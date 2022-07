Le rapport du gouvernement britannique admet que 18,9 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées en Angleterre et que 50 % du pays a refusé le rappel, mais 90 % des décès par COVID depuis avril faisaient partie des triples vaccinés

Les chiffres officiels publiés par le gouvernement britannique prouvent que le public britannique se fait mentir sur l’efficacité des injections Covid-19 et sur le nombre réel de personnes qui les ont refusées.

Si vous revenez en décembre 2021, vous vous souviendrez peut-être d’un titre tristement célèbre publié par Andrew Neil pour le Daily Mail qui disait : « Il est temps de punir les cinq millions de refus de vaccins britanniques : ils nous exposent tous à davantage de restrictions ».

Ce titre est un bel exemple de la façon dont on vous a menti depuis le tout début de la prétendue pandémie de Covid-19.

Car selon le gouvernement britannique, 18,9 millions de personnes en Angleterre éligibles à la vaccination ne sont toujours pas vaccinées, et 50% du pays a refusé une troisième dose.

Pourtant, malgré cela, un autre rapport du gouvernement britannique confirme que 94% des décès de Covid-19 ont été parmi les vaccinés depuis le début d’avril 2022, et un choquant de 90% de ces décès étaient parmi les triples / quadruples piqûres.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a remplacé Public Health England au second semestre 2021 et est parrainée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales et dirigée par le Dr Jenny Harries.

L’agence a publié discrètement un rapport hebdomadaire intitulé « Rapport hebdomadaire national de surveillance de la grippe et de la COVID-19 » qui contient des montagnes de données monotones. Cependant, cachés au plus profond de ce rapport se trouvent les chiffres de la vaccination Covid-19 en Angleterre par dose.

Le tableau suivant est tiré de la page 65 du rapport de la semaine 27 et montre la vaccination en Angleterre par âge –

Nous avons créé le tableau suivant sur la base des chiffres fournis par l’UKHSA ci-dessus, montrant le taux total de vaccination par rapport au total des refus de vaccination en Angleterre par dose –

Selon l’UKHA, 44,48 millions de personnes ont reçu une dose unique, 41,8 millions de personnes ont reçu deux doses et 32,9 millions de personnes ont reçu trois doses au 3 juillet 2022.

Selon les propres chiffres de l’UKHSA, 63,4 millions de personnes étaient éligibles à la vaccination à ce stade. Ainsi, 18,9 millions de personnes ont refusé le vaccin Covid-19 en Angleterre et restent totalement non vaccinées.

Mais en plus de cela, 2,6 millions de personnes supplémentaires ont refusé une deuxième dose, ce qui signifie que 21,5 millions de personnes ne sont pas doublement vaccinées, et 8,9 millions de personnes ont refusé une troisième dose, ce qui signifie que 30,4 millions de personnes ne sont pas triplement vaccinées.

Voici comment ces chiffres correspondent en termes de pourcentages –

Trente pour cent de la population anglaise reste complètement non vaccinée. 34% de la population de l’Angleterre n’est pas double vaccinée. Et 50% de la population n’est pas triple vaccinée. Cela signifie que l’Angleterre compte désormais 30,4 millions de « refuseurs de vaccins ». Un chiffre supérieur de 500 % aux 5 millions revendiqués par Andrew Neil en décembre 2021.

Cependant, si ces chiffres peuvent être un motif de réjouissance pour ceux qui se sentaient isolés et pensaient n’être que l’un des rares à avoir refusé l’injection Covid-19, c’est une terrible nouvelle pour ceux qui ont succombé aux mensonges et à la propagande et ont trois ou même quatre doses de piqûre expérimentale.

En effet, d’autres données du gouvernement britannique, publiées discrètement quelques heures seulement avant que Boris Johnson n’annonce sa démission en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, révèlent que 94% des décès de Covid-19 depuis avril ont été parmi les vaccinés, et un choquant 90% de ces décès. faisaient partie des triples/quadruples coups.

Une agence gouvernementale britannique, connue sous le nom d’Office for National Statistics (ONS), vient de publier des données sur les décès par statut vaccinal.

Le dernier ensemble de données de l’ONS est intitulé « Décès par statut de vaccination, Angleterre, 1er janvier 2021 au 31 mai 2022« , et il peut être consulté sur le site de l’ONS ici et téléchargé ici.

Le tableau 1 du dernier ensemble de données contient des chiffres sur les taux de mortalité par statut vaccinal pour toutes les causes de décès, les décès impliquant Covid-19 et les décès n’impliquant pas Covid-19. Et c’est ici que nous pouvons connaître le statut vaccinal de toutes les personnes décédées de Covid-19 depuis début avril 2022.

Nous avons pris les chiffres fournis par l’ONS pour avril et mai 2022, et avons produit le graphique suivant montrant les décès de Covid-19 par statut vaccinal en Angleterre entre le 1er avril et le 31 mai 2022 –

Au total, selon l’ONS, il y a eu 4 935 décès de Covid-19 au cours de ces deux mois, et la population vaccinée a représenté un nombre choquant de 4 647 de ces décès. Mais ce qui est encore plus choquant, c’est que les triples vaccinés représentaient 4 216 de ces décès, avec seulement 288 décès enregistrés parmi la population non vaccinée.

Le graphique suivant montre le pourcentage de décès de Covid-19 par statut vaccinal en Angleterre entre le 1er avril et le 31 mai 2022, selon le dernier ensemble de données de l’ONS publié quelques heures avant la démission de Boris Johnson –

Les chiffres publiés discrètement révèlent que la population vaccinée dans son ensemble représentait 94% de tous les décès de Covid-19 en avril et mai 2022, les non vaccinés ne représentant que 6% de tous les décès de Covid-19.

Mais la statistique la plus horrible ici est que 90% des décès parmi les vaccinés concernaient des personnes qui avaient reçu au moins trois doses d’une injection Covid-19, malgré le fait que seulement 50% de la population anglaise a reçu trois doses de l’injection Covid-19.

Vous avez été nourri de mensonge, après mensonge, après mensonge. Il y a maintenant jusqu’à 30,4 millions de refus de vaccins rien qu’en Angleterre ; pas 5 millions comme l’a affirmé à tort Andrew Neil, ou 3 millions comme l’a récemment affirmé ces dernières semaines. Et les données officielles prouvent que si vous en faites partie, vous avez certainement pris la bonne décision.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Exposé