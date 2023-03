Aperçu militaire : tournant de l’assaut russe contre Bakhmut

Des sources militaires russes et ukrainiennes revendiquaient unanimement un tournant de l’assaut russe sur la ville de Bakhmut qui deviendra bientôt Artemovsk (du nom de la ville en 1924-2016, elle devint Bakhmut lorsque le régime de Kiev lança la décommunisation idéologique du pays).

Les combats se déplacent vers le centre de la ville. Selon les dernières données, des affrontements sont en cours dans le quartier du marché de la ville, situé sur la rive ouest de la rivière Bakhmutka, à 500 mètres du bâtiment de l’administration municipale.

Des sources ukrainiennes ont rapporté que Wagner PMC a transféré des réserves et lancé un assaut majeur sur le centre de Bakhmut depuis trois directions. Ils ont également confirmé les combats dans la zone du marché de la ville, où 7 groupes d’assaut supplémentaires de Wagner PMC auraient été déployés.

Selon des rapports ukrainiens, de violents combats se déroulent également le long des rues Bazarnaya et Independence au sud du marché central sur la rive ouest de la rivière Bakhmutka.

Dans le district sud de Sobachevka, la ligne de front principale longe la rue Marioupol. Les « wagnériens » ont traversé la rue. Ils ont nettoyé le territoire de l’école n°5 et se battent maintenant près de la gare routière.

L’armée ukrainienne tente de contre-attaquer pour empêcher les forces russes d’entrer dans le centre-ville.

Positions ukrainiennes sous le feu de l’artillerie dans le centre-ville :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/IMG_8024.mp4?_=1

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/bakhmut.mp4?_=2

Des militants tchétchènes se cachent dans des appartements à Bakhmut. Le chef de la Tchétchénie a annoncé une récompense d’un million de dollars pour quiconque pourrait donner l’emplacement exact des soi-disant bataillons tchétchènes nommés d’après Dzhokhar Dudaev et Sheikh Mansur :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/chech.mp4?_=3

Les groupes d’assaut de Wagner avancent avec des combats dans les ruines :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/IMG_3518.mp4?_=4

Pendant ce temps, les unités de Wagner approchent de la direction nord.

Les combattants de Wagner ont pris le contrôle total de la zone industrielle dans les quartiers nord de la ville. L’usine de métallurgie d’Artemovsky (AZOM) est passée sous contrôle russe. Les sources de Wagner n’ont pas encore officiellement confirmé les informations. Il y a probablement la dernière étape de l’opération de nettoyage dans les installations souterraines.

« Nous sommes passés inaperçus, le tireur ukrainien nous a manqué. J’ai entendu un groupe ennemi parler derrière le mur. J’ai ordonné aux stormtroopers de venir à moi et nous avons rejoint la bataille », a décrit le commandant du peloton d’assaut PMC au Russe au sujet de la bataille dans la partie sud de la zone industrielle.

Les médias russes travaillent déjà dans la région :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/AZOM-1.mp4?_=5

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/AZOM-2.mp4?_=6

De la direction nord-est, les forces russes ont traversé la rivière Bakhmutka. Les combats ont été confirmés dans la grande coopérative Garage près de la gare de Bakhmut.

La situation est extrêmement difficile pour l’armée ukrainienne dans le quartier sud-ouest de Bakhmut, où les combattants de Wagner s’approchent de la rue Korsunskoho. Les forces russes ont pris le contrôle près du stade Avangard et se sont approchées du monument de l’avion Mig-17, qui a été détruit par les FAU. Le contrôle de la zone coupera la route de la ville.

Alors que les forces ukrainiennes se replient vers la partie ouest de la ville, dans le cas d’une avancée russe depuis la direction sud-ouest, un important groupe ukrainien pourrait être encerclé.

Des militaires ukrainiens ont filmé l’entrée de la ville le long de la rue Chaikovskoho :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/entr.mp4?_=7

La route à Khromovo :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/road-1.mp4?_=8

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/IMG_2838.mp4?_=9

Dans une autre interview, le combattant Wagner a affirmé que la ville était presque encerclée. La seule route sortant de Bakhmut est sous le feu de l’artillerie lourde. La communication avec le groupement ukrainien de la ville s’effectue avec de grandes difficultés, et entraîne de lourdes pertes de matériel et de personnel militaire.

« Toute tentative de déloger (les forces russes) de leurs positions, y compris de la partie ouest de la ville, est vaine : les combattants de Wagner tiennent bon et n’abandonnent pas les territoires occupés. » – a déclaré le combattant.

Selon lui, le seul problème est le manque de munitions, car les opérations offensives dans la région nécessitent des approvisionnements importants. Cependant, les chasseurs Wagner continuent leur avance malgré tous les obstacles.

Aux abords de Bakhmut, les lignes de front restent quasiment inchangées.

Dans le sud, les forces russes se sont de nouveau approchées de l’autoroute Konstantinovka-Chasov Yar-Bakhmut au sud d’Ivanovskoye (Krasny).

Au nord-ouest de Bakhmut, de violents combats se poursuivent près d’Orekhovo-Vasilovka et de Bogdanovka. Des sources américaines ont signalé une avancée russe à l’ouest de Zaliznyanskoe. Dans le même temps, l’AFU aurait repoussé les forces de Wagner de l’un des tronçons de l’autoroute E40 Bakhmut-Slavyansk.

Les combats se poursuivent dans la périphérie ouest de Bakhmut et à Khromovo.

Dans la région de Bkahmut, le Wagner PMC est soutenu par des troupes aéroportées russes et d’autres unités non spécifiées du ministère russe de la Défense.

Militaires ukrainiens blessés lors de la bataille de TikTok :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/art.mp4?_=10

Perdant leurs positions dans la ville, la partie ukrainienne ne cesse d’exploiter le récit de la «forteresse de Bakhmut».

Le chef des forces armées ukrainiennes, Valeriy Zaluzhny, s’est entretenu par téléphone avec Tony Radakin, chef de l’état-major britannique. Apparemment, la conversation publique des hauts responsables militaires a été activement utilisée par la machine de propagande ukrainienne afin de montrer « le soutien indéfectible de Londres à Kiev dans la lutte pour son indépendance ».

« J’ai informé un collègue de la situation opérationnelle sur toute la ligne de front. Le plus difficile, en direction de Bakhmut. Grâce aux efforts titanesques des Forces de défense, la situation peut être stabilisée », a écrit le général ukrainien après la conversation avec son homologue britannique.

Zaluzhny a probablement suggéré la prochaine contre-offensive de l’armée ukrainienne dans la région de Bakhmut, qui a été massivement discutée dans les médias ukrainiens et occidentaux ces derniers jours.

Cependant, Syrsky, le commandant du groupe AFU Khortytsya, qui opère dans la région, n’était pas au courant des plans de relations publiques de Gerasimov pour « stabiliser la situation ». Le même jour, les médias ukrainiens ont rapporté que Syrsky avait reporté l’offensive ukrainienne à Bakhmut pendant deux semaines en raison des pluies prévues la semaine prochaine.

À son tour, Syrsky aurait envoyé ses meilleures forces spéciales de l’armée dans la région pour tenter d’empêcher la perte presque inévitable de la partie ouest de la ville.

Les affirmations publiques en cours sur les dates exactes de la contre-offensive ukrainienne à Bakhmut ne doivent pas être prises au sérieux. Les commandants militaires ne déclarent jamais leurs plans s’ils souhaitent atteindre leur objectif.

Pendant ce temps, les médias britanniques n’ont pas non plus soutenu les affirmations optimistes des responsables ukrainiens. Le Sunday Times a rapporté que « l’Ukraine perd de 100 à 200 militaires par jour ». De telles pertes pourraient forcer l’Ukraine à quitter Bakhmut et à se retirer dans les villes occidentales de Slaviansk et Kramatorsk.

Imagerie satellite de Bachmut

Le chef du Wagner PMC Yevgeny Prigozhin a récemment affirmé que l’AFU avait préparé un grand groupe d’environ 200 000 militaires qui étaient armés d’armes et d’équipements militaires de l’OTAN et participeraient à la prochaine offensive ukrainienne. Selon Yevgeny Prigozhinm, jusqu’à 80 000 militaires ukrainiens sont concentrés dans la région de Bakhmut, notamment à Konstantinovka, Sloviansk, Kramatorsk, Chasov Yar, Seversk et Druzhkivka. LIEN

Le chef du PMC Wagner n’exclut pas les tentatives de l’AFU de débloquer la ville et a appelé le ministère russe de la Défense à coordonner leurs efforts pour ne permettre aucune contre-offensive dans la région.

Militaires ukrainiens blessés à Bakhmut :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/03/ukr.mp4?_=11

D’autre part, le Comité international de la Croix-Rouge s’est joint à la bataille médiatique pour Bakhmut. Il s’est récemment rappelé qu’« il y a encore environ 10 000 civils à Bakhmut ». Cette campagne médiatique peut viser à lancer des négociations et à forcer les forces russes à arrêter les hostilités et à sécuriser un couloir humanitaire pour le prétendu retrait des civils, comme l’armée russe l’a fait à maintes reprises lors de la bataille de Marioupol. De tels rapports peuvent être considérés comme un signal que l’OTAN et le commandement ukrainien recherchent probablement des moyens d’éloigner les milliers de leurs soldats du broyeur de Bakhmut. Le corridor humanitaire pourrait être un prétexte parfait pour rétablir la communication militaire avec la garnison restée dans la ville.

Cependant, il est peu probable que le PMC Wagner suive de telles provocations et arrête l’avancée dans la ville. Les combattants de Wagner continuent d’évacuer tous les civils qu’ils peuvent de la ville déchirée par la guerre sous le feu ukrainien. LIEN, LIEN

La question est pourquoi des milliers de civils n’ont pas été évacués de la ville avant le déclenchement des hostilités ? Qui est responsable de ça? Et qui les prend en otage aujourd’hui ?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front