Drapeaux russes à Pavlovka

Après plusieurs jours de violents combats dans la région d’Ugledar, l’armée russe a pris le contrôle du village de Pavlovka, situé à la périphérie sud de la ville. Les forces dirigées par la Russie ont réussi à avancer malgré les conditions de terrain défavorables. Le village est situé dans les basses terres, ce qui en fait une cible facile pour l’artillerie ukrainienne déployée à Ugledar.

Le contrôle du village est d’une importance stratégique car il permet aux militaires russes de bloquer la route par laquelle les fournitures militaires ukrainiennes se rendaient à Ugledar.

Dans la soirée du 9 novembre, des militaires de la formation tactique opérationnelle et de combat de la «cascade» de la République populaire de Donetsk et de la 155e brigade de marine de la flotte russe du Pacifique ont franchi la défense des 72e et 68e brigades des forces armées ukrainiennes situées entre Pavlovka et Ugledar.

Après que les militaires de la RPD ont pris le contrôle de Pavlovka, le système de guerre électronique russe RB-341V Leer-3 a supprimé les drones ukrainiens et les communications du groupement des FAU déployé dans la région d’Ugledar ont été interrompues. Après la violation du commandement des forces ukrainiennes, des chars russes T-80BV et de l’artillerie de gros calibre ont attaqué les positions ukrainiennes. Le soir du 11 novembre, les premiers bastions ukrainiens de la périphérie sud d’Ugledar ont été détruits.

Pendant les combats, les mortiers ukrainiens de 120 mm déployés à la périphérie nord de la ville ont également été détruits par l’artillerie russe. En conséquence, la garnison ukrainienne s’est retrouvée sans couverture opérationnelle.

Au nord d’Ugledar, les troupes russes poursuivent leurs opérations d’assaut à Novomikhailovka pour tenter d’approcher le village de Konstantinovka et prendre le contrôle de la route menant à Ugledar. La route entre les colonies est partiellement passée sous le contrôle des tirs russes.

Le 11 novembre, les FAU ont tenté une contre-attaque près du village de Sladkoe, mais a été repoussée par les troupes russes.

Les forces ukrainiennes en défense subissent des pertes dans la région d’Ugledar. Des sources militaires russes ont rapporté que les pertes les plus lourdes ont été infligées à la 72e brigade mécanisée distincte de les FAU ces derniers jours. Il est rapporté que l’unité a perdu environ 30 militaires ukrainiens tués et des dizaines d’autres ont été blessés.

International MaxxPro de fabrication américaine détruit près d’Ugledar :

Au cours de la bataille de Pavlovka, les militaires de la RPD ont détruit au moins trois obusiers M777 de fabrication américaine, ainsi que 3 Grad MLRS, 5 véhicules blindés MaxxPro, 4 canons automoteurs 2S1 et 2S3 et 2 chars ukrainiens.

Le commandement militaire de les FAU auraient l’intention de renforcer son groupement à Ugledar avec des unités de la 15e brigade de reconnaissance d’artillerie distincte, qui sont actuellement déployées près de la ville de Pokrovsk. Le commandement opérationnel de l’unité est assuré par d’anciens et actuels militaires de l’armée polonaise conformément aux normes de l’OTAN.

