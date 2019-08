Remords du prêteur? La Chine estime que les projets africains nécessitent une vague croissante d’annulations de dette

Illustration: Perry Tse

Du Kenya à l’Ethiopie, du Botswana au Cameroun, des centaines de millions de dollars ont été dédouanés

Les pays africains ont du mal à rembourser leurs dettes, ce qui, selon le rapport, soulève «des inquiétudes légitimes quant à la durabilité des prêts à l’étranger de la Chine».

Cédant peut-être aux critiques croissantes sur ses pratiques de prêt en Afrique, la Chine radie ou restructure sa dette pour un nombre croissant de pays africains en difficulté financière.

L’ambassade de Chine au Kenya a déclaré que Pékin était prête à aider les pays africains lourdement endettés à alléger leur fardeau de la dette.

« Si certains pays africains rencontrent des difficultés pour rembourser les emprunts à la Chine, nous organiserons des consultations bilatérales avec eux et prendrons des mesures flexibles conformément à la pratique internationale et aux principes du marché », a déclaré l’ambassade.

Les critiques préviennent que Pékin pourrait être un pays piégeur avec des dettes insoutenables dans le cadre de son programme d’infrastructure et de développement de 1000 milliards de dollars, l’Initiative Ceintures et routes.

Pékin considère ces affirmations comme non fondées, affirmant qu’aucun pays ne fait face à une crise en raison de sa coopération avec la Chine.

La porte-parole de l’ambassade, Huang Xueqing, a déclaré que certains pays pourraient avoir du mal à rembourser leurs dettes, mais a souligné que la situation de chaque pays était différente, que les causes étaient complexes et impliquaient de nombreux facteurs et différentes parties.

« Les changements de l’environnement économique extérieur affectent également gravement certains pays », a déclaré Huang.

Sans dévoiler le montant, Pékin a annulé en avril 2018 les prêts sans intérêt contractés par l’Éthiopie à la Chine.

L’Éthiopie a emprunté plus de 13,7 milliards DEUA (USAD ou USD en anglais) à la Chine entre 2000 et 2017, selon l’initiative de recherche Chine-Afrique de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

L’Éthiopie, deuxième emprunteur africain de la Chine après l’Angola, a également reçu un allègement lorsque Pékin a prolongé la période de remboursement de 10 ans à 30 ans pour un prêt de 3,3 milliards de dollars qu’elle avait contracté pour la construction de sa ligne de chemin de fer Addis-Djibouti.

Cette année, la Chine a annulé la dette de 78 millions de dollars du Cameroun. L’année dernière, elle a annulé la dette de 7,2 millions de dollars du Botswana et la dette de 10,6 millions de dollars du Lesotho. En 2017, il a annulé 160 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique de dettes du Soudan.

Et le récent accord de restructuration de la dette de la République du Congo a permis de dégager 449 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique du Fonds monétaire international (FMI). Les problèmes de ce pays d’Afrique centrale remontent à la mi-2014, année où, en raison de l’offre excédentaire mondiale, les prix du pétrole brut sont passés d’un maximum de 100 dollars le baril à 30 dollars. Les ventes de pétrole représentent plus de 70% des revenus du gouvernement.

Cependant, le niveau de la dette atteignait 118% de la production économique annuelle du Congo à partir de 2017. Avec un profond trou dans les finances du pays, c’est la Chine qui est intervenue pour aider.

La Chine détient plus d’un tiers, soit 2,5 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique, de la dette congolaise, qui s’élève à environ 9 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique. Depuis 2017, la République du Congo tente d’obtenir du financement du FMI pour relancer son économie. Le FMI a demandé au pays de restructurer sa dette chinoise, condition préalable à un programme de crédit prolongé de trois ans. La décision de la Chine de restructurer la dette est une réponse à la demande du FMI.

La Zambie, l’Angola, le Mozambique et Djibouti seraient actuellement engagés dans des négociations similaires avec la Chine.

Un rapport récent réalisé par Oxford China Africa Consultancy et le groupe basé à Pékin, Development Reimagined, a déclaré que Beijing avait amorti environ 9,8 milliards de dollars américains au profit d’autres pays depuis 2000, avec l’annulation de la dette chinoise aux pays d’Afrique ainsi qu’à l’Asie et au Pacifique. Selon le rapport, Beijing a annulé 2,2 milliards de dollars US en Afrique, la région de l’Afrique de l’Est recevant 1 milliard de dollars des EUA, environ la moitié de la grâce.

La société de recherche centrée sur la Chine, Rhodium Group, a récemment examiné 40 cas de renégociations de la dette extérieure de la Chine et a constaté que ces renégociations entre pays emprunteurs étaient courantes.

En conséquence, le groupe Rhodium a déclaré que « le volume considérable de renégociations de dette fait naître des inquiétudes légitimes quant à la durabilité des prêts à l’étranger de la Chine ».

Les chercheurs de Rhodium ont noté que davantage de cas de détresse devraient apparaître dans les prochaines années, car de nombreux projets chinois ont été lancés de 2013 à 2016, ainsi que des prêts pour les financer.

Les observateurs ont déclaré que Pékin était sensible aux critiques des gouvernements africains concernant à la fois le fardeau de leur dette et les conditions de remboursement de plus en plus difficiles à respecter.

David Shinn, diplomate et professeur à l’Elliott School of International Affairs de l’Université George Washington, a déclaré que la Chine restructurait ces dettes car elle comprenait qu’elle n’avait pas de meilleur choix.

«Ces pays ne peuvent tout simplement pas rembourser dans les délais. La Chine a un très bon bilan en matière de restructuration de la dette et fait face à la réalité», a déclaré Shinn.

Cependant, la Chine a adopté la position selon laquelle elle n’annule que les prêts sans intérêt. «C’est un montant modeste de la dette totale de l’Afrique avec la Chine. La plupart des prêts de la Chine à l’Afrique sont concessionnels et éligibles à la restructuration mais, pour autant que je sache, ne sont pas annulés», a déclaré Shinn.

Scholastica Odhiambo, chargée de cours en économie à l’université de Maseno au Kenya, a déclaré que Pékin était inquiète des lourds problèmes d’endettement et de remboursement auxquels elle était confrontée pour son financement d’infrastructures basé sur la dette en Afrique.

Elle a dit que les prêts chinois étaient liés aux infrastructures sociales, y compris les routes, les aéroports et les ports maritimes, avec une garantie liée aux revenus futurs provenant des ressources naturelles et des investissements financés – la Chine prend parfois la gestion de projets qu’elle a financés pour récupérer l’investissement.

« Tout comme une banque commerciale – qui évalue les risques et mesure la capacité de paiement de l’emprunteur – elle vient de prendre conscience du fait que certaines dettes deviendraient des créances irrécouvrables, qui pourraient ne pas être recouvrées du tout », a déclaré Odhiambo à propos de la ceinture chinoise et programme routier.

XN Iraki, professeur associé à la School of Business de l’Université de Nairobi, a déclaré qu’en renonçant à certains prêts, la Chine pourrait répondre au problème très médiatisé des pièges de la dette ou simplement s’engager dans une diplomatie stratégique.

Toutefois, cette clémence pourrait avoir l’effet inverse: les pays qui empruntent davantage à la Chine parce que leurs dettes peuvent être pardonnées.

«L’aléa moral en économie? Vous conduisez la voiture rapidement car elle est assurée. Vous commettez un crime parce que vous pouvez être libéré sous caution», a expliqué Iraki.

Les données compilées par l’Initiative de recherche Chine-Afrique à la Faculté des hautes études internationales de l’Université Johns Hopkins estiment que Pékin a avancé des prêts d’une valeur de 143 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique aux pays africains depuis 2000. La Chine est le premier créancier de l’Afrique, représentant environ un cinquième de la dette extérieure du continent, selon la Jubilee Debt Campaign, une coalition d’organisations cherchant à annuler la dette des pays les plus pauvres.

Le nombre croissant de pays qui peinent à rembourser leurs emprunts pourrait avoir une incidence sur les nouveaux accords de prêt. Les observateurs disent que la Chine est devenue plus prudente en matière de prêt, craignant d’avoir trop octroyé de crédits à certains pays africains.

«La leçon que la Chine a apprise ces dernières années est qu’elle doit être plus sélective avec les prêts qu’elle consent à l’Afrique (et ailleurs)», a déclaré Shinn.

« Cela se produit aujourd’hui, et la Chine prête moins d’argent à l’Afrique maintenant. »

En avril, au deuxième Forum route et ceinture à Pékin, le président chinois Xi Jinping a souligné que la Chine ferait pression pour un financement durable afin d’alléger le fardeau de la dette et s’engager pour « la transparence et une gouvernance propre ».

La Chine semble également plus hésitante à financer des projets dont il n’est pas sûr qu’elle produira un retour sur investissement. Par exemple, le Kenya n’a pas encore été en mesure d’obtenir le financement de 3,8 milliards de dollars des EUA nécessaire pour étendre son chemin de fer à Kisumu, une ville de l’ouest du pays, en raison des préoccupations croissantes quant à la viabilité commerciale du projet. La Chine a déclaré que le Kenya devait refaire une étude de faisabilité pour l’ensemble du projet avant que de nouveaux prêts ne soient envisagés.

De plus, les préoccupations concernant la viabilité de la ligne de chemin de fer Djibouti-Addis ont peut-être exacerbé la situation, poussant la Chine à repenser ses priorités en matière de prêts.

La Chine devenant prudente quant au type de projets qu’elle finance, les conséquences pour certains pays sont encore plus grandes: ils peuvent avoir des difficultés à obtenir un crédit de Pékin.

Martyn Davies, directeur général des marchés émergents et de l’Afrique chez Deloitte, a déclaré lors d’une récente interview que la Chine et ses prêteurs étaient conscients de la déconnexion qui caractérisait le financement des projets d’infrastructure et de leur réalité commerciale.

«Les Chinois sont plus prudents ces derniers temps car Pékin ne donne plus d’argent gratuitement comme ils le faisaient auparavant. Ils veulent maintenant qu’on leur montre que le projet est rentable et qu’il est financièrement viable avant de libérer de l’argent», a-t-il déclaré.

