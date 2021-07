Le gouvernement jamaïcain veut des milliards de réparations du Royaume-Uni pour l’esclavage + Étude espagnole: le vaccin Pfizer contient des niveaux élevés d’oxyde de graphène TOXIQUE

Le gouvernement jamaïcain veut des milliards de réparations du Royaume-Uni pour l’esclavage

Le gouvernement jamaïcain est sur le point d’exiger des milliards de livres de réparations pour la traite des esclaves et enverra une pétition directement à la Reine procureur général du pays afin d’initier la demande.

Le colonel britannique Guthrie et le colonel jamaïcain marron Cudjoe ont échangé des chapeaux en signe d’amitié et ont signé le traité de 1738 mettant fin à la première guerre des marrons en Jamaïque 1803 gravure avec des couleurs modernes.

Le Royaume-Uni a aboli l’esclavage en 1834, après quoi les anciens propriétaires d’esclaves ont été payés 20 millions de livres – une somme importante à l’époque.

La pétition de la Jamaïque est basée sur une motion privée du législateur jamaïcain Mike Henry, qui dit que le pays doit quelque 7,6 milliards de livres (10,5 milliards de dollars), qu’il a estimé être à peu près équivalent au paiement que les propriétaires d’esclaves britanniques ont reçu il y a près de 200 ans.

« Nous espérons une justice réparatrice sous toutes les formes que l’on pourrait attendre s’ils veulent vraiment garantir que nous obtenons justice des injustices pour réparer les dommages subis par nos ancêtres », a déclaré la ministre de la Culture Olivia Grange, comme l’a rapporté Reuters.

« Nos ancêtres africains ont été expulsés de force de leur foyer et ont subi des atrocités sans précédent en Afrique pour effectuer des travaux forcés au profit de l’Empire britannique. »

« La réparation est bien en retard », a-t-elle ajouté.

La Jamaïque était un centre de la traite des esclaves, les Espagnols, puis les Britanniques, transportant de force des Africains pour travailler dans des plantations de canne à sucre, de bananes et d’autres cultures qui ont fait fortune pour nombre de leurs propriétaires.

On estime que 600 000 Africains ont été envoyés pour travailler dur en Jamaïque, selon la Bibliothèque nationale de la Jamaïque.

Prise à l’Espagne par les Anglais en 1655, la Jamaïque était une colonie britannique jusqu’à son indépendance en 1962. Ce pays antillais de près de trois millions d’habitants fait partie du Commonwealth et le monarque britannique reste le chef de l’État.

« Je demande que le même montant d’argent soit payé aux esclaves qui a été payé aux propriétaires d’esclaves », a déclaré Henry, le pétitionnaire et membre du Parti travailliste jamaïcain au pouvoir, ajoutant « Je le fais parce que j’ai combattu contre cela toute ma vie, contre l’esclavage mobilier qui a déshumanisé la vie humaine.

La requête, avec l’approbation du Conseil national jamaïcain des réparations, sera déposée en attendant l’avis du procureur général et de trois équipes juridiques, a déclaré Grange. Le procureur général l’enverra ensuite à la reine Elizabeth de Grande-Bretagne, a-t-elle ajouté.

L’initiative fait suite à une reconnaissance croissante dans certains milieux du rôle joué par l’esclavage dans la création de richesse en Grande-Bretagne, les entreprises et les centres d’apprentissage promettant des contributions financières en compensation.

Ils comprennent le marché de l’assurance Lloyd’s de Londres, le propriétaire du pub Greene King et l’Université de Glasgow.

De nouvelles preuves choquantes suggèrent que même les fondateurs du New York Times étaient des propriétaires d’esclaves et faisaient même le commerce de mineurs.

Même, l’ancêtre du vice-président américain Kamala Harris était le tristement célèbre propriétaire d’esclaves blancs en Jamaïque, Hamilton Brown.

Plus tôt cette année, le gouvernement néerlandais avait promis de restituer tous les objets volés de l’époque coloniale à leur pays d’origine.

Une étude espagnole révèle que le vaccin Pfizer contient des niveaux élevés d’oxyde de graphène TOXIQUE

Des chercheurs espagnols ont découvert que le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19] contient de l’oxyde de graphène.

L’équipe de recherche du département d’ingénierie de l’Université d’Almeria a récemment publié un rapport intitulé « Détection d’oxyde de graphène en suspension aqueuse : étude observationnelle en microscopie optique et électronique ».

Dans cette étude, les chercheurs espagnols ont découvert que chaque dose du vaccin Pfizer qu’ils ont examinée contenait environ 747 nanogrammes d’oxyde de graphène. Cela signifiait que plus de 99% du vaccin Pfizer était entièrement composé d’oxyde de graphène.

L’oxyde de graphène, un matériau formé à partir de graphite, est une substance toxique connue. Des études antérieures ont montré que les matériaux à base de graphène comme l’oxyde de graphène peuvent provoquer une toxicité dose-dépendante. Il peut endommager le foie et les reins, stimuler la formation de granulomes dans les poumons, diminuer la viabilité cellulaire et déclencher l’apoptose cellulaire ou la mort cellulaire préprogrammée.

Des études animales ont montré que l’injection d’oxyde de graphène dans le corps dépose la substance toxique dans les poumons, le foie, la rate et les reins. Les chercheurs ont également signalé des difficultés à nettoyer le matériau hors du corps.

De nombreux masques faciaux vendus par les entreprises sont enduits ou doublés de graphène. (Connexe : Le port de masques faciaux recouverts de graphène peut causer de graves problèmes pulmonaires, prévient Santé Canada.)

Dans leur rapport, les chercheurs espagnols ont également découvert des quantités importantes d’oxyde de graphène dans les écouvillons utilisés dans les tests de réaction en chaîne par polymérase et d’antigène. Ces tests sont censés être utilisés pour détecter la COVID-19.

Expert médical: aucune raison pour que l’oxyde de graphène soit dans les vaccins « sauf pour assassiner des gens »

La révélation concernant le rapport espagnol et l’oxyde de graphène dans les vaccins Pfizer a été révélée pour la première fois après avoir été rapportée par le commentateur conservateur Stew Peters dans son émission, The Stew Peters Show.

Peters a invité Jane Ruby, experte médicale et chercheuse pharmaceutique depuis 20 ans, dans l’épisode du 8 juillet de son émission pour parler de ce qu’est l’oxyde de graphène et de ses effets sur le corps humain.

Écoutez l’intégralité de la conversation entre Peters et Ruby sur The Stew Peters Show ici :

https://www.brighteon.com/embed/ebb09dd3-d98e-48c0-beca-79d8d2b31a7b

Au cours de son émission, Peters a demandé à Ruby si l’oxyde de graphène était toxique. Elle a répondu en disant: « C’est très certainement un poison. » Ruby a ensuite expliqué certaines des façons dont l’oxyde de graphène est dangereux pour les gens. Elle a dit:

« Il détruit littéralement tout à l’intérieur de la cellule. Il fait exploser les mitochondries. Cela crée une situation où le corps est sur un camion de pompiers à 10 alarmes et une inflammation, des cytokines, des chimiokines. C’est incroyablement violent… une tempête inflammatoire arrive et elle a une affinité particulière pour créer une inflammation aiguë des poumons, elle crée une tempête inflammatoire dans le tissu cardiaque et dans le tissu cérébral… Il n’y a aucune autre raison pour que cela soit dans [les vaccins] sauf pour assassiner des gens.

Peters était d’accord avec la conclusion de Ruby. Il a ajouté sa préoccupation quant à la raison pour laquelle la découverte d’oxyde de graphène dans les vaccins n’est pas rapportée plus largement par les médias grand public. Sa seule conclusion est que ces sociétés doivent également être impliquées.

«Ils sont dans le coup. Ils veulent ta mort. Ils font partie du complot du meurtre », a-t-il déclaré.

Ruby était d’accord avec l’évaluation de Peters. Elle a émis l’hypothèse que la seule autre explication serait que la production de masse et la vaccination des personnes avec les vaccins Pfizer est « une expérience mondiale de masse non informée et sans consentement ».

Peters a ajouté en notant que l’efficacité et le taux de réussite supposés du vaccin Pfizer contre COVID-19 étaient « diffusés partout ».

« Comment peuvent-ils prouver cela ? Était-ce juste un mensonge ? Est-ce qu’ils viennent d’inventer un nombre arbitraire ? » a demandé Peters.

Ruby a complété sa conversation avec Peters en notant que, selon les chercheurs espagnols, bon nombre des symptômes les plus couramment associés à la COVID-19 pourraient également être causés par des niveaux excessifs de graphène dans le corps.

Elle a ensuite averti que Pfizer et d’autres sociétés pharmaceutiques étaient en train de développer une version inhalée du vaccin. Cette version inhalée serait plus puissante car elle ira directement dans les poumons. « Cela crée immédiatement une tempête pulmonaire de pneumonie », a déclaré Ruby.

L’expert médical a ensuite averti que, si cette version du vaccin obtient une autorisation d’utilisation d’urgence, le nombre de morts subites dues à des cas de « flash respiratoire » de pneumonie augmentera.

Apprenez-en plus sur ce que contiennent réellement les vaccins contre le coronavirus en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

