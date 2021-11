Scandale des vaccins en Slovénie – Les bouteilles ont des numéros de code pour le placebo, le vaccin ou la PIQÛRE TUEUSE

WORLD HAL TURNER

Une nouvelle sort de Slovénie qui, si elle est vérifiée, provoquera une réaction mondiale inimaginable.

Le samedi 20 novembre, l’infirmière en chef du Centre médical universitaire, Centre clinique de Ljubljana, (photo ci-dessus, qui s’occupe de l’administration des flacons de vaccins et gère tout, a quitté son travail, s’est présentée devant les caméras de télévision et a sorti des flacons de vaccins.

Elle a montré aux journalistes réunis les codes sur les bouteilles, chacune avec le chiffre final 1, 2 ou 3 dans le code, puis a expliqué la signification de ces chiffres :

Le numéro 1 est un placebo, une solution saline.

Le numéro 2 est le « vaccin » classique à ARNm

Le numéro 3 est un bâtonnet d’ARN contenant le gène ONC, apparenté à l’adénovirus, qui contribue, entre autres, au développement du cancer.

Pour ceux qui reçoivent une piqûre d’une fiole dont le code se termine par le chiffre 3, elle dit que les personnes qui les ont reçues auront un cancer des tissus mous d’ici 2 ans.

Elle a dit qu’elle avait personnellement assisté aux vaccinations de tous les politiciens et magnats et qu’ils ont tous reçu la préparation numéro 1

On a dit aux médias d’enterrer absolument cette histoire et des efforts acharnés pour contenir cette information sont en cours en ce moment.

Plus de détails s’ils deviennent disponibles.

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/vaccine-scandal-in-slovenia-bottles-have-code-s-for-placebo-vax-or-kill-shot

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Les vaccins entièrement vaccinés représentent 85 % des décès dus au COVID. Réponse. Confinement des non vaccinés !!!!!

Le vaccin contient des parties et du matériel d’animaux provenant d’un fœtus humain avorté. Rejoignez les singes si vous le devez. Ce message est de John Rappoport – intitulé « Une pandémie de vaccinés »

Et pour maintenir la VRAIE pandémie, nous devons avoir des mandats de vaccination et des passeports et des mesures de répression contre les non vaccinés

Daily Mail, 18 novembre 2021 : « Dr. Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que la diminution de l’immunité contre les premiers vaccins entraînait une augmentation des cas graves chez les Américains immunisés. « Ce que nous commençons à voir maintenant, c’est une augmentation des hospitalisations chez les personnes vaccinées mais non boostées »… »

Podcast du NY Times, 12 novembre 2021 ; Fauci déclare : « Ils constatent une diminution de l’immunité [induite par le vaccin] non seulement contre l’infection mais contre l’hospitalisation et dans une certaine mesure la mort, qui commence maintenant à concerner tous les groupes d’âge. Il n’y a pas que les personnes âgées. »

Traduction : Le vaccin blesse gravement et tue BEAUCOUP de personnes, mais bien sûr, nous appelons ces blessures et décès « maladie COVID-19 ». De plus, notre solution à cette catastrophe consiste à accumuler PLUS d’injections (rappels), qui vont hospitaliser et tuer encore PLUS de personnes.

Le dailyexpose[dot]uk a l’histoire beaucoup plus profonde :

« Le public se fait mentir à plusieurs reprises par les élus, les conseillers non élus et les médias grand public, tous affirmant que le monde connaît actuellement une pandémie de non vaccinés. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

« Mais le mensonge a maintenant été utilisé pour justifier l’enfermement des non vaccinés en Autriche et l’exclusion des non vaccinés de la société en Australie. »

« Maintenant, l’Allemagne est sur le point d’emboîter le pas, l’Écosse est sur le point d’interdire les pubs et les restaurants non vaccinés sous les conseils d’un nutritionniste qualifié se faisant passer pour un expert en pandémie qui s’appelle Devi Sridhar, et les autorités et les médias en Angleterre sont partis en surmultipliée sur les conseils de « l’unité nudge » pour influencer la population à soutenir un verrouillage pour uniquement les non vaccinés. »

« Mais tout cela n’a absolument aucun sens car les données officielles de la santé publique montrent qu’au cours des trois derniers mois… % des décès de Covid-19 [personnes qui meurent du vaccin] ont été parmi les personnes entièrement vaccinées, et les projections montrent que les choses sont sur le point d’empirer. »

« … au cours de la semaine commençant le 6 novembre, un total de 773 hospitalisations pour Covid-19 [personnes blessées par le tir] ont été confirmées en Écosse. Parmi ceux-ci, 137 faisaient partie de la population non vaccinée, tandis que 363 faisaient partie de la population vaccinée. »

« … les complètement vaccinés représentaient la majorité des hospitalisations [en Écosse] entre le 16 octobre et le 12 novembre, et encore une fois en prenant en compte les hospitalisations jusqu’au 23 août, nous pouvons voir que les choses se sont progressivement aggravées pour les complètement vaccinés par la semaine. »

« Dans la semaine commençant le 21 août, les vaccinés représentaient 68% des hospitalisations, mais avancez rapidement jusqu’à la semaine commençant le 6 novembre et nous pouvons voir que les vaccinés représentaient 73% des hospitalisations. »

« La pire semaine à ce jour pour les vaccinés, cependant, en termes d’hospitalisations, est survenue la semaine commençant le 16 octobre, qui a vu la population vaccinée représenter 79% des hospitalisations Covid-19 [personnes blessées par la piqûre]. »

« [En Écosse]… les personnes entièrement vaccinées représentaient l’écrasante majorité des décès de Covid-19 [morts par balle] entre le 9 octobre et le 5 novembre 2021. Mais en prenant également en compte le nombre de… décès par statut vaccinal depuis le début comme le 14 août, nous pouvons voir que les choses empirent de manière significative pour la population entièrement vaccinée de semaine en semaine… »

« … la semaine commençant le 14 août, les vaccinés représentaient 78% des décès, mais avancez rapidement jusqu’à la semaine commençant le 30 octobre et nous pouvons voir que les vaccinés représentaient 85% des décès.

Passage de l’Écosse à l’Angleterre : « Le dernier briefing technique de Public Health England sur les variantes préoccupantes de Covid-19 a été publié et il révèle que jusqu’au 12 septembre 2021, 74% de tous les décès présumés de Covid-19 depuis le 2 août 2021 [personnes tués par balle] ont fait partie de la population vaccinée, confirmant que le Royaume-Uni connaît actuellement une pandémie de vaccinés. »

Mais ne vous inquiétez pas, soyez heureux. La solution – des boosters toxiques sans fin – sauvera sûrement la situation. Et par « sauvez la situation », je veux dire que des dizaines, voire des centaines de millions de vies seront ruinées et terminées.

Et par « sauvez la situation », je veux également dire que les médias couvriront tout cela et continueront à promouvoir un fantasme alternatif d’un univers, dans lequel le vaccin est un arc-en-ciel de sauvetage et les non vaccinés sont des terroristes.

Il y a de la magie à l’œuvre ici. Si vous croyez ce que les médias vous disent, alors vous resterez dynamique et en bonne santé (si vous prenez le vaccin et tous les rappels). Si vous ne prenez pas le vaccin, vous êtes condamné. C’est vraiment quelque chose. Ces têtes d’affiche qui parlent sont des elfes de la forêt. À chaque mot qu’ils prononcent, ils lancent de puissants sorts.

C’est pourquoi les gens vraiment intelligents font confiance aux nouvelles et embrassent les elfes.

Le vaccin contient des parties d’animaux et du matériel fœtal humain provenant d’un fœtus avorté. Rejoignez les singes si vous le devez.

(Le lien vers cet article publié sur mon blog est ici — avec les sources.)

Jon Rappoport

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News