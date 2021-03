Crise cardiaque et accident vasculaire cérébral Principales, causes de décès après l’injection du vaccin COVID-19

Après avoir analysé les cas de décès après la vaccination COVID-19, il a été constaté que la plupart des vaccinés hospitalisés souffraient de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral après avoir reçu le vaccin, ce qui a conduit à leur mort.

Sur 79 personnes décédées après avoir été vaccinées, près de 50% d’entre elles ont eu des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Le groupe d’experts a également analysé 273 vaccinés qui se sont rétablis après avoir été hospitalisés. 15% d’entre eux souffraient d’allergies sévères et d’anaphylaxie.

Un membre du Groupe de travail national sur la COVID-19, N K Arora a déclaré: «Parmi ceux qui sont décédés, plus de 50% ont eu des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Parmi ceux qui ont été hospitalisés et qui se sont rétablis, environ 20% ont également eu une crise cardiaque et un accident cérébral. Plus de 15% souffraient d’allergies sévères et d’anaphylaxie et tous se sont rétablis.»

Arora a déclaré que la pratique consistant à observer les vaccinés pendant une demi-heure après avoir reçu le vaccin était très efficace.

« Les cas d’anaphylaxie pourraient être traités précisément grâce à cette pratique. S’ils n’avaient pas été observés, la situation aurait pu être pire.«

Comme d’habitude, les enquêtes menées par le panel gouvernemental n’ont pas trouvé de relation fortuite concernant l’association du vaccin et des décès post-vaccination. Ils n’ont pas non plus trouvé de relation entre le vaccin et les caillots sanguins.

Le comité national des événements indésirables consécutifs à l’immunisation (NAEFI) a jusqu’à présent examiné un total de 412 cas d’événements indésirables graves (dont 79 sont décédés).

V K Paul, membre de Niti Ayog, a déclaré mercredi que CoviShield était sûr.

«Il n’y a aucun signal. CoviShield est sûr et nous voulons dire aux gens de procéder à la vitesse requise. Nous voulons nous assurer qu’il n’y a aucun risque de complications liées aux caillots sanguins soupçonnés.»

Cependant, l’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme, qui a lui-même examiné les trois agents de santé hospitalisés, a confirmé que c’était bien le vaccin COVID-19 AstraZeneca qui avait provoqué les rares caillots sanguins dus à une réaction immunitaire inattendue.

Près d’une douzaine d’experts et de scientifiques de la santé publique ont écrit au ministre de la Santé de l’Union pour obtenir toutes les enquêtes approfondies, transparentes et limitées dans le temps sur les effets indésirables de la vaccination contre la COVID-19.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia