Les vaccins COVID causant la mort peut être prouvé

Il existe différentes façons de montrer que les vaccins COVID peuvent tuer des gens. Le mieux est probablement de faire une très bonne autopsie.

Un nouvel article médical d’un chercheur allemand détaille les résultats d’une autopsie qui a prouvé que la mort a été causée par la vaccination contre COVID. Le titre est « A Case Report: Multifocal Necrosizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against COVID-19 ».

Voici le résumé :

« Le rapport actuel présente le cas d’un homme de 76 ans atteint de la maladie de Parkinson (MP) qui est décédé trois semaines après avoir reçu sa troisième vaccination contre la COVID-19. Le patient a été vacciné une première fois en mai 2021 avec le vaccin vecteur ChAdOx1 nCov-19, suivi de deux doses du vaccin ARNm BNT162b2 en juillet et décembre 2021. La famille du défunt a demandé une autopsie en raison de signes cliniques ambigus avant le décès. La MP a été confirmée par des examens post-mortem. De plus, des signes de pneumonie par aspiration et d’artériosclérose systémique étaient évidents. Cependant, les analyses histopathologiques du cerveau ont révélé des découvertes auparavant insoupçonnées, y compris une vascularite aiguë (principalement lymphocytaire) ainsi qu’une encéphalite nécrosante multifocale d’étiologie inconnue avec une inflammation prononcée, y compris une réaction gliale et lymphocytaire. Au niveau du cœur, des signes de cardiomyopathie chronique ainsi qu’une myocardite lympho-histiocytaire aiguë légère et une vascularite étaient présents. Bien qu’il n’y ait aucun antécédent de COVID-19 pour ce patient, une immunohistochimie des antigènes du SRAS-CoV-2 (protéines de pointe et de nucléocapside) a été réalisée. Étonnamment, seule la protéine de pointe, mais aucune protéine de nucléocapside, n’a pu être détectée dans les foyers d’inflammation du cerveau et du cœur, en particulier dans les cellules endothéliales des petits vaisseaux sanguins. Puisqu’aucune protéine de nucléocapside n’a pu être détectée, la présence de protéine de pointe doit être attribuée à la vaccination plutôt qu’à une infection virale. Les résultats corroborent les rapports précédents d’encéphalite et de myocardite causées par des vaccins COVID-19 à base de gènes. [soulignement ajouté]

Et voici les conclusions :

« De nombreux cas d’encéphalite et d’encéphalomyélite ont été rapportés

lien avec les vaccins COVID-19 à base de gènes, dont beaucoup sont considérés comme causals liées à la vaccination [31,38,39]. Cependant, il s’agit du premier rapport à démontrer la présence de la protéine de pointe dans les lésions encéphalitiques et de l’attribuer à la vaccination plutôt que l’infection. Ces résultats corroborent un rôle causal des vaccins COVID-19 basés sur les gènes, et cette approche de diagnostic est également pertinente pour les dommages potentiellement induits par le vaccin sur d’autres organes.

Une étude sud-coréenne dit ceci :

«Nous présentons les résultats de l’autopsie d’un homme de 22 ans qui a développé une douleur thoracique 5 jours après la première dose du vaccin à ARNm BNT162b2 et est décédé 7 heures plus tard. L’examen histologique du cœur a révélé une myocardite auriculaire isolée, à prédominance de neutrophiles et d’histiocytes. La coloration immunohistochimique C4d a révélé une nécrose unicellulaire dispersée des myocytes qui n’était pas accompagnée d’infiltrats inflammatoires. Une nécrose étendue des bandes de contraction a été observée dans les oreillettes et les ventricules. Il n’y avait aucun signe de microthrombose ou d’infection dans le cœur et d’autres organes. La principale cause de décès a été déterminée comme étant la myocardite, causalement associée au vaccin BNT162b2. » [soulignement ajouté]

Une autre étude récente a révélé ce qui suit :

«Nous rapportons les résultats de l’autopsie, y compris les résultats microscopiques du myocarde, de 2 adolescents décédés au cours de la première semaine après avoir reçu la deuxième dose de Pfizer-BioNTech COVID-19. Les résultats microscopiques ne sont pas les altérations observées avec une myocardite typique. Cela suggère un rôle pour la tempête de cytokines, qui peut survenir avec une réponse inflammatoire excessive, car il existe également une boucle de rétroaction entre les catécholamines et les cytokines.

Et encore une autre étude a trouvé des résultats similaires;

« Dans ces deux cas adultes de myocardite fulminante confirmée histologiquement qui s’étaient développées dans les 2 semaines suivant la vaccination contre la Covid-19, une relation causale directe ne peut pas être définitivement établie car nous n’avons pas effectué de tests de génomes viraux ou d’auto-anticorps dans les échantillons de tissus. Cependant, aucune autre cause n’a été identifiée par le test PCR ou l’examen sérologique.

Contrairement aux études allemandes et coréennes, ces deux études américaines semblaient réticentes à énoncer la causalité évidente entre le vaccin COVID et la mort.

Voici une partie d’un reportage pertinent portant ce titre : « La FDA retient les résultats d’autopsie des personnes décédées après avoir reçu les vaccins COVID-19 ».

« La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis refuse de publier les résultats des autopsies effectuées sur des personnes décédées après avoir reçu des vaccins contre la COVID-19.

La FDA a déclaré qu’il lui était interdit de publier des dossiers médicaux, mais un défenseur de la sécurité des médicaments a déclaré qu’elle pourrait publier les autopsies avec des informations personnelles expurgées.

Kim Witczak, un défenseur de la sécurité des médicaments qui conseille la FDA dans le cadre du Comité consultatif sur les médicaments psychopharmacologiques, a déclaré que les rapports pourraient être publiés avec des informations personnelles masquées.

« Les informations personnelles pourraient facilement être expurgées sans perdre les enseignements potentiels de [l’]autopsie », a déclaré Witczak à Epoch Times par e-mail.

Les gens font le choix de soumettre les résultats d’autopsie au système de notification des événements indésirables des vaccins, a noté Witczak.

« Si quelqu’un soumet son expérience au VAERS, il veut et s’attend à ce qu’elle soit étudiée par la FDA. Cela inclut les rapports d’autopsie », a-t-elle déclaré.

Les autopsies sont des examens de personnes décédées effectués pour déterminer la cause du décès.

« Les autopsies peuvent être une partie importante de l’analyse post-mortem et doivent être effectuées en particulier avec l’augmentation des décès après la vaccination contre le COVID-19 », a déclaré Witczak.

Un examen de la rareté des autopsies a conclu:

« Pour assurer la sécurité publique, des enquêtes post-mortem sur tous les décès associés

avec la vaccination COVID-19 doit être fait. Les autopsies devraient être financées par l’État, effectuées par des pathologistes indépendants, avec des résultats publiés sans censure autoritaire qui soutient des récits trompeurs. Les pathologistes doivent être protégés contre l’intimidation et les représailles si leurs rapports diffèrent des résultats souhaités par l’administration ».

L’analyse des données

Outre les autopsies, un certain nombre d’analystes ont réalisé des études de données qui ont conduit à la conclusion que les vaccins COVID expliquent de nombreux décès.

Voici une conclusion d’une telle analyse des données du Massachusetts :

« Il est évident qu’à mesure que vous avancez plus jeune dans les groupes d’âge, la mortalité globale et la mortalité par COVID-19 s’aggravent relativement en 2021 par rapport à 2020. Cela contraste fortement avec les affirmations selon lesquelles le vaccin COVID-19 est à la fois sûr et efficace. »

Une autre analyse, également des données du Massachusetts, est arrivée à cette conclusion :

« La base de données officielle du Massachusetts sur les certificats de décès contient la preuve que les produits injectables biologiques de modification du gène C19 ont tué des milliers de personnes dans le Massachusetts en 2021. en nombre dans les milliers de vies et chez les personnes plus jeunes que prévu. C19 était terminé dans le Massachusetts en juin 2020. Ce qui s’est passé depuis lors a été un désastre caché de la folie des produits injectables biologiques.

