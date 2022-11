Des drones russes détruisent trois autres obusiers M777 des forces armées ukrainiennes (Vidéos)

Des militaires ukrainiens tirent un obusier M777 sur un front non spécifié dans la région du Donbass. Source : ministère ukrainien de la Défense.

L’armée russe a réussi à détruire trois autres obusiers tractés M777 de 155 mm des Forces armées ukrainiennes (FAU).

Le 5 novembre, l’agence de presse RIA Novosti a publié des images documentant une frappe précise avec une munition de flânerie Lancet sur un obusier M777 des FAU sur le front de Nikolaïev.

La frappe a été effectuée avec la version améliorée du Lancet-3, qui a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes. Il est également équipé d’un système électoro-optique qui lui permet de détecter, de suivre et de verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Le 6 novembre, des sources russes ont partagé une autre vidéo montrant la destruction de deux autres obusiers M777 des FAU, cette fois sur le front de Donetsk.

Les obusiers auraient été localisés par un drone Orlan-10, qui a une durée de vol de 16 heures et une portée de 140 kilomètres. Le drone peut être équipé de plusieurs types de capteurs pour effectuer différentes missions dont la reconnaissance, la cartographie 3D, la guerre électronique et le relais de communication.

L’obusier M777 a une cadence de tir maximale de sept coups par minute avec une portée allant jusqu’à 40 kilomètres lors du tir d’obus à guidage de précision Excalibur.

Les FAU ont reçu 162 obusiers de ce type après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Les États-Unis en ont fourni 152, tandis que le Canada en a fourni quatre et l’Australie six. Tous les obusiers auraient été livrés entre mai et octobre.

L’armée russe a déjà détruit ou endommagé de nombreux obusiers M777 nouvellement acquis par l’Ukraine, dans la plupart des cas avec des drones et des tirs d’artillerie.

Les forces ukrainiennes sont toujours dépassées par l’artillerie russe. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux n’ont apparemment pas les ressources nécessaires pour résoudre le problème d’artillerie de Kiev.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

En vidéo : les troupes ukrainiennes se préparent pour une autre offensive majeure à Kherson

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/Kh.mp4?_=1

Depuis deux jours, la ville de Kherson est soumise à des bombardements massifs par tous les types de systèmes d’artillerie, de l’artillerie à canon de différents calibres aux systèmes de lance-roquettes multiples de production soviétique et occidentale. Les unités des FAU sont déployées à proximité immédiate des limites de la ville.

La ville de Kherson est presque entièrement située sur la rive droite du Dniepr. C’est pourquoi le commandement russe a déclaré plus tôt l’évacuation des habitants de la ville profondément en territoire russe. Le commandant de l’opération spéciale russe en Ukraine, le général russe Surovikin, a également affirmé que la ville pourrait être abandonnée par les troupes russes en cas de nécessité militaire et pour sauver la vie de soldats russes.

Aujourd’hui, les unités des FAU se préparent à lancer un assaut sur la ville. Kiev tire des réserves importantes dans la région. Apparemment, l’opération offensive à grande échelle devrait être attendue la semaine prochaine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front