a déclaré: « Le travail de transformation requis au niveau mondial pour prévenir la prochaine pandémie a commencé. »

Elle a toutefois souligné que ces changements se produisent à un rythme lent.

Par exemple, le changement budgétaire de l’OMS ne devrait pas entrer en vigueur avant près d’une décennie.

Mme Clark a ajouté : « À son rythme actuel, un système efficace est encore dans des années – lorsqu’une menace pandémique pourrait survenir à tout moment. »

« S’il y avait une nouvelle menace de pandémie cette année, l’année prochaine ou l’année d’après, au moins, nous serons en grande partie au même endroit qu’en décembre 2019. »

L’année dernière, des spécialistes de la biosécurité et de la santé publique ont effectué des simulations pour voir ce qui pourrait arriver si des terroristes diffusaient une variante du monkeypox résistante au vaccin contre la variole.

L’OMS, le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, les centres africains et chinois de contrôle et de prévention des maladies et des représentants de plusieurs entreprises de biotechnologie et de pharmacie ont collaboré à cet exercice.

Le scénario devait durer 18 mois, au cours desquels plus de trois milliards de personnes seraient infectées par la maladie et plus de 250 millions en mourraient.

Alors que la pandémie hypothétique n’était que cela, les scientifiques ont affirmé que l’exercice les avait aidés à élaborer un certain nombre de prévisions utiles, voire apocalyptiques, pour la prochaine pandémie.

Monkeypox provoque des frissons, de la fatigue, de la fièvre et des douleurs musculaires et peut entraîner des éruptions cutanées et des lésions

Leur rapport (lire ci-dessous) avertit : « La prochaine catastrophe mondiale pourrait être causée par une mauvaise utilisation délibérée des outils de la biologie moderne ou par un accident de laboratoire. »

Ils ont poursuivi en disant que le système existant « n’est ni prêt à répondre aux exigences de sécurité d’aujourd’hui, ni prêt à relever des défis considérablement élargis à l’avenir » en ce qui concerne la sécurité des laboratoires et la surveillance des études dangereuses.

Heureusement pour l’humanité, les épidémies contemporaines de monkeypox – dont neuf cas au Royaume-Uni à ce jour – ne semblent pas être génétiquement améliorées.

Les frissons, la lassitude, la fièvre et les douleurs musculaires sont les premiers symptômes de la maladie, les cas les plus graves se manifestant par une éruption cutanée sur le visage et les organes génitaux. Il se propage par contact étroit.

Jimmy Whitworth de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, un expert international en santé publique, a déclaré: «Cela ne va pas provoquer une épidémie à l’échelle nationale comme l’a fait Covid. »

« Mais c’est une grave épidémie d’une maladie grave – et nous devons la prendre au sérieux. »

Lire le document complet ci-dessous :

