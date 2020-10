COVID est une couverture pour le suivi des personnes comme le bétail

Ce n’est pas seulement le transport aérien que la Fondation Rockefeller et le Forum économique mondial ont l’intention de réglementer. Dans leur avenir imaginé, la présentation de justificatifs d’identité sera nécessaire pour aller au travail, à l’école, au magasin, pour accéder aux bâtiments publics et aux événements.

Alison McDowell est une mère et une chercheuse indépendante basée à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle blogue à l’intersection de la race, de la finance, de la nature et de la technologie sur wrenchinthegears.com.

Qui a voté à Davos? Comment le gouvernement axé sur les données et l’Internet des corps sont prêts à transformer les villes intelligentes et durables en prisons à impact social

Par Alison McDowell

(henrymakow.com)

Nous vivons une époque tumultueuse avec un théâtre politique polarisant et une pandémie qui fournissent une couverture suffisante pour le déploiement de la quatrième révolution industrielle. Depuis l’avant-poste du Forum économique mondial au Presidio de San Francisco, les tentacules de dépossession déclenchés par la «Grande réinitialisation» de Klaus Schwab encerclent rapidement le monde.

La classe des oligarques nous demande de jouer le jeu et de négliger le fait que toute cette intelligence repose sur une base de croissance continue, d’expansion des combustibles fossiles, de travail des enfants, de déchets toxiques et de pollution spatiale. Ils exigent que nous ignorions les besoins énergétiques insatiables nécessaires pour faire fonctionner l’illusion de l’Internet des objets en réalité augmentée. Que nous oublions l’existence de vastes centres de données refroidis 24h / 24 et 7j / 7 avec l’eau d’un monde assoiffé et empoisonné.

Ils se sont surpassés en propageant les jeunes pour encourager les projets du capital mondial transnational visant à mettre en œuvre une solution «verte» finale. Bien que mon espoir soit après des mois d’aliénation numérique, les esprits des gens remueront à temps pour faire dérailler les intentions de ce régime biocapitaliste cruel de nous éloigner de notre connexion légitime aux systèmes naturels et les uns aux autres et dans des royaumes virtuels isolés. Le charme de la fausse durabilité des TIC doit être brisé.

Le financement de la dette prédatrice a fait peau neuve, rebaptisé économies circulaires et capitalisme des parties prenantes pour le rendre plus acceptable. Après Covid, de vastes entreprises minières de pauvreté sortiront de leurs cendres. Les réseaux de capteurs de villes intelligentes, la police prédictive et les partenariats public-privé s’accrocheront aux familles choquées qui tentent de ramasser les morceaux.

Et tandis que les Agoristes épris de Bitcoin rêvent de libération sur Blockchain, les banquiers centraux ont une vision totalement différente en tête. Ils évoquent un avenir de données circulant à travers les portefeuilles numériques, carburant pour une économie à impact social émergente, soigneusement planifiée pour Third Sector, maintenant Fourth Sector, mise en œuvre par Social Finance et Sir Ronald Cohen, diplômé de la Harvard Business School et père de l’entreprise britannique Capitale.

Le projet d’innovation numérique Bloomberg Philanthropies et le Parlement mondial des maires basé à La Haye veilleront à ce que les plates-formes gov-tech et open data soient prêtes à fournir toutes les données nécessaires. De manière pratique, un nouveau «système d’exploitation pour le gouvernement» développé par Neil Kleiman du GovLab de NYU et Stephen Goldsmith de Data-Smart City Solutions de la Harvard Kennedy School, permettra aux politiciens de transférer habilement la responsabilité des politiques dévastatrices sur des cadres d’analystes sans visage. Les tableaux de bord sont des armes efficaces pour influencer les populations conditionnées à la conformité. Il est difficile de diriger efficacement le sentiment public contre quelque chose d’aussi éphémère qu’un algorithme.

La guerre contre le terrorisme a été remplacée par une préparation à une pandémie, ce qui devrait bien fonctionner pour les efforts de la Banque mondiale pour développer ses marchés des vaccins et des obligations en cas de pandémie. Nous posons tous des menaces à la sécurité de l’État simplement en vivant dans un corps humain. Les chiens policiers robots, les drones, les caméras de reconnaissance faciale, les capteurs portables et le suivi biométrique sont des investissements vitaux nécessaires pour maintenir les communautés «en sécurité» dans ce qui est en train de devenir une prison mondiale à ciel ouvert. Suivre et tracer les humains en liberté; se tourner vers l’agriculture industrielle; se tourner vers la gestion de la faune; regardez à Gaza; regardez le projet Commons.

CommonPass n’est pas leur seule entreprise. Pas de loin.

Ce n’est pas seulement le transport aérien que la Fondation Rockefeller et le Forum économique mondial ont l’intention de réglementer. Dans leur avenir imaginé, la présentation de justificatifs d’identité sera nécessaire pour aller au travail, à l’école, au magasin, pour accéder aux bâtiments publics et aux événements. Une telle micro-gestion était insondable il y a à peine quelques mois, du moins pour tous ceux qui ne participaient pas au programme.

Lorsque nous parlons de politique, lorsque nous parlons des droits des citoyens, cela change la donne. Qui a voté dans Common Pass? Qui a décidé que les libertés individuelles seraient désormais régies par des applications avancées par des entreprises qui profiteraient de la gestion de la population?

Dans quelle mesure les frontières nationales seront-elles pertinentes à l’ère de la géolocalisation en temps réel? Les lois sur les laissez-passer ont longtemps été utilisées pour contrôler les populations ciblées: dans les réserves indiennes, en Allemagne nazie, dans l’apartheid en Afrique du Sud. Maintenant, nous avons Serco. Maintenant, nous avons une discrimination légale basée sur l’état de santé? Dans l’état de la biosécurité mondiale, un jour donné, la frontière pourrait très bien devenir votre porte d’entrée. Si nous ne nous opposons pas, les jetons de blockchain représentant toutes sortes d’actifs numériques, y compris les droits et privilèges, seront conservés dans des comptes numériques. Les entrepreneurs sociaux ont besoin de ces systèmes d’identité biométriques pour installer leur économie d’impact planifiée. En utilisant l’état de santé comme une question de sécurité nationale, nos gouvernements détournés prévoient de nous l’imposer, non pas pour notre propre bien, mais parce que l’agenda biocapitaliste doit aller de l’avant.

Peu le réalisent, mais le drame de Covid couvre un programme beaucoup plus insidieux de suivi et de traçabilité perpétuels lié à la gestion de la santé et à l’objectif de développement durable 3. Les données sur la santé créeront de nouveaux marchés boursiers, ce qui signifie de plus en plus de surveillance des technologies portables. Les praticiens du projet de gestion de l’impact, les détenteurs d’actifs dont la cupidité a conduit à un monde en proie à des maladies chroniques, ont structuré des centres de profit dans les soins préventifs de l’Internet des objets – des déterminants sociaux de la santé mis en armes.

Ce que nous vivons n’est pas une urgence de santé publique mais une réinitialisation de l’économie mondiale gérée depuis Davos au nom des secteurs de la finance, de la technologie et de la défense. Cette «nouvelle normalité» est le totalitarisme enveloppé dans un arc «vert» brillant. Le monde post-Covid sera caractérisé par une dépendance au bien-être à une échelle jusqu’ici inimaginable, justifiant la création de produits innovants de dette de capital humain. Les portefeuilles de personnes, de personnes pauvres, émergeront comme une nouvelle classe d’actifs rendue possible par la rémunération à la réussite des contrats gouvernementaux.

Les services d’éducation, de formation, de soins de santé, de conseil, de nutrition et de logement sont tous alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies pour générer les paramètres nécessaires pour satisfaire aux obligations contractuelles. La richesse de la vie s’est rétrécie pour s’adapter aux confins avares de la vision du monde d’un analyste de données.

Il s’agit d’un diagramme présentant un portefeuille numérique dans lequel les fonds d’aide alimentaire sont stockés sur une chaîne de blocs avec des coups de pouce codés guidant les comportements d’achat alimentaire d’un destinataire. Le groupe de travail sur la blockchain de l’État de l’Illinois a développé cette expérience de réflexion, mais des programmes de paiement numérique de la nourriture similaires sont utilisés pour gérer les personnes déplacées. La société britannique IrisGuard’s est un acteur majeur dans ce domaine. Le NHS supplémentaire a pris des dispositions pour acheter des bandes de stimulation ADN liées à Covid Testing. Vous vous demandez où va l’ADN des tests, n’est-ce pas? Probablement dans les centres universitaires de transfert de technologie. Tel est le biocapitalisme.

Les capitalistes des parties prenantes ne peuvent pas exploiter la pauvreté de manière rentable sans une identification biométrique qui peut être utilisée pour agréger des données interopérables. Les registres de vaccins sont au cœur de ce programme. GAVI est un acteur clé avec Gates assis au sommet de la pyramide capitaliste des parties prenantes. Les efforts d’ID2020 déployés par l’intermédiaire des Nations Unies garantiront que personne ne «sera laissé pour compte», mais rares sont ceux qui savent que le Département américain de la sécurité intérieure a financé une grande partie du travail du World Wide Web Consortium dans le domaine de l’identité numérique.

En préparant ces remarques, je n’ai pas pu m’empêcher de réfléchir à l’intérêt des communautés du renseignement pour l’intelligence électromagnétique, la narration armée, la simulation, la modélisation prédictive et la contagion sociale. Comment nos voix collectives vont-elles se répercuter à travers cette architecture cloud militarisée dans la conscience générale et au-delà? Telles sont les pensées qui hantent les recoins d’une conscience Zoom – Bluffdale et la NSA toujours à l’horizon, vous savez? …

Chaque mouvement dans chaque pays progresse dans le même sens – un livre de jeu aligné sur les investissements stratégiques réalisés depuis des décennies par des philanthro-capitalistes comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, Pierre Omidyar, Steve Ballmer et Marc Benioff.

Les droits de l’homme signifieront-ils quelque chose une fois que les financiers, les dotations des communautés religieuses, les assureurs maladie, les retraites et même les fonds souverains détiendront notre avenir sous séquestre?

Les agents de changement des groupes de réflexion financés par la Fondation Rockefeller ont ouvert la voie à la vie pour être transportée dans l’espace virtuel – pour notre propre bien, le bien de la planète, au service de l’initiative One Health de la Banque mondiale.

Les oligarques utiliseront les objectifs de développement durable des Nations Unies pour justifier l’emprisonnement de la planète à l’aide de réseaux de capteurs. Une fois que les ingénieurs électriciens ont fermement saisi la nature et l’humanité, le capital mondial transnational peut canaliser sa richesse concentrée à travers nos corps, nos relations sociales et nos parents non humains.

Dans l’état actuel des choses, des questions doivent être posées.

Qui a l’intention de régner sur la vie sur Terre?

À quelle fin?

Sur l’autorité de qui? John Trudell, leader visionnaire du Mouvement des Indiens d’Amérique, poète et prophète, a exprimé qu’il est de notre responsabilité d’utiliser l’intelligence que nous a donnée le créateur pour être des penseurs qui se heurteront à la machine de la tech-no-logic.

Je suis donc ici aujourd’hui pour déclarer au nom des femmes du monde que nous ne consentons pas à la quatrième révolution industrielle de Davos.

Dans cette bataille du sacré et du profane, nous nous tenons prêts à défendre les enfants et la terre d’une nouvelle prédation et à œuvrer pour un avenir de réciprocité, d’abondance et d’esprit. Nous restons fermes dans notre pouvoir plein d’amour et de lumière, prêts à affronter la technocratie pharmaceutique et coloniale des nécromanciens de Klaus Schwab.

—-

En relation – Marchés du capital humain, identité numérique et objectifs de développement durable des Nations Unies

Merci John B!

https://www.henrymakow.com/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Prière à faire en ces temps difficiles de création en laboratoires et propagation de virus mortels + Psaume 91 de la Bible

Toi créateur de l’Univers, la cause première à la base de tout,

Toi le vrai Dieu, le plus grand innovateur et le plus puissant, fais que le monde que tu as fécondé fonctionne en suivant les plans initiaux que tu as établis comme tu l’as décidé dès le départ.

Fais en sorte que toutes les entités diaboliques à l’esprit malin qui tentent de prendre ta place sur terre ou n’importe quel lieu de l’espace céleste, en changeant la trajectoire de tes plans initiaux, soient toutes foudroyées et broyées par ta force et ta puissance agissantes.

Oh toi créateur éternel omniscient, que l’ensemble des plans diaboliques de tes ennemis soient anéantis et que leurs auteurs subissent la foudre de ta Loi et soient punis à la mesure de l’affront.

Que les effets de leurs plans sataniques soient annihilés et rendus inoffensifs pour des siècles et des centaines de milliers de millénaires.

Et que cela soit fait ainsi,

Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il,

Amen !

Jean de Dieu MOSSINGUE