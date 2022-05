Comment le gouvernement américain vole les autres pays – Eric Zuesse

Eric Zuesse

Le gouvernement américain explique que ses vols à d’autres pays sont justifiables parce que le gouvernement américain a imposé des sanctions à ces pays, et parce que ces sanctions autorisent le gouvernement américain à voler tout ce qu’il veut leur voler, qu’il peut saisir. Voici quelques exemples de ce type :

Le 26 mai, Reuters titrait « Les Etats-Unis saisissent une cargaison de pétrole iranien près d’une île grecque », et a rapporté :

Les États-Unis ont confisqué une cargaison de pétrole iranien détenue sur un navire exploité par la Russie près de la Grèce et enverront la cargaison aux États-Unis…

« La cargaison a été transférée sur un autre navire qui a été loué par les États-Unis », a ajouté la source, sans fournir plus de détails.

Cette évolution intervient après que les États-Unis aient imposé mercredi des sanctions à ce qu’ils ont décrit comme un réseau de contrebande de pétrole et de blanchiment d’argent soutenu par la Russie pour la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution iranienne…

Le groupe de défense américain United Against Nuclear Iran (UANI), qui surveille le trafic des pétroliers liés à l’Iran, a déclaré que le Pegas avait chargé environ 700 000 barils de pétrole brut depuis l’île iranienne de Sirri le 19 août 2021.

Avant ce chargement, le Pegas a transporté plus de 3 millions de barils de pétrole iranien en 2021, dont plus de 2,6 millions de barils se sont retrouvés en Chine, selon l’analyse de l’UANI.

En 2020, Washington a confisqué quatre cargaisons de carburant iranien à destination du Venezuela et les a transférées avec l’aide de partenaires étrangers non divulgués sur deux autres navires qui ont ensuite navigué vers les États-Unis…

Le 24 octobre 2019, USA Today a annoncé « Le Pentagone prévoit d’envoyer des chars et des véhicules blindés dans les champs pétrolifères syriens », et a prétendu que si (le véritable envahisseur de la Syrie) l’Amérique ne volait pas le pétrole de la Syrie, alors (le véritable défenseur de la Syrie, invité dans le pays afin d’aider à vaincre l’invasion menée par les États-Unis), la Russie le volerait. Leur article se terminait en disant que : « Nicholas Heras, un expert sur la Syrie au Centre pour une nouvelle sécurité américaine [CNAS], … a déclaré : ‘le Pentagone prépare des contingences pour un grand combat avec la Russie pour le pétrole de la Syrie.' » Peut-être le l’intention de cet article était d’aider à renforcer le soutien des Américains pour voler le pétrole de la Syrie. (Le CNAS est un groupe de réflexion du Parti démocrate, et était là pour approuver l’opération du président républicain Trump visant à voler le pétrole de la Syrie – c’est un objectif bipartisan du gouvernement américain.) En revanche, deux jours plus tard, le Sputnik News russe a fait la une des vols de pétrole par l’Amérique. de Syrie, « L’armée russe a décrit le stratagème américain comme rien de moins qu’un « banditisme d’État international« . » (La Russie n’avait pas besoin de tromper qui que ce soit à ce sujet.)

Le 14 décembre 2019, Syria Times titrait « Un énorme convoi pour les forces d’occupation américaines entre dans la ville syrienne de Qamechli », et rapportait que :

Dans une nouvelle violation des lois internationales, les forces d’occupation américaines ont envoyé aujourd’hui dans la ville de Qameshli, dans la province de Hasaka, un nouveau convoi composé de chars, d’ambulances et de dizaines de véhicules et de voitures chargeant du matériel militaire et logistique. Selon des sources locales, le convoi est entré illégalement ce matin depuis l’Irak afin de fortifier les positions des forces d’occupation américaines dans la Jazeera syrienne.

Ce convoi est le plus important qui soit entré dans les territoires syriens depuis plusieurs mois.

Au cours des derniers mois, les forces d’occupation américaines ont envoyé par des points de passage illégaux des milliers de véhicules chargés d’armes, d’équipements militaires et de matériel logistique pour renforcer leur présence dans la région syrienne de Jazeera et pour voler le pétrole et les richesses syriennes.

Le 2 août 2020, Reuters a publié la bannière « La Syrie affirme que la société pétrolière américaine a signé un accord avec les rebelles dirigés par les Kurdes » et a rapporté que,

Damas « condamne dans les termes les plus fermes l’accord signé entre la milice al-Qasd (SDF) et une compagnie pétrolière américaine pour voler le pétrole de la Syrie sous le parrainage et le soutien de l’administration américaine », indique le communiqué syrien. « Cet accord est nul et non avenu et n’a aucune base légale. »

En outre: « Il n’y a pas eu de réponse immédiate des responsables du SDF à une demande de commentaires de Reuters. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables américains.

Le gouvernement américain a fait cela également au Venezuela et à d’autres pays qu’il veut également prendre en charge.

Le 13 mars 2022, Reuters a titré « Les sanctions ont gelé environ 300 milliards de dollars de réserves russes, selon FinMin », et a rapporté que « Les sanctions étrangères ont gelé environ 300 milliards de dollars sur les 640 milliards de dollars que la Russie avait dans ses réserves d’or et de devises », a déclaré le ministre des Finances Anton Siluanov a déclaré dans une interview à la télévision d’État.

À

l’avocat et analyste géostratégique Alexander Mercouris explique comment et pourquoi le blocage par l’Amérique des paiements internationaux de la dette souveraine russe par l’Amérique et la saisie par l’Allemagne de certains des actifs allemands de Gazprom « violent le principe [de droit international] de l’immunité souveraine ; la banque centrale et Gazprom appartiennent, après tout, au gouvernement russe. … C’était le genre d’actes que, autrefois, les gouvernements ne pouvaient légalement faire qu’en temps de guerre. Mais bien sûr, l’Allemagne et les États-Unis ne sont pas officiellement en guerre avec la Russie. Nous voyons donc comment une autre étape extraordinaire a été franchie, vers… une illégalité toujours plus grande. Il se demande « quel dommage » sera fait « au système juridique international et au système financier international ».

Beaucoup de ces actions, par l’Amérique et ses alliés, sont censées être faites non pas dans le but de renforcer les lois internationales existantes (qu’ils violent, bien sûr, au lieu de cela), mais au contraire : pour faire progresser « l’ordre international fondé sur des règles », lesquelles « règles », qui seront établies par le gouvernement américain, seront introduites comme constituant de nouveaux précédents juridiques afin de remplacer la source actuelle des lois internationales, qui est l’ONU et ses agences autorisées. Le gouvernement américain remplacerait progressivement l’ONU, sauf que l’ONU étant un puisard pour des expéditions non rentables que le gouvernement américain « humanitaire » et « démocratique » peut approuver. Il y aurait un nouvel affaiblissement de l’ONU, qui est déjà si faible que, même maintenant, tout ce qui est fait par les États-Unis et leurs alliés n’est, en pratique, pas susceptible d’être poursuivi devant des tribunaux internationaux tels que la Cour pénale internationale. , lequel organe est autorisé à poursuivre les crimes présumés uniquement par les dirigeants des nations du « tiers monde ». « L’ordre international fondé sur des règles » de l’Amérique remplacerait ce système édenté basé à l’ONU et serait soutenu par plus de 800 bases militaires américaines dans le monde. Contrairement à l’ONU existante, qui n’a pas d’armée, cet « ordre international fondé sur des règles » serait appliqué sous la menace des armes, partout.

Cependant, même les nations alliées de l’Amérique se font escroquer, bien que de différentes manières, par le gouvernement américain. Cela se fait via la corruption internationale. Par exemple : les avions de combat américains F-35 de Lockheed Martin Corporation et de ses sous-traitants (Northrop-Grumman, Pratt & Whitney et BAE Systems) sont si mauvais et si chers que le gouvernement américain veut réduire ses pertes sur le avion sans couper les bénéfices de Lockheed Martin et d’autres entrepreneurs de la «défense» dessus, et doit donc augmenter les achats de ces avions de guerre par ses alliés. L’OTAN est la principale organisation de marketing pour les sous-traitants américains de la « défense » ; et, ainsi, le 15 avril 2022, les nouvelles russes de la RT ont titré « Des bombes nucléaires américaines » partagées « avec des alliés européens seront déployées sur des avions Lockheed Martin, explique l’OTAN« , et ont rapporté que,

Jessica Cox, directrice de la direction de la politique nucléaire de l’OTAN à Bruxelles, a déclaré … que « d’ici la fin de la décennie, la plupart sinon tous nos alliés seront passés » au F-35…

L’Allemagne remplacerait ses avions Tornado vieillissants par des F-35, s’engageant à en acheter jusqu’à trois douzaines et citant spécifiquement la mission de partage nucléaire comme facteur de décision…

La Finlande et la Suède ont récemment exprimé leur souhait de rejoindre l’OTAN, et Helsinki a déjà annoncé qu’elle achèterait une soixantaine de F-35 début février [notamment, AVANT que la Russie n’envahisse l’Ukraine le 24 février]…

Le F-35 a été initialement proposé comme une conception modulaire rentable qui pourrait remplacer plusieurs modèles plus anciens en service avec l’US Air Force, la Navy et les Marines. En réalité, il s’est transformé en trois conceptions distinctes avec un coût de projet à vie de plus de 1,7 billion de dollars, le programme d’armement le plus cher aux États-Unis [et dans toute l’histoire mondiale].

En plus du prix, le chasseur furtif de cinquième génération a également été en proie à des problèmes de performances, au point que le nouveau chef d’état-major de l’USAF a demandé une étude sur un autre avion en février 2021.

Le général Charles Q. Brown Jr. a comparé le F-35 à une voiture de sport « haut de gamme », une Ferrari que l’on ne conduit que le dimanche, et a demandé des propositions pour une « conception de feuille blanche » d’un avion à réaction « 5e génération moins » à la place . Plusieurs médias américains ont qualifié sa proposition d' »admission tacite » que le programme F-35 avait échoué.

Ce mot « caractérisé » était lié à un certain nombre d’articles informatifs, tels que ceux-ci, sur le F-35 :

Forbes : « L’US Air Force vient d’admettre que le F-35 Stealth Fighter a échoué »

Defence News : « Les problèmes cachés du F-35 : Le Pentagone devra vivre avec des limites sur les vols supersoniques du F-35 »

Ce rapport de Defense News indiquait que les exigences de conception de base du F-35 interdisaient toute vitesse supérieure à la vitesse du son (« Mach 1 »), car le frottement de l’air au-dessus de cette vitesse ferait instantanément fondre le revêtement furtif, et,

Les dommages potentiels causés par des vitesses élevées et soutenues influenceraient non seulement la cellule du F-35 et le revêtement peu observable qui le maintient furtif, mais également la myriade d’antennes situées à l’arrière de l’avion qui sont actuellement vulnérables aux dommages, selon des documents exclusivement obtenu par Defence News.

Bien que cette publication – qui ne pourrait exister en dehors du financement fourni directement ou indirectement par les sous-traitants de la « défense » américaine – utilisait des euphémismes pour décrire ce problème, tels que « dommages potentiels » et qu’il faudrait imposer « un délai en vol à grande vitesse » et que « le jet F-35 ne peut voler à des vitesses supersoniques que pendant de courtes rafales de temps avant qu’il n’y ait un risque de dommages structurels et de perte de capacité furtive », les faits réels sont : ces « courtes rafales » serait, dans le monde pratique, pratiquement instantané, avoisinant zéro seconde, et l’expression «un risque» ferait référence à 100% – une certitude. C’est pratiquement le contraire de l’allégation du rapport d’information selon laquelle le F-35 devrait éviter des « vitesses élevées soutenues », car l’avion devrait plutôt éviter TOUTE vitesse supersonique. En d’autres termes : la capacité furtive de l’avion devrait être pratiquement efficace à 100 % et à des vitesses inférieures à la vitesse du son, pour que l’avion soit efficace et mérite d’être qualifié d’avion de combat « furtif ». La seule exception à cela serait le F-35A, pour l’armée de l’air (non utilisable par la marine – à partir de porte-avions – ni par l’armée).

En ce qui concerne le F-35A (version Air Force F-35), Wikipédia dit à propos du F-35 que sa vitesse maximale est de Mach 1,6 (1,6 fois la vitesse du son). En revanche, le Su-57 russe (qui est moins cher) a une vitesse maximale de Mach 2,0. La raison pour laquelle l’avion russe est à la fois un meilleur avion et beaucoup moins coûteux est que le complexe militaro-industriel russe est contrôlé UNIQUEMENT par le gouvernement, alors que le gouvernement américain est plutôt contrôlé principalement par ses sous-traitants de la « défense », et est donc extrêmement corrompu, ce qui est c’est aussi la raison pour laquelle l’Amérique est l’État-guerre permanent et incessant, depuis le 25 juillet 1945, lorsque sa « guerre froide » a commencé, et n’a jamais cessé.

L’une des rares déclarations honnêtes que le menteur champion du monde et la personne vivante la plus respectée au monde, le président américain Barack Obama, a faites à propos de ses objectifs en tant que président, a été sa déclaration du 28 mai 2014 à la promotion de l’Académie militaire de West Point, selon laquelle,

Les États-Unis sont et restent la seule nation indispensable. Cela a été vrai pour le siècle passé et ce sera vrai pour le siècle à venir. … L’agression de la Russie contre les anciens États soviétiques inquiète les capitales européennes, tandis que l’essor économique et la portée militaire de la Chine inquiètent ses voisins. Du Brésil à l’Inde, les classes moyennes montantes nous font concurrence et les gouvernements cherchent à avoir davantage leur mot à dire dans les forums mondiaux. … Ce sera la tâche de votre génération de répondre à ce nouveau monde.

Il y disait que toutes les autres nations – y compris les « alliés » des États-Unis – sont « indispensables ». Par conséquent, bien sûr, de ce point de vue : voler par le gouvernement américain, à tout autre gouvernement, est acceptable. C’est le point de vue du gouvernement américain et il est politiquement bipartite en Amérique. Au moins jusqu’à présent, c’est un point de vue acceptable, pour la plupart des gens. Peut-être que des vérités leur ont été cachées. Qui a fait cela, et pourquoi, serait alors la question naturelle dans l’esprit de tout individu intelligent. Mais il ne peut certainement y avoir aucun doute raisonnable que le gouvernement américain vole – et plutôt régulièrement – d’autres pays. C’est un fait, si quelque chose l’est.

—————

Le prochain livre de l’historien d’investigation Eric Zuesse (qui sera bientôt publié) sera AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change. Il s’agit de la façon dont l’Amérique a pris le contrôle du monde après la Seconde Guerre mondiale afin de l’asservir aux milliardaires américains et alliés. Leurs cartels extraient la richesse du monde en contrôlant non seulement leurs « médias » mais aussi les « sciences » sociales – en dupant le public.

Les déclarations, vues et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de ce site. Ce site ne donne pas de conseils financiers, d’investissement ou médicaux.

Traduction : MIRASTNEWS

Questions et réponses : Biden, l’OTAN, la Russie, l’Ukraine, la Somalie et les mondialistes avec Robert Barnes

Source : The Duran