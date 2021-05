Un joueur de basket américain en bonne santé de 17 ans développe 3 caillots sanguins dans son cerveau après le vaccin Covid

Le lendemain de son injection de vaccin COVID-19, Everest Romney, 17 ans, a senti son cou gonfler. Dans les jours à venir, il a souffert de graves maux de tête.

Sa mère, qui a dit à ABC4 que le pédiatre avait initialement rejeté les symptômes comme un muscle du cou tiré, dit qu’elle était convaincue que c’était autre chose.

«Il ne pouvait pas bouger son cou sans l’aide de ses mains», explique la mère Cherie Romney.

C’était juste quelques jours après l’injection. De plus, son fils souffrait maintenant de fièvres et de maux de tête incessants.

Romney dit qu’elle savait qu’elle devait continuer à dire aux médecins que quelque chose n’allait pas.

Enfin, après plus d’une semaine de symptômes, le basketteur de Corner Canyon High School et sa famille ont eu des réponses: deux caillots de sang dans son cerveau et un à l’extérieur.

«Le plus dur, c’est que je lui ai laissé ce coup. Et il était en bonne santé et bien avant», dit Romney.

« Mais vous le remettez en question, vous ne pouvez pas vous empêcher de le remettre en question quand tout va mal », a-t-elle ajouté.

À l’avenir, elle dit qu’elle veut que les parents prennent les meilleures décisions pour leurs enfants, et que les médecins comprennent que ce nouveau vaccin pourrait apporter de nouveaux défis à la sagesse conventionnelle.

Pendant ce temps, dans un cas choquant, plus de 100 patients sont décédés après avoir pris la première ou même la deuxième injection de vaccin COVID-19 dans un seul hôpital en Inde.

Des scientifiques allemands ont découvert le processus exact en 2 étapes par lequel le vaccin COVID-19 provoque des caillots sanguins chez les receveurs. Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

Pour avoir largement exposé la controverse sur les caillots sanguins, GreatGameIndia est activement ciblé par le bras de propagande de l’OTAN Atlantic Council, qui exploite le réseau de vérificateurs de faits.

Récemment, un soi-disant site Web indépendant de vérification des faits FactCheck.org a été exposé à être financé par le même groupe de pression sur les vaccins de 1,9 milliard de dollars qu’il est censé vérifier.

Le site est un partenaire Facebook dont les articles sont utilisés pour censurer les voix critiques sur la plateforme de médias sociaux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Plus de 100 cadavres en décomposition de victimes de COVID flottant sur les rives du Ganga en Inde

Plus de 100 cadavres de victimes du COVID-19 ont été vus flottant sur les rives du fleuve Ganga dans l’État indien du Bihar. L’administration pense que les corps ont flotté depuis l’État voisin de l’Uttar Pradesh. Les cadavres gonflés et en décomposition ont provoqué l’indignation et le choc parmi les villageois.

Des corps gonflés et en décomposition échoués ce matin sur les rives du Gange à Bihar’s Buxar, selon les rapports.

Des dizaines de corps ont été vus flottant dans la rivière de la ville de Chausa – à la frontière du Bihar avec l’Uttar Pradesh – et s’empilaient plus tard sur les rives, à l’horreur des habitants.

Les gens se sont réveillés tôt ce matin à la vue grotesque et ont sonné l’alarme. L’administration locale pense que les corps sont descendus d’Uttar Pradesh et appartiennent à des patients Covid dont les proches n’ont peut-être pas pu trouver d’espace pour les incinérer ou les enterrer.

«Quelque 40 à 45 corps ont été vus flottant», a déclaré le responsable du district de Chausa, Ashok Kumar, debout sur le site de l’horreur, Mahadeva Ghat à Chausa.

Il a dit que les corps semblent avoir été jetés dans la rivière. Selon certains témoignages, il pourrait y avoir plus de 100 corps.

«Ils sont gonflés et sont dans l’eau depuis au moins cinq à sept jours. Nous nous débarrassons des corps. Nous devons rechercher d’où ils viennent, de quelle ville de l’UP – Bahraich, Varanasi ou Allahabad», a déclaré un autre responsable, KK Upadhyay.

« Les corps ne sont pas d’ici car nous n’avons pas la tradition de disposer des corps dans la rivière », a déclaré M. Upadhyay.

Il y a panique dans la ville et dans d’autres à proximité au sujet de l’infection des corps et de l’eau de la rivière.

Auparavant, dans un cas choquant, plus de 100 patients sont décédés après avoir pris la première ou même la deuxième injection de vaccin COVID-19 dans un seul hôpital en Inde.

