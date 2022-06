Le vaccin MonkeyPox a des taux d’effets secondaires de maladies cardiaques PLUS ÉLEVÉS que les vaccins COVID et le CDC veut les injecter à vos enfants

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Maintenant que tous les groupes d’âge pour les enfants commençant par des bébés de 6 mois ont été approuvés pour recevoir les vaccins mortels COVID-19, le CDC a annoncé la semaine dernière qu’il souhaitait également commencer à injecter aux enfants un vaccin contre la variole du singe. Time rapporte :

Les responsables américains de la santé cherchent à étendre l’utilisation du vaccin monkeypox pour les enfants alors que l’épidémie continue de se propager aux États-Unis et dans des pays du monde entier, avec plus de 3 300 cas signalés dans le monde. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis élaborent un protocole visant à autoriser l’utilisation du vaccin Jynneos de Bavarian Nordic A / S chez les enfants, si nécessaire, selon des documents préparés pour une réunion de conseillers d’agence qui a eu lieu cette semaine. Le vaccin est actuellement autorisé pour une utilisation chez les adultes et est considéré comme plus sûr que le vaccin contre la variole ACAM2000 d’Emergent BioSolutions Inc., qui peut également être utilisé contre la variole du singe. (Source.)

Ce sont des vaccins non testés, et le taux de maladies cardiaques comme effet secondaire, comme la myocardite, est encore plus élevé que les vaccins COVID-19 expérimentaux.

Voici ce que le CDC déclare actuellement concernant le taux de myocardite et de péricardite après la vaccination COVID-19 :Plus de 350 millions de vaccins à ARNm ont été administrés au cours de la période d’étude et les scientifiques du CDC ont découvert que les taux de myocardite étaient les plus élevés après la deuxième dose d’un vaccin à ARNm chez les hommes des groupes d’âge suivants : 12 à 15 ans (70,7 cas pour un million de doses de Pfizer-BioNTech) 16–17 ans (105,9 cas pour un million de doses de Pfizer-BioNTech) 18 à 24 ans (52,4 cas et 56,3 cas par million de doses de Pfizer-BioNTech et Moderna, respectivement) Source.

Bien sûr, le CDC ment, et nous l’avons montré en utilisant leurs propres données du Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) qui révèle des taux de maladies cardiaques beaucoup plus élevés chez les jeunes qu’ils ne le prétendent.

Cependant, les deux vaccins actuellement approuvés contre la variole/la variole du singe ont des taux encore plus élevés de myocardite.

Le CDC admet que le vaccin antivariolique ACAM2000 a un taux de 5,7 cas de myocardite pour 1 000 doses administrées.

C’est 5 700 cas de myocardite par million de doses !

Le vaccin monkeypox qu’ils veulent injecter aux enfants, Jynneos, selon le Dr Brent Petersen du CDC, n’a aucun cas de myocardite.

Mais selon le Dr Meryl Nass, il ment (est-ce que quelqu’un est surpris ?) Le Dr Nass a extrait l’examen de 200 pages de la FDA sur l’homologation du vaccin Jynneos contre la variole et la variole du singe qui documente deux études :

J’ai découvert que 2 études de Jynneos ont révélé que 11% dans l’un et 18% des receveurs dans l’autre avaient développé des niveaux élevés d’enzymes cardiaques (troponine). Cela implique des lésions musculaires cardiaques quelconques. Il n’a pas été étudié plus avant et les examinateurs ont admis qu’ils ne savaient pas si la myocardite était causée par le vaccin Jynneos ou non. Et qu’ils auraient besoin d’effectuer une surveillance future pour le savoir. Je me demande pourquoi le Dr Petersen, l’un des responsables de la variole du singe du CDC, a effrontément menti au comité à ce sujet ? A-t-il été ainsi instruit ? Ou était-il incompétent et ignorant ? On peut probablement supposer que les employés de CDC savent de quel côté leur pain est beurré. Depuis que le CDC a pris la décision d’utiliser Jynneos contre la variole du singe, malgré son rapport risque-bénéfice apparemment horrible (voir mon article sur la variole du singe), j’imagine que tous ses employés s’en tiendront à cette histoire. (Source.)

Le simple fait de prendre le plus bas des deux chiffres, 11 %, produirait 110 000 cas de maladies cardiaques par million de doses !

Nous sommes bien dans le contrôle de la population des mondialistes au moyen de vaccins maintenant, et les enfants américains sont en danger extrême de la part de parents ignorants qui croient encore aux vaccins.

Voici les notes complètes du Dr Nass de la réunion CDC ACIP de la semaine dernière sur les vaccins et les médicaments contre la variole du singe.

L’ACIP a discuté des médicaments et des vaccins Monkeypox lors de la réunion de l’ACIP d’hier, et s’est fait mentir à propos des deux par le briefer du CDC. Voici la vérité.

3 Médicaments pouvant être utilisés contre la variole du singe

1. Brincidofovir. Le brincidofovir est autorisé (depuis 1996) pour le traitement de la variole mais n’est pas disponible dans le stock américain (appelé le stock stratégique national) et le CDC envisage d’obtenir un IND à accès élargi (une autorisation légale de la FDA pour le tester/l’utiliser chez l’homme) donc qu’il pourrait légalement être utilisé si nécessaire. Mais il pourrait être utilisé hors AMM, car il est sous licence. Pourquoi CDC saute-t-il à travers des cerceaux inutiles ? Probablement afin de contrôler l’approvisionnement, d’une manière similaire mais pas identique à ce que la FDA a fait avec l’hydroxychloroquine donnée.

2. TPOXX, le médicament controversé fabriqué par SIGA Technologies. Lorsque l’administration Obama a essayé pour la première fois d’acheter ce médicament, le Congrès a eu une crise et les médias ont contribué à faire exploser l’affaire. De David Willman, écrivant pour le LA Times en 2011 :

Au cours de la dernière année, l’administration Obama a poussé de manière agressive un plan de 433 millions de dollars pour acheter un médicament expérimental contre la variole, malgré l’incertitude quant à savoir s’il est nécessaire ou s’il fonctionnera. De hauts responsables ont pris des mesures inhabituelles pour obtenir le contrat de Siga Technologies Inc., basée à New York, dont l’actionnaire majoritaire est le milliardaire Ronald O. Perelman, l’un des hommes les plus riches du monde et un donateur de longue date du Parti démocrate. Lorsque Siga s’est plaint que les spécialistes des contrats du ministère de la Santé et des Services sociaux résistaient aux demandes financières de l’entreprise, de hauts fonctionnaires ont remplacé le négociateur en chef du gouvernement pour l’accord, comme le montrent des entretiens et des documents. Lorsque Siga risquait de perdre son emprise sur le contrat il y a un an, les responsables ont empêché d’autres entreprises de concourir… Les négociations sur le prix du médicament et la marge bénéficiaire de Siga étaient controversées. Dans une note interne en mars, le Dr Richard J. Hatchett, médecin-chef de l’unité de préparation à la biodéfense du HHS, a déclaré que le bénéfice projeté de Siga à ce moment-là était de 180%, ce qu’il a qualifié de « scandaleux ».

L’administration Obama a donc simplement attendu la fin de la tempête médiatique et a acheté le médicament pour 30 millions de dollars de plus en 2013. Voici ce que le NYT en a dit en 2013, lorsque l’achat a été finalisé :

Le gouvernement des États-Unis achète suffisamment d’un nouveau médicament contre la variole pour traiter deux millions de personnes en cas d’attaque bioterroriste, et en a pris livraison la semaine dernière. Mais l’achat a déclenché un débat sur le contrat lucratif, certains experts affirmant que le gouvernement achète trop de médicament à un prix trop élevé. Une petite entreprise, Siga Technologies, a développé le médicament ces dernières années. Que la commande de 463 millions de dollars soit un gâchis ou une bonne affaire dépend de l’expert qui parle… Le Dr Henderson et le Dr Philip Russell, qui dirigeaient auparavant le Walter Reed Army Institute of Research et siégeaient avec lui au comité consultatif, ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le gouvernement paie beaucoup moins pour un médicament antiviral car il coûte peu à fabriquer et l’alternative, les vaccins, coûtent au gouvernement 3 $ la dose. « S’ils parlent de 250 $ par cours, ce sont des voleurs », a déclaré le Dr Russell.

Interrogé sur la quantité de TPOXX (Tecovirimat) et de 3. Vaccinia Immune Globulin dans le stock, le Dr Petersen du CDC n’a pas répondu, disant seulement qu’il y en avait assez. Il ne savait pas que je me souvenais que le NY Times avait renversé la mèche sur l’achat initial de 2 millions de cours. Combien ont-ils acheté depuis ? Vraisemblablement, quelqu’un a décidé qu’il ne serait pas dans l’intérêt des gouvernements que le public sache combien de ces produits non éprouvés ont été achetés auprès d’un des principaux donateurs démocrates.

En 2018, la FDA a accordé une licence au médicament. Le NYT a expliqué comment cela s’est passé :

La pilule antivirale, tecovirimat, également connue sous le nom de Tpoxx, n’a jamais été testée chez l’homme atteint de variole car la maladie a été déclarée éradiquée en 1980, trois ans après le dernier cas connu. Mais il s’est avéré très efficace pour protéger les animaux délibérément infectés par le monkeypox et le rabbitpox, deux maladies apparentées qui peuvent être mortelles. Il n’a également causé aucun effet secondaire grave lorsqu’il a été testé sur la sécurité de 359 volontaires humains en bonne santé, la F.D.A. a dit… La F.D.A. l’approbation du médicament est allée à Siga Technologies de Corvallis, Oregon, une société privée qui a développé le médicament dans le cadre d’un contrat fédéral de défense biomédicale… La recherche sur le tecovirimat – initialement désigné ST-246 – a commencé à l’institut (NIAID) après le 11 septembre attaque terroriste contre le World Trade Center, a déclaré le Dr Fauci.

Ainsi, le contribuable a payé pour le développer et a payé par le nez pour l’acheter, à la manière de Fauci, en payant sans aucun doute des redevances au NIAID.

Y a-t-il une urgence de santé publique ?

Le Dr Maldonado a posé des questions sur la désignation possible d’une urgence de santé publique de portée internationale par l’OMS, et sur l’impact que cela aurait sur les CDC.

Oui, l’OMS a eu une réunion pour en discuter aujourd’hui, a déclaré le Dr Petersen, et le CDC a participé mais il ne sait pas quel a été le résultat. Des EUA pourraient se produire s’il y a des déclarations d’urgence.

Le Dr Maldonado a en outre noté que la présentation (la gravité et le tableau clinique global) du monkeypox est inattendue pour les virus orthopox… et demande ensuite quoi faire avec les enfants. Il n’y a eu AUCUN cas d’enfant à l’échelle internationale (à l’exception de l’Afrique ?—Nass) a déclaré le Dr Rao. Elle dit que les cas au Nigeria ont également été étranges, mais je ne savais pas s’ils étaient équivalents à ceux de l’ouest ou plus comme des cas historiques. Le Dr Petersen a accepté. Melinda Wharton (la nouvelle secrétaire exécutive de l’ACIP et ayant été membre du comité consultatif sur les vaccins de la FDA) dit que l’EPI recommandé pour le monkeypox comprend des gants et un respirateur, et n’était pas sûre si les prestataires médicaux seraient considérés à risque après avoir vu un patient, surtout s’il n’a pas utilisé de respirateur.

Le Dr Rao dit qu’elle devra revenir au comité à ce sujet; l’évaluation de l’exposition au risque est en cours de révision, semble-t-il, par le CDC.

Le Dr Fryhofer a posé des questions sur les effets indésirables attendus des médicaments proposés. Le cidofovir a une toxicité rénale et est utilisé avec la cimétidine dans le but de prévenir cela. Le brincidofovir a une toxicité hépatique et gastro-intestinale.

TPOXX est « tout à fait sûr et bien toléré », déclare le Dr Petersen.

Cependant, il n’a été testé que sur 359 personnes dans un essai de phase 3, selon l’étiquette. Au moins un a subi des changements ECG (cardiaques) et au moins un a eu une baisse de sa numération globulaire. Un autre avait un purpura palpable, qui peut être assez grave, généralement le résultat d’une vascularite auto-immune. Le gonflement du visage suggère une anaphylaxie. Cela représente un taux de plus de 1 % d’événements indésirables graves après avoir pris le médicament pendant 14 jours ou moins. C’est le premier mensonge sur lequel je l’ai surpris.

En ce qui concerne la propagation du monkeypox, le Dr Rao déclare que « les cas dont nous avons connaissance sont dus au contact avec la peau ou aux serviettes, à la literie ». 99% des cas récemment ont été attribués à des hommes homosexuels, j’ai lu ailleurs. Le Dr Long persiste avec sa question initiale, demandant si la population générale des États-Unis devrait s’inquiéter des contacts occasionnels normaux, comme aller à l’épicerie ? Le Dr Rao se défend, disant que les Américains n’ont pas à s’inquiéter à ce sujet, et a d’abord dit que cela semblait nécessiter « un contact assez intime ». Mais ensuite, elle l’a nuancé, notant: « Le risque pour le grand public à l’heure actuelle est encore très faible. »

Le Dr Rao est invité à commenter une déclaration du CDC selon laquelle le virus est transmis par les sécrétions respiratoires. Elle dit que cela est dû à la salive, aux gouttelettes respiratoires, ce qui implique qu’il n’y a pas de propagation dans l’air.

Le Dr Sanchez demande quelle est la gravité réelle de la maladie. Le briefer a déclaré que les hospitalisations étaient pour le contrôle de la douleur, comme la rectite. 197 cours de TPOXX ont été distribués et 8 cas ont reçu le médicament… mais aucun ne l’a reçu iv, donc je suis encore une fois confus par la réponse. Je pense que ce que cela voulait dire, c’est que personne n’a encore reçu d’immunoglobuline (un médicament intraveineux). Le Dr Petersen admet que les cas ont été bénins.

Le Dr Grace Lee dit qu’elle était épuisée, ils se sont tellement rencontrés pour fournir des informations au public, et il est temps d’ajourner.

Mon ordinateur sauve la journée

Je suis tellement content que mon ordinateur ait commencé à diffuser la fin de la réunion ACIP lorsque je suis finalement arrivé à destination – dès qu’il s’est connecté au wifi et avant même que je l’aie branché, il a commencé à me parler. J’ai entendu la deuxième partie de la présentation du Dr Brent Petersen et les questions décrites ci-dessus.

Pourquoi suis-je content ? Parce que j’ai surpris le Dr Petersen en train de mentir à l’ACIP. Deux fois. Il a affirmé qu’il y en avait 5,7. cas de myocardite pour 1 000 receveurs dus au vaccin antivariolique ACAM2000 [vrai], mais aucun de Jynneos.

Cela m’a rappelé qu’avant de commencer à bloguer en direct certaines des réunions, il y a des années, j’avais découvert en lisant les procès-verbaux abrégés de la réunion de l’ACIP [qui sait à quel point ils sont exacts ?] que les briefers du CDC mentaient à l’ACIP au sujet du vaccin contre l’anthrax. Il semble qu’ils ne laissent rien au hasard pour obtenir les approbations de vaccins souhaitées.

Si vous lisez mon article sur Monkeypox publié le 22 juin, vous saurez que j’ai parcouru les 200 pages d’examen de l’homologation par la FDA du vaccin Jynneos contre la variole et le monkeypox. C’est là que j’ai découvert que 2 études de Jynneos ont révélé que 11% dans l’un et 18% des receveurs dans l’autre avaient développé des niveaux élevés d’enzymes cardiaques (troponine). Cela implique des lésions musculaires cardiaques quelconques. Il n’a pas été étudié plus avant et les examinateurs ont admis qu’ils ne savaient pas si la myocardite était causée par le vaccin Jynneos ou non. Et qu’ils auraient besoin d’effectuer une surveillance future pour le savoir.

Je me demande pourquoi le Dr Petersen, l’un des responsables de la variole du singe du CDC, a effrontément menti au comité à ce sujet ? A-t-il été ainsi instruit ? Ou était-il incompétent et ignorant ? On peut probablement supposer que les employés de CDC savent de quel côté leur pain est beurré. Depuis que le CDC a pris la décision d’utiliser Jynneos contre la variole du singe, malgré son rapport risque-bénéfice apparemment horrible (voir mon article sur la variole du singe), j’imagine que tous ses employés s’en tiendront à cette histoire.

Voici ce que dit le label Jynneos (alias notice d’emballage, le document juridique expliquant les études qui ont conduit à l’obtention d’une licence). 1,3 % des receveurs avaient un événement indésirable cardiaque d’intérêt particulier et 2,1 % s’ils avaient déjà été vaccinés contre la variole. Cela semble assez sérieux, et cela semble être un taux très élevé : 1 sur 75. D’après l’étiquette :

Cela semble assez sérieux, et cela semble être un taux très élevé : 1 sur 75. D’après l’étiquette :

Des EIAS cardiaques ont été signalés chez 1,3 % (95/7 093) des bénéficiaires de JYNNEOS et 0,2 % (3/1 206) des receveurs du placebo qui n’avaient jamais été vaccinés contre la variole. Des AESI cardiaques ont été signalés chez 2,1 % (16/766) des bénéficiaires de JYNNEOS qui ont été vaccinés contre la variole. Le plus haut proportion de bénéficiaires de JYNNEOS qui ont subi des EIAS cardiaques a été motivée par 28 cas de élévation post-vaccinale asymptomatique de la troponine-I dans deux études : l’étude 5, qui 482 sujets infectés par le VIH et 97 sujets sains, et l’étude 6, qui a recruté 350 sujets avec dermatite atopique et 282 sujets sains. 127 cas supplémentaires de post-vaccination asymptomatique élévation de la troponine-I au-dessus de la limite supérieure de la normale mais pas au-dessus de 2 fois la limite supérieure de la normale ont été documentés chez les bénéficiaires de JYNNEOS tout au long du programme de développement clinique, dont 124 survenus dans les études 5 et 6. Les proportions de sujets présentant des élévations de la troponine-I étaient similaires entre sujets sains et sujets infectés par le VIH dans l’étude 5 et entre dermatite saine et atopique sujets dans l’étude 6. Un test de troponine différent a été utilisé dans ces deux études par rapport à l’autre études, et ces deux études n’avaient pas de contrôle placebo. La signification clinique de ces les élévations post-vaccinales asymptomatiques de la troponine-I sont inconnues. Parmi les EIAS cardiaques signalés, 6 cas (0,08 %) ont été considérés comme ayant un lien de causalité avec Vaccination JYNNEOS et inclus tachycardie, inversion de l’onde T de l’électrocardiogramme, électrocardiogramme anormal, sus-décalage du segment ST à l’électrocardiogramme, onde T à l’électrocardiogramme anormales et des palpitations. Aucun des EIAS cardiaques considérés comme ayant un lien de causalité avec la vaccination à l’étude n’a été considéré comme grave.

LIRE L’ARTICLE COMPLET ICI

