RÉCLAMATION: les dénonciateurs du CDC disent que les vaccins contre la Covid ont déjà tué 50 000 Américains

Le Dr Peter McCullough, l’un des médecins les plus cités sur le traitement précoce du coronavirus de Wuhan (Covid-19), a publié une nouvelle vidéo explosive affirmant que les vaccins contre la grippe de Wuhan ont déjà tué plus de 50 000 Américains.

Appelant le soi-disant « vaccin » une « arme biologique », avec le virus chinois lui-même, le Dr McCullough allègue que l’ensemble de la plandémie est une forme de bioterrorisme contre le peuple, son objectif est d’abattre et de dépeupler un grand nombre d’entre eux.

« Alors que, dans un sens, la première phase du bioterrorisme a été déployée, il s’agissait vraiment de maintenir la population dans la peur et l’isolement et de la préparer à accepter le vaccin, qui semble être la phase deux d’une opération de bioterrorisme », a déclaré McCullough. lors d’un récent webinaire avec l’avocat allemand Reiner Fuellmich et plusieurs autres médecins.

« Le virus respiratoire et le vaccin ont livré au corps humain la protéine de pointe, la cible de gain de fonction de cette recherche sur le bioterrorisme. »

La vidéo de McCullough peut être visionnée sur ce lien.

Des centaines de milliers de vies auraient pu être sauvées avec des traitements contre la Covid interdits par le gouvernement

Au cours de l’entretien, McCullough a affirmé audacieusement qu’au moins trois dénonciateurs, dont deux des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, ont confirmé que le nombre réel de décès causés par les vaccins contre la grippe Fauci est considérablement plus élevé que ce que les chiffres officiels le montrent.

Étant donné que le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) ne capture peut-être qu’un pour cent de tous les événements indésirables qui se produisent réellement, il est probable que le nombre réel soit d’un ordre de grandeur supérieur à ce qui est signalé.

« Cinquante mille morts », a déclaré McCullough. « Donc, nous avons en fait plus de décès dus au vaccin par jour que certainement la maladie virale de loin. C’est essentiellement du bioterrorisme propagé par injection.

Selon le VAERS, il y a eu 5 993 décès officiellement signalés à la suite d’injections de virus chinois. Si cela ne représente qu’un pour cent de tous les décès réels, alors le nombre réel de décès est en fait plus proche de 600 000, bien que cela ne puisse pas être prouvé.

Pendant ce temps, 600 000 personnes seraient décédées après avoir été testées «positives» pour la grippe de Wuhan, et McCullough dit qu’au moins 85 % de ces décès auraient pu être évités si le gouvernement avait autorisé un traitement précoce avec des médicaments comme l’hydroxychloroquine (HCQ) et l’ivermectine.

« Au lieu de cela, on a dit aux gens de rester à la maison et de ne pas retourner à l’hôpital à moins que leurs symptômes ne s’aggravent, comme de graves problèmes respiratoires », rapporte Algora. « À ce moment-là, il était trop tard pour beaucoup. Ils ont été placés sur des ventilateurs et sont décédés. »

« La grande majorité des médecins se sont précipités pour suivre ces « directives » erronées transmises par l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control des États-Unis. Ces directives ont négligé de se concentrer sur le traitement des patients malades et, dès le début, dès avril 2020, ont commencé à souligner la nécessité d’un vaccin comme le seul véritable espoir de repousser le virus. »

Selon McCullough, tout ce que le gouvernement et les figures de proue de la santé publique ont suggéré ou mandaté tout au long de la plandémie n’a fait qu’empirer les choses. Supprimer les traitements éprouvés (c.-à-d. HCQ et ivermectine) tout en repoussant ceux qui n’ont pas fait leurs preuves (c.

Ces variantes ne sont rien de plus que des événements indésirables causés par les vaccins eux-mêmes, et pourtant les médias et le gouvernement blâment les « non vaccinés » pour leur propagation, ce qui est certainement faux.

McCullough travaille dur pour changer le point de vue du public sur les vaccins, notant que beaucoup ressentent maintenant le regret du vaccin après avoir bêtement pris l’injection.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles sur la tromperie du virus chinois sur Pandemic.news.

Les données officielles montrent DEUX FOIS plus de personnes sont décédées à cause des vaccins Covid-19 en 6 mois que de personnes décédées de Covid-19 en 15 mois

Nous pouvons officiellement confirmer que le nombre de personnes décédées à cause des vaccins Covid au cours des 6 derniers mois est presque le double du nombre de personnes décédées de Covid-19 depuis mars 2020.

Nous sommes en mesure de le confirmer grâce aux données publiées par Public Health England Scotland, aux côtés des données publiées par la MHRA sur le programme Yellow Card Report. Cependant, la véritable image est probablement bien pire en raison de la grande quantité de décès enregistrés dus aux vaccins survenus en Écosse. En effet, Public Health England refuse de publier les mêmes données.

Selon les données publiées par le NHS sur les décès liés à la Covid-19 jusqu’au 10 juin 2021, il y a eu 87 253 décès dans les 28 jours suivant un test positif. Cependant, parmi ceux-ci, seuls 3 591 sont décédés de Covid-19, tandis que les autres avaient tous des conditions préexistantes allant d’une maladie cardiaque à la démence.

Les 83 662 personnes décédées avec des conditions préexistantes n’ont peut-être été ajoutées aux statistiques de décès de Covid que parce qu’elles ont reçu un résultat de test positif pour le virus SARS-CoV-2 dans les 28 jours suivant leur décès. Un résultat de test qui sera dû au fait que les hôpitaux exigent essentiellement que des tests soient effectués avant que le traitement ne soit proposé, bien que cela soit contraire à la loi.

Le test utilisé est le test PCR, qui ne peut pas détecter l’infection et peut trouver tout ce qu’il veut trouver s’il est effectué à un taux de cycle élevé, produisant des faux positifs, il n’est donc pas difficile de voir pourquoi des dizaines de milliers de personnes sont mortes d’autres causes ont été ajoutées aux statistiques de décès dus au Covid.

En utilisant le chiffre de 3 591 personnes qui seraient décédées de Covid-19 selon les données du NHS, nous pouvons voir qu’une moyenne de 239,4 personnes sont décédées par mois depuis mars 2020 jusqu’à juin 2021.

Cela comprend seulement 3 501 personnes de plus de 40 ans et à peine 90 personnes de moins de 40 ans.

Cela met vraiment les choses en perspective lorsque vous prenez le chiffre connu des personnes décédées à cause des vaccins Covid-19. Depuis le 9 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021, un total de 450 décès ont été signalés au programme de la carte jaune de la MHRA comme effets indésirables du vaccin Covid-19 Pfizer ARNm. Une moyenne de 75 par mois.

Depuis le 5 janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021, un total de 960 décès enregistrés ont été signalés au programme de carte jaune de la MHRA en tant que réactions indésirables au vaccin Covid-19 AstraZeneca. Une moyenne de 160 par mois.

Le vaccin à ARNm Moderna a également fait l’objet de 6 rapports de décès. Le programme de carte jaune de la MHRA a également reçu 24 rapports de décès pour lesquels la marque de vaccin n’était pas spécifiée.

Cela signifie que le nombre total de décès signalés au programme de carte jaune de la MHRA en tant que réactions indésirables à tous les vaccins Covid-19 approuvés d’urgence au cours des 6 derniers mois s’élève à un total de 1 440 jusqu’au 30 juin 2021. Il s’agit d’une moyenne de 240 décès survenus par mois. Cette statistique à elle seule dépasse déjà de 0,6 le nombre moyen de décès par mois de personnes décédées de Covid-19.

Cependant, nous avons également des données publiées par Public Health Scotland avec lesquelles travailler.

Un rapport publié par PHS le 23 juin 2021 a révélé qu’entre le 8 décembre 2020 et le 11 juin 2021, un nombre total de 5 522 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant la dose d’un vaccin Covid-19.

Selon la feuille de calcul fournie par Public Health Scotland qui comprend la quantité de décès par type de vaccin et la date à laquelle ils se sont produits, 1 877 décès sont dus au vaccin Pfizer, 3 643 décès sont dus au vaccin AstraZeneca et 2 décès ont été en raison du jab Moderna.

Cela équivaut à une moyenne de 920 décès survenant chaque mois en raison des vaccins Covid-19 rien qu’en Écosse. Dépassant le nombre moyen de personnes décédées de Covid-19 en Angleterre de 680,6 par mois.

En combinant le nombre total de décès signalés à la MHRA en tant que réactions indésirables aux piqûres Covid-19, avec le nombre total de décès enregistrés dans les 28 jours suivant une piqûre Covid-19 en Écosse, nous pouvons voir qu’il y en a eu 6 962 décès au cours des 6 derniers mois dus aux vaccins Covid-19. C’est presque le double du nombre de personnes décédées de Covid-19 en Angleterre au cours des 15 derniers mois.

Cela signifie également que sur la base des données disponibles, 1 160 personnes meurent en moyenne chaque mois à cause des vaccins Covid-19. Cela dépasse de 920,9 le nombre moyen de personnes qui meurent de Covid-19 chaque mois.

En utilisant les données sur le nombre de décès dus aux vaccins Covid-19 en Écosse, nous pouvons également estimer le nombre probable de décès dus aux vaccins en Angleterre. En nous adaptant à la taille de la population, nous estimons que le nombre réel de décès dus aux vaccins en Angleterre au cours des 6 derniers mois pourrait atteindre 57 470.

« Mais Devi Sridhar a dit qu’ils sont 100% sûrs », nous vous entendons pleurer. Eh bien, nous sommes désolés de vous informer qu’elle n’a pas dit la vérité.

Les données pour l’Écosse révèlent également que le nombre de décès dus aux vaccins Covid-19 en 6 mois est dix fois supérieur au nombre de personnes décédées de la Covid-19 entre mars 2020 et janvier 2021. Une demande d’accès à l’information faite le 30 janvier a demandé au gouvernement écossais de révéler le nombre total de personnes décédées de Covid-19 depuis mars 2020.

Ce à quoi le gouvernement écossais a répondu le 11 mars 2021 avec –

« La réponse à votre question est que 596 décès impliquant COVID-19 ont été enregistrés alors qu’il n’y avait pas de problème de santé préexistant entre mars 2020 et janvier 2021 (y compris). »

Quelle que soit la façon dont vous le regardez, les données montrent que les vaccins Covid-19 tuent beaucoup plus de personnes que Covid-19 n’en a jamais fait. Le problème que vous avez maintenant, c’est qu’ils veulent ensuite vacciner vos enfants.

