Arme biologique : Un scientifique chinois qui a fui aux États-Unis d’Amérique affirme que le coronavirus a été «créé dans un laboratoire militaire»

Dr. Li-Meng Yan dit que pendant son temps à l’école – Dr. Li-Meng a depuis fui aux États-Unis d’Amérique pour sa propre sécurité – elle «avait clairement évalué que le virus provenait d’un laboratoire de l’armée du Parti communiste chinois (PCC). Elle dit également que «le marché humide de Wuhan était juste utilisé comme leurre» pour la plandémie.

[Sachant que les Etats-Unis d’Amérique sont en guerre non,-déclarée, il est possible sans preuves tangibles que les Etats-Unis d’Amérique utilisent les citoyens hongkongais manipulés pour enfoncer mensongèrement Pékin, afin de couvrir les activités obscures des laboratoires des Etats-Unis d’Amérique et alliés, y compris Fort Detrick. JDDM – MIRASTNEWS]

Après avoir découvert cela, le Dr Li-Meng dit qu’elle a essayé d’en parler à ses supérieurs, pour se faire rire et par la suite être ignorée. Et comme essayer d’aller au-dessus d’eux directement au PCC aurait plus que probablement abouti à des représailles, le Dr Li-Meng a choisi de garder le silence, jusqu’à présent.

[Depuis qu’elle parle aux Etats-Unis d’Amérique, elle n’a jamais présenté la moindre preuve pour qu’elles soient examinées publiquement par des experts. Pour l’instant nous considérons que ce sont des mensonges mis sur la place publique pour manipuler et induire l’opinion publique mondiale en erreur et diriger les investigations vers de fausses pistes. Cette position pourrait être révisée en cas d’éléments convaincants appuyant ses dires. – JDDM – MIRASTNEWS].

«Je savais qu’une fois que j’aurais pris la parole, je pouvais disparaître à tout moment, comme tous les courageux manifestants à Hong Kong», a déclaré le Dr Li-Meng. «Je pourrais disparaître à tout moment. Même mon nom n’existerait plus.

Beaucoup d’autres, comme le Dr Li-Meng, avaient fait des découvertes similaires sur le coronavirus de Wuhan [, Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19), seulement pour faire face à une punition sous forme de silence ou pire. Un grand nombre d’entre eux ont tout simplement disparu, la Chine étant le leader mondial de «l’élimination» des êtres humains réels.

Depuis qu’elle a grandi sous la tyrannie communiste, le Dr Li-Meng sait très bien le genre de choses que «le gouvernement chinois ferait» à ceux qui la défient. Pourtant, elle dit qu’elle n’avait aucune idée de «jusqu’où [le PCC] s’abaisserait» concernant le coronavirus de Wuhan [, Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19), et espère que les informations qu’elle a mises au jour [lesquelles ? – MIRASTNEWS] élargiront «la compréhension du monde extérieur du régime et [aider] le peuple chinois à le renverser.

«Le gouvernement chinois a refusé de laisser des experts étrangers, y compris ceux de Hong Kong, faire des recherches en Chine», dit-elle. « Alors je me suis tourné vers mes amis pour obtenir plus d’informations. »

[Les Etats-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, l’Australie, le Canada, la France font la même chose, donc ce n’est pas nouveau puisqu’il faudrait une enquête internationale composée d’enquêteurs pluridisciplinaires réellement indépendants pour éclaircir cette affaire sans la pression d’une partie quelconque impliquée elle-même dans cette affaire rocambolesque – MIRASTNEWS].

La Hong Kong School of Public Health a d’abord dit au Dr Li-Meng de poursuivre ses recherches, pour ensuite lui dire de «garder le silence et de faire attention»

Au début, alors qu’elle menait une recherche sur le coronavirus de Wuhan [, Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) à l’École de santé publique de l’Université de Hong Kong, le Dr Li-Meng a déclaré qu’elle avait le plein soutien du corps professoral et du personnel, ce qui l’a encouragée à continuer. Mais à un moment donné, l’école a changé de ton et lui a dit de «garder le silence et de faire attention».

Le PCC a vraisemblablement menacé l’école de garder des chercheurs comme le Dr Li-Meng dans le rang ou de faire face à des répercussions, ceci étant une tactique d’intimidation courante du régime autoritaire chaque fois qu’il fait face à un examen indépendant.

La Chine [comme les Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés – MIRASTNEWS] ne pouvaient tout simplement pas se permettre d’accepter le blâme pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) qui, comme nous le savons tous, a conduit à des verrouillages mondiaux, un chômage massif, des vagues de suicides et toutes sortes de nouvelles «règles» orwelliennes et des changements dans le quotidien des gens. vies.

Comme vous vous en doutez, le Dr Li-Meng a finalement été licencié de son poste à l’école, bien qu’on ne lui ait jamais dit précisément pourquoi.

Nikolai Petrovsky, un chercheur en vaccins d’Australie, a publié il y a quelque temps une étude qui aboutissait à certaines des mêmes conclusions que le Dr Li-Meng. Petrovsky a découvert des preuves claires qu’une «intervention humaine» était impliquée dans l’apparition soudaine du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19), qui, selon lui, était «optimisée» pour le rendre plus infectieux.

Mis à part une «coïncidence remarquable», soutient Petrovsky, il n’y a tout simplement aucun moyen possible que l’émergence du coronavirus de Wuhan (COVID-19) se soit produite complètement spontanément en tant que produit de la nature.

D’autres nouvelles de dernière heure sur le coronavirus de Wuhan (COVID-19), également connu sous le nom de virus chinois [ou américain – MIRASTNEWS], sont disponibles sur BiologicalWeapons.news.

Les sources de cet article incluent:

BigLeaguePolitics.com

Radio.NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction et commentaires intégrés : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Outil de travail : Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), la nôtre, dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées étudiée dans toutes les Grandes écoles d’Intelligence économique

MIRASTNEWS

Source : Natural News

Davantage de médecins dénoncent la censure et les fausses informations du meurtrier Anthony Fauci concernant l’hydroxychloroquine

Docteurs Adnan Munkarah et Steven Kalkanis. Photo gracieuseté de Henry Ford Health System.

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Alors que le meurtre de masse du Dr Anthony Fauci continue d’apparaître dans les médias d’entreprise pour attaquer l’utilisation de l’hydroxychloroquine (HCQ), qui, selon des milliers de médecins, peut complètement guérir le COVID, de plus en plus de médecins se présentent pour exposer ses mensonges.

Fauci a publiquement attaqué une étude positive récente sur HCQ publiée par le système de santé Henry Ford, incitant deux des principaux médecins de l’étude, les docteurs Adnan Munkarah et Steven Kalkanis, à publier une «lettre ouverte» réfutant les mensonges du meurtrier de masse, Anthony Fauci.

Le Dr Munkarah travaille en tant que directeur clinique du système de santé Henry Ford et le Dr Kalkanis est le directeur des études. Voici un extrait:

Nous tenons à souligner que le débat scientifique est un phénomène courant dans presque toutes les études publiées. C’est en partie ce qui alimente l’avancement des connaissances – en se défiant les uns les autres sur nos hypothèses, nos conclusions et nos applications pour arriver à un meilleur endroit pour les patients que nous servons collectivement. Vous pouvez lire l’étude originale ici et la lettre de l’auteur principal à l’éditeur ici. Malheureusement, le climat politique qui a persisté a rendu impossible toute discussion objective sur ce médicament et nous sommes profondément attristés par la tournure des événements. Notre objectif en tant que scientifiques a été uniquement de rapporter des découvertes validées et de permettre à la science de parler d’elle-même, indépendamment des considérations politiques. À cette fin, nous avons pris la décision sincère de ne plus faire de commentaires à ce sujet en dehors de la communauté médicale – en restant concentrés sur notre mission principale dans l’intérêt de nos patients, de notre communauté et de notre engagement envers l’intégrité clinique et universitaire. (Lettre complète ici.)

Le principal grief de Fauci au sujet de leur étude est qu’il ne s’agissait pas d’un «essai clinique randomisé en double aveugle», considéré comme le «Gold Standard».

Il s’agit d’une critique intéressante, car presque tous les nouveaux produits médicaux actuellement mis en œuvre rapidement par la FDA pour traiter le COVID ne sont pas non plus des «essais cliniques randomisés en double aveugle».

Cela est particulièrement vrai pour les essais de médicaments vaccinaux COVID, qui n’utilisent même pas de véritable placebo, mais utilisent généralement un autre vaccin connu pour ses effets secondaires graves, pour que le nouveau vaccin COVID semble plus sûr.

Peter R. Breggin, MD

Un autre médecin qui s’est manifesté pour critiquer Fauci est Peter R. Breggin, MD, qui a publié un article hier (3 août 2020) intitulé:

Extraits:

Science! On nous a dit qu’il fallait s’appuyer sur la science pour prendre nos décisions face à la pandémie appelée COVID-19. Nous devons en effet nous prosterner devant la science, aussi humiliante et douloureuse qu’elle puisse être. Mais la science a un talon d’Achille – un défaut fatal qui peut le ruiner complètement et le fait souvent. Quel est le défaut fatal de la science? Il est mené par des êtres humains. La science n’est aussi fiable que les personnes qui la dirigent et la diffusent. L’adage pour juger les opinions est toujours vrai – considérez la source! Quand Anthony Fauci a annoncé le déploiement de son essai clinique initial pour le remdesivir comme le grand espoir d’éliminer l’épidémie de coronavirus, il s’est vanté de l’importance de l’essai clinique: «Un essai randomisé contrôlé par placebo est l’étalon-or pour déterminer si un traitement expérimental peut profiter aux patients.» Étant donné que les essais cliniques contrôlés impliquant des médicaments et des vaccins sont très coûteux, nécessitent l’accès à des patients malades et souvent très infectieux, et doivent être approuvés par les comités d’examen institutionnel (IRB) et la FDA, ils ne peuvent être menés qu’avec un financement de Big Pharma, le Gouvernement ou autres grandes institutions occasionnelles. Nous verrons que le résultat tragique de cette hégémonie a été remarquablement démontré dans le procès gouvernemental de Fauci au nom de sa compagnie pharmaceutique préférée, Gilead. Pendant ce temps, le médicament populaire prend de l’avance Comme nous l’avons documenté dans des rapports précédents, ici et ici et sur notre centre de ressources sur les coronavirus, l’hydroxychloroquine et le zinc en tant que prophylactique, et l’hydroxychloroquine plus azithromycine et zinc pour les patients développant COVID-19 pourraient à l’heure actuelle grandement améliorer le traitement des patients aux États-Unis d’Amérique, comme il l’a fait ailleurs. Des médecins et des nations entières ont été et continuent d’utiliser ce médicament avec succès, en particulier en association avec l’azithromycine et le zinc. L’Association des médecins et chirurgiens des Etats-Unis d’Amérique a montré que les pays qui utilisent activement l’hydroxychloroquine ont des taux de mortalité nettement inférieurs à ceux qui n’en utilisent pas. (Article complet.)

Dr Pascal Sacré

Un autre médecin qui s’est exprimé dans un article publié aujourd’hui (4 août 2020) est le Dr français Pascal Sacré. Le titre de son article est:

Quelques extraits:

Nous avons un traitement COVID-19 et il n’a pas le soutien de Big Pharma et de leurs experts! L’hydroxychloroquine (HCQ) est efficace dans le traitement du COVID-19. Il est efficace pour stopper la progression de la maladie, à condition qu’il soit administré suffisamment tôt et à condition qu’il soit administré conformément aux «contre-indications» et à la sécurité d’utilisation (cardiaque). Cela ne coûte rien et la puissante industrie pharmaceutique ne veut pas en entendre parler. Big Parma a tout fait pour la proscrire et la diaboliser, y compris la publication dans la plus prestigieuse revue médicale (Lancet) d’un article frauduleux retiré 12 jours plus tard. Arrêtons de dire qu’il n’existe pas de traitement contre le COVID-19 ou que seul un vaccin nous sauvera! Il existe un traitement pour cette maladie, non pas en réanimation, où il est trop tard, mais pour l’empêcher d’aller en réanimation, donc à donner assez tôt, par des médecins généralistes ou des médecins urgentistes. La clé pour vaincre COVID-19 existe déjà. Nous devons commencer à l’utiliser. (Article complet.)

Dr Kevin R. Wheelan et Dr Peter McCullough

Les médecins du Texas, le Dr Kevin R. Wheelan, chef de la cardiologie au Baylor Heart and Vascular Hospital de Dallas et le Dr Peter McCullough, cardiologue clinicien et professeur à la Texas A&M School of Medicine, ont également fait des commentaires publics et envoyé une lettre à la FDA il y a quelques jours.

Rapporté dans The Texan:

Le nombre de médecins soutenant publiquement l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour un traitement précoce ou une prévention est en augmentation. Récemment, le Dr Kevin R. Wheelan, chef de la cardiologie au Baylor Heart and Vascular Hospital de Dallas et le Dr Peter McCullough, cardiologue clinicien et professeur à la Texas A&M School of Medicine, ont publié une lettre appuyant l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA). d’hydroxychloroquine pour le traitement ambulatoire et la prophylaxie du COVID-19. La lettre datée du 6 juillet a été soumise à l’appui d’une pétition de plusieurs autres médecins demandant à la Federal Drug Administration (FDA) de réémettre une autorisation d’utilisation d’urgence pour l’hydroxychloroquine qui a été donnée au stock national. Wheelan et McCullough disent dans leur lettre que «lorsqu’ils ont commencé plus tôt à l’hôpital… et en ambulatoire, les antipaludiques [hydroxychloroquine] peuvent réduire la progression de la maladie, prévenir les hospitalisations et sont associés à une mortalité réduite.» Ils citent plusieurs études à l’appui. En réponse aux préoccupations soulevées au sujet des problèmes cardiaques chez les patients utilisant de l’hydroxychloroquine, les médecins soulignent que même avec un examen approfondi de l’utilisation de l’hydroxychloroquine, aucun comité de surveillance n’a déclaré de problèmes de sécurité avec le médicament âgé de 65 ans. Ils exhortent la FDA à permettre aux médecins d’évaluer le risque pour leurs patients afin de déterminer si l’hydroxychloroquine est un traitement approprié. (Article complet.)

Ceci n’est qu’un échantillon des médecins qui se manifestent et s’expriment, mais ne vous attendez pas à ce que les médias nationaux leur donnent une couverture, et ne vous attendez pas à découvrir quoi que ce soit sur ces médecins si vous effectuez une recherche Google, car Google et le reste de Big Tech sont complices de meurtres de masse avec les grands médias d’entreprise, tels que CNN, NBC, ABC, MSNBC, et aussi Fox News.

Voir:

Laura Ingram et Tucker Carlson sur Fox donneront parfois une exposition à ces médecins, mais ils la politiseront probablement et l’utiliseront probablement pour attaquer les démocrates et Joe Biden, même s’il s’agit clairement d’une question non partisane.

Malgré cette censure manifeste, les nouvelles semblent sortir et, comme nous l’avons rapporté hier, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester en Europe ce week-end.

Voir:

Parce que l’anglais est désormais la langue commune parmi les personnes instruites du monde entier, des centaines de milliers de lecteurs d’Inde et d’Afrique sont également venus à Health Impact News pour apprendre la vérité sur HCQ au cours des derniers jours.

La question est maintenant de savoir si les Américains se réveilleront à temps pour se libérer de cette tyrannie médicale, ou continueront-ils simplement à se conformer volontairement à leur propre destruction?

Voici l’émission d’aujourd’hui du Dr Ron Paul (également médecin) et son rapport Liberty intitulé:

Se réveiller? Davantage d’Américains sceptiques face au récit de Covid des médias

Citation:

C’est une chose politique (imposer des masques faciaux), ce n’est pas un argument médical. Et les gens qui pensent que c’est un argument médical uniquement, ils ont complètement tort. Tout cela est de la politique. Je pense que cela a été orchestré. Je pense que Black Lives Matter, le coronavirus et la Réserve fédérale se sont associés pour nous apporter l’un des défis les plus désastreux pour notre économie et l’économie mondiale de l’histoire du monde. Et cela ne fait que commencer, et c’est menaçant, et c’est pourquoi j’invite les gens à se réveiller!

Regardez le rapport complet:

Voir également:

Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Outil de travail : Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), la nôtre, dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées étudiée dans toutes les Grandes écoles d’Intelligence économique

MIRASTNEWS

Source : Health Impact News