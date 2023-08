Les survivants de l’incendie de Maui affirment que la police a empêché les gens de s’échapper – séquence vidéo dramatique

Découvrez les choses qui n’ont mystérieusement PAS brûlé lors de la catastrophe de Lahaina et qui auraient dû le faire, comme s’il s’agissait en réalité d’un incendie de forêt anormal.

Il y a tellement de questions sans réponses honnêtes concernant la destruction de Lahaina à Maui, à Hawaï, que même les gens qui font habituellement confiance au gouvernement commencent à se demander ce qui se passe réellement ici.

Prenons comme exemple tout ce qui n’a pas brûlé à l’ouest de Maui. Pourquoi tout ce qui est bleu, y compris les maisons, les voitures, les parapluies et les jardinières, est-il resté indemne alors que toutes les autres couleurs se sont transformées en cendre grise ?

Dans la vidéo ci-dessous, voyez par vous-même, grâce aux personnes au sol, combien d’objets bleus semblent parfaitement normaux alors que tout le reste autour d’eux est brûlé :

Les gens sont sur le terrain à Maui. C’EST POURQUOI ILS ONT ORDONNÉ UN BLACK-OUT DES MÉDIAS ?? Vous ne devinerez jamais ce qui n’a pas brûlé dans les incendies de Lahaina, Maui Hawaii !! Tout ce qui est bleu est intact ! Les théoriciens du complot n’ont JAMAIS tort. DEW, armes à énergie directe #Hawaii #Maui #MauiFires… pic.twitter.com/Cp0gLaVzgq – Singes de Wall Street (@WallStreetApes) 23 août 2023

(Connexe : Voici d’autres anomalies concernant la catastrophe de Lahaina qui méritent des réponses honnêtes.)

Pas étonnant que la FEMA ait ordonné un black-out total des médias à l’Ouest de Maui

Vous remarquerez que pendant que le gars qui filme la vidéo, Geoff Cygnus, se promène, il y a des objets remarquables de couleur bleue tout autour de lui qui ont « comme par magie » évité de prendre feu et de brûler – pourquoi ?

Les célèbres parapluies bleus Tommy Bahama, par exemple, restent tels qu’ils étaient avant les incendies tandis que le patio et le bâtiment auxquels ils appartenaient se sont transformés en poussière fumante.

Ensuite, il y a la seule voiture bleue survivante sur Front Street, une berline Honda, qui se trouve parfaitement intacte aux côtés d’autres voitures colorées qui sont toutes brûlées, sans vitres ni intérieur.

Comment est-ce possible si un prétendu incendie de forêt alimenté par des vents violents ravageait toute la ville sans discernement ?

« La plupart de ces informations sont inédites », déclare Cygnus pour expliquer pourquoi la FEMA (Agence fédérale de gestion des urgences) a ordonné un black-out total des médias à l’ouest de Maui.

Cygnus affirme également avoir en sa possession des centaines de gigaoctets et de nombreuses heures d’images au sol et aériennes qui montrent d’autres anomalies dans cette prétendue situation de « feu de forêt », qui ressemble davantage à une attaque à l’arme à énergie dirigée (DEW). .

« Toutes ces images ont été téléchargées sur un ami dans un lieu tenu secret », explique-t-il. « Ils ont ensuite copié toutes ces données sur un disque dur crypté en 256 AES, puis les ont physiquement transmis à quelqu’un d’autre. »

Alors qu’il filmait certaines scènes depuis un drone aérien, Cygnus dit avoir reçu la visite inattendue d’agents gouvernementaux qui ont frappé à sa porte en représailles pour avoir partagé la vérité avec le monde.

« Il semblait qu’il y avait au moins deux personnes – je pense potentiellement plus », explique-t-il, déclarant que lui et ses compagnons ont décidé de faire profil bas et de ne pas s’impliquer.

« Nous les avons entendus se parler et finalement ils sont partis, mais je pouvais entendre le ton de leur voix – je veux dire, ces gens n’étaient certainement pas mes amis. »

Parce qu’il a une famille qu’il doit protéger, Cygnus avance avec légèreté tout en racontant autant d’histoires que possible dans des parties séparées. Il s’est également assuré de partager les preuves, comme mentionné ci-dessus, avec d’autres afin qu’elles ne soient pas supprimées ou détruites par le gouvernement fédéral.

Pour le moment, Cygnus prévoit de continuer à partager une partie quotidienne de l’histoire sur sa page TikTok si vous souhaitez la consulter.

Je vous ai dit que l’Université d’HAWAII L’A PRIS sur photo/vidéo. Le 7 août, tôt le matin, quelque chose s’est produit. Laser vert pendant plus de 10 minutes. Des incendies surviennent plus tard dans la journée Coïncidence ou pas ? pic.twitter.com/HAuGku3tix — ??????Général Ape Eric ??? (@betyousomething) 24 août 2023

N’a-t-il pas l’impression que tout va soudainement de travers, presque comme si c’était prévu de cette façon ? Consultez Chaos.news pour en savoir plus.

Les sources de cet article incluent :

Twitter.com

NaturalNews.com

TikTok.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les survivants de l’incendie de Maui affirment que la police a empêché les gens de s’échapper – séquence vidéo dramatique

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

De nombreux rapports et séquences vidéo proviennent désormais des survivants de l’incendie de Maui au début du mois.

De nombreux survivants affirment que la police a empêché les gens de s’échapper, certains affirmant qu’ils n’ont survécu que parce qu’ils n’ont PAS obéi aux ordres de la police, tandis que d’autres l’ont fait et sont morts.

C’était une vidéo très émouvante à réaliser pour moi. Je ne ferai aucun commentaire, mais laissez la vidéo parler d’elle-même.

AVERTISSEMENT : Images graphiques de personnes en train de mourir et beaucoup de grossièretés partout.

Ceci sur notre chaîne Bitchute, et sera également sur notre chaîne Telegram. Cela ne dure que 17 minutes.

Je m’excuse qu’il y ait quelques secondes d’écran noir que je n’ai pas captées lors du montage final.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News