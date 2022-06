Reiner Füllmich & 50 avocats : « Les vaccins sont conçus pour tuer et dépeupler la planète »

Après avoir entendu les déclarations des témoins à la commission d’enquête allemande sur le coronavirus par l’ancien vice-président de Pfizer, le Dr Mike Yeadon, scientifique depuis 36 ans, les avocats de Reiner Füllmich tirent la même conclusion : les injections normalement appelées vaccins Corona sont conçues pour expérimenter sur la race humaine et de savoir quelle dose d’une toxine encore inconnue est nécessaire pour tuer des gens. Le taux de mortalité lié aux vaccins, selon Yeadon, est traçable en termes de numéros de lots des différents lots, certains lots semblant plus létaux que d’autres. En examinant les preuves disponibles, l’objectif principal des injections dans le monde entier est le dépeuplement mondial, selon les avocats impliqués. Le Dr Füllmich a déclaré à Perspektiv que les avocats préparant une action en justice internationale ne doutaient plus : l’empoisonnement et le meurtre de masse par les soi-disant vaccins Corona sont intentionnellement perpétrés contre les peuples du monde.

Le journaliste citoyen Ulf Bittner du blog EU/EES Healthcare et Sverige Granskas ont déclaré dans l’interview que la situation avec les numéros de lot traçables et les blessures et décès liés aux numéros de lot est similaire dans les différentes régions de soins de santé de Suède. Bittner est en contact avec un coordinateur des vaccins qui a fourni des documents pour suivre le nombre de personnes blessées et décédées liées aux différents lots des soi-disant vaccins.

01:00 Selon une infirmière en chef slovène, différents chiffres sur les codes-barres au bas des doses de vaccin sont des placebos qui ont été donnés à des politiciens. Est-ce la même chose dans d’autres pays ?

1:54 Mike Yeadon et les numéros LOT de certains clichés des marques Moderna, Johnson&Johnson et Pfizer/Biontech sont liés à une mortalité beaucoup plus élevée que pour les autres fabricants.

3:52 Les producteurs des soi-disant vaccins expérimentent les dosages corrects pour tuer des gens selon le Dr Füllmich. Selon le comité d’enquête Corona, cela constitue une preuve convaincante de dommages-intérêts punitifs et de tentative de meurtre de masse. Ils tuent intentionnellement des gens.

08h30 Des avocats indiens ont porté plainte pour meurtre prémédité.

09h55 Mike Yeadon en tant que témoin de l’action en justice à venir contre les auteurs.

10:44 Tous ceux qui critiquent les actes répréhensibles des gouvernements du monde sont qualifiés d’«extrémistes de droite». Cela est également arrivé au scientifique de renommée internationale Mike Yeadon.

13:05 Le CDC a retiré la recommandation pour les tests PCR diagnostiquant le SARS-CoV-2 du 31/12-2021. Les tests PCR sont à la base de la pandémie. Pourquoi Anthony Fauci fait-il maintenant un virage à 180 degrés ?

17:25 Au moins un million de dollars par personne sera réclamé en dommages-intérêts punitifs si le procès aboutit.

18:33 Auparavant, seuls dix pour cent de tous les effets indésirables étaient signalés. Dans la situation actuelle du monde, l’équipe a estimé qu’en fait, seulement 1 % de tous les effets indésirables étaient signalés.

19h25 Le PDG d’une compagnie d’assurance-vie de l’Indiana USA avec 100 milliards de dollars d’actifs a déclaré: « Au cours de l’année écoulée, il y a eu une surmortalité de 40% ». On pense que cela est dû aux injections.

21:05 Quelle substance dans les flacons les rend si mortelles ? Est-ce de l’oxyde de graphène/hydroxyde de graphène ?

22:37 Tout vaccin est un poison, c’est le dosage qui fait la différence. Ce n’est pas un vaccin, car un vaccin procure une immunité, alors que ces produits demandent des injections incessantes. Soit un vaccin fonctionne, soit il ne fonctionne pas.

24:40 Ce n’est pas non plus une thérapie génique, puisqu’une thérapie génique signifie échanger un gène cassé avec un gène fixe. C’est plus comme expérimenter sur des gens et essayer de nous tuer.

25.15 Les doses ne sont pas testées par les gouvernements, tandis que les gouvernements garderont les contrats cachés au public pendant au moins 55 ans. Comment cela affecte-t-il la possibilité de faire punir les gens? Le Dr Füllmich passe en revue tous les mensonges qui ouvrent la voie à la situation tyrannique dans laquelle le monde se trouve actuellement.

28:25 Les vaccins ne sont ni sûrs ni efficaces. Les producteurs expérimentent des doses mortelles de poison. Toute personne prenant part à des actes malveillants intentionnels sera punie.

30:05 Dans quelle mesure les experts juridiques sont-ils sûrs de la conclusion que Mike Yeadon en a tirée, qu’il s’agit de dépeuplement et de tuer intentionnellement des gens par des injections ? Si près de 50 avocats sont du même avis, c’est considéré comme une « preuve irréfutable ».

32:08 Des lots d’injections en Suède peuvent être tracés par une application.

32:45 Füllmich est en coopération avec des personnes travaillant au sein des services secrets allemands qui ne souhaitent pas recevoir les injections.

34:15 Le Dr Lee Merritt sur les pilotes de combat aux États-Unis refusant de se faire vacciner. Selon le Dr Füllmich, le Dr Merrit a expliqué : « Ils ont compris que s’ils étaient forcés de [se faire vacciner], ils allaient être tués. »

35:15 Des informations sont collectées sur les lots en Suède dans toutes les régions, les autorités sanitaires suédoises (Folkhälsomyndigheten) et le conseil médical (Läkemedelsverket). Chaque lot est traçable via une application. Il y a une récompense économique pour les régions suédoises qui réussissent à faire injecter plus de personnes. L’un des avocats experts impliqués dans les audiences à venir est un spécialiste des procès de Nuremberg.

38:45 Comment les procès seront-ils menés et à travers quelle structure juridique ? Une conception commune, la même structure que pour les procès de Nuremberg.

39:40 Le libre choix devrait régner pour les membres de l’Union européenne. Les consommateurs de soins de santé ont des droits de consommateur. La fraude consiste à tromper les gens et les consommateurs de soins de santé.

42:00 Les soi-disant vaccins sont un produit frelaté mis sur le marché. Selon Mike Yeadon, il existe une loi aux États-Unis qui rendra toute personne responsable des dommages causés par le produit frelaté. Des toxines sont mises dans les flacons autres que les lipides connus, etc., auxquels les personnes qui ont pris les vaccins n’ont jamais consenti.

43:40 L’importance de la décentralisation du pouvoir et de l’indépendance nationale plutôt que des organisations mondiales telles que l’Union européenne qui disent aux gens quoi faire. Se déconnecter du système bancaire, des ONG et créer des chaînes d’approvisionnement agricoles indépendantes et solides, des chaînes d’approvisionnement énergétique, etc.

46:15 Quand auront lieu les procès ? Comment se passeront les indexations et comment se dérouleront les procès ? L’un des objectifs est d’informer les gens et d’exposer les méfaits en impliquant les médias alternatifs afin que les médias grand public ne puissent pas ignorer les procès. L’équipage travaille sur un nouveau système de droit aux États-Unis, en Afrique et en Allemagne.

50:48 Le Dr Füllmich pense que le monde est proche d’un point de basculement et que tout le récit s’effondrera très très bientôt, peut-être dans quelques semaines ou quelques mois.

54:13 Robert Malone, Robert F Kennedy et Mike Yeadon et d’autres impliqués dans la révélation de l’agenda sont en contact les uns avec les autres, et une tournée est prévue avec ces lanceurs d’alerte aux États-Unis en mars

C’est du poison. Il tue donc c’est un poison.

Étude sur l’efficacité du vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech BNT162b2 – Kaiser Permanente Californie du Sud

Date réelle de début de l’étude :

15 mai 2021

Date estimée d’achèvement du primaire :

31 mars 2023

Date d’achèvement estimée de l’étude :

31 mars 2023

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04848584

Données sur les vaccins Pfizer. La page 30 est particulièrement intéressante. Il y a 9 pages d’effets indésirables sur les conditions médicales attendues que les gens peuvent obtenir des « vaccins » pour « Covid-19 »

Rapport COMPLET : https://phmpt.org/pfizers-documents/

Pfizer confirme que les personnes vaccinées contre le COVID peuvent « éliminer » les protéines de pointe et nuire aux non vaccinés

https://www.nationaltimesaustralia.com/health/pfizer-confirms-covid-vaccinated-people-can-shed-spike-proteins-and-harm-the-unvaccinated/

Le monde entier n’a jamais été trompé à une telle échelle.

