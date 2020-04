Robert F Kennedy Jr. expose le plan de dictature des vaccins de Bill Gates – cite le «complexe du Messie» tordu de Gates

Image d’archives

Depuis le compte IG de Robert F Kennedy Jr.

Robert Francis Kennedy Jr. est un avocat états-unien de l’environnement, auteur et opposant de la vaccination. Kennedy est le fils de Robert F. Kennedy et le neveu de l’ancien président John F. Kennedy. Il est président du conseil d’administration de Waterkeeper Alliance, un groupe environnemental à but non lucratif qu’il a aidé à fonder en 1999.

Extrait de la publication Instagram de #RobertFKennedyJr aujourd’hui 9 avril 2020:

#Vaccines, pour #BillGates, est un philanthropie stratégique qui nourrit ses nombreuses entreprises liées aux vaccins (y compris l’ambition de #Microsoft de contrôler une entreprise mondiale d’identification de vac) et lui donne un contrôle dictatorial sur la politique de santé mondiale – la pointe du néo-impérialisme d’entreprise.

L’obsession de Gates pour les vaccins semble alimentée par une conviction messianique qu’il est ordonné de sauver le monde avec la technologie et une volonté divine d’expérimenter la vie de petits humains.

Promettant d’éradiquer la polio avec 1,2 milliard de dollars, Gates a pris le contrôle du National Advisory Board (NAB) de l’Inde et a mandaté 50 vaccins contre la poliomyélite (contre 5 auparavant) pour chaque enfant avant l’âge de 5 ans. Les médecins indiens accusent la campagne Gates d’une souche vaccinale dévastatrice épidémie de polio qui a paralysé 496 000 enfants entre 2000 et 2017. En 2017, le gouvernement indien a rappelé le schéma vaccinal de Gates et expulsé Gates et ses copains du NAB. Les taux de paralysie de la polio ont chuté brutalement. En 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a admis à contrecœur que l’explosion mondiale de la poliomyélite est principalement une souche vaccinale, ce qui signifie qu’elle provient du programme de vaccination de Gates. Les épidémies les plus effrayantes au Congo, aux Philippines et en Afghanistan sont toutes liées aux vaccins de Gates. En 2018, un quart des cas mondiaux de polio provenaient des vaccins de Gates.

En 2014, la #GatesFoundation a financé des tests de vaccins expérimentaux contre le VPH, développés par GSK et Merck, sur 23 000 jeunes filles dans des provinces indiennes éloignées. Environ 1 200 ont souffert d’effets secondaires graves, notamment des troubles auto-immunes et de la fertilité. Sept sont morts. Les enquêtes du gouvernement indien ont accusé les chercheurs financés par Gates d’avoir commis des violations éthiques généralisées: faire pression sur les filles vulnérables du village dans le procès, intimider les parents, falsifier les formulaires de consentement et refuser les soins médicaux aux filles blessées. L’affaire est maintenant devant la Cour suprême du pays.

En 2010, la Fondation Gates a financé un essai d’un vaccin expérimental contre le paludisme de GSK, tuant 151 nourrissons africains et causant de graves effets indésirables, notamment la paralysie, des convulsions et des convulsions fébriles à 1 048 des 5 049 enfants.

Au cours de la campagne Gates 2002 MenAfriVac en Afrique subsaharienne, des agents de Gates ont vacciné de force des milliers d’enfants africains contre la méningite. Entre 50 et 500 enfants ont développé une paralysie. Les journaux sud-africains se sont plaints: «Nous sommes des cobayes pour les fabricants de médicaments».

L’ancien économiste principal de Nelson Mandela, le professeur Patrick Bond, décrit les pratiques philanthropiques de Gates comme «impitoyables» et «immorales».

Bill Gates: La prochaine épidémie? Nous ne sommes pas prêts. Est-il un devin ou connaissait-il le plan diabolique en marche?



En 2010, Gates a engagé 10 milliards de dollars à l’OMS en promettant de réduire la population, en partie, grâce à de nouveaux vaccins. Un mois plus tard, Gates a déclaré à Ted Talk que de nouveaux vaccins «pourraient réduire la population». En 2014, l’Association catholique des médecins du Kenya a accusé l’OMS d’avoir stérilisé chimiquement des millions de femmes kenyanes contre leur gré avec une fausse campagne de vaccination contre le «tétanos».

Des laboratoires indépendants ont trouvé la formule de stérilité dans chaque vaccin testé.

Après avoir nié les accusations, l’OMS a finalement admis qu’elle développait les vaccins contre la stérilité depuis plus d’une décennie.

Des accusations similaires sont venues de Tanzanie, du Nicaragua, du Mexique et des Philippines.

Une étude de 2017 (Morgensen et.Al.2017) a montré que le DTP populaire de l’OMS tue plus en Afrique que la maladie qu’elle prétend prévenir. Les filles vaccinées ont subi 10 fois le taux de mortalité des enfants non vaccinés.

Gates et l’OMS ont refusé de rappeler le vaccin mortel que l’OMS impose à des millions d’enfants africains chaque année.

Les défenseurs mondiaux de la santé publique du monde entier accusent Gates de – détourner l’agenda de l’OMS des projets dont il est prouvé qu’ils freinent les maladies infectieuses; eau potable, hygiène, nutrition et développement économique.

Ils disent qu’il a détourné des ressources de l’agence pour servir son fétiche personnel – que la bonne santé ne vient que dans une seringue.

En plus d’utiliser sa philanthropie pour contrôler l’OMS, l’UNICEF, GAVI et PATH, Gates finance des sociétés pharmaceutiques privées qui fabriquent des vaccins et un vaste réseau de groupes de façade de l’industrie pharmaceutique qui diffusent de la propagande trompeuse, développer des études frauduleuses, mener des opérations de surveillance et des opérations psychologiques contre l’hésitation au vaccin et utiliser le pouvoir et l’argent de Gates pour réduire au silence la dissidence et contraindre à la conformité.

Dans ces récentes apparitions non-stop de Pharmedia, Gates semble joyeux que la crise de Covid-19 lui donnera l’occasion de forcer ses programmes de vaccins du tiers-monde sur les enfants états-uniens.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : FRN

Bill Gates a-t-il censuré et entravé le droit du public d’arrêter les vaccinations Covid-19?

Par le biais de «Change.org», John Smith a lancé une pétition; «Bill Gates fait pression pour que le monde participe à une vaccination COVID-19. Il a déclaré que les grands rassemblements publics pourraient ne pas revenir du tout tant que tout le monde ne les aurait pas reçus. Cela conduira également à des signatures numérisées que nous utilisons pour revenir à notre mode de vie quotidien. En fin de compte, Bill veut implanter les États-Unis d’Amérique avec des micropuces dans un proche avenir pour obtenir encore plus de données que nous avons le droit de choisir de garder privées. Cette pétition vise à empêcher que cela ne se produise.»

En début de soirée, le 9 avril, CETTE PÉTITION A REÇU 129 448 SIGNATURES. Une heure plus tard, la pétition avait été retirée Quelques minutes plus tard, tout signe avait disparu de change.org

Il s’agit d’une ingérence flagrante dans la démocratie. Aux États-Unis d’Amérique, au sein de WhiteHouse.gov, pour franchir le deuxième seuil pour obtenir une réponse, une pétition doit atteindre 100 000 signatures dans les 30 jours.

Au Royaume-Uni, après 10 000 signatures, les pétitions obtiennent une réponse du gouvernement. Après 100 000 signatures, les pétitions sont examinées pour débat au Parlement.

Il est clair que les gouvernements états-unien et britannique ont cessé de débattre des dangers d’une vaccination COVID-19 obligatoire. Gates est une personne vraiment sinistre, quelqu’un qui était le héros du jour dans les années 70 par IBM lui donnant «mystérieusement» les droits d’OS sur leur nouvelle plate-forme PC, puis avec une énorme richesse devenu une figure de l’establishment. Il n’a aucun droit médical, scientifique ou politique de tuer systématiquement des personnes grâce à son programme de vaccination et de détruire les droits des personnes partout dans le monde à un rythme toujours croissant.

Gareth Icke

David Icke – LA CONSPIRATION DES CORONAVIRUS: COMMENT COVID-19 SAISIRA VOS DROITS ET DÉTRUIRA NOTRE ÉCONOMIE

https://www.bitchute.com/video/nIJCa5Ohtleb/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : DAVID iCKE

Coronavirus / COVID-19 – Exposant le Dr Fauci et l’État profond

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a échoué aux Taypayers états-uniens !!!

Le leadership et les fournitures manquent!

Ainsi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Département de la santé et des services humains (HHS) des Etats-Unis d’Amérique, les Centers for Disease Control & Prevention (CDC), les National Institutes of Health (NIH), le National Institute of Allergy and Infectious Maladies (NIAID), et Bill Gates verrait l’Amérique enfermée pendant tout l’été… s’ils le voulaient.

Et si Alex Azar et le ministère de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis d’Amérique étaient vraiment préoccupés par le bien-être des Américains, pourquoi n’ont-ils pas reconstitué le stock de masques N95 et d’autres EPI (équipements de protection individuelle)?

Voici quelques agences du Département de la santé et des services humains (HHS) des Etats-Unis d’Amérique: les Centers for Disease Control & Prevention (CDC), les National Institutes of Health (NIH) et la Food & Drug Administration (FDA), pour exemple…

De plus, si vous voulez savoir qui contrôle HHS et toutes les agences en dessous, consultez ce site Web: SERCO (nous les avons mentionnés dans un article précédent.) Ce sinistre groupe britannique qui a été sous-traité n’a PAS manœuvré ni géré la santé et les services sociaux des Etats-Unis d’Amérique très bien, est-ce qu’ils, lecteurs? On dirait qu’ils ont mis de nombreuses vies en danger!

Lecteurs – voulez-vous VRAIMENT que votre santé soit sous-traitée à des personnes et des organisations qui n’ont pas à cœur vos véritables soins de santé ou vos meilleurs intérêts?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BEFORE IT’S NEWS

Bill Gates a simulé une épidémie de coronavirus 6 semaines avant le premier cas à Wuhan.

Événement 201: Bill Gates et le Forum économique mondial ont simulé une éclosion de coronavirus 6 semaines avant le premier cas à Wuhan

26 janvier 2020

L’événement 201 est un exercice de simulation de pandémie organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates le 18 octobre 2019 à New York, NY. L’exercice a illustré les efforts de préparation à une pandémie nécessaires pour atténuer les conséquences économiques et sociétales à grande échelle d’une pandémie grave. S’appuyant sur des événements réels, l’événement 201 identifie les problèmes politiques importants et les défis de préparation qui pourraient être résolus avec une volonté et une attention politiques suffisantes. Ces questions ont été conçues dans un récit pour engager et éduquer les participants et le public.

Moments choisis de l’exercice sur table pandémie Event 201 organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates le 18 octobre 2019 à New York, NY.

Débat 1, Intro et contre-mesures médicales (MCM) Discussion

Commentaires

10 Réponses à « Bill Gates a simulé une épidémie de coronavirus 6 semaines avant le premier cas à Wuhan. »

26 janv.2020 18:46

tapnewswiremember dit:

Crikey!

Ce site Web est déjà verrouillé.

Je viens d’essayer de publier un lien sur la pandémie de grippe de 1918 causée par les vaccinations et mon commentaire a disparu dans le cyberespace

26 janv.2020 18:52

tapnewswiremember dit:

Bon sang! Regardez ici les gars, si vous passez à r u m o r m i l l ne w s, vous y trouverez un article intitulé:

E x c e r p t f r o m a b o o c c l a i m s «S p a n i s h i n f l u e n z a e p i d e m i c of 1 9 1 8 w a s c a u s e d b y v a c i n a t i o n s s»

26 janv.2020 18:54

tapnewswiremember dit:

Si vous vous souciez de vos compagnons humains, allez-y et dites à tout le monde de ne pas prendre le vaccin qu’ils offriront sans aucun doute pour nous «sauver» (en nous tuant)

26 janv.2020 18:52

Tapisserie dit:

Essayez encore. Nous rencontrons souvent des problèmes de bloc de commentaires sur Tap News!

26 janv.2020 19:11

tapnewswiremember dit:

Ce A.I. est une bonne douleur dans le cul

Je n’ai pas pu coller les liens ici

Essayez plutôt ceci:

https://pastebin.com/5LwfzEqi

26 janv.2020 19:22

tapnewswiremember dit:

Un autre article:

http://stateofthenation.co/?p=5231

WUHAN CORONAVIRUS PANDEMIC BIOENGINEERED: Qui est derrière, pourquoi maintenant et pourquoi la Chine?

Un Psyop complexe perpétué pour distraire,

Appliquer les vaccinations obligatoires et contraindre la Chine à se conformer aux exigences des Etats-Unis d’Amérique

Tout indique que la guerre biologique est utilisée contre la Chine

par les puissances occidentales qui cherchent à la contenir

Puissance et influence croissantes dans le monde

27 janv.2020 10h24

ian dit:

Merci Henry, je suppose que c’est vous qui avez trié ce message. J’ai du mal à publier certains articles.

27 janv.2020 17:19

Tapisserie dit:

Great post Ian. Ça n’a pas pris une seconde. J’apprécie que vous ayez des ennuis.

27 janv.2020 12:04

Pete Fairhurst dit:

Gates finance la société de vaccins qui va précipiter le vaccin

«Une citation plus pertinente:« Le CEPI a été fondé à Davos par les gouvernements norvégien et indien, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et le Forum économique mondial.»

Bill Gates. Cela ne fait-il pas monter votre confiance et votre foi dans le ciel?»

https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/26/vaccine-for-the-china-virus-the-planet-is-the-guinea-pig-for-a-vast-experiment/ Vaccin contre le virus chinois – la planète est le cobaye d’une vaste expérience January 26, 2020 Les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis d’Amérique lancent un programme d’urgence pour développer un vaccin contre le coronavirus chinois. Le but? Ayez un vaccin prêt à être testé sur l’homme en 90 jours sans précédent. Le NIH travaille en partenariat avec une société américaine de vaccins, Moderna, Inc. Le vaccin est un nouveau type appelé ARN. Selon Reuters («Avec le code génétique du virus Wuhan en main, les scientifiques commencent à travailler sur un vaccin», 24 janvier 2020), «[ce sont] des vaccins à base d’acide ribonucléique (ARN) – un messager chimique qui contient des instructions pour fabriquer des protéines . « La Fondation PHG / Université de Cambridge explique plus en détail: «Contrairement à un vaccin normal, les vaccins à ARN fonctionnent en introduisant une séquence d’ARNm (la molécule qui dit aux cellules ce qu’il faut construire) qui est codée pour un antigène spécifique de la maladie [virus]; une fois produit dans le corps, l’antigène [virus] est reconnu par le système immunitaire, le préparant à combattre la vraie chose. » Jetons un coup d’œil à Moderna (twitter), la société qui fabriquera et testera le nouveau vaccin à ARN contre le coronavirus chinois. Son site Internet déclare, dans un communiqué de presse du 23 janvier: «Moderna annonce un prix de financement du CEPI pour accélérer le développement du vaccin à ARN messager (ARNm) contre le nouveau coronavirus». Financé par le CEPI. Qui est-ce? (twitter) Son site Internet déclare: «Le CEPI est un partenariat mondial innovant entre les organisations publiques, privées, philanthropiques et de la société civile. Nous travaillons ensemble pour accélérer le développement de vaccins contre les maladies infectieuses émergentes et permettre un accès équitable à ces vaccins pour les personnes pendant les flambées. » Une citation plus pertinente: «Le CEPI a été fondé à Davos par les gouvernements de la Norvège et de l’Inde, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et le Forum économique mondial.» Bill Gates. Cela ne fait-il pas monter votre confiance et votre foi dans le ciel? Il y a plus. Pour en revenir au site Web de Moderna Inc. – au bas du communiqué de presse mentionné ci-dessus, nous trouvons une déclaration TRÈS intéressante, dans une section intitulée «Note spéciale concernant les déclarations prospectives»: «… il n’y a jamais eu de produit commercial utilisant la technologie ARNm approuvée pour utilisation…» Et voila. Le vaccin qui est exploité par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique… dans le cadre de ses National Institutes of Health… via la société pharmaceutique Moderna… N’A JAMAIS ÉTÉ UTILISÉ SUR LE PUBLIC AVANT, IL N’EST PAS AUTORISÉ POUR UN USAGE PUBLIC. LES VACCINS À ARN ET LA TECHNOLOGIE QU’ILS UTILISENT SONT ENTIÈREMENT EXPÉRIMENTAUX. ET C’EST LE TYPE DE VACCIN EN COURS D’EXISTENCE EN 90 JOURS. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner dans le monde? Une façon de le découvrir est de le déchaîner sur des millions de personnes, de prendre du recul et de voir. La Fondation PHG de l’Université de Cambridge nous donne un indice substantiel: «… une meilleure compréhension des effets indésirables du vaccin [ARN] est nécessaire – ceux-ci peuvent inclure une inflammation ou des réactions auto-immunes.» Réactions auto-immunes – le système immunitaire humain attaque les éléments et processus sains du corps lui-même. Le corps entre en guerre avec lui-même. Je suis sûr que vous seriez volontaire pour un essai de vaccin, non? Vous offririez certainement votre enfant à une grande expérience, n’est-ce pas? Et si vous êtes un médecin qui lit ceci, vous injecterez certainement le vaccin à des patients sans méfiance, n’est-ce pas? La conscience est un tel ennui, n’est-ce pas? N’est-ce pas? Tu ne veux pas avoir le monde entier comme cobaye? Jon Rappoport

27 janv.2020 17:22

Tapisserie dit:

D’une manière ou d’une autre, vous savez juste que le résultat d’un tel vaccin ne sera pas très positif. Si c’est moi, je préfère tenter ma chance avec le virus! Gates veut que le nombre d’humains diminue, de son propre aveu, et la vaccination est selon lui la méthode qu’il a choisie pour réduire le nombre d’humains. J’espère qu’il met un avertissement de santé sur son produit! Bien que je doute qu’il le fasse, ou bien sûr.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Tap News