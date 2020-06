Ça commence: la fraude liée au coronavirus

Le siège social d’Arrayit Corporation à Sunnyvale. / Photo: Google Street View

Un responsable de la technologie médicale de Sunnyvale accusé de fraude liée au coronavirus

Par Chase DiFeliciantonio

Les autorités fédérales ont dévoilé mardi les accusations portées contre le président de la société de technologie médicale Sunnyvale Arrayit, alléguant qu’il avait tenté d’induire les investisseurs en erreur et de gonfler le cours de l’action de la société avec des allégations frauduleuses concernant les tests de coronavirus et d’autres capacités de test de la société.

Le bureau de l’avocat états-unien à San Francisco a accusé Mark Schena, 57 ans, d’un chef de fraude en valeurs mobilières et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude en matière de soins de santé. Les accusations concernent un programme qui aurait vu Schena et d’autres présenter 69 millions de dollars en réclamations fausses et frauduleuses pour des tests d’allergie et de coronavirus, dont 5,9 millions de dollars en charges frauduleuses soumises au programme fédéral d’assurance-maladie.

Dans un communiqué, les autorités fédérales ont qualifié l’affaire de « première poursuite pénale pour fraude en matière de valeurs mobilières liée à la pandémie de COVID-19 intentée par le ministère de la Justice ».

Arrayit n’a pas immédiatement renvoyé les appels et les e-mails demandant des commentaires. Les appels à la famille Schena n’ont pas non plus été renvoyés. Mark Schena est marié au PDG d’Arrayit, René Schena, selon les documents déposés par les entreprises.

Les autorités fédérales ont déclaré que le régime présumé avait commencé en 2018 lorsque Mark Schena avait soudoyé des médecins et d’autres personnes et soumis des réclamations au programme fédéral Medicare pour des tests d’allergie frauduleux, dont beaucoup n’étaient pas médicalement nécessaires.

Schena a déformé les «ventes de tests d’allergie, la situation financière et ses perspectives d’avenir» d’Arrayit, selon un affidavit joint à la plainte pénale signée par l’inspecteur des services postaux des États-Unis d’Amérique, Anna Hallstrom.

Schena et d’autres membres de l’entreprise ont également envoyé des communiqués de presse et se sont montrés actifs sur les médias sociaux en promouvant des partenariats avec des sociétés du Fortune 500, des agences gouvernementales et des institutions publiques, «sans révéler que ces partenariats n’existaient pas ou avaient une valeur de minimis», autorités fédérales m’a dit.

En mars, Schena a commencé à affirmer que la société pouvait également tester le coronavirus conformément aux réglementations nationales et fédérales, selon les autorités fédérales. Schena et d’autres ont également déformé les capacités et les perspectives de test de coronavirus de la société auprès d’investisseurs potentiels concernant les tests, ont-ils déclaré.

Selon l’affidavit, Schena a également utilisé la couverture de la pandémie pour obtenir des informations sur les personnes bénéficiant des prestations de Medicare afin de promouvoir le programme de tests d’allergie.

« Schena a proposé un test Arrayit COVID-19 afin d’obtenir des informations sur les bénéficiaires de Medicare qui ont ensuite été utilisées pour soumettre des demandes fausses et frauduleuses pour un test d’allergie non lié et beaucoup plus cher pour 120 allergènes », a déclaré Hallstrom, l’inspecteur des postes.

Le cours des actions de la société a doublé en mars, passant de 0,02 $ à 0,04 $.

Chase DiFeliciantonio Chase DiFeliciantonio est un écrivain du San Francisco Chronicle. Courriel: chase.difeliciantonio @ sfchronicle.com Twitter: @ChaseDiFelice

