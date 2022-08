Danger pour la démocratie au Kenya : Tendance pour un gouvernement queer soutenu par l’Occident

Image d’illustration

Les Occidentaux, le président sortant (Uhuru Kenyatta) et l’ancien chef de l’opposition (Raila Odinga) souhaitent imposer un gouvernement queer dans lequel la poursuite du bien-être des citoyens est interrompue au profit de la poursuite d’une « unité nationale » indéfinie comme les années 2007-2018 et 2017- gouvernements de 2022. J’utilise le terme Queer pour définir une forme de gouvernement qui englobe tous les partis et qui, par conséquent, manque d’opposition et, à son tour, de freins et contrepoids. Cependant, je prévois qu’ils n’atteindront pas cet objectif, mais leurs tentatives constituent une menace sérieuse pour la démocratie. Un grand gouvernement englobant tous les politiciens populaires de toutes les tribus montre le principe anglais classique de diviser pour régner, car les politiciens prétendent toujours être en désaccord sur les politiques visant à bénéficier aux citoyens, mais s’accordent sur tout ce qui leur profite. Les Occidentaux aiment un tel format dans la mesure où il favorise préférentiellement leurs entreprises.

Arrière-plan

Le Kenya est un pays de taille moyenne (selon les normes africaines) situé sur la côte est de l’Afrique. C’est de loin l’économie la plus riche d’Afrique de l’Est avec un PIB nominal d’un peu plus de 100 milliards de dollars. Son économie constitue près de la moitié de la région avec 7 pays. À l’échelle mondiale, son économie est la 63 plus importante et devance la Bulgarie, la Biélorussie et l’Ouzbékistan. Ce pays a eu un modèle de croissance tout à fait unique car il possède très peu de minéraux d’importance par rapport à la Tanzanie au sud qui est dotée de réserves de gaz et de pierres précieuses dont la spectaculaire Tanzanite. En outre, l’Ouganda à l’est, enclavé, a un accès plus large au plus grand lac d’Afrique et est la source du Nil, le plus long fleuve d’Afrique. La Tanzanie a également un accès plus large aux lacs les plus grands et les plus profonds d’Afrique. Quelle est donc la source de la fortune du Kenya ? Ses 47 millions de personnes diversifiées, qualifiées, travailleuses et motivées. Le pays frappe au-dessus de son poids dans différents domaines. En athlétisme, c’est une force dominante à l’échelle mondiale et un leader incontesté en Afrique. De même, le marché mondial du café et du thé propose des produits kenyans de haute qualité. C’est également le cas pour divers marchés de compétences, notamment les informaticiens et les journalistes. Le pays possède également une démocratie dynamique organisant des élections régulières, mais c’est là que les choses deviennent intéressantes.

Profil des exportations du Kenya (Harvard Atlas of Economic Complexity)

On s’attendrait à ce que le Kenya ait des soins de santé prospères et accessibles ou une protection sociale solide, mais ce n’est pas le cas. Les Kenyans ont pris de l’avance en travaillant dur et en se soutenant mutuellement. Que fait donc le gouvernement ? Au contraire, quel type de gouvernement le Kenya a-t-il ?

Partis au pouvoir et partis d’opposition dans le même gouvernement

Il n’était pas dans l’intérêt des occidentaux et du président actuel d’avoir des élections libres, justes et vérifiables. À mon avis, un tel gouvernement est inacceptable pour eux. Les acteurs occidentaux et l’État profond du Kenya ont eu tendance à renverser la volonté démocratique. Cet article illustre de tels efforts dans lesquels le soi-disant « gouvernement d’unité » est formé en créant une impasse électorale. En 2017, bien qu’un parti ait obtenu une majorité claire, l’élection a comporté des erreurs de procédure injustifiables, notamment le remplissage de résultats dans de mauvais formulaires et le défaut de signature des agents du parti. La Cour suprême du Kenya a annulé l’élection en jugeant qu’elle était invérifiable. Cependant, l’opposition a étrangement évité les élections répétées, indiquant que les deux parties avaient convenu de refuser aux Kenyans un vainqueur clair. Par conséquent, le président Uhuru Kenyatta et le chef de l’opposition Raila Odinga ont formé un gouvernement queer sans aucune opposition qui a été embourbé dans des scandales de corruption et le non-respect de nombreuses ordonnances judiciaires. Le président n’a pas tenu ses promesses électorales, y compris le manifeste de son parti, et s’est plutôt engagé avec le chef de l’opposition à «unifier» le pays, un objectif hautement qualitatif et incommensurable. C’est sous son administration que l’inflation des prix, y compris le prix du blé, de la farine de maïs et du gaz de cuisson GPL, a augmenté de plus de 100 %. Le président a fini par soutenir l’ancien chef de l’opposition pour lui succéder, mais semble intéressé à forcer un autre gouvernement queer comme je l’illustrerai ci-dessous.

Préférence pour les élections sans vainqueur

Avez-vous vécu une situation où un pays organise des élections, aucun parti n’a une avance vérifiable et tous les partis forment un gouvernement sans manifeste pour le reste du mandat ? Si ce n’est pas le cas, bienvenue au Kenya. Nous avons eu de telles élections en 2007 et 2017, ce que je considère comme la plus grande menace pour notre démocratie. Les élections régulières au Kenya ne garantissent pas la présence de partis au pouvoir et d’opposition distincts, mais un gouvernement queer englobant les deux est courant. Les conditions sont en train d’être créées pour parvenir à un tel gouvernement après la dernière élection du 9 août 2022.

Immédiatement après la proclamation des résultats des élections du 16 août 2022, un article est paru dans Erie Now intitulé William Ruto bat le chef de l’opposition soutenu par le gouvernement pour remporter la présidence kenyane. Il a également été téléchargé sur CNN mais son titre a donc été modifié. Les lecteurs peuvent se demander comment le gouvernement peut soutenir l’opposition, mais la situation au Kenya est encore plus intéressante dans la mesure où, depuis les dernières élections, le gouvernement s’est joint à l’opposition après avoir créé une impasse électorale qui a réuni deux partis pour soi-disant « unir le pays »’. La situation était également similaire à la façon dont le gouvernement a rejoint l’opposition en 2008, formant un gouvernement hermaphrodite qui ne pouvait être tenu pour responsable. Dans les deux cas, les deux partis ont suspendu leurs manifestes et gouverné dans un style de laisser-faire en se concentrant sur des projets qui profitent aux dirigeants et non aux citoyens. Une autre caractéristique du gouvernement a été «d’attirer des investisseurs» et de rechercher l’intérêt des sociétés occidentales. Par exemple, le gouvernement a attaqué la plus grande brasserie locale tout en attirant une marque étrangère, Carlsberg.

La grande population et la diversité du Kenya sont parmi les raisons pour lesquelles les Occidentaux n’ont jamais eu envie de quitter le pays seuls. C’est un pays où arrivent les gros dollars de l’ingérence politique occidentale, car il existe également une franchise locale de la Soros’ Open Society Foundation, qui a soutenu un gouvernement bâtard en 2008 sans poursuivre en justice pour des élections libres, justes et vérifiables. Le résultat a été un gouvernement typiquement néo-colonial qui ne fait rien pour les Kenyans mais sert préférentiellement les entreprises occidentales. En analysant l’émetteur il y a exactement un an, j’ai conclu comme suit ;

Pour les dirigeants kényans, le concept de contrat social n’a pas d’importance tant qu’ils continuent à boire à la corne d’abondance des entreprises occidentales. Ils sont à l’aise d’étrangler les entreprises locales aux dépens des entreprises étrangères tout en se faisant passer pour des démocrates ou en étant guidés par « la règle ou la loi ». Traditionnellement, ils ont construit des routes avec des autoroutes pour les entreprises et les touristes mais pas de pistes cyclables, de sentiers pour piétons ou d’ombres pour les citoyens.

Si quelqu’un pense que c’est mon opinion personnelle, une autre universitaire kenyane nommée Ann Njoya a déclaré comme on le voit ci-dessous dans son article intitulé « Citoyens invisibles : Branding Kenya for Foreign Investors and Tourists »

La préoccupation historique du Kenya d’être une destination attrayante pour les étrangers et leur argent s’est faite au détriment de la satisfaction des besoins et des aspirations de ses citoyens.

Le chercheur décrit que le gouvernement kenyan se préoccupe d’attirer les investisseurs et les touristes mais ne se soucie pas des citoyens. Njoya a noté des cas où la « campagne de marque Kenya » était ouvertement raciste contre les Kenyans, comme le montre la déclaration ;

La croyance notoire du [gouvernement] du Kenya dans son exceptionnalisme, qui est à son tour basée sur l’acceptation du dédain raciste de l’Occident pour l’Afrique et sur l’expression de sa fierté que le Kenya ne soit pas un pays africain typique.

Des élections transparentes qui irritent l’État profond et les Occidentaux

Le Kenyan vient de tenir l’élection la plus transparente de son histoire, mais l’État profond et les occidentaux ne sont pas amusés. Pour la première fois, tous les formulaires de résultats des bureaux de vote, dûment signés par les agents des partis politiques, ont été téléchargés sur un portail public. Aucun agent du parti n’a encore contesté ces résultats. En quelques jours, ces résultats ont été ajoutés pour former le décompte des circonscriptions, puis transférés dans une seule feuille de calcul représentant tous les bureaux de vote du pays. Dans le contexte de l’élection la plus transparente de l’histoire du Kenya, le président actuel, M. Uhuru Kenyatta, n’a pas félicité le vainqueur, tandis que son candidat parrainé n’a pas cédé. La presse et les politiciens occidentaux semblent sur la bonne voie pour forcer un « gouvernement d’unité » queer.

L’État profond du Kenya a organisé une humiliation nationale devant ses partisans occidentaux, qui ne peut être destinée qu’à justifier un « gouvernement d’unité » pour « promouvoir la paix ». Le 16 août 2022, les Kenyans ont été informés que les résultats des élections du 9 août seraient annoncés après 15h00. Heure de l’Afrique de l’Est. Vers 14h00 Des diplomates occidentaux ont honoré le centre national de comptage. De nombreux Kenyans étaient déjà fiers que tout ait été pacifique. Il était également évident que l’actuel vice-président, William Ruto, était en tête après que certaines maisons de presse, dont la BBC, Reuters et certaines stations locales, aient fait leurs décomptes, qui indiquaient tous que M. Ruto était en train de gagner. Au lieu que l’État profond laisse les Kenyans fiers après avoir mûri la démocratie et organisé des élections vérifiables, il a déclenché le chaos au centre national de décompte, exclusivement orchestré par un sénateur kenyan formé aux États-Unis, Ledama Ole Kina. M. Ole Kina est un proche allié du leader de l’opposition M. Odinga ainsi que du président sortant Kenyatta. Cet agitateur était en compagnie de quelques hommes de main, qui ont été conduits hors du centre de comptage avant l’annonce des résultats des élections. Il n’a pas été inculpé malgré les voies de fait contre le directeur du scrutin national.

De vraies intentions révélées

Après ce chaos bien orchestré, les diplomates étrangers ont été emmenés de manière chorégraphiée après avoir vu le spectacle gracieusement mis en scène pour eux. Immédiatement, les médias occidentaux, dont CNN, ont rapporté qu’il y avait un chaos lié aux élections au Kenya. Même la gazette saoudienne basée en Arabie saoudite l’a annoncé, ce que j’ai trouvé extrêmement ridicule depuis l’Arabie saoudite, peut facilement être la capitale mondiale de la décapitation. Ce cours des événements a été suivi de près par un débrayage des commissaires électoraux en désaccord avec les résultats que le directeur national du scrutin s’apprêtait à déclarer. Ils ont affirmé que la commission n’avait pas décidé qui serait déclaré vainqueur. Les commissaires renégats ont à plusieurs reprises mal interprété la jurisprudence antérieure et ont fait valoir qu’ils envisageaient la commission déterminant le vainqueur des élections, des opinions qui ont été affirmées à tort par le chef de l’opposition dans un discours qui semblait plagié par les officiers rebelles. Les commissaires défaillants ont également déclaré que les pourcentages de votes obtenus par les candidats dépassaient 100% de 0,01%, ce qui, dans leurs calculs erronés, se traduit par 142 000 votes. Cependant, la vérification a révélé que l’augmentation en pourcentage résultait d’une erreur d’arrondi, car les résultats donnés avec 10 décimales totalisaient 100 %. La porte-parole des transfuges faisait des erreurs qui indiquaient clairement qu’elle n’était pas en contrôle, suggérant qu’elle était compromise.

Lors de ma vérification, j’ai découvert que les commissaires avaient exagéré ce que 0,01 % représentait par ordre de centaines. Dès lors, ces commissaires risquent d’être compromis puisqu’ils ont été élus il y a quelques mois aux élections par le président sortant qui était au gouvernement queer avec le chef de l’opposition. Dans un préambule caractéristique à la formation d’un tel gouvernement englobant tous les partis, la commission sénatoriale américaine des relations étrangères était au Kenya le 18 août et a eu des entretiens séparés avec le président sortant, son ancien candidat de l’opposition soutenu et le vice-président sortant qui était déclaré président élu le 16 août 2022. Le 19 août 2022, un groupe d’expatriés kenyans basés au Royaume-Uni a également prononcé un discours soutenant les commissaires renégats et condamnant les directeurs du scrutin national. Toutes ces actions chorégraphiées montrent des signes de tentatives désespérées de former un gouvernement global dépourvu de tout contrôle.

Aller de l’avant

D’une part, les Kényans courent le risque que les dirigeants sortants contrôlent depuis Londres et Washington et n’aient rien à perdre. Par conséquent, il peut tout faire pour se préserver et n’a aucun intérêt à préserver la richesse et le prestige durement gagnés d’une population. Cependant, les nouveaux dirigeants sont très charismatiques et ont une profonde compréhension des citoyens et de l’État. Il a réussi à rallier la nation pour aller de l’avant malgré les stratagèmes de l’État profond et des acteurs occidentaux. Par conséquent, je prévois que la nation s’en tirera très bien même si les dirigeants sortants choisissent d’enfreindre la loi, de refuser de céder le pouvoir ou de compromettre la Cour suprême. Je prévois que les dirigeants entrants rallieront la nation à un avenir pacifique et rien ne risque de provoquer le chaos ou un gouvernement étrange.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front