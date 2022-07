ARME BIO PARASITIQUE EXPOSÉE ! – Big Pharma INVESTIT DANS Theragrippers ! – Robot Vaccin Parasite !

Josh Sigurdson rend compte des derniers investissements des grandes sociétés pharmaceutiques dans les theragrippers, un robot basé sur un parasite qui s’accroche à votre estomac ou à la muqueuse du côlon pour ralentir la libération de médicaments (ou de poisons) dans votre système. Il est même capable d’être contrôlé à distance.

Il est délivré par des prélèvements nasaux un peu comme les vaccins pour animaux.

C’est une partie importante du grand programme de réinitialisation transhumaniste. Ils veulent détruire ce que signifie être humain et contrôler les gens de l’intérieur.

En dehors de l’eugénisme et des armes biologiques (dont il y en a beaucoup plus d’où celui-ci est issu, y compris les fruits et légumes à ARNm), l’idée est de nous contrôler dans un système technocratique d’esclavage, qu’il soit mort ou vivant.

L’humanité vient-elle d’avoir son génome empoisonné ? Plus de médecins demandent une enquête

