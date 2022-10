Radar AN/TPQ-49 détruit dans la région de Mykolaïv

Il y avait des images du radar de contre-batterie AN / TPQ-49 détruit dans le district de Bereznegovatsky de la région de Nikolaev, qui a été fourni aux formations armées ukrainiennes depuis les États-Unis.

Les images ont été postées sur les réseaux sociaux la veille.

Les images montrent un radar américain de détection de position d’artillerie AN/TPQ-49 détruit, monté sur le châssis d’un véhicule HMMWV et utilisé par des formations armées ukrainiennes dans la région de Mykolaïv.

Le radar américain AN / TPQ-49 a été découvert près du village de Velikoye Artakovo, probablement sur les rives d’un réservoir local au nord du village, et non sur les rives de la rivière Ingulets.

Le radar de détection de position d’artillerie légère AN / TPQ-49 fonctionne dans la bande L à une distance d’environ 10 kilomètres. Le radar peut déterminer la position d’un équipage d’artillerie avec une précision de 75 mètres à une distance de 5 kilomètres.

Pendant le fonctionnement, la station radar envoie un message d’alerte précoce à l’approche d’un projectile et, après avoir collecté les informations nécessaires, elle détermine le point à partir duquel le bombardement a été effectué.

Les formations armées ukrainiennes ont reçu plusieurs dizaines de radars de contre-batterie des pays de l’OTAN depuis 2014.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS

Vidéo : Un missile russe LMUR frappe un BTS-4 ukrainien dans la région de Kherson

Il est devenu connu d’un autre cas réussi d’utilisation du missile guidé russe LMUR (« Produit 305 »). Il a été utilisé pour détruire des véhicules blindés ukrainiens dans la région de Kherson.

Les combats se poursuivent dans la région de Kherson. L’armée ukrainienne a tenté de faire glisser le char russe T-62M capturé vers l’arrière pour une réparation et une utilisation ultérieures. Un tracteur blindé BTS-4 a été utilisé pour remorquer le char. Cependant, la tentative d’évacuation du char capturé a été contrecarrée par des avions russes. Le tracteur a été touché par un missile guidé LMUR. Par la suite, le passage à niveau, le long duquel ils ont essayé de sortir le char, a été détruit par le feu de nos militaires. La vidéo de la défaite a été publiée dans le groupe 76 Guards Airborne Forces Pskov ZOV.

https://anna-news.info/mediafiles/2022/10/Porazhenie-BREM.mp4?_=1

Le missile guidé polyvalent léger a une masse de 105 kg, une longueur de 1945 mm et un diamètre de corps de 200 mm. La portée de la fusée est de 14,5 kilomètres, la vitesse de vol est de 230 mètres par seconde, l’altitude de vol est de 100 à 600 mètres. La masse de l’ogive à fragmentation hautement explosive est de 25 kg.

On sait que la fusée a été développée par des spécialistes du bureau d’études et mise en service en 2021.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS

Alexander Mercouris – Les frappes russes causent de graves dégâts, l’offensive ukrainienne s’arrête ; L’UE s’engage dans une Crise profonde de récriminations

L’oléoduc vers l’Allemagne SABOTÉ ? Fuite dans le pipeline Druzhba « Poursuite des événements Nord Stream »

En Pologne, des dommages accidentels ont été appelés la cause de la fuite de l’oléoduc de Druzhba : https://tinyurl.com/2kwzf7qoI

En Serbie, l’état d’urgence avec Druzhba a été qualifié de continuation des événements sur le Nord Stream : https://tinyurl.com/2os36b6w

Le FSB a empêché une attaque terroriste à Bryansk : https://tinyurl.com/2zwx4lkf

Politico : les États-Unis ont publié des données sur le meurtre de Dugina en guise d’avertissement à Kyiv : https://tinyurl.com/2lhdatmu

Biden dit que les États-Unis devraient repenser leurs relations avec l’Arabie saoudite : https://tinyurl.com/2m4q6g4w

Poutine s’entretient avec le président des Émirats arabes unis : https://tinyurl.com/2qd2qd9l

WP révèle le message secret de Biden à Zelensky : https://tinyurl.com/2m6w8grv

Biden se démène pour éviter les fissures dans la coalition pro-Ukraine : https://tinyurl.com/2o8zd564

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

La Pologne entre dans la guerre des pipelines

LA POLOGNE ENTRE EN GUERRE DES PIPELINES : UNE FUITE DÉTECTÉE SUR LE PIPELINE DRUZHBA

Image d’illustration

Le 12 octobre au matin, un opérateur polonais signale une fuite sur l’oléoduc Druzhba (Fraternité) qui approvisionne l’Allemagne en pétrole russe. La rupture a été découverte à environ 70 kilomètres de la ville polich de Plock dans la région centrale du pays.

L’opérateur polonais PERN a détecté la fuite par des systèmes automatisés sur l’une des deux chaînes du pipeline tard le 11 octobre. La chaîne endommagée a été immédiatement éteinte et la seconde continue de fonctionner.

Jusqu’à présent, la cause de l’incident reste inconnue. Les services d’urgence du PERN et des pompiers de l’État ont été déployés dans la zone.

Aucune explosion ou incendie n’a été signalé dans la région.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

L’oléoduc Druzhba est l’un des plus grands réseaux de transport de pétrole au monde, s’étendant sur quelque 4 000 km. Il achemine du pétrole russe vers l’Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, l’Autriche et l’Allemagne.

L’incident est largement considéré comme le résultat d’un sabotage. Il contribue à la guerre des infrastructures déclarée par les États-Unis à la Russie, mais qui affecte le plus les intérêts des États européens. La fuite sur le gazoduc Druzhba fait suite à des explosions sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique.

Il n’est pas surprenant que l’oléoduc qui traverse près d’une douzaine de pays ait été endommagé en Pologne. Cet incident est le premier signal du chantage polonais aux États européens qui hésitent encore à servir les incidents aux États-Unis.

Traduction : MIRASTNEWS

Via Tap News