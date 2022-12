Le porte-mortier M113 Panzermörser repéré pour la première fois avec les troupes ukrainiennes

Le porte-mortier M113 Panzermörser 120 mm a été repéré pour la première fois avec les Forces armées ukrainiennes (FAU).

Le 17 décembre, des images montrant des militaires des FAU tirant sur les forces russes depuis un M113 Panzermörser [char de mortier en allemand] sur un front non identifié en Ukraine ont fait surface en ligne.

Le Panzermörser, qui a été développé en Allemagne, est construit sur la base d’un véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine et armé d’un mortier Tampella de fabrication finlandaise de 120 mm. Le système peut transporter jusqu’à 60 obus de mortier et tirer avec une portée de six à sept kilomètres. Il peut tirer cinq coups par minute pendant cinq minutes ou 15 coups en une minute.

En octobre, il a été annoncé que la Lituanie, membre de l’OTAN, ferait don d’une quantité non divulguée de porte-mortiers M113 Panzermörser aux FAU en réponse à l’opération militaire spéciale russe en cours en Ukraine.

Les forces terrestres lituaniennes ont acquis 32 porte-mortiers M113 Panzermörser d’Allemagne en 2005 et 2006. Plus tard en 2015, ils ont été modernisés en coopération avec Israël.

Dix porte-mortiers M113 Panzermörser auraient été fournis aux FAU en novembre. Il n’est pas clair si la Lituanie envisage de livrer plus de systèmes prochainement.

Les États de l’OTAN ont fourni à l’Ukraine des centaines d’obusiers, de mortiers et de lance-roquettes ainsi que des dizaines de radars de contre-batterie depuis le début de l’opération militaire spéciale russe. Malgré ce soutien massif, les FAU peine toujours à égaler la puissance de feu de l’armée russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Le drone russe Lancet traque les nouveaux obusiers ukrainiens (vidéos)

L’armée russe continue de traquer les obusiers nouvellement acquis par l’Ukraine avec des munitions de chasse Lancet avec beaucoup de succès.

Les 17 et 18 décembre, des sources russes ont partagé des vidéos documentant trois frappes récentes du Lancet qui visaient un obusier tracté M777 de 155 mm, un obusier automoteur AHS Krab de 155 mm et ce qui semble être un obusier automoteur M109 de 155 mm.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, les forces de Kiev ont reçu : 152 obusiers M77 des États-Unis, d’Australie et du Canada ; 18 obusiers AHS Krab de Pologne; 50 obusiers M109 de Norvège, Lettonie et Belgique via le Royaume-Uni. Des dizaines d’autres obusiers aux normes de l’OTAN ont également été expédiés en Ukraine.

Le Lancet a été développé par ZALA Aero Group, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern. La société produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et la plus grande Izdeliye-51 qui a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Les deux versions sont équipées d’un système optique d’électeur et d’une liaison de données bidirectionnelle. Cela leur permet de détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Les forces de Kiev ont du mal à contrer les munitions russes qui traînent, qui ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles au cours des derniers mois.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front