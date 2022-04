Image représentative de laboratoire biologique. Ici à Wuhan, Chine

Le ministère russe de la Défense a une correspondance entre Hunter Biden, le fils du président des États-Unis, avec des employés de l’Agence américaine de réduction des menaces pour la défense et des sous-traitants du Pentagone. Les documents seraient la preuve du rôle de Biden jr dans le financement des travaux sur les agents pathogènes en Ukraine. Le chef des forces russes de radioprotection chimique et biologique, Igor Kirillov, a déclaré lors d’une conférence de presse, comme l’a rapporté Tass. LIEN

De Moscou, ainsi, de nouvelles accusations arrivent au fils de Joe.

Selon Igor Kirillov « L’existence de ce matériel est confirmée par les médias occidentaux et le contenu des messages montre que Hunter Biden a joué un rôle déterminant dans la fourniture d’opportunités de financement pour le travail avec des agents pathogènes en Ukraine, en obtenant un financement pour Black & Veach et Metabiota (ce dernier, une société de biotechnologie américaine) ».

Le ministère russe de la Défense a rendu publique une liste de ceux qui seraient impliqués dans la création de composants d’armes biologiques en Ukraine. Parmi ceux-ci, l’un des personnages clés selon les Russes était Robert Pope, un cadre du département américain de la Défense à la Defense Threat Reduction Agency. Il y a quelques jours, l’ancien président américain Donald Trump a demandé à Vladimir Poutine de rendre publique toute information préjudiciable dont il aurait connaissance sur la famille Biden, notamment sur Hunter Biden, le fils du président.

La Douma d’État russe a ouvert une enquête sur un réseau présumé de laboratoires biologiques contrôlés par les États-Unis en Ukraine et communiquera les conclusions de la procédure au président Poutine et aux organisations internationales. L’enquête se déroulera à travers quatre groupes de travail, la Commission spéciale de la Chambre basse du Parlement a établi, après avoir entendu le témoignage du ministère de la Défense, selon ce que la co-présidente, Irina Yarovaya, a annoncé. « Nous parlons d’activités secrètes contrôlées par le Pentagone, avec des éléments indiquant le développement d’armes biologiques, un danger à la fois pour l’Ukraine et la Russie », a-t-elle déclaré, citant l’implication, selon les allégations de Moscou, de Hunter Biden, avec son fonds d’investissement Rosemont. Seneca, et la sous-secrétaire d’Etat américaine aux affaires politiques, Viktoria Nuland, à qui la Douma demande formellement des explications.

Les documents recueillis en Ukraine donnent aussi la dimension de la richesse accumulée par le deuxième fils du président américain Joe Biden avec l’affaire ukrainienne. Hunter a gagné 4,8 millions de dollars entre 2017 et 2018 grâce à un accord financier avec l’énergéticien chinois Cefc. Confirmant les affirmations de Kirillov, c’est l’un des principaux journaux du grand public mondial à certifier l’histoire : le « Washington Post ». Le récit du journal est basé sur des documents gouvernementaux, des dossiers judiciaires, des coordonnées bancaires et des e-mails contenus dans un ordinateur portable ayant appartenu au fils du chef de la Maison Blanche. L’accord, selon l’enquête, a été officiellement conclu le 2 août 2017 avec les signatures de Hunter Biden lui-même et d’un cadre chinois nommé Gongwen Dong. Quelques jours plus tard, des millions de dollars ont commencé à affluer sur un compte courant nouvellement ouvert à la Cathay Bank. Cependant, toute l’opération a duré un peu plus d’un an.

«De nombreux aspects de l’accord financier de Hunter Biden avec Cefc China Energy ont déjà été rendus publics et inclus dans un rapport rédigé par le Parti républicain au Sénat en 2020. L’enquête a confirmé de nombreux détails clés et trouvé des documents supplémentaires montrant les interactions. entre la famille Biden et les dirigeants chinois », lit-on dans l’article.

Des documents montrent qu’en 14 mois, le conglomérat chinois et ses dirigeants ont versé 4,8 millions de dollars à des entités contrôlées par Hunter Biden et son oncle. En revanche, rien ne prouve que l’actuel président Joe Biden ait personnellement bénéficié des transactions avec le Cefc, qui ont débuté un an après la conclusion de son expérience de député de Barack Obama et bien avant l’annonce de sa candidature aux élections présidentielles américaines de 2020.

Les documents mis au jour par le Washington Post incluent le paiement d’une redevance d’un million de dollars et le paiement de 3,8 millions pour des activités de conseil. Selon le journal américain, ils montrent « comment la famille a apprécié les relations que Joe Biden a construites au fil des décennies de service public ». Hunter Biden a déjà fait l’objet d’une enquête fédérale pour fraude fiscale présumée et son activité en Ukraine, liée à l’énergéticien Burisma et citée par les républicains dans le cadre d’un éventuel conflit d’intérêts, a également fait l’objet d’attentions. Cependant, le Cefc représentait l’entreprise la plus rentable jamais menée à l’étranger par le fils du président des États-Unis. Les projets énergétiques potentiels dont Hunter Biden a discuté avec la société chinoise n’ont jamais été rendus publics, mais l’homme d’affaires américain a reçu au moins 3,79 millions de dollars en contrats de conseil. Biden a ensuite gagné un autre million de dollars en défendant Patrick Ho, un cadre du CEFC accusé par les États-Unis d’avoir organisé un stratagème de corruption de plusieurs millions de dollars impliquant également le Tchad et l’Ouganda et a ensuite été condamné à trois ans de prison.

Piero Messina

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

