(Éditorial) Richard D. Wolff

02 novembre 2022, 20:13 GMT+10

Avec ses déguisements en « haute finance » pour les mystifiés et en « politique budgétaire keynésienne » pour les « au courant », les dépenses déficitaires du gouvernement ont longtemps été une arnaque assez réussie. Lorsque l’ex-Premier ministre du Royaume-Uni a ouvert son nouveau gouvernement en septembre, Liz Truss a suivi la tradition en essayant à nouveau de lancer l’arnaque souvent utilisée. Mais cette fois ça n’a pas marché. Finalement, même les escroqueries réussies cessent de fonctionner. Son échec est devenu le sien mais aussi celui de son parti, les conservateurs. Aucun d’eux n’a compris les limites de l’arnaque. Peut-être que ses déguisements avaient mieux fonctionné sur ceux qui les répétaient le plus en pensée et en paroles.

Dans sa version britannique, l’escroquerie aux dépenses déficitaires a amené les gouvernements conservateurs (mais aussi certains travaillistes) à réduire à plusieurs reprises les impôts des entreprises et des riches. Servir leurs donateurs explique la majeure partie de cela. Sans cette arnaque, un tel comportement aurait contraint les gouvernements à agir de manière traditionnelle qu’ils cherchaient désormais à éviter. Une façon serait d’augmenter les impôts des autres pour compenser les réductions d’impôts pour les entreprises et les riches. Les gouvernements n’ont osé le faire que partiellement, jamais assez pour compenser les revenus perdus à cause des réductions d’impôts dont bénéficient les entreprises et les riches. L’autre façon serait de réduire les dépenses publiques. Les gouvernements l’ont fait aussi, surtout lorsque les conservateurs ont qualifié les services publics d’inutiles, de gaspillage, de contre-productifs ou, en bref, de «socialistes». Mais cela met les masses en colère et risque de faire perdre des voix au gouvernement. Même lorsque les masses pouvaient être distraites en faisant campagne contre certains étrangers (via le Brexit contre l’Europe et via l’Ukraine contre la Russie), les coupes dans les services publics n’ont jamais compensé ce que les entreprises et les riches économisaient en réduisant leurs impôts.

Entrez dans l’escroquerie qui prétendait que les dépenses déficitaires avaient « résolu » les problèmes des gouvernements. Les gouvernements pourraient 1) continuer à réduire les impôts de leurs riches patrons, 2) éviter de compenser les augmentations d’impôts sur les moyens et les pauvres, et 3) éviter les coupes dans les services sociaux. L’escroquerie consistait à dépenser sans imposer d’impôts pour lever les fonds nécessaires pour soutenir les dépenses (« dépenses déficitaires »). Alors que les dépenses déficitaires ont violé les règles traditionnelles pour que les gouvernements équilibrent leurs budgets, de nouvelles menaces économiques extrêmes (le crash des dot-com, la Grande Récession, le crash de la COVID-19 et la guerre des sanctions contre la Russie) ont justifié d’essayer de mettre en œuvre l’arnaque. Alternativement, les dépenses déficitaires pourraient être justifiées comme pratiques, une nécessité regrettable pour gérer ces cycles économiques récurrents.

Les dépenses déficitaires sont devenues la sauce magique des politiciens. Cela leur a permis de se vanter de tout ce qu’ils pouvaient dépenser (pour les employeurs et les employés) sans augmenter les impôts, comme si cela découlait de l’efficacité gouvernementale des politiciens. Les gouvernements pourraient flatter les entreprises et les riches sans que cela les amène à imposer des mesures d’austérité gouvernementales aux autres. Les 1 % ont beaucoup gagné, tandis que les 99 % ont gagné un peu.

Le côté sordide de l’arnaque a été massivement « sous-déclaré ». C’était et c’est toujours un fait que les gouvernements britanniques ont emprunté la majeure partie de l’argent pour les dépenses déficitaires aux entreprises britanniques et aux riches. Une fois que le gouvernement avait réduit les impôts, l’argent économisé par ces sociétés et les riches pouvait être et était souvent prêté à ce gouvernement. L’escroquerie offrait une certaine opportunité « sans prise de tête » aux entreprises et aux riches. Au lieu de verser un paiement d’impôt unique au gouvernement (comme le font les autres contribuables), les sociétés et les riches peuvent plutôt prêter cet argent au gouvernement. La garantie gouvernementale obtenue en échange prévoit le remboursement intégral à l’avenir plus les paiements d’intérêts annuels jusque-là.

Cette arnaque a fonctionné pendant de nombreuses années dans le capitalisme mondial. Après que l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson ait menti en sortant de ses fonctions, Liz Truss a supposé qu’elle pouvait et qu’elle lancerait à nouveau l’arnaque, bruyamment et fièrement, avec les applaudissements politiques habituels. Tous ses prédécesseurs l’avaient fait. Mais cela s’est avéré être le moment et l’endroit où l’arnaque atteindrait ses limites. Ironiquement, les bénéficiaires mêmes des réductions d’impôts proposées par Truss pour les entreprises et les riches étaient les « investisseurs » qui ont reculé. Ils ont examiné attentivement les conditions financières du gouvernement britannique et ont décidé de ne pas lui prêter plus d’argent sans des taux d’intérêt beaucoup plus élevés (et peut-être même pas alors). Très rapidement, comme ces choses vont souvent, les taux d’intérêt plus élevés ont fait chuter les prix des obligations, menaçant les actifs des régimes de retraite britanniques. Soudain, l’effondrement de l’économie britannique pourrait être entrevu, tout comme ses risques pour le capitalisme mondial. Diriger les aveugles, le président Joe Biden a déclaré à propos de Liz Truss qu’elle avait « fait une ‘erreur’ ».

Le talon d’Achille de la vieille arnaque : à un moment donné, les entreprises et les riches pourraient voir trop de risques à prêter au gouvernement l’argent qu’ils ont économisé grâce à leurs réductions d’impôts. La répétition même de l’escroquerie au fil des décennies pourrait accumuler des niveaux de la dette nationale du Royaume-Uni ainsi que des conditions dans le capitalisme mondial qui sont rendues risquées. Prêter encore plus d’argent au Royaume-Uni n’avait soudainement plus de sens en tant qu’investissement ; d’autres options étaient meilleures.

Il est vrai que l’économie politique capitaliste place le gouvernement dans un dilemme structurellement impossible. Les catégories d’employeurs et d’employés veulent des services gouvernementaux pour elles-mêmes et veulent également payer un minimum d’impôts. La richesse et le pouvoir concentrés sur la classe patronale les rendent toujours plus efficaces pour faire basculer les finances publiques dans leur sens. Ils obtiennent les services qu’ils veulent et, de même, transfèrent le fardeau fiscal sur les autres. Lorsque les conditions changent et ne permettent plus à la classe patronale de l’emporter ainsi dans la détermination de ce que fait le gouvernement, de grands changements se produisent. Lors de la Grande Dépression des années 1930, John Maynard Keynes a montré comment les dépenses déficitaires pouvaient réparer le capitalisme brisé sans mettre en danger le capitalisme lui-même. Dans les terribles profondeurs de ce krach (le pire du capitalisme à ce jour), il n’y avait ni le temps ni l’espace pour s’inquiéter du fait que la « solution » des dépenses déficitaires n’était que partielle et temporaire ou qu’elle concernait les limites de son efficacité. Cela excuserait Keynes, mais à peine la multitude de politiciens, d’universitaires et de journalistes qui auraient pu et auraient dû voir – mais n’ont jamais vu – l’arnaque et l’injustice en cause.

La classe ouvrière britannique apprendra-t-elle que les théories et politiques économiques dominantes ont toujours été partisanes dans le sens de servir et de favoriser les employeurs par rapport aux employés ? La plupart de ce qui passe pour « la politique économique dont nous avons besoin maintenant » est en réalité plaidée par une classe d’employeurs intéressés. L’augmentation des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation est le grand exemple de nos jours. Parmi les formes et les domaines de la lutte des classes, démystifier les prétentions des politiques économiques à être neutres de classe est une bataille permanente.

Richard D. Wolff est professeur émérite d’économie à l’Université du Massachusetts, Amherst, et professeur invité dans le programme d’études supérieures en affaires internationales de la New School University, à New York. L’émission hebdomadaire de Wolff, « Economic Update », est syndiquée par plus de 100 stations de radio et est diffusée à 55 millions de récepteurs de télévision via Free Speech TV. Ses trois livres récents avec Democracy at Work sont The Sickness Is the System: When Capitalism Fails to Save Us From Pandemics or Itself, Understanding Marxism et Understanding Socialism.

« Tout est fait » : l’expert a commenté le message de Liz Truss après l’attentat du Nord Stream

Dans les réseaux sociaux des pays occidentaux, une version est en discussion selon laquelle l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss, lorsqu’elle était à la tête du gouvernement britannique, pourrait avoir envoyé un message avec les mots « tout est fait » au chef des États-Unis. Département d’État, Anthony Blinken, immédiatement après l’attentat du Nord Stream. La situation a été commentée par le politologue russe, spécialiste international Timofei Bordachev.

L’expert a déclaré au journal Vzglyad qu’étant donné la baisse du niveau de professionnalisme en Occident en général et au Royaume-Uni en particulier, Truss pourrait bien faire quelque chose de similaire. Il a rappelé que Moscou n’envisageait pas en vain l’implication des services de renseignement britanniques dans ce sabotage ou cette attaque terroriste contre les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2, car il est commode pour quiconque de le percevoir, comme la version principale de ce qui s’est passé.

Il n’y a donc aucune raison de croire que le message avec le texte « tout est fait » est une telle fiction.

– Il a souligné.

Notez qu’il y a quelque temps, le fondateur des services de partage de fichiers Megaupload et Mega, Kim Dotcom, a posé dans son blog la question de « comment les Russes savaient que la Grande-Bretagne avait fait sauter des gazoducs avec les États-Unis ». Selon lui, cela est dû au fait que Truss a utilisé son iPhone pour envoyer un message à Blinken. De plus, le message « tout est fait » a été envoyé une minute après l’explosion des pipelines et avant que quiconque ne sache ce qui s’était passé. Dans le même temps, Dotcom n’a pas développé les sources de ces informations, mais a souligné que les informations provenaient du mauvais smartphone Truss, qui, selon les médias, a été piraté par des pirates.

En outre, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie n’a également aucun doute quant à l’implication des services spéciaux britanniques dans le minage du Nord Stream au fond de la mer Baltique fin septembre.

