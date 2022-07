⚡️Rapport du ministère russe de la Défense sur les progrès de l’opération militaire spéciale en Ukraine

▫️Les Forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale en Ukraine.

💥Des armes aériennes de haute précision ont frappé un point de déploiement temporaire d’unités de la 72e brigade mécanisée de l’AFU près de Kodema, en République populaire de Donetsk. Jusqu’à 50 soldats, 2 obusiers Msta-B et 10 pièces d’équipement militaire ont été détruits.

💥Les armes de haute précision des forces aérospatiales russes ont atteint le point de déploiement temporaire de la formation nationaliste Kraken sur le territoire de l’école technique mécanique Morozov à Kharkiv. À la suite de la frappe, l’ennemi a subi jusqu’à 350 victimes. En outre, 11 unités de matériel militaire ont été détruites.

💥L’aviation opérationnelle-tactique et militaire, les troupes de missiles et les frappes d’artillerie se poursuivent contre les installations militaires en Ukraine.

▫️13 postes de commandement, dont ceux de la 95e brigade d’assaut aéroportée près de Maiorsk, République populaire de Donetsk, ainsi que 227 zones de concentration de main-d’œuvre et d’équipement militaire de l’ennemi ont été touchés.

💥Les frappes des forces aérospatiales russes ont entraîné la destruction de jusqu’à 100 nationalistes et de 25 équipements militaires près de Potemkino, Belogorka dans la région de Kherson et Belaya Krynitsa dans la région de Nikolaev.

▫️4 dépôts de munitions près de Murakhovka dans la région de Nikolaev, de Serebryanka dans la République populaire de Donetsk, de Zmiev dans la région de Kharkov et de la ville de Nikolaev ont également été détruits.

💥L’obusier M777 de fabrication américaine a été détruit dans le cadre d’une guerre de contre-batterie près de Novopavlovka dans la République populaire de Donetsk, ainsi que le lance-roquettes à lancement multiple Uragan et le véhicule de transport et de chargement.

💥9 pelotons de Grad MLRS, 4 pelotons d’artillerie de canons Giatsint-B, 5 pelotons d’artillerie de canons D-30 aux positions de tir ont été supprimés près de Veseloye, Zaitsevo, Zvanovka, Razdolovka, Novgorodskoye, Dzerzhinsk, Orlovka et Kurakhovo en République populaire de Donetsk.

💥Les moyens de défense aérienne russes ont abattu 5 véhicules aériens sans pilote ukrainiens près de Ternovaya, Prishib, Semenovka, Yakovenkovo ​​et Petropavlovka dans la région de Kharkov.

▫️En outre, 11 obus d’un système de lance-roquettes multiples ont été interceptés dans les airs au-dessus de Dolgen’koye et Sinichenko dans la région de Kharkov, Chernobayevka dans la région de Kherson, Novoivanovka, Alchevsk dans la République populaire de Lougansk, Makeevka et Mospino dans la République populaire de Donetsk.

📊Au total, 261 avions ukrainiens et 145 hélicoptères, 1 649 véhicules aériens sans pilote, 361 systèmes de missiles anti-aériens, 4 195 chars et autres véhicules de combat blindés, 773 systèmes de lance-roquettes multiples, 3 220 pièces d’artillerie et mortiers de campagne, ainsi que 4 619 unités de des véhicules militaires ont été détruits pendant l’opération.

