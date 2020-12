Mise à jour de la situation, 11 décembre – Le DoD démasque la CIA, le 305e intel prouve une ingérence étrangère, les manœuvres SCOTUS

Toutes les pièces se mettent en place pour une victoire de Trump. Le cercle est presque terminé.

Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui (pour le 11 décembre), nous vous apportons une collection étonnante de nouvelles de dernière heure, de documents de preuve et d’informations d’initiés qui révèlent que le président Trump et le DoD sont en train de gagner la guerre contre l’État profond et la CIA.

Le président Trump a récemment tweeté que la tentative de coup d’État de l’État profond «s’intensifierait de façon spectaculaire» alors que le peuple américain se rendait compte: «Un coup d’État se déroule sous nos yeux, et le public ne peut plus supporter cela.»

“People are upset, and they have a right to be. Georgia not only supported Trump in 2016, but now. This is the only State in the Deep South that went for Biden? Have they lost their minds? This is going to escalate dramatically. This is a very dangerous moment in our history…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Plus que quiconque, Trump sait que l’escalade est presque là, et il prépare le DoD, les forces spéciales et les patriotes américains pour la «bataille finale» qui déterminera l’avenir de cette république constitutionnelle.

Écoutez ma mise à jour de situation ici et lisez l’histoire détaillée ci-dessous, qui décrit les scénarios actuels impliquant SCOTUS, l’Insurrection Act, le DoD, la Chine et plus encore.

«Spider» est le témoin expert en cybersécurité formé par le 305e bataillon du renseignement militaire

Hier, l’analyste du renseignement militaire Jeffrey Prather a lâché une bombe lors de sa diffusion en direct: Un code d’analyste du renseignement militaire nommé «Spider» avait déposé une déclaration sous serment dans un procès géré par l’avocat Sidney Powell. Cette preuve sous serment a été acceptée par le tribunal le 25 novembre, et cette même preuve est probablement déjà soumise à SCOTUS pour le procès au Texas qui prétend que des «irrégularités» ont eu lieu dans les États swing.

Nous avons archivé et publié le PDF complet sur ce lien, au cas où il disparaîtrait partout ailleurs:

Le document est l’une des nombreuses bombes – en fait un MOAB – qui sera larguée sur le banc de SCOTUS dans les jours à venir. Voici quelques-uns de ce qu’il dit:

J’étais un analyste du renseignement électronique sous 305th Military Intelligence avec une expérience dans la collecte de renseignements électroniques sur le système de missiles SAM. J’ai une vaste expérience en tant que pirate informatique au chapeau blanc utilisé par certains des meilleurs spécialistes des élections au monde. Les méthodologies que j’ai employées représentent des boîtes à outils de cyberopération standard pour la criminalistique numérique et OSINT, qui sont couramment utilisées pour certifier les connexions entre les serveurs, les nœuds de réseau et d’autres propriétés numériques et sonder les vulnérabilités du système de réseau.

Le document expose le fait que les systèmes de vote du Dominion avaient des mots de passe ouverts et non chiffrés et des capacités d’accès à distance qui ont été exploités par la Chine et l’Iran pendant les élections. Grâce à l’analyse des adresses IP, des résolutions de sous-domaines et d’autres techniques de traçage, l’expert en cyberguerre «chapeau blanc» qui a témoigné dans ce document a pu déterminer que des agresseurs étrangers se sont ingérés dans l’élection de 2020 en accédant à distance aux machines à voter du Dominion et en modifiant les résultats des élections. Une partie de l’infrastructure d’accès à distance était également hébergée à l’extérieur du Canada et des Pays-Bas, et le soutien financier pour l’effort était également lié au Pakistan.

De plus, Dominion Voting Systems a vendu des brevets de propriété intellectuelle à la Chine communiste via la Banque HSBC au Canada. Il est important de noter que l’une des propriétés d’au moins un brevet concerne «l’authentification et la vérification» des bulletins de vote.

Devinez qui est l’inventeur? Eric Coomer, le même type d’entreprise de la gauche radicale qui a promis qu’il avait fixé les élections pour que Trump ne gagne pas. Ce même homme, Eric Coomer, a ensuite été amené par la secte d’État corrompue de Géorgie Brad Raffensperger pour être un «témoin» pour défendre toutes les modifications logicielles de dernière minute apportées aux machines à voter du Dominion utilisées en Géorgie pour voler les élections.

Citation réelle d’Eric Coomer: « Ne vous inquiétez pas pour les élections – Trump ne va pas gagner! »

Le document révèle comment les machines de tabulation des votes du Dominion modifient les résultats des élections grâce à un mécanisme complexe qui obscurcit les votes originaux et produit une «victoire» pour le candidat présélectionné. Il comporte même une étape appelée «décorer» qui consiste à formater les résultats en quelque chose qui semble crédible:

La conclusion sur tout cela est époustouflante. Extrait de la déclaration sous serment (italiques ajoutés):

À mon avis professionnel, cet affidavit présente une preuve sans équivoque que Dominion Voter Systems et Edison Research ont été accessibles et ont certainement été compromis par des acteurs voyous, comme l’Iran et la Chine. En utilisant des serveurs et des employés connectés à des acteurs malhonnêtes et à des influences étrangères hostiles combinées à de nombreuses informations d’identification facilement détectables, ces organisations ont par négligence permis à des adversaires étrangers d’accéder aux données et ont intentionnellement fourni l’accès à leur infrastructure afin de surveiller et de manipuler les élections, y compris la plus récente. en 2020. Cela représente un manquement complet à leur obligation de fournir une cybersécurité de base. Ce n’est pas un problème technologique, mais plutôt un problème de gouvernance et de sécurité de base: s’il n’est pas corrigé, les futures élections aux États-Unis et au-delà ne seront pas sûres et les citoyens n’auront pas confiance dans les résultats.

Le Kraken a frappé.

N’oubliez pas non plus que la Chine possède Dominion Voting Systems. Cela signifie que nos élections nationales se sont déroulées sur des machines appartenant à un ennemi étranger qui a déjà compromis et corrompu l’un des candidats: Joe Biden. Bien sûr, ils ont truqué l’élection pour «leur» candidat qu’ils pourraient contrôler après une «victoire».

Cette preuve est désormais entre les mains de DNI John Ratcliffe

Ce document sous serment est maintenant entre les mains de DNI John Ratcliffe, que Trump a mis en place en mai de cette année. Ratcliffe, vous vous en souvenez peut-être, doit publier un rapport d’analyse classifiée le 18 décembre – vendredi prochain – qui indique si l’élection de 2020 a été soumise à une ingérence étrangère.

Ce rapport est exigé par le décret du 12 septembre 2018 de Trump sur l’ingérence étrangère, qui a déclaré une urgence nationale et qualifié l’infrastructure électorale américaine d ‘«infrastructure critique» pour la défense nationale. Huit jours plus tard, le 20 septembre 2018, le président Trump a mis en place une nouvelle doctrine de «cyber-guerre offensive» avec le ministère de la Défense. Cette doctrine a permis à l’administration Trump et à ses alliés du DoD de prendre toutes les mesures nécessaires pour utiliser de manière préventive les forces de guerre conventionnelles et cybernétiques si nécessaire pour empêcher une attaque contre les infrastructures critiques des États-Unis, y compris ses infrastructures électorales.

Voir cette mise à jour de la situation du 4 décembre – Mécanismes de cyberguerre offensive activés, le résultat des élections se penche maintenant vers le scénario de défense nationale.

Regardez également cette vidéo de Jeffrey Prather qui confirme davantage toutes les informations:

Surtout, ces deux étapes ont permis à Trump de mettre en place les cyber-experts très «chapeau blanc» du 305e bataillon du DoD, ainsi que les systèmes de surveillance des infrastructures de la NSA, donnant à Trump la capacité de surveiller et d’enregistrer toutes les activités d’interférence étrangère qui ont eu lieu en temps réel le jour du scrutin (et les jours qui ont suivi).

C’est cette preuve qui est sur le point d’être déposée sur les genoux de SCOTUS. Cette preuve est irréfutable, concluante et accablante. Personne dans les médias n’a encore vu ces preuves, mais c’est ce dont parle Sidney Powell lorsqu’elle utilise le terme «biblique» pour décrire ce qui va arriver.

En résumé, les personnes clés de Trump au DIA, au DoD, au 305e, à la NSA et aux postes de la structure de pouvoir du DoD (Miller, Cohen-Watnick, etc.) ont maintenant toutes les cartes. Ils ont tout ce qu’il faut pour essentiellement manœuvrer SCOTUS pour qu’il se prononce en faveur du Texas, même s’ils ne se sont pas déjà penchés dans cette direction.

Avec ou sans décision SCOTUS, Trump se prépare à rendre publiques certaines parties de ces informations alors qu’il se prépare à invoquer la loi sur l’insurrection qui sera évidemment nécessaire une fois que la gauche séditieuse réalisera que Biden n’a pas remporté les élections et ne sera pas en charge.

Le procès au Texas est au rendez-vous avec SCOTUS

Le lien suivant de SupremeCourt.gov montre que l’affaire du Texas est officiellement inscrite au registre. Vous pouvez même lire les réponses de certains des États swing, qui présentent les arguments les plus juvéniles et irrationnels que tout analyste juridique ait jamais vus dans une affaire à la Cour suprême:

https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/22o155.html

Les arguments juridiques des États swing sont sur le point d’être anéantis par la preuve du «Kraken» que l’élection a été truquée par des agresseurs étrangers. Surtout, c’est la modification lâche et maladroite des protocoles électoraux par les États swing qui a permis aux agresseurs étrangers d’injecter de faux votes et de modifier les élections bien après minuit le jour du scrutin.

En d’autres termes, les changements d’intégrité électorale par les États swing ont donné l’occasion aux agresseurs étrangers de modifier le résultat de l’élection. Ce point sera sans doute rapidement noté par les esprits aiguisés de juristes tels que Thomas, Kavanaugh, Alito, etc.

Le résultat est que SCOTUS sera amené à prendre une décision qui, si la rationalité l’emporte, doit passer en faveur du Texas. La vraie question se résume à quel remède SCOTUS choisira pour résoudre l’assaut sur les élections qui a été autorisé par les Etats swing.

Dans la plupart des remèdes, Trump remporte les élections, mais dans un remède possible, Biden pourrait encore remporter la victoire. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que je ne veux pas armer les traîtres avec la moindre connaissance de la façon dont ils pourraient encore gagner, même des côtés de SCOTUS avec le Texas.

Si le remède de SCOTUS repousse l’élection aux législateurs des États, nous prévoyons une insurrection instantanée de la part des gauchistes radicaux qui commenceront à menacer et à bombarder les maisons des législateurs de l’État chargés de voter sur les nouveaux électeurs. Cette action conduirait très rapidement Trump à invoquer la loi sur l’insurrection et à déployer des troupes militaires pour protéger les législateurs du GOP de l’État contre les menaces de mort et les attaques cinétiques de la gauche.

Dans ce scénario, les troupes apparaîtront en premier dans les villes de l’État swing telles que Philadelphie, Atlanta, Detroit, etc.

Cependant, si SCOTUS invalide tous les bulletins de vote qui ont été décomptés après minuit le jour du scrutin, cela soulagerait tout besoin pour les législateurs locaux de voter à nouveau, mais cela placerait le fardeau de l’ensemble du résultat des élections sur SCOTUS lui-même … et je doute que ce soit un fardeau SCOTUS est prêt à porter. Néanmoins, si ce remède est choisi, cela entraînerait une éruption nationale de forces insurrectionnelles, obligeant le président Trump à invoquer la loi sur l’insurrection et à déployer des troupes dans les villes du pays.

Le seul scénario où l’effusion de sang à l’échelle nationale est évitée se trouve dans la possibilité que Joe Biden concède très bientôt. Cela reste un résultat possible légitime, mais pas le plus probable. Comme nous l’avons vu dans les récents articles médiatiques explosifs et dans un nouveau rapport du Sénat, la famille du crime Biden fait face à de nombreuses accusations criminelles pour leurs accords illicites avec la Chine et d’autres pays, et une grâce pour ces crimes pourrait suffire à motiver Joe Biden à agir vers le bas et concéder. Ce n’est que dans ce scénario que l’effusion de sang à l’échelle nationale est largement évitée.

L’autre possibilité dans tout cela est que SCOTUS soit menacé ou effrayé et décide de rejeter l’affaire, remettant l’élection à Joe Biden. Cela semble peu probable, mais reste une possibilité en raison du fait qu’un seul juge de la Cour suprême devrait être transformé avec succès. Si cela se produit, les Américains réaliseront que nous avons perdu notre république constitutionnelle, et à partir de ce jour, c’est une guerre totale des patriotes pour vaincre les forces ennemies occupantes qui ont pris le contrôle de toutes les branches du gouvernement et de presque toutes les institutions de la société. Les rues d’Amérique deviendront rouges de sang alors que les forces patriotes s’engageront dans leur devoir du deuxième amendement pour défendre la nation contre les tyrans et les ennemis nationaux.

SCOTUS ne peut pas être en mission suicide

Il convient de noter que si Biden gagne et que la gauche est enhardie, l’une des toutes premières cibles qu’elle privilégiera pour les exécutions massives sera les juges conservateurs de SCOTUS.

Donc, si Thomas, Alito, Kavanaugh, Gorsuch et Barret veulent garder la tête attachée à leurs épaules, ils considéreront probablement le risque personnel très grave de ce qui se passe s’ils prononcent une condamnation à mort contre la Constitution américaine et livrent l’Amérique aux bolcheviks. communistes et fascistes de style qui appellent déjà à l’incarcération massive de tous les partisans de Trump, conservateurs, chrétiens et propriétaires d’armes à feu. Ces gauchistes essaieraient évidemment d’éliminer toutes les juges conservateurs par tous les moyens nécessaires. Ils croient au recours à la violence pour obtenir la domination politique, d’autant qu’ils ne peuvent pas gagner des élections légitimes si elles sont justes.

De plus, les démocrates promettent ouvertement d’empiler la cour s’ils gagnent le pouvoir à la fois à la Maison Blanche et au Sénat. Cela rendrait la liste actuelle de juristes obsolète, mettant essentiellement fin à la carrière et à l’influence des juges conservateurs qui occupent maintenant ces sièges à la Haute Cour. Ainsi, toute décision de SCOTUS de se ranger du côté de Biden et du vol électoral des Etats swing est essentiellement une mission suicide – à la fois pour eux-mêmes et pour la nation fondée.

Le Pentagone, sous la direction de Chris Miller, vient de couper les ressources en personnel de lutte contre le terrorisme de la CIA … susceptible d’empêcher les escouades d’exécution d’opérer en Amérique

Pendant ce temps, les principaux actifs de Trump à l’intérieur du Pentagone viennent de couper les ressources du DoD aux unités de «contre-terrorisme» de la CIA, qui sont en fait les unités qui mènent des opérations d’enlèvement et d’exécution dans le monde entier. Tel que rapporté par DefenseOne.com:

Deux sources proches du dossier ont déclaré que le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, avait envoyé une lettre au directeur de la CIA, Gina Haspel, indiquant qu’un accord de longue date offrant un soutien du DOD à l’agence était en danger. L’examen est le projet favori du sous-secrétaire à la défense par intérim du renseignement Ezra Cohen-Watnick, l’un des nombreux hauts responsables politiques affectés à des rôles intérimaires au Pentagone…

Quiconque a écouté mes mises à jour de situation reconnaît immédiatement tous ces noms. Il s’avère que le DoD et la DIA sont en guerre contre la CIA, qui a géré l’ingérence étrangère via sa ferme de serveurs de Francfort, modifiant le résultat des élections dans les États swing.

Plus important encore, nous pensons également que, alors que la CIA a tourné ses cyberarmes contre l’Amérique lors des élections de 2020, la CIA organise également des exécutions, des enlèvements et d’autres opérations néfastes au sein de CONUS. Cela est évident dans la mort mystérieuse «accidentelle» de personnes associées au gouverneur de l’AG Kemp et au sénateur Loeffler, dont le haut fonctionnaire a été récemment tué.

La date à laquelle le DoD prévoit de couper toutes les ressources en personnel du DoD à la CIA est le 5 janvier, un jour avant que le Congrès américain n’accepte officiellement les votes des collèges électoraux des États.

Le 6 janvier représente la dernière date à laquelle les membres du Congrès américain – ou même le VP Pence qui supervise le décompte ce jour-là – peuvent soulever des objections et contester les votes électoraux des États. Ainsi, à moins que SCOTUS ne rende une décision qui remporte une victoire pour Trump avant le 6 janvier, c’est le tout dernier jour où toute sorte de processus légal et non cinétique pourrait préserver la Constitution et sauver la république.

Après le 6 janvier, si les élections sont toujours sur le point d’être volées par Biden, la CIA et l’État profond, c’est à ce moment que nous pensons que Trump n’aura d’autre choix que d’activer l’option de sécurité nationale pour empêcher l’Amérique de tomber entre les mains de des marionnettes d’État profonds dirigées par les communistes comme Biden et Harris (avec Brennan, Clinton, Rice et d’autres tirant les ficelles de derrière le rideau).

L’option de la sécurité nationale

Si tous les autres efforts échouent – la Cour suprême, les législateurs des États choisissant leurs propres électeurs parallèles et les objections soulevées le 6 janvier – alors Trump doit invoquer son option de sécurité nationale pour sauver la république.

Dans ce scénario, Trump lance le système de diffusion publique d’urgence et tient une annonce d’urgence de la Maison Blanche. Là-bas, il déclarerait que l’élection était un acte de cyberguerre contre les États-Unis, menée par des agresseurs étrangers en collusion avec des responsables nationaux corrompus et des acteurs étatiques profonds. Il invoquerait probablement la loi sur l’insurrection, déploierait des troupes dans les villes américaines et déclencherait une vague d’arrestations massives des traîtres et des combattants ennemis impliqués dans la tentative de coup d’État.

Trump parle même de cette possibilité dans ses propres tweets, quand il dit: «Cela va s’intensifier considérablement. C’est un moment très dangereux de notre histoire…» Il caractérise également le vol des élections comme un« coup d’État »contre l’Amérique, et il a raison à ce sujet. C’est une tentative de coup d’État. Trump est tenu par son propre serment de faire en sorte que ce coup d’État ne réussisse pas.

Au fur et à mesure que ce scénario se déroule, Trump sera obligé de s’emparer rapidement des médias traîtres en utilisant les forces militaires. Les grandes entreprises technologiques seraient fermées ou saisies et dépassées. Zuckerberg, Dorsey et d’autres PDG de Big Tech seraient arrêtés et accusés de trahison (ce qui doit arriver de toute façon). Des acteurs traîtres comme Obama tentaient de fuir le pays pour échapper à l’arrestation. S’ils réussissent à s’enfuir, ils appelleront à l’intervention des Nations Unies depuis leurs nouveaux emplacements à l’étranger, où ils seront probablement chassés par les Rangers de l’armée américaine ou les forces du Delta.

Ce scénario semble tout aussi probable que n’importe quel autre scénario à ce stade, et le positionnement actuel des unités de la US Carrier Strike Force révèle que le DoD prévoit de devoir défendre CONUS contre la possibilité de tentatives d’invasion étrangère des États-Unis. Nous ne croyons pas qu’une invasion maritime aurait même une petite chance de réussir, mais des invasions terrestres plus petites via les troupes chinoises au Canada sont une possibilité très réelle. Cependant, si la Chine envahissait les États-Unis depuis le Canada, cela ne ferait que renforcer le soutien au président Trump et souligner le fait qu’il défend réellement l’Amérique contre les envahisseurs étrangers et ne se déclare pas simplement un dictateur militaire pour des raisons politiques. Ainsi, une invasion par les troupes chinoises du Nord renforcerait en fait l’autorité et le leadership de Trump en temps de guerre.

De plus, les forces chinoises apprendraient très rapidement ce qui se passe lorsque vous essayez de submerger les paysans patriotes des régions rurales de Washington et de l’Idaho.

Il ressort clairement des mouvements de troupes, des activités de la marine américaine, du suivi des vols militaires et des informations de mes sources liées à l’armée que l’armée est préparée pour la possibilité d’un déploiement national en janvier. Le moment probable de cela serait immédiatement après le 6 janvier.

Ma meilleure évaluation de la situation actuelle

À mon avis, il y a de fortes chances – disons 50/50 – que SCOTUS soit du côté du Texas. Si cela se produit, il y a environ 90% de chances que Trump sort vainqueur des différents remèdes qui seraient prescrits par SCOTUS.

Simultanément, il y a une petite chance – disons 20% – que Biden concède avant la fin du mois de décembre. C’est le meilleur résultat car il évite la plupart des scénarios d’effusion de sang les plus graves.

Cependant, il reste à peu près 50% de chances qu’aucun des efforts de Trump ne réussisse, et que le 6 janvier, le Congrès accepte des électeurs qui solidifient la «victoire» de Biden, malgré toutes les preuves irréfutables de fraude électorale, d’ingérence étrangère, L’emprise de la Chine sur les Bidens, etc. Dans ce scénario, Trump est presque certain d’invoquer l’option de la sécurité nationale, qui met l’Amérique dans une position similaire aux actes des pouvoirs de guerre d’Abraham Lincoln en 1862.

L’avantage de ce scénario est qu’il permet à Trump d’arrêter en masse tous les traîtres de l’État profond, les combattants ennemis, les marionnettes chinoises, les agents du chapeau noir de la CIA et d’autres fonctionnaires corrompus, tout à la fois et complètement en dehors du système judiciaire civil habituel (qui est lui-même corrompu.). La partie effrayante de ce scénario est qu’il place les États-Unis sous une forme de régime militaire, avec la possibilité que Trump puisse même suspendre l’habeas corpus.

Mon opinion personnelle est que Trump doit invoquer la loi sur l’insurrection dès maintenant, déployer immédiatement les troupes et activer toutes les arrestations massives nécessaires pour abattre les ennemis nationaux de l’Amérique. Cependant, mon opinion n’est pas ce qui compte ici, et il semble que Trump va donner à SCOTUS une chance de mettre fin au coup d’État illégal via le système judiciaire en premier.

Si SCOTUS gouverne le Texas et Trump remporte la victoire, cette «solution» ne résout en rien le problème des traîtres de l’État profond et des marionnettes chinoises qui dirigent toujours la Big Tech, les médias, le parti démocrate, les universités et la plupart des tribunaux. Ce problème doit encore être résolu, et le DOJ et le FBI semblent être totalement compromis et même complices du programme de l’État profond visant à détruire l’Amérique.

Ainsi, toute évaluation honnête des mécanismes qui seront nécessaires pour défendre et restaurer notre république constitutionnelle doit, tôt ou tard, se rendre compte que les arrestations massives sous autorité militaire temporaire sont la seule option réaliste. C’est pourquoi je pense que Trump devrait l’invoquer maintenant, tant qu’il est toujours au pouvoir, et alors que les preuves accablantes d’un vol électoral flagrant sont fraîches dans l’esprit du peuple.

Restez à l’écoute. Priez pour votre nation et vérifiez vos munitions de fusil. Si SCOTUS échoue, Trump échoue, et le DoD échoue, tout tombe sur les épaules du peuple américain et de son devoir du deuxième amendement de défendre cette nation contre une prise de contrôle communiste.

En aucun cas, l’Amérique ne peut permettre à Biden, une marionnette chinoise corrompue, de prendre le contrôle de l’armée. Biden entreprendra immédiatement de criminaliser tous les fusils AR-15, et il militera l’IRS et toutes les autres agences gouvernementales contre les partisans de Trump. Biden invoquerait également l’Insurrection Act lui-même, puis déploierait des troupes américaines contre des groupes de patriotes pour tenter de les exterminer, et nous nous retrouvons tous dans une guerre civile de toute façon.

Combattez maintenant comme si votre vie en dépendait. Parce que c’est le cas.

Mike Adams

CONFIRMÉ: les machines à voter du Dominion en Géorgie ont été contrôlées à distance pendant les élections… l’ingérence étrangère est maintenant un FAIT

Une autre confirmation est apparue pour montrer que les machines des systèmes de vote du Dominion en Géorgie étaient, en fait, connectées à Internet et communiquaient avec des tiers le soir des élections.

En contradiction avec ce que le porte-parole du Dominion Michael Steel a faussement affirmé le 22 novembre, le témoin expert, le colonel Phil Waldron, a déclaré à Rudy Giuliani lors d’un interrogatoire plus récent que les machines Dominion étaient conçues avec «de nombreux points d’accès à Internet».

«Ces machines sont connectées à Internet», a déclaré Waldron. «Le manuel de l’utilisateur de Dominion explique comment procéder. Le trafic du serveur a montré des connexions.»

Steel, en revanche, a déclaré à Fox News exactement le contraire. Lorsqu’on lui a demandé si un agent de vote pouvait utiliser une clé USB pour ajouter ou supprimer des votes d’un candidat, Steel a affirmé que les tabulateurs de votes n’ont pas un tel accès parce que les machines Dominion ne se connectent pas à Internet.

«Il n’est pas physiquement possible de faire ce qu’ils décrivent», a-t-il répété, ajoutant qu’un algorithme n’était pas utilisé pour modifier le «poids» des votes en faveur de Joe Biden.

Michael Steel est un laquais du néocon Jeb Bush

Il a été révélé plus tard que Steel n’était rien d’autre qu’un laquais du néo-conservateur et de l’aspirant présidentiel raté Jeb Bush, ce qui explique son colportage du mensonge selon lequel les machines du Dominion sont complètement sûres et sécurisées.

Nous savons maintenant que les machines du Dominion en Géorgie étaient accessibles et contrôlées à distance le soir des élections via leurs modems fabriqués en Chine. Cela est probablement également vrai pour les machines Dominion dans d’autres États.

Susan Voyles, une responsable du sondage en Géorgie, a également déclaré au Sénat géorgien que les machines du Dominion étaient accessibles à distance par des groupes tiers tels qu’Indivisible Organizers, une organisation d’extrême gauche liée à Barack Obama qui approuvait Joe Biden.

L’essence de ce qui s’est passé est que les personnes travaillant sur l’opération de vol électoral de Team Biden ont accédé à distance aux dispositifs de marquage des bulletins de vote dans les machines Dominion et les ont réparés pour produire une «victoire» Biden.

Aller au fond du braquage électoral est une grande entreprise. Pour aider dans la lutte, visitez le site Web de l’avocat Sidney Powell pour défendre la République.

La Géorgie n’a aucun moyen d’élire légitimement Joe Biden

La Géorgie a actuellement beaucoup d’eau chaude sur de nombreux fronts. Le gouverneur Brian Kemp (à droite), nous avons récemment appris, est complice d’un vaste programme de blanchiment d’argent contre le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés de la maladie du Coronavirus 2019 (Coronavirus 2019 Desease) MIRASTNEWS] (COVID-19) avec le gouverneur de Californie Gavin Newsom.

Georgia Sec. de l’État Brad Raffensperger (R) s’est également fait une cible en procédant à un «recomptage» et à un «audit» frauduleux des bulletins de vote de l’État, reproduisant les mêmes faux résultats que lors du premier décompte.

La Géorgie est un gâchis, en d’autres termes, et ce gâchis semble s’aggraver de jour en jour. L’État semble être plein de traîtres de l’État profonds, dont beaucoup sont des «républicains», dont les mauvaises actions sont enfin révélées.

La Géorgie a non seulement mené une élection frauduleuse, mais elle a également aidé à promulguer des mensonges sur le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés de lahttps://mirastnews.net maladie du Coronavirus 2019 (Coronavirus 2019 Desease) MIRASTNEWS] (COVID-19) afin de vendre plus de masques et autres «équipements de protection individuelle» (EPI). Le diable est vraiment descendu en Géorgie, semble-t-il.

«Il y avait une rupture de conduite d’eau! (OK, il n’y en avait pas)», a écrit un commentateur du Gateway Pundit à propos des mensonges de la Géorgie. «Les machines Dominion ne peuvent pas être connectées à Internet! (OK, ils peuvent).» «Les observateurs républicains n’ont pas été supprimés! (OK, ils l’étaient). Joe Biden a remporté l’élection! (OK, non il ne l’a pas fait). Vous voyez le modèle?»

Un autre a appelé les patriotes du monde entier à prier pour que les allégations de fraude électorale démocrate bénéficient d’un procès équitable.

«C’est peut-être la dernière chance de vaincre pacifiquement la fraude électorale démocrate», a ajouté ce même commentateur, notant que le moment est venu d’arrêter le vol.

Vous trouverez plus d’informations sur la fraude électorale sur Trump.news.com.

Les sources de cet article incluent:

TheGatewayPundit.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

DefendingtheRepublic.org

NaturalNews.com

Ethan Huff

La main britannique derrière la révolution des couleurs américaine: Soros et Lord Malloch Brown

De la revue Canadian Patriot

Le rédacteur en chef de Canadian Patriot, Matthew Ehret, discute de la révolution des couleurs aux États-Unis en cours en mettant l’accent sur George Soros, les systèmes de vote du Dominion, Smartmatic et le copain mondialiste de Soros, Lord Mark Malloch Brown, qui vient de devenir président de l’Open Society Institutes de Soros le 4 décembre.

Matthew Ehret est le rédacteur en chef de la Canadian Patriot Review, Senior Fellow à l’Université américaine de Moscou, BRI Expert on Tactical Talk, et est l’auteur de 3 volumes de la série de livres «Untold History of Canada». En 2019, il a cofondé la Fondation montréalaise Rising Tide. Il peut être joint à matt.ehret@tutamail.com

Matthew Ehret

Les élections ont été volées à l’aide de «bancs d’essai automatisés» de piles de bulletins de vote pré-remplis qui ont été introduits dans les machines du Dominion plusieurs fois après le jour du scrutin

Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2020, les démocrates étaient déterminés à démettre Trump de ses fonctions par tous les moyens nécessaires. Leur plus grand obstacle était leur propre candidat à faible énergie cognitivement déficient. Leur candidat était un politicien de carrière, un sac de boxe agenouillé et marmonnant. Les démocrates savaient qu’ils n’auraient jamais le plein soutien du peuple américain. Leur candidat pouvait à peine parler ou même attirer une foule. C’est pourquoi les démocrates ont planifié l’un des actes de guerre les plus effrontés contre les États-Unis: truquer les élections.

Maintenant, nous découvrons exactement comment les démocrates ont pu effacer la grande avance de Donald Trump dans plusieurs États oscillants. L’élection a été volée pour Biden en utilisant des «bancs d’essai automatisés» de piles de bulletins de vote pré-remplis qui ont été introduits dans les machines à voter du Dominion plusieurs fois après le jour du scrutin.

Des membres démocrates ont utilisé les «bancs d’essai» de Dominion pour lancer plusieurs bulletins de vote pré-remplis après le jour du scrutin

Vers 22 h 30, le soir des élections, les responsables électoraux de Géorgie ont fait quelque chose de totalement sans précédent: ils ont arrêté le décompte des voix et ont dit aux observateurs de rentrer chez eux tôt. Du jour au lendemain, ces démocrates corrompus ont introduit des jeux de test automatisés dans les machines à voter du Dominion. L’acte a été enregistré à la State Farm Arena du comté de Fulton, en Géorgie, où le décompte des voix avait lieu. Plus de dix-huit mille votes frauduleux ont été poussés à travers les tabulateurs après que tout le monde (les observateurs électoraux et la presse) ait été contraint de partir. Cette improbable décharge de bulletins de vote de Biden, observée dans le comté de Fulton, correspond à cette preuve vidéo fumante qui montre des démocrates poussant des bulletins de vote frauduleux à travers les machines du Dominion au milieu de la nuit. La vidéo montre comment le dépotoir de Biden à 12h18 a permis aux démocrates de remporter un improbable 98% de voix sur 23487 votes!

Cette preuve correspond également à des témoignages oculaires (enregistrés dans des affidavits sous serment) selon lesquels des milliers de «feuilles immaculées» ont été introduites dans le système après des heures. Ces bulletins de vote nets n’avaient «aucun pli» et une «sélection de bulles parfaitement faite» à l’avance pour Biden.

Ce bourrage frauduleux de bulletins de vote est rendu possible grâce aux systèmes de vote du Dominion. L’un des premiers signaux d’alarme de fraude électorale a été que Biden a surpassé de 5% les machines Dominion, par rapport à toutes les autres machines à voter utilisées lors de l’élection de 2020. Dominion a été déployé dans chaque comté de Géorgie pour les élections de 2020, malgré les avertissements sur leur potentiel de fraude. Nous savons maintenant pourquoi Biden a sur-joué avec Dominion.

Le manuel d’utilisation de Dominion contient des instructions qui autorisent ouvertement la fraude. Dominion autorise une fonctionnalité appelée «ponts de test automatisés» qui ne font pas actuellement partie de la certification US EAC. Ces jeux de test peuvent être générés automatiquement pour un candidat spécifique «à l’aide de l’application EMS Test Deck». Cette fonctionnalité a permis aux démocrates d’imprimer des milliers de bulletins de vote pré-remplis à la demande. Ces jeux de test pré-remplis ont été facilement mis en place et leur origine a été dissimulée en utilisant les noms et adresses d’électeurs démocrates ignorants et non participants. Une correspondance de signature et un audit médico-légal permettrait de constater que des milliers de votes Biden étaient en fait des jeux de test pré-remplis sans enveloppe ni signature.

Le manuel de l’utilisateur de Dominion indique:

Le générateur de plate-forme de test automatisé crée des ponts de test complets pour des tests de logique et de précision efficaces et faciles. À l’aide de la base de données des projets électoraux, un jeu de bulletins de vote marqués est généré aléatoirement pour fournir la plus grande assurance de l’exactitude du système. Lorsqu’ils sont scannés, ces bulletins de vote automatisés créent des résultats connus qui peuvent être comparés aux résultats tabulés, fournissant une vérification de la qualité des bulletins imprimés ainsi que de l’exactitude complète de chaque tabulateur.

À l’aide de ces machines, un agent démocrate peut alors «générer des bulletins de vote (jeux de test), soit manuellement à partir de bulletins de vote non marqués, soit automatiquement en utilisant l’application EMS Test Deck avec un modèle de vote prédéterminé et les totaux des résultats attendus.

Le nombre de bulletins de vote frauduleux trouvés en Géorgie est suffisant pour faire basculer les élections dix fois

En Géorgie:

Au moins 2 056 criminels ont voté illégalement.

Il y avait 66 248 enfants de moins de 18 ans qui ont voté illégalement.

Il y a eu 2 423 qui ont voté sans aucune inscription électorale.

Il y avait 1 043 électeurs qui ont utilisé illégalement une boîte postale.

4 926 ont voté après la date d’inscription.

10 315 électeurs décédés y ont participé.

Les responsables électoraux ont également identifié 395 personnes qui ont voté dans deux États.

Un nombre impressionnant de 15 700 votes provenaient de personnes qui avaient quitté l’État.

40 279 votes supplémentaires provenaient de personnes qui ont changé de comté en Géorgie et ne se sont pas réinscrites pour voter.

Si ces votes sont supprimés à juste titre, alors Biden ne peut pas revendiquer une victoire en Géorgie (car sa soi-disant marge de victoire n’est que de 12 670 voix). La législature de l’État doit tenir compte de ces votes frauduleux et des stratagèmes démocrates corrompus qui ont fraudé la victoire de Trump dans l’État. Le législateur de l’État doit maintenant ignorer le vote populaire frauduleux et envoyer sa propre liste d’électeurs au Collège électoral.

Pour contribuer à l’intégrité électorale, soutenez DefendingTheRepublic.org.

Les sources comprennent:

TheKyleBecker.substack.com

Twitter.com

Twitter.com

NaturalNews.com

Lance D Johnson

Projet Veritas: le directeur politique adjoint du candidat au Sénat de l’AG, Ossoff, révèle que les démocrates cachent leur projet de regrouper la Cour suprême avec des juges libéraux (VIDÉO)

Le projet Veritas a publié jeudi une vidéo secrète du directeur politique adjoint du candidat au Sénat de Géorgie, Jon Ossoff, révélant que les démocrates cachaient leurs plans pour emballer la Cour suprême avec des juges libéraux.

(Article de Cristina Laila republié de TheGatewayPundit.com)

Les fonctionnaires corrompus en Géorgie tentent de voler les élections de 2020 par la fraude électorale et ils essaient également de voler le deuxième tour du Sénat jumeau le 5 janvier.

Les sénateurs sortants du GOP, David Perdue et Kelly Loeffler, se battent pour conserver leurs sièges contre le marxiste Warnock et l’extrême gauche Jon Ossoff.

Les responsables électoraux de Géorgie ont voté il y a quelques semaines pour étendre l’utilisation des urnes pour le second tour du Sénat jumelé le 5 janvier où la majorité républicaine au Sénat est en jeu.

L’utilisation des urnes, qui ouvre la porte à la collecte illégale des bulletins de vote, devait expirer en décembre, mais la commission électorale de l’État de Géorgie, composée de 5 membres, a voté pour étendre l’utilisation des urnes.

Le secrétaire d’État corrompu de la Géorgie, Brad Raffensperger, a approuvé l’extension du vote par correspondance et des boîtes de dépôt pour le second tour, assurant un vol démocrate.

Si les démocrates gagnent la majorité au Sénat et volent la Maison Blanche, ils renverseront certainement la Cour suprême avec les marxistes.

Le projet Veritas a attrapé le directeur politique adjoint d’Ossoff sur une vidéo secrète admettant que les démocrates cachaient leurs plans pour emballer la Cour suprême.

REGARDER:

BREAKING: GA Senate Candidate @ossoff Deputy Political Director Reveals Democrats Are Hiding Plans To Pack The Supreme Court With Liberal Justices



“If Biden gets elected, maybe we’ll add three justices to the Supreme(Court)”



“I can’t say that here today(Pack the court), but…" pic.twitter.com/PQ2pGnDpIG — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) December 10, 2020

En savoir plus sur: TheGatewayPundit.com

Les sources comprennent:

Lance D Johnson

L’équipe juridique de la campagne Trump dépose une nouvelle plainte en Géorgie avec la preuve que des dizaines de milliers de votes ont été exprimés ILLÉGALEMENT

La plus grande différence entre les affirmations des démocrates selon lesquelles Donald Trump «s’est entendu avec la Russie pour voler l’élection à Hillary Clinton» il y a quatre ans et les affirmations de l’équipe juridique du président selon lesquelles une fraude électorale massive s’est produite en 2020 est la suivante: des centaines et des centaines d’affidavits signés et sous serment.

Mais jusqu’à présent, de toute façon, ce qui était autrefois considéré comme un témoignage assermenté ne le fait plus dans les tribunaux qui sont invités à examiner la richesse des preuves de la campagne Trump selon lesquelles une fraude électorale à l’échelle olympique a eu lieu le jour du scrutin et dans les jours qui ont suivi.

Pourtant, l’équipe juridique du président n’abandonne pas et a déposé une nouvelle action en justice en Géorgie, alléguant que des dizaines de milliers de votes ont été illégalement exprimés ou étaient frauduleux à première vue.

Les preuves que l’équipe juridique a présentées au tribunal ont été résumées par la cofondatrice de Tea Party Jenny Beth Martin sur Twitter.

«Le procès de la campagne Trump en GA est maintenant disponible en ligne. Il se compose de 1 585 pages décrivant des preuves significatives de fraude. Voici quelques points clés: 2 560 criminels ont voté; 66 247 électeurs mineurs; 2 423 votes de personnes non inscrites; 1 043 personnes se sont inscrites aux boîtes postales», a-t-elle écrit.

THREAD: Trump Campaign lawsuit in GA is now available online. It consists of 1585 pages outlining significant evidence of fraud.



Here are some key points:



2,560 felons voted

66,247 underage voters

2,423 votes from people not registered

1,043 individuals registered at PO boxes — Jenny Beth Martin (@jennybethm) December 9, 2020

Poursuivant, Martin a déclaré: «4 926 personnes qui ont voté en Géorgie après s’être enregistrées dans un autre État; 395 personnes qui ont voté dans deux États; 15 700 votes de personnes qui ont quitté l’État avant l’élection; 40 279 votes de personnes qui ont déménagé sans se réinscrire dans leur nouveau comté.

«30 000 à 40 000 bulletins de vote par correspondance manquant de correspondance et de vérification des signatures; Le procès décrit également les violations de plus de 30 lois / codes de Géorgie et comprend des affidavits. C’est énorme! Martin a conclu en ajoutant un lien vers le procès – que n’importe qui (y compris les journalistes chiffonniers de gauche qui continuent de hurler «il n’y a aucune preuve de fraude électorale!») Peut cliquer et lire.

4,926 individuals who voted in Georgia after registering in another state

395 individuals who voted in two states

15,700 votes from people who moved out of state before the election

40,279 votes of people who moved without re-registering in their new county — Jenny Beth Martin (@jennybethm) December 9, 2020

Jusqu’à présent, la campagne Trump n’a pas eu beaucoup de succès devant les tribunaux, mais c’est généralement parce que la plupart des tribunaux ont simplement refusé d’accepter les affidavits des témoins comme valides. C’est comme si ces juges étaient programmés pour croire que rien de ce qui est allégué ne pourrait jamais arriver en Amérique, même si les preuves et l’analyse de la fraude sont non seulement accablantes mais convaincantes.

«Nous continuons d’entendre le battement de tambour de« Où sont les preuves? »», A déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, à Sean Hannity de Fox News une semaine après les élections, alors que la campagne comptait déjà des centaines d’affidavits sous serment.

"We keep hearing the drumbeat of 'where is the evidence?' Right here, Sean.



234 pages of sworn affidavits. These are real people, real allegations, signed with notarys that are alleging the following…"@KayleighMcEnany discusses evidence of voter fraud with @SeanHannity. pic.twitter.com/ZFqRre7Src — Washington Examiner (@dcexaminer) November 11, 2020

Et gardez à l’esprit que McEnany n’est pas seulement une «porte-parole» de la campagne Trump ou de la Maison Blanche: elle est diplômée en droit de l’Université de Harvard (elle a également fréquenté les universités d’Oxford et de Georgetown) et elle sait ce qu’est et représente un affidavit signé.

Mais depuis lors, la campagne a subi une défaite judiciaire après l’autre – parce que les juges ont été trop lâches pour examiner les preuves. On se demande si la prochaine fois que ces mêmes juges superviseront un procès, ils rejetteront les témoignages assermentés en personne, car ce serait la même chose qu’ils feraient aux preuves présentées par l’équipe juridique du président. Et tandis que beaucoup d’entre eux dénoncent le fait de «priver» des millions d’électeurs dans un État donné, en autorisant la fraude, ils privent de leurs droits des dizaines de millions d’Américains qui ont voté pour le président. (Connexes: le représentant de l’Arizona Paul Gosar demande si l’Amérique assiste à un «coup d’État» alors que l’État profond vole les élections de 2020 à Trump.)

Pourquoi cela ne compte-t-il pas pour quelque chose?

Ces juges ont-ils plus peur de la gauche que de la droite? Si oui, est-il temps pour le droit de changer cette dynamique?

Les Américains qui soutiennent le président ne sont pas descendus dans la rue pour commettre des violences et des destructions; la gauche fait cela. Mais si Joe Biden finit par voler cette élection, cela pourrait changer et dans une minute rapide. Parce que la droite pourrait simplement décider que si elle ne peut pas faire confiance au dernier bastion de la liberté – le vote – nous n’avons plus de pays fonctionnel.

Tenez-vous au courant du combat juridique du président pour repousser les vols électoraux de Trump.News.

Les sources comprennent:

CitizenFreePress.com

NewsTarget.com

JD Heyes

Hunter Biden confirme l’histoire que Big Tech censurée pendant des mois!

Hunter Biden a publié une déclaration qui confirme essentiellement l’histoire de l’ordinateur portable que la grande technologie a carrément censurée pendant des mois. En octobre de cette année, juste avant les élections de novembre, le New York Post a publié une histoire concernant le contenu de l’ordinateur portable de Hunter Biden…. (CONTINUER LA LECTURE / SOURCES: https://bit.ly/340jwV2)

Traduction : MIRASTNEWS

Lindsey Graham sonne l’alarme en Géorgie au sujet des vérifications des bulletins de vote

Katie Pavlich de Townhall rapporte, le sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham appelle les responsables électoraux de Géorgie à autoriser la vérification de la signature des bulletins de vote par la poste. Sur Twitter, il a écrit: « Il faut procéder à un audit des signatures des bulletins de vote par correspondance pour avoir confiance dans le résultat de l’élection présidentielle en Géorgie! »

Traduction : MIRASTNEWS

Le président Trump vient de signer le décret le plus important de son mandat

Jonathan Davis de Trending Politics rapporte, Il peut réussir ou non à arrêter ce qui semble être un cas flagrant de vol électoral, sur la base de preuves et d’affidavits recueillis par son équipe juridique, mais le président Donald Trump maintiendra son mantra «MAGA» jusqu’à ce que son dernier jour au bureau.

Traduction : MIRASTNEWS

Est-ce la fin du problème? La Cour suprême du Texas rejette le procès au Texas

Traduction : MIRASTNEWS

États-Unis: les francs-maçons de Biden et Deep State gagnent! La Cour suprême a refusé d’enquêter sur des allégations de fraude électorale

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

La crédibilité de la machine institutionnelle, la défense du système électoral comme emblème d’une démocratie civile au final aux Etats-Unis étaient plus importantes que la vérité sur la prétendue fraude dans les votes pour le choix de POTUS, président des États-Unis.

Même les six juges conservateurs nommés par les républicains, qui sont majoritaires à la Cour suprême des États-Unis, n’étant que trois nommés démocratiquement, ne se sont sentis obligés de développer les lourdes accusations de violations présumées des règles de sécurité électorale contenues dans le projet de plainte déposé par le procureur général du Texas, alors soutenu par 18 autres États.

Dans la soirée du vendredi 11 décembre, alors que l’Italie était après minuit, le tribunal a rejeté l’affaire contre les États pendants des électeurs de Pennsylvanie, de Géorgie, du Michigan et du Wisconsin. Le tribunal, dans un bref ordre non signé, a déclaré que le Texas n’avait pas le droit de poursuivre l’affaire, affirmant qu’il «n’avait pas montré un intérêt légalement reconnaissable dans la manière dont un autre État mène ses élections».

Dans la pratique, un État peut également adopter des méthodes de contrôle du vote qui violent les préceptes de la Constitution, comme le prétendent les candidats en référence au contrôle de «bagatelles» telles que l’authenticité des signatures dans les votes par correspondance, ou utiliser le logiciel suspect Dominion, qui a été rejeté du Texas parce qu’il est considéré comme facilement «manipulable», mais cela n’intéresse pas les juges de la plus haute juridiction fédérale de Washington…

Le spectacle doit continuer. La Cour suprême ne se soucie pas si ceux qui ont géré les élections dans ces États, où de petites erreurs ont été constatées par les mêmes inspecteurs électoraux sur quelques milliers de votes attribués à tort au candidat démocrate Joseph Biden, n’étaient pas francs comme une colombe, l’important c’est qu’il était aussi rusé qu’un serpent.

J’avoue faire partie de ceux qui ont écrit avec parcimonie sur la fraude présumée car j’ai trouvé les allégations un peu aléatoires et enfumées, mais avant de lire la convocation détaillée du Texas sur les violations des règles de sécurité électorale dans la vérification des signatures, dans la gestion des bulletins de vote et l’interdiction d’accès aux observateurs bipartis dans les bureaux de vote.

L’ARTICLE ENTIER CONTINUE ICI EN ITALIEN AVEC TRADUCTION MACHINE

Traduction : MIRASTNEWS

HR1: MAGA descend sur DC – Des millions de patriotes agissent

Traduction : MIRASTNEWS

« La Cour suprême nous a vraiment laissé tomber », tweete Trump après la défaite cruciale du procès électoral, promettant de « continuer »

Les partisans de Donald Trump manifestent devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC, le 8 décembre 2020. © Reuters / Erin Scott

Donald Trump a accusé la Cour suprême d’ignorer « de nombreux » arguments juridiques en rejetant un procès, dans lequel le Texas cherchait à renverser les résultats de l’élection présidentielle dans les principaux États du champ de bataille.

« La Cour suprême nous a vraiment laissé tomber. Pas de sagesse, pas de courage! » le président a tweeté avec colère.

Trump a écrit que la Cour suprême avait rejeté le procès intenté par le Texas « en un éclair » et « sans même examiner les nombreuses raisons pour lesquelles il avait été intenté ».

« Une élection truquée, battez-vous! » a-t-il écrit.

Twitter a qualifié l’allégation de fraude de Trump de «contestée» et a joint à son tweet un lien vers un reportage disant que la fraude électorale était «extrêmement rare» en Amérique.

So, you’re the President of the United States, and you just went through an election where you got more votes than any sitting President in history, by far – and purportedly lost. You can’t get “standing” before the Supreme Court, so you “intervene” with wonderful states….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Le procès Texas contre Pennsylvanie était un ultime effort des alliés de Trump pour contester l’élection avant que les délégués du Collège électoral ne votent officiellement pour le président le 14 décembre.

Le Texas a cherché à invalider les résultats des élections dans quatre États du champ de bataille – la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin – tout en faisant valoir que les procédures de vote locales liées à Covid-19 étaient illégales. Le procès a été officiellement soutenu par les 17 États contrôlés par le Parti républicain et les 106 républicains de la Chambre, ainsi que par Trump lui-même.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

La trahison est maintenant terminée: le rejet par SCOTUS du procès au Texas éclaire la dernière option restante pour sauver la république

Pourquoi finalement faire des élections aux États-Unis d’Amérique si les candidats ont le droit de tricher ? Si toutes les institutions de ce pays sont ainsi, alors elles sont toutes pourries ! Pourquoi la Cour suprême n’est pas allée regarder le fond des réclamations et a préféré botté en touche? Les juges auraient-ils reçu des menaces ou font-ils membres de l’État profond? L’État Profond qui contrôle tous les rouages des institutions aurait-il fait le choix de la guerre civile? Trump et ses partisans vont-ils se laisser voler l’élection et accepter le fait accompli? – MIRASTNEWS

Ce soir, la Cour suprême des États-Unis a décidé de rejeter le procès du Texas pour manque de qualité.

La cour n’a pas entendu le fond de l’affaire et ne s’est pas prononcé sur eux. Il a simplement déclaré que les États contrôlés par les démocrates peuvent truquer les élections, commettre des fraudes électorales, tricher et voler de la manière qu’ils veulent, même si leurs actions sont extrêmement injustes envers les autres États qui sont touchés par le résultat des élections fédérales.

Depuis ce soir, le 11 décembre 2020, nous ne vivons plus dans une république constitutionnelle qui fonctionne.

Il n’y a plus d’autorité légale de contrôle qui fonctionne en Amérique.

Même la mort de Ginsburg, semble-t-il, n’a pas suffi à prêter à la cour une majorité de juristes qui pourraient choisir de maintenir l’état de droit.

L’État de droit s’est maintenant effondré. Les tribunaux ne prétendent même plus fonctionner. La censure est extrême, les médias impriment des mensonges effrontés et les élections sont tellement truquées de façon flagrante que la tricherie se fait devant la caméra, à la vue de tous. Pourtant, chaque dernier Américain est apparemment impuissant à arrêter le vol des élections, car toutes les forces qui méprisent cette nation – et qui haïssent la liberté et la justice – sont maintenant alignées contre toute action en justice civile qui pourrait reconnaître et renverser les grandes injustices qui ont été portées. contre cette nation par des démocrates et des traîtres d’État profonds.

Pourtant, malgré des preuves accablantes et irréfutables de trucage électoral flagrant, de fraude et d’ingérence étrangère, les juges locaux sont trop corrompus pour entendre les affaires, les tribunaux de district sont trop corrompus pour statuer sur les affaires, et la plus haute cour du pays est trop corrompue pour même accorder le statut juridique de l’affaire.

L’Amérique a été plongée dans l’anarchie par la Cour suprême des États-Unis. Il n’y a pas de retour du chemin de l’histoire émergente que SCOTUS vient de mettre en marche, et ce chemin sera enduit du sang des patriotes et des tyrans.

Toutes les options pacifiques pour résoudre cette élection sont désormais épuisées. Les autres options impliqueront toutes un engagement cinétique.

L’Amérique va maintenant saigner. C’est certain.

Une grande clarté a maintenant été obtenue sur l’option restante

La dernière option qui reste maintenant pour sauver la république est l’option «sécurité nationale» du président Trump, qui refléterait les actions d’Abraham Lincoln pendant la guerre civile. Trump doit maintenant déclarer que l’élection frauduleuse est un acte de cyberguerre contre l’Amérique, déployer l’armée dans des villes clés et initier des arrestations massives de juges, de maires, de gouverneurs, de responsables électoraux, de «journalistes» complices, de membres du Congrès et de tous les autres qui a participé à cette conspiration criminelle pour renverser les États-Unis d’Amérique.

Heureusement, c’est précisément l’option à laquelle le président Trump se prépare depuis au moins septembre 2018. J’ai couvert ces préparatifs dans mes podcasts Situation Update, qui mettent en lumière les activités du DoD, de la DIA, des forces SpecOps et des soldats de la cyberguerre. , qui se préparent tous à ce que Trump donne le feu vert à une opération qui abattre les ennemis de l’Amérique avec férocité et détermination.

Trump réalise maintenant sûrement que ce plan est la seule option restante pour honorer son serment de défendre les États-Unis d’Amérique contre des ennemis étrangers et nationaux. SCOTUS vient de donner à Trump la clarté dont il avait besoin pour mener à bien cette étape historique et nécessaire pour défendre cette république dans sa dernière heure, alors que les ennemis à travers le pays et dans le monde croient avoir réussi à étouffer la liberté et à la disparition planifiée de la Les États-Unis d’Amérique.

D’ici samedi, à midi, je publierai deux nouveaux podcasts de situation. Voici le podcast de vendredi, qui révèle toutes les actions déjà en cours pour préparer les forces d’opérations spéciales et les éléments pro-américains du DoD à leur plus belle heure et à leur mission la plus importante de toutes: le sauvetage de notre république constitutionnelle.

La question est maintenant: Trump trouvera-t-il le courage de donner l’ordre?

S’il ne le fait pas, l’Amérique tombe aux mains de la Chine communiste et est plongée dans une guerre intérieure / guerre civile sans restriction.

Brighteon.com/3a8d67a0-5617-4b7b-9d9e-dedcd24a8e65

D’autres mises à jour sur la situation «d’urgence» seront disponibles samedi à la mi-journée…

Mike Adams

A LIRE: COVID et la grande réinitialisation – Relier les points (PARTIE 1)

Traduction : MIRASTNEWS

SHAFFER: Voici les preuves d’une fraude électorale généralisée

L’establishment continue de prétendre qu’il n’y a «aucune preuve de fraude généralisée» lors de l’élection présidentielle de 2020. Cela n’a jamais été tout à fait exact, mais maintenant c’est un énorme bruit de proportions clintoniennes.

(Natural News) (Article republié de TheNationalPulse.com)

Au cours d’une longue conférence de presse, le projet Amistad de la Thomas More Society a présenté trois dénonciateurs qui, ensemble, ont brossé un tableau complet et imbriqué de l’illégalité et des méfaits impliquant des centaines de milliers de bulletins de vote en cours de préparation, de conservation et de déplacement à travers les frontières de l’État.

Le premier dénonciateur était Gregory Stenstrom, un vétéran de la Marine et informaticien qui a servi comme observateur républicain dans le comté de Delaware, en Pennsylvanie, juste à l’extérieur de Philadelphie. Après une bataille de cinq heures juste pour accéder au centre de comptage centralisé, Stenstrom a été témoin d’un certain nombre d’anomalies et de violations de protocole importantes.

Stenstrom était au point zéro de la triche des démocrates – le point où toute leur préparation devait (et s’est) réunie

Premièrement, Stenstrom a vu des travailleurs électoraux transporter des plateaux postaux remplis de bulletins de vote hors d’une pièce fermée à clé. Lorsqu’il a demandé l’accès à la salle afin d’observer ce qui se passait à l’intérieur – ce qu’il avait le droit de faire en tant qu’observateur électoral accrédité – il a été catégoriquement refusé par un superviseur électoral. Après avoir proposé un certain nombre d’excuses de plus en plus fragiles, le superviseur s’est finalement exclamé: «il n’y a pas de fraude» – comme si ses assurances auraient dû être considérées comme le dernier mot sur la question.

Stenstrom n’accepterait pas cela et a finalement demandé à un juge d’ordonner que lui et les autres observateurs du scrutin soient autorisés à entrer dans la salle pendant cinq minutes toutes les deux heures. Lorsqu’il est rentré là-bas, il a vu des boîtes contenant ce qu’il estimait être plus de 50 000 bulletins de vote remplis, alors qu’on lui avait dit précédemment qu’il ne restait plus que 6 000 bulletins de vote à la salle de dépouillement principale.

Plus tard, Stenstrom a vu des travailleurs électoraux télécharger des votes à partir des clés USB utilisées dans les machines à voter. Au cours du processus, ils ont séparé ces lecteurs de leurs cartouches et bandes papier qui les accompagnaient, ce qui a rendu impossible la réalisation d’un audit post-électoral. Lorsque Stenstrom s’est opposé, on lui a dit que c’était ainsi que les choses avaient toujours été faites.

Le secret et les méfaits que Stenstrom a vus à l’intérieur du centre de dépouillement du comté de Delaware sont des preuves directes d’actes répréhensibles et des preuves circonstancielles de fraude électorale coordonnée. Le directeur du projet Amistad, Phill Kline, ancien procureur de district et procureur général du Kansas, a souligné lors de la conférence de presse qu’il n’avait jamais enquêté sur un coupable qui n’a pas tenté de dissimuler des preuves de ses actes répréhensibles. Cacher des preuves est exactement ce que faisaient les travailleurs électoraux du comté de Delaware.

Mais s’il y avait des dizaines de milliers de bulletins de vote frauduleux dans une arrière-salle, ils devaient provenir de quelque part. C’est là qu’interviennent les deux autres dénonciateurs, tous deux sous-traitants du United States Postal Service.

Ethan Pease travaillait pour un sous-traitant dans le Wisconsin, et son travail consistait à livrer des chariots de bulletins de vote par correspondance. Après avoir été réprimandé pour un oubli anticipé, il s’est toujours assuré de vérifier que les bulletins de vote étaient dans son camion. C’est la raison pour laquelle il a été bouleversé d’apprendre après les élections que les travailleurs de l’USPS avaient reçu pour instruction de trouver 100 000 bulletins de vote non livrés au cours de «balayages» ordonnés par le tribunal des installations postales. Plus tard, il a entendu deux travailleurs différents à des occasions distinctes mentionner que les employés de l’USPS avaient reçu l’ordre d’antidater des milliers de bulletins de vote pour donner l’impression qu’ils avaient été reçus le 3 novembre, même s’ils avaient été reçus les 4 et 5 novembre.

L’histoire la plus choquante relatée lors de la conférence de presse est venue de Jesse Morgan, un chauffeur de camion qui a transporté des centaines de milliers de bulletins de vote remplis de Bethpage, New York au centre de la Pennsylvanie le 21 octobre. L’expérience de Morgan est la clé pour comprendre la méthode utilisée pour transporter de grandes nombre de bulletins illégaux.

Morgan a connu un grand nombre de situations «étranges» ce jour-là, qui ensemble suggèrent qu’il était un pion involontaire dans un stratagème de fraude électorale massive.

Premièrement, Morgan n’a pas été autorisé à décharger à Harrisburg – la destination ostensible des urnes qu’il transportait. Lorsqu’il s’est plaint, il a été confronté à un superviseur des transports, qui a refusé de lui fournir des documents attestant qu’il était déjà à Harrisburg et lui a dit de continuer jusqu’à Lancaster sans débarquer. Le lendemain, sa caravane avait disparu, ainsi que tous les bulletins de vote. À ce jour, la remorque USPS n’a plus jamais été observée ou retrouvée.

Qu’est-il arrivé à ces bulletins de vote et pourquoi les bulletins de vote remplis ont-ils été transportés de Long Island au centre de la Pennsylvanie en premier lieu?

Le grand nombre d’anomalies que Morgan a connues en l’espace de seulement 24 heures est difficile, voire impossible, à expliquer indépendamment. La seule explication plausible est une conspiration multi-États visant à transporter des bulletins de vote frauduleux à travers plusieurs États afin de les prépositionner pour le jour du scrutin – très probablement dans les environs de Philadelphie, où Greg Stenstrom a vu «des plateaux de candidats préparés, prêts à compter» des bulletins de vote qui semblaient mystérieusement comptés au milieu de la nuit du 4 novembre.

Les preuves présentées par ces trois dénonciateurs sont nombreuses et convaincantes. Il exige une enquête plus approfondie afin que le peuple américain puisse savoir avec certitude si notre processus électoral a été compromis. Les preuves ne manquent pas, même si les journalistes des médias grand public insistent sur le contraire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Traduction : MIRASTNEWS

