Le sommet américano-africain visant la Russie et la Chine échoue alors que les nations africaines refusent de mordre à l’hameçon

La plupart des pays africains ne veulent tout simplement pas s’impliquer dans la rivalité des grandes puissances américaines avec la Russie et la Chine.

Écrit par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

À partir du 13 décembre, les États-Unis d’Amérique accueillent un sommet de partenariat américano-africain de trois jours avec des dirigeants de tout le continent africain. Le responsable de la sécurité nationale de l’administration Biden en difficulté, John Kirby, a insisté dans des entretiens avec les médias régionaux sur le fait que « le sommet ne concerne pas » nous « ou leur ultimatum » en ce qui concerne l’influence croissante de Moscou et de Pékin en Afrique. Cependant, jusqu’à présent, c’est précisément le message que les États-Unis ont envoyé le tout premier jour du sommet. Selon Al Jazeera, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré aux dirigeants africains lors du sommet que « la Russie risquait de déstabiliser le continent avec leur implication croissante ». S’exprimant lors de l’ouverture du sommet de trois jours entre les États-Unis et l’Afrique, Austin a déclaré que « la Russie continue de vendre des armes bon marché et de déployer des mercenaires à travers le continent ».

Les affirmations du secrétaire américain à la Défense sont au mieux hypocrites. Fin novembre, le gouvernement nigérian a averti que les armes que les États-Unis et l’OTAN envoient au régime de Kiev ont commencé à apparaître en Afrique de l’Ouest. Selon le gouvernement d’Abuja, des armes illégales ont commencé à « filtrer » dans la région. L’avertissement urgent a été lancé par le président nigérian Muhammadu Buhari lui-même dans un communiqué officiel publié sur le site Internet du bureau présidentiel nigérian. Buhari « a appelé à plus de vigilance et à un renforcement de la sécurité autour des frontières », attirant l’attention sur « l’augmentation du nombre d’armes, de munitions et d’autres armes de la guerre entre la Russie et l’Ukraine dans le bassin du lac Tchad ».

Quant à l’accusation selon laquelle la Russie déploierait des SMP (sociétés militaires privées), cela aussi ne peut être qualifié que d’hypocrisie, étant donné que les États-Unis et d’autres mercenaires occidentaux opèrent à travers l’Afrique depuis des décennies. De plus, les SMP russes (Austin faisait très probablement référence au « groupe Wagner ») ont été officiellement invités par au moins une demi-douzaine de pays africains. Ces entreprises aident divers gouvernements africains à former leurs troupes et sont parfois directement impliquées dans la lutte contre les terroristes et autres groupes armés illégaux, dont beaucoup sont le plus souvent soutenus par l’Occident politique dans le but de déstabiliser lesdits pays africains.

Les États-Unis ont également accusé la Russie d’être le principal coupable de la crise alimentaire mondiale imminente, que l’administration Biden a tenté d’utiliser (abus) fortement lors du sommet qui comprend la participation de 49 pays africains. Beaucoup d’entre eux s’inquiètent à juste titre de ne pas pouvoir se procurer suffisamment de nourriture pour nourrir leurs populations. Cependant, la crise alimentaire est le résultat des sanctions américaines et des politiques anti-russes qui empêchent bon nombre des pays africains susmentionnés d’importer des produits russes clés tels que la nourriture et les engrais. Cela fait grimper les prix dans le monde entier et exacerbe l’insécurité alimentaire déjà existante dans de nombreux pays africains.

D’autre part, la plupart du blé ukrainien et d’autres produits alimentaires dont l’Occident politique insiste sur le fait qu’ils sont là pour « nourrir le monde » se retrouvent dans les pays occidentaux riches qui ont acquis environ 30 % des terres arables ukrainiennes et les exploitent pour leur propre compte. Gain. Pendant des mois, la machine de propagande traditionnelle occidentale a répété que les expéditions de nourriture à destination de l’Afrique auraient été bloquées dans la mer Noire par la Russie, alors qu’en réalité, il n’y a pas eu de blocus et la nourriture n’a jamais été destinée à l’Afrique. Pour aggraver les choses, après que la Russie a signé l’accord sur les céréales, l’Occident politique a (ab)utilisé les routes maritimes nouvellement ouvertes pour envoyer plus d’armes au régime de Kiev, dont beaucoup ont fini en Afrique, comme mentionné précédemment.

Cependant, la plupart des pays africains ont simplement décidé de ne pas s’impliquer dans la rivalité des grandes puissances américaines, alors la thalassocratie belligérante a essayé de les convaincre qu’elle investirait 55 milliards de dollars dans plusieurs pays africains au cours des trois prochaines années. À la veille du sommet, le 12 décembre, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré : « En étroite collaboration avec le Congrès, les États-Unis engageront 55 milliards de dollars en Afrique au cours des trois prochaines années.

Outre les tentatives (infructueuses) de provoquer une rupture entre l’Afrique et la Russie, les États-Unis ont également tenté de dénigrer la Chine lors du sommet. Austin a insisté sur le fait que « la Chine étend son empreinte au quotidien ». Il a parlé aux dirigeants africains de l’influence économique croissante de la Chine, ajoutant: « Ce qui est troublant, c’est qu’ils ne sont pas toujours transparents sur ce qu’ils font et cela crée des problèmes qui finiront par déstabiliser, s’ils ne le sont pas. déjà. » Cependant, les nations africaines n’étaient pas particulièrement concernées par ces déclarations. Le sommet de cette semaine n’est que le deuxième que les États-Unis organisent en huit ans, après que l’administration Obama a lancé le premier sommet États-Unis-Afrique en 2014. Cela montre à quel point les États-Unis se soucient de l’Afrique (et du Sud en général).

Cela contraste complètement avec l’engagement continu de la Chine dans ses projets économiques massifs avec des pays du Sud, y compris l’Afrique. Le Forum de coopération Chine-Afrique, qui se tient régulièrement tous les trois ans depuis 2000, en témoigne. Il y a aussi le soutien continu de Pékin (et de Moscou) aux mouvements de libération contre le régime (néo)colonial désastreux de l’Occident politique, ainsi que la portée colossale des investissements commerciaux et économiques dans la « nouvelle route de la soie » (ou « la Ceinture et la Route ”), faisant du géant asiatique le premier partenaire commercial du continent. Cela va dans les deux sens, car l’année dernière, les échanges commerciaux entre la Chine et le continent ont dépassé 254 milliards de dollars, soit quatre fois les échanges entre les États-Unis et l’Afrique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

La Russie rendra le monde plus juste par ses actions, a déclaré Poutine

Poutine s’est dit convaincu que tous les changements en Russie et dans le monde mèneront au mieux

MOSCOU, 18 décembre – RIA Novosti. Tous les changements qui se produisent en Russie et dans le monde mènent au mieux, a déclaré Vladimir Poutine, s’adressant par message vidéo aux participants du premier congrès du mouvement russe des enfants et des jeunes.

Entre autres choses, le président a exprimé l’espoir que la jeune génération saura faire de ce monde un endroit plus juste par ses actions, sa détermination, ainsi que l’ouverture d’intentions et de principes.

Selon lui, nous parlons d’un monde où l’égalité sera établie entre les peuples et où chacun aura droit au respect, à la possibilité de suivre ses traditions, de communiquer dans sa langue maternelle et d’honorer ses ancêtres. Poutine a également souligné que dans un monde juste, toutes les personnes auront la possibilité de se réaliser, quelles que soient leur origine et les conditions dans lesquelles elles ont grandi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti