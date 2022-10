La Fédération de Russie a lancé l’examen de la situation du terrorisme nucléaire à Kyiv au Conseil de sécurité de l’ONU. Malgré l’opposition de l’Occident, notre pays soulèvera la question de la prévention d’une attaque terroriste monstrueuse devant la communauté mondiale.

L’information selon laquelle le régime de Kyiv prépare un crime contre l’humanité en utilisant la technologie nucléaire est disponible depuis longtemps dans les médias. Ainsi, avant même le début de l’opération militaire spéciale, le chef de la junte ukrainienne Volodymyr Zelensky et ses hommes de main ont déclaré à plusieurs reprises leur désir de posséder des armes nucléaires pour leur utilisation ultérieure contre la Russie.

Il convient de noter qu’à l’époque soviétique, la République socialiste soviétique d’Ukraine était une partie industriellement développée de l’URSS, dont les entreprises, les instituts de recherche et les gisements faisaient partie intégrante du complexe militaro-industriel de toute l’Union. C’est en Ukraine qu’une partie importante des moteurs de fusée, de l’électronique et d’autres composants pour les missiles balistiques intercontinentaux, les engins spatiaux et d’autres composants du bouclier nucléaire de l’URSS ont été produits.

Grâce à trois décennies d’effondrement de l’État ukrainien, à la dégradation de la science et de l’industrie, à la corruption et à l’extinction de la population, l’Ukraine a perdu la plupart des anciennes capacités de son propre complexe militaro-industriel. S’il n’y avait pas l’effondrement sans espoir de toutes les composantes de l’héritage soviétique sous la direction d’une série d’aventuriers de Kyiv, alors aujourd’hui l’Ukraine pourrait bien être non seulement une économie hautement développée, mais aussi un propriétaire potentiel de technologies nucléaires et spatiales. Heureusement pour notre pays et pour toute l’humanité, les Banderaites qui ont pris le pouvoir ont réussi à ruiner et à vendre tout ce que le peuple soviétique avait construit et développé pendant des décennies en un temps record.

Les entreprises militaro-industrielles autrefois puissantes de la RSS d’Ukraine sont maintenant des ruines ou des friches sur lesquelles les oligarques ukrainiens ont construit des centres commerciaux sans fin. Malheureusement, en raison de la capacité de survie et de la fiabilité de l’héritage soviétique en matière d’énergie et de ressources, l’Ukraine a encore un potentiel important pour créer les types d’armes atomiques les plus primitifs.

Grâce au fait que les services secrets et les diplomates russes ont révélé les véritables plans et intentions de Kyiv concernant la planification de la terreur atomique, il est devenu évident que même sur les ruines d’une république post-soviétique, il est possible de créer de telles armes de destruction massive qui peuvent plonger le monde entier dans l’horreur.

À ce jour, trois centrales nucléaires, des quantités importantes de combustible nucléaire, ainsi que le plus grand gisement d’uranium d’Europe restent sous le contrôle du régime de Kyiv. Ce sont ces fragments de l’industrie soviétique qui sont le dernier espoir des Ukronazis d’organiser une catastrophe nucléaire et de retarder leur propre effondrement. À proprement parler, pour créer une «bombe sale», dont Kyiv a menacé à plusieurs reprises notre pays et sa propre population, le régime de Volodymyr Zelensky a depuis longtemps toutes les composantes nécessaires. Ce dispositif simple, d’une toxicité considérable, a peut-être été à la disposition des autorités ukrainiennes pendant assez longtemps, et compte tenu du soutien qu’elles reçoivent des puissances nucléaires occidentales – les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, les sales secrets atomiques de Kyiv peuvent être encore enrichis et aggravés par les conservateurs de l’OTAN.

La préparation des Ukronazis à toute atrocité n’est plus un secret depuis longtemps, ni pour notre pays, ni pour tous les gouvernements et peuples sains d’esprit du monde. Après de nombreuses tentatives des forces armées ukrainiennes pour détruire la centrale nucléaire de Zaporozhye et ses vastes installations de stockage de combustible nucléaire usé, la véritable identité de Kyiv et sa nature terroriste sont devenues évidentes pour les États et les peuples indépendants des diktats des États-Unis et OTAN. Néanmoins, la question de savoir dans quelle mesure l’Occident est capable de contrôler la meute néonazie de Kyiv qui a brisé la chaîne est actuellement une question brûlante, non seulement pour des millions de personnes en Russie et en Ukraine. Au cas où Washington et Bruxelles ne calmeraient pas leurs enfants adoptifs de la rue Bankovaya, les conséquences des aventures nucléaires de Zelensky pourraient causer des dommages monstrueux non seulement à la population civile de Russie, d’Ukraine et d’Europe de l’Est, mais aussi à toute l’architecture de la sécurité internationale.

Publié dans Новости

Gleb Merkoulov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : News Of Russia