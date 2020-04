« Impitoyable et immoral » – Les machinations de la Fondation Gates

Image d’archives uniquement représentative

Source: Reuters © Tory Hanai

Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, a assisté à une conférence de presse avec l’agence sportive japonaise dans la capitale japonaise, Tokyo, le 9 novembre 2018.

Le philanthrope présumé Bill Gates a pu se positionner à la télévision allemande pour un programme de vaccination corona – malgré les traces catastrophiques que la Fondation Gates a laissées avec ses programmes de vaccination déguisés dans les pays en développement.

Les deux événements se chevauchaient. Dimanche dernier dans le Tagesschau, le milliardaire Bill Gates, qui aime agir en tant que bienfaiteur désintéressé et philanthrope, a pu annoncer son programme de vaccination Corona pendant neuf minutes sans être interpellé et incontesté. Son apparition sur ARD semble faire partie d’une offensive médiatique et de relations publiques qui a commencé le 2 avril aux États-Unis d’Amérique. Comme dans d’autres cas d’épidémie auparavant, encore une fois, Gates utilise des dons impressionnants et une influence politique pour décrocher le prochain programme de vaccination corona pour la « Fondation Bill et Melinda Gates » et les sociétés pharmaceutiques amies.

Le 9 avril, une semaine après le lancement de Gates aux États-Unis d’Amérique, le sénateur Robert F. Kennedy Jr. – fils de Robert F. Kennedy et neveu de l’ancien président John F. Kennedy, a publié – en sa qualité de président de l’organisation d’aide à l’enfance « Children’s Health Defence », une déclaration surprenante sur les méthodes inhumaines de la soi-disant fondation caritative Gates, dont les enfants des pays en développement en particulier sont victimes, où dans les régions éloignées, loin du contrôle public, de nouveaux vaccins sont essayés sur les jeunes comme s’ils étaient des cobayes.

|Des articles sortis aux Etats-Unis d’Amérique expliquent que les vaccins font des ravages aux Etats-Unis d’Amérique (EUA) dans tous les domaines parmi les enfants. – MIRASTNEWS].

Ce lien mène au texte du sénateur Kennedy sur le site Web de Children’s Health Defense. Le texte du sénateur ne fait souvent référence qu’aux connexions dans un mot clé. Afin de rendre ces relations compréhensibles pour tous les lecteurs, l’auteur a ajouté des explications dans le texte et, le cas échéant, les a complétées par d’autres recherches. Kennedy commence son explication comme suit:

Pour Bill Gates, les vaccins font partie de sa philanthropie stratégique (c’est-à-dire une partie de ses activités caritatives individuelles, note RR) qui alimente ses nombreux investissements et entreprises liés aux vaccins, y compris son ambition de Microsoft de contrôler un programme mondial d’identification de vaccins biométriques ce qui lui donne un contrôle dictatorial sur la politique de santé mondiale. L’obsession du vaccin pour Gates semble être alimentée par sa conviction que la technologie sauvera le monde.

En savoir plus sur le sujet : les milliardaires ne sont que des personnes : Bill Gates repéré en ligne dans un hamburger aux États-Unis d’Amérique

Pour appuyer cette affirmation, le sénateur Kennedy cite le comportement hautement douteux de Gates dans le cadre de la grande campagne de vaccination contre la polio de 2000 à 2017. Lorsque le programme de vaccination de 1,2 milliard de dollars pour l’Inde a été lancé, Gates l’avait placé sous son contrôle personnel dès le début avec un don colossal. Kennedy le décrit comme ceci:

Gates a promis 450 millions de dollars des EUA pour participer au programme d’éradication de la poliomyélite de 1,2 milliard de dollars, en prenant le contrôle du Groupe consultatif technique national de l’Inde sur la vaccination (NTAGI) ayant prescrit jusqu’à 50 doses de vaccins contre la polio par le biais de programmes de vaccination qui se chevauchent pour les enfants avant l’âge de cinq ans.

Cependant, ces fortes doses ont évidemment eu des effets secondaires graves et indésirables en provoquant un nouveau type d’épidémie chez les enfants, avec des symptômes de paralysie comme la polio. Plus loin dans le texte de Kennedy, il dit:

Les médecins indiens accusent la campagne de vaccination Gates d’être responsable d’une épidémie dévastatrice de paralysie flasque aiguë (NPAFP) sans polio qui a paralysé un total de 490 000 enfants entre 2000 et 2017 au-delà des taux attendus. En 2017, le gouvernement indien a annulé le programme de vaccination de Gates et a exhorté Gates à quitter l’Inde avec sa politique de vaccination. Après cela, les taux de NPAFP (paralysie) ont fortement chuté.

« En 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a admis à contrecœur que l’explosion mondiale de nouveaux cas de polio était en grande partie due à la souche vaccinale contre la poliomyélite due à l’augmentation des programmes de vaccination », a déclaré Kennedy. Après un certain temps, les souches virales mutantes du vaccin contre la polio ont provoqué plus de paralysie que le poliovirus existant, «sauvage».

Pour expliquer cette relation, la vaccination injecte une souche morte ou très faible d’un virus dans le corps humain, ce qui stimule la création d’anticorps contre le virus particulier et le corps réagit rapidement s’il est effectivement infecté par le virus virulent et peut le combattre. Cependant, si la souche virale du vaccin a changé dangereusement inaperçue, cela a des conséquences terribles. Cela a également été prouvé par une étude «peer review» de 2018 comme étant la cause des conséquences catastrophiques du programme anti-polio dirigé par Gates en Inde.

Kennedy souligne ensuite l’allégation peu connue selon laquelle « les épidémies les plus redoutables au Congo, en Afghanistan et aux Philippines sont toutes liées aux vaccins. En fait, en 2018, environ 70% des cas de polio dans le monde étaient dus à des souches vaccinales ».

Cette allégation prend corps si l’on suit les informations selon lesquelles le «US Center for Disease Control (CDC) » est soupçonné « d’avoir un fort intérêt financier pour des vaccins non entièrement testés » avec les géants de l’industrie pharmaceutique, dans les vaccins non entièrement testés « dans des essais sur le terrain à grande échelle dans les pays en développement. Le CDC financé par des fonds publics et privés – y compris la « Fondation Bill et Melinda Gates » – fonctionne avec ses vaccins dans de nombreux pays à travers le monde , en particulier en Afrique, avec laquelle le CDC est présent dans la majorité des pays africains.

En savoir plus sur le sujet : Bill Gates: une autre crise financière comme celle de 2008 viendra « avec certitude »

Seule l’Organisation mondiale de la santé (OMS) serait « encore plus sous le contrôle de Big Pharma » que les CDC. Dans ce contexte, Robert F. Kennedy Jr. est cité comme déclarant que cette « organisation [l’OMS] est corrompue au-delà du sens du mot. C’est une marionnette de l’industrie pharmaceutique ».

En fait, compte tenu du marché lucratif des vaccins et des services informatiques associés à la lutte contre la pandémie, la « Fondation Bill et Melinda Gates » a répondu à la pandémie corona beaucoup plus rapidement que, par exemple, les gouvernements et autorités allemands ou américains-états-uniens. .

Déjà le 5 février 2020, les milliards de dollars de la « Fondation Bill et Melinda Gates » ont annoncé dans un communiqué de presse qu’ils pourraient immédiatement lever jusqu’à 100 millions de dollars pour la lutte mondiale contre le nouveau virus corona (2019-nCoV). L’OMS et le Center for Disease Control assureront la protection des populations vulnérables des pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, notamment par le « développement accéléré de vaccins, de médicaments et de diagnostics » – qui comprennent tous des barrières en tant qu’investisseur.

Gates s’est rendu compte en un éclair que le virus corona lui offrirait un nouveau champ d’activité dans le monde, en particulier dans les pays moins développés d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, où moins de questions sont posées, pour pousser sa politique de vaccination. Ses relations étroites avec l’OMS et le CDC, soutenues par de généreuses donations, serviront également d’ouvre-porte à ces pays au plus haut niveau politique dans le cas de Corona. Avec cela, Gates ouvre des dizaines de milliards de dollars pour les fabricants de vaccins dans lesquels il est impliqué, avec des dons de millions de dollars.

En même temps, la réputation internationale de Bill et Melinda Gates en tant que philanthropes se développe, en tant que bienfaitrice désintéressée de l’humanité avec une image de Mère Theresa.. Les deux doivent cela non seulement à la stratégie intelligente de relations publiques de leur « Fondation Bill et Melinda Gates », mais aussi aux journalistes non critiques des médias grand public, tels que le journaliste de qualité Ingo Zamperoni dans le média de qualité autoproclamé ARD.

Kennedy accuse également Bill Gates que lors de la campagne de vaccination MenAfriVac en 2012 en Afrique subsaharienne (avec l’approbation des autorités nationales), ses employés « ont vacciné des milliers d’enfants contre la méningite ». Beaucoup d’entre eux ont par la suite été victimes d’une paralysie permanente.

De cette façon, Kennedy fait référence à un épisode des campagnes de vaccination de Gates qui est pratiquement inconnu et peu étudié en Occident, qui bien sûr n’est pas payé par lui-même, mais qui est généralement financé par des organisations internationales ou des églises, etc. À propos de la campagne de vaccination MenAfriVac, par exemple, vous pouvez retrouver le message suivant de janvier 2013 sur le portail médical Laleva:

Le 20 décembre 2012, une tragédie vaccinale a frappé le petit village de Gouro, dans le nord du Tchad, en Afrique. Selon le journal La Voix, au moins 40 des 500 enfants qui ont reçu le nouveau vaccin contre la méningite MenAfriVac sont paralysés entre 7 et 18 ans. Ces enfants ont également souffert d’hallucinations et de crampes. Depuis ce premier rapport, la véritable ampleur de cette tragédie est apparue, car les parents de ces enfants vaccinés ont signalé encore plus de blessures. Les autorités de la région sont ébranlées. Dans leur colère et leur frustration face à la négligence du gouvernement, les manifestants ont mis le feu à un véhicule de plomberie.

Ici, la pensée surgit spontanément, ce qui pourrait être la raison de la résistance déterminée que de nombreux parents africains opposent aux campagnes de vaccination lancées par les entreprises et organisations occidentales. Cela semble être dû aux mauvaises expériences qu’ils ont eues avec de telles campagnes soi-disant bienveillantes, dans lesquelles eux et leurs enfants ont été utilisés comme cobayes pour tester les nouveaux médicaments des sociétés pharmaceutiques occidentales dans des villages reculés loin des yeux du monde. Et la « Fondation Bill et Melinda Gates » semble avoir ses doigts impliqués partout.

Par conséquent, le 25 juillet 2013, le journal sud-africain Times Live a indiqué l’accusation contre les aides occidentaux bienveillants: « Nous (les Africains) sommes des cobayes pour l’industrie pharmaceutique. »

En savoir plus sur le sujet : G20: comment les nations et les entreprises industrialisées du monde entier veulent gérer la politique de santé

Un bon aperçu des crimes terribles qui se produisent dans les pays africains en dehors de l’attention du public mondial au nom de la protection de la santé caritative peut être trouvé dans une étude scientifique de 2017 sous le titre: « Responsabilité des ONG internationales: violations des droits de l’homme dans les soins de santé dans les pays en développement et l’efficacité des mesures actuelles » par Sharmeen Ahmed de la Golden Gate University School of Law, USA. En particulier, la « Fondation Bill et Melinda Gates » ne s’en sort pas bien dans le rapport.

L’ancien économiste en chef de Nelson Mandela, le professeur Patrick Bond de la Witwatersrand University, Johannesburg, Afrique du Sud, avait également abordé les machinations de Gates dans un article du magazine critique britannique CounterPunch en 2016. Surtout, il critique « l’accent mis par la Fondation Gates sur les pays pauvres et sous-développés ». La population locale y voit les activités de Gates « non pas comme un exemple de charité, mais comme une hideuse exploitation humaine ». Les pratiques inappropriées de Gates, dans lesquelles les affaires ont été faites avec une touche caritative, le professeur Bond l’a décrit comme « impitoyable et immoral ».

Si vous lisez les autres exemples que Kennedy énumère dans sa déclaration sur les activités de la Fondation Gates, sa caractérisation comme « impitoyable et immorale » est encore beaucoup trop douce et réservée.

Selon Kennedy, la Fondation Gates a financé la phase 3 d’une série de tests d’un vaccin expérimental contre le paludisme de GlaxoSmithKline (GSK) en 2010, qui a entraîné la mort de 151 bébés africains et 1048 des 5949 enfants ayant des effets secondaires graves tels que la paralysie, les convulsions et les convulsions fébriles. .

Kennedy accuse également la Fondation Gates d’avoir testé des vaccins expérimentaux contre le VPH développés par GlaxoSmithKline (GSK) et Merck en 2010 sur 23 000 jeunes filles dans des provinces indiennes éloignées. Environ 1 200 personnes ont par la suite souffert d’effets secondaires graves, notamment des problèmes auto-immunes et de fertilité. Sept sont morts. Des recherches menées par le gouvernement indien ont révélé que des « chercheurs » financés par Gates avaient commis des violations éthiques omniprésentes, notamment pour faire pression sur les filles des villages vulnérables, harceler les parents, falsifier le consentement et refuser les soins médicaux aux filles malades. L’affaire est maintenant devant la Cour suprême du pays.

Plus sur le sujet : L’image écologique et sociale juste une façade? La Fondation Bill Gates investit des milliards dans les sociétés pétrolières et charbonnières

Le 21 novembre 2014, la journaliste d’investigation Susan Wills a écrit un article intitulé « 12 raisons de se passionner pour le dernier projet de la Fondation Gates pour stériliser les femmes » sur le fonctionnement de la Fondation Gates dans les pays en développement dans la recherche sur les vaccins:

Dans le cas présent, où dans les régions indiennes éloignées du Gujarat et de l’Andhra Pradesh, 23 000 filles tribales âgées de 10 à 14 ans ont reçu les vaccins développés par GSK et Merck, soi-disant pour les protéger du cancer du col de l’utérus qu’elles pourraient développer à un âge avancé. Selon le journaliste Wills, « aucun suivi ni soins médicaux pour plus de 1 200 victimes avec des effets secondaires graves ». Des recherches supplémentaires ont révélé des violations omniprésentes de l’équipe de vaccination de Gates contre les normes éthiques: les filles tribales simples et inexpérimentées ont été littéralement recrutées avec toutes sortes de trucs et de pressions pour les tests de vaccination. Ses parents ont été intimidés en signant des formulaires de consentement qui leur ont été présentés, mais qu’ils ne savaient pas lire, ce qui a également fait de fausses déclarations sur la sécurité et l’efficacité du médicament. Dans de nombreux cas, même des signatures ont été simplement falsifiées.

Une commission parlementaire indienne a déclaré plus tard « que la campagne de vaccination financée par Gates était en effet un essai clinique à grande échelle commandé par des sociétés pharmaceutiques et déguisé en « étude d’observation » pour contourner les exigences légales. Le comité a noté que ces tests violaient toutes les lois et réglementations prévues pour les essais cliniques gouvernementaux » et constituaient » une violation manifeste des droits de l’homme et un cas de maltraitance à enfant.

La Fondation Gates n’a fait aucun effort pour répondre à ces allégations du Parlement indien. Au lieu de cela, dans son bulletin annuel, il a appelé à davantage de recherche et développement liés à la santé dans les pays pauvres, et en tant que summum de l’hypocrisie, la lettre a également réaffirmé la conviction de la Fondation Gates en « la valeur de chaque vie humaine ».

Revenant à la déclaration de Kennedy, il poursuit qu' »une étude scientifique de 2017 (examen par les pairs) (Morgenson et al. 2017) a montré que le vaccin DTC populaire de l’OMS tue plus d’enfants africains que les maladies qu’il prévient. Les filles vaccinées au DTC ont eu dix fois le taux de mortalité des enfants de ceux qui n’ont pas encore reçu le vaccin. L’OMS a refusé de rappeler le vaccin fatal qui oblige des dizaines de millions d’enfants africains chaque année. » [Et les autorités des pays africains sont restés passives, n’ayant pas pris des mesures protectrices pour leurs populations comme en Inde. Il y a des exceptions, par exemple au Tchad, il eut une réaction contre des ONG en certaines occasions. – JDDM – MIRASTNEWS].

Il convient de rappeler qu’en 2010, à l’occasion du soi-disant Sommet économique mondial de Davos, Bill Gates, de l’OMS, a promis un total de 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour « aider à la recherche, au développement et à la livraison de vaccins dans le monde », selon un communiqué de presse de la Fondation Gates.

Cet énorme gage de dons a naturellement assuré et consolidé l’influence significative de la Fondation Gates sur la politique de l’OMS. Bill Gates à Davos a clairement indiqué où le voyage allait se diriger: « Nous devons faire de cette décennie la décennie des vaccins! Parce que les vaccins sauvent et qu’ils améliorent déjà des millions de vies dans les pays en développement. L’innovation sauvera plus d’enfants que jamais avant. » Comme des politiciens astucieux, Gates cultive constamment l’image de la mère Theresa en déclarant des intentions caritatives désintéressées et distrait intelligemment des conséquences souvent catastrophiques et mortelles de sa conduite commerciale difficile et philanthropique.

Curieusement, un mois après Davos, dans un discours au célèbre forum TED, Bill Gates a promu avec passion ses idées sur la vaccination généralisée dans les pays en développement, mais cette fois avec la promesse que cette politique réduirait la croissance démographique rapide dans cette région. [Ceci apparaît être le vrai objectif poursuivi par Bill GATES et les autres gourous tapis dans l’ombre : la dépopulation massive et le contrôle total de la population mondiale. – MIRASTNEWS].

Vers la fin de sa déclaration, Kennedy souligne que « les partisans d’un système de santé publique dans le monde accusent Bill Gates de détourner le programme de l’OMS des projets qui ont démontré leur capacité à freiner les maladies infectieuses: eau potable, hygiène, nutrition et développement économique Gates a déclaré qu’il a également réorienté les ressources de l’OMS pour servir sa philosophie personnelle selon laquelle, une bonne santé ne passe que par une injection ».

Gates a non seulement utilisé sa philanthropie pour contrôler l’OMS, l’UNICEF, GAVI et PATH, mais a également financé des sociétés pharmaceutiques privées qui fabrique des vaccins, et il a actuellement donné 50 millions de dollars supplémentaires à douze sociétés pharmaceutiques pour aider à développer un virus corona – accélérer le vaccin. Mais le sénateur Kennedy, qui a perdu deux de ses enfants pas encore adultes dans un accident de canot inexpliqué il y a quelques jours, trouve particulièrement alarmant que Bill Gates soit « confiant dans une offensive médiatique internationale », que la crise du COVID-19 lui donnera maintenant l’occasion de forcer ses programmes de vaccination dictatoriaux sur les enfants américains-états-uniens », a déclaré Kennedy.

La chance pour Bill Gates semble également être bonne en Allemagne. Cela témoigne du fait que le 12 avril 2020, il a été autorisé à se vanter et à faire neuf minutes de publicité sur ses plans de vaccination corona dans la revue quotidienne du milieu de qualité allemand auto-désigné ARD. Le tout était accompagné d’incrustations vidéo réconfortantes sur le merveilleux travail de la Fondation Gates. Gates a été interviewé par le « journaliste de qualité » de l’ARD, Ingo Zamperoni, qui n’a absolument pas pu [ou voulu – MIRASTNEWS] poser de question critique. Compte tenu des traces catastrophiques laissées par Gates dans les pays en développement, cette histoire d’amour de l’organe de propagande d’État ARD fait peur au faux philanthrope et à des dizaines de milliardaires.

Von Rainer Rupp

EN SAVOIR PLUS Email : mossinguej@yahoo.fr

RT Deutsch s’efforce d’obtenir un large éventail d’opinions. Les contributions des invités et les articles d’opinion ne doivent pas nécessairement refléter le point de vue de la rédaction.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et sociétale

MIRASTNEWS

Source : RT