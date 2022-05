Déclaration de la Coalition mondiale : l’aviation commerciale et les blessures causées par les vaccins des pilotes 17/05/22 + LE PLAN – L’OMS PLANIFIE POUR 10 ANS DE PANDÉMIES DE 2020 À 2030.

Déclaration de la Coalition mondiale : l’aviation commerciale et les blessures causées par les vaccins des pilotes 17/05/22

Déclaration de la Coalition mondiale : l’aviation commerciale et les blessures causées par les vaccins des pilotes 17/05/22

Signataires du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Australie, de France, des Pays-Bas, de Suisse et d’organismes aéronautiques, médicaux, scientifiques et éthiques internationaux.

Téléchargez et lisez la « Déclaration de la Coalition mondiale sur l’aviation commerciale et les blessures causées par les vaccins des pilotes » ici :

Le texte de la lettre ouverte globale suit :

17/05/2022

La sécurité au sein de l’aviation professionnelle s’est considérablement améliorée au cours des dernières décennies. Cela est dû en grande partie à une culture de « sécurité juste » fondée sur une communication ouverte et l’auto-divulgation d’erreurs ou de tendances négatives en matière de sécurité. Cela nécessite une participation active de tous les équipages de conduite pour être efficace.

Les pilotes sont formés pour être des analystes attentifs de leur environnement, reconnaissant les risques et les atténuant activement. Pour beaucoup, leur formation et leur analyse différentielle des risques ont suscité des inquiétudes et des conclusions négatives concernant la compatibilité de la vaccination COVID-19 avec la santé et la sécurité des vols. Non seulement de nombreux pilotes n’étaient pas d’accord avec les exigences arbitraires incorporées dans les mandats de vaccination, mais ils voyaient également des risques dans les questions sans réponse et la vitesse et la pression injustifiées derrière les déploiements de vaccins. Ils ont fait pression sur leurs compagnies aériennes et leurs politiciens, recommandant la prudence et des mandats opposés.

De nombreux pilotes ont également demandé conseil aux autorités de réglementation de l’aviation civile. Ces régulateurs sont responsables en dernier ressort du transport sûr et sécurisé des citoyens, mais la plupart sinon tous ont activement ignoré leurs propres recommandations de sécurité contre l’utilisation de drogues non prouvées et non approuvées par les équipages de conduite. Transports Canada, par exemple, a simplement supprimé ces directives en ligne la semaine après de nombreuses questions écrites pointues à ce sujet.

Une fois que les compagnies aériennes ont imposé la vaccination, de nombreux pilotes ont fermement refusé en raison du risque et ont ensuite été mis en congé sans solde ou purement et simplement licenciés. Des professionnels dotés de principes ont été chassés de l’aviation et l’industrie a perdu des centaines de milliers d’heures d’expérience. Aujourd’hui, l’industrie mondiale du transport aérien se dirige vers une grave crise de personnel. Des milliers d’autres pilotes ont été contraints de se faire vacciner pour subvenir aux besoins de leurs familles. Cela a nui à leur santé mentale.

Aussi décevant que tout cela puisse paraître, cela n’a fait que préparer le terrain pour ce à quoi nous assistons actuellement : un paysage qui devrait grandement préoccuper les compagnies aériennes et les voyageurs. Les groupes de défense des pilotes soussignés, les scientifiques et les médecins entendent quotidiennement des pilotes de ligne blessés par le vaccin. Ces méfaits comprennent les problèmes cardiovasculaires, les caillots sanguins, les problèmes neurologiques et auditifs, pour n’en nommer que quelques-uns.

Beaucoup de nos pilotes ont perdu leur certification médicale pour voler et pourraient ne pas récupérer la même chose. D’autres continuent de piloter des aéronefs alors qu’ils présentent des symptômes qui devraient être déclarés et examinés, créant un risque lié aux facteurs humains d’une ampleur sans précédent. Le fondement même de notre culture de sécurité juste – le signalement non punitif – n’existe plus. Les pilotes ont souffert et souffrent de problèmes médicaux qui sont au moins en corrélation avec la vaccination COVID-19. Leur spectre de symptômes est large, allant jusqu’à la mort. Les pilotes qui signalent leur blessure risquent de perdre leur licence, leurs revenus et leur carrière tout en recevant peu ou pas de soutien de leurs syndicats et une invective de la part des employeurs des compagnies aériennes. Beaucoup de ces compagnies aériennes pensent qu’elles se sont indemnisées de toute responsabilité, affirmant cela dans les mêmes documents qui imposaient à leurs employés des mandats «pas de piqûre, pas de travail».

Les preuves des risques pour la santé du vaccin COVID-19, des irrégularités des essais cliniques, des mauvaises pratiques et de l’efficacité insignifiante continuent de s’accumuler. Les documents de Pfizer publiés en vertu de la FOIA, combinés à des organisations telles que la Food and Drug Administration (FDA, États-Unis), l’Agence de réglementation des médicaments et des soins de santé (MHRA, Royaume-Uni), Santé Canada et la documentation réglementaire de l’Agence européenne des médicaments (EMA) montrent l’innocuité et l’efficacité essentielles des informations ont été dissimulées au public et la portée de la surveillance réglementaire et des exigences en matière d’essais est inadéquate.

Pire encore, il ne semble y avoir aucune preuve que les régulateurs de l’aviation, les compagnies aériennes ou les syndicats aient effectué leur propre diligence raisonnable concernant les vaccins COVID-19 et l’impact sur la santé ou les performances des pilotes. Ceci est en totale contradiction avec les normes médicales aéronautiques existantes. Des questions existent autour de la compétence et d’une éventuelle négligence.

Le fait de ne pas s’attaquer à ce bassin versant médical potentiel rendra les compagnies aériennes et les syndicats complices d’un changement de culture qui a secoué le mantra de l’aviation « la sécurité d’abord, toujours ». Les compagnies aériennes et les syndicats représentés ont été encouragés à aider et avertis des répercussions désastreuses, à plusieurs reprises, par de nombreux signataires ci-dessous. À ce jour, il y a eu peu d’action significative et, dans de nombreux cas, rien d’autre que des murs de pierre et du silence.

Il y a un dicton dans l’aviation, « S’il y a un doute, il n’y a pas de doute. » Il y a un doute croissant sur les vaccinations COVID-19. Il ne devrait donc plus y avoir de doute dans l’aviation. La sécurité doit revenir au premier plan.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, les compagnies aériennes ci-dessous comptent parmi leur personnel des pilotes blessés par le vaccin et avec lesquels nos groupes de défense des pilotes sont en contact :

Jetstar Australie

Qantas Australie

Vierge Australie Australie

Air Canada Canada

Air Transat Canada

WestJet Canada

Air FranceFrance

Easy Jet France

HOPFrance

Lufthansa Allemagne

TUI Pays-Bas

KLM Pays-Bas

États-Unis d’Amérique

Delta États-Unis

JetBlue États-Unis

Sud-ouest des États-Unis

États-Unis

Frontière États-Unis

Alaska États-Unis

Esprit États-Unis

APPEL À L’ACTION

Les autorités de l’aviation civile telles que la Federal Aviation Administration, Transports Canada, l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni, l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne et l’Autorité de la sécurité de l’aviation civile de l’Australie doivent commencer à remplir leurs obligations réglementaires. La crise de la santé des pilotes doit être abordée publiquement par les compagnies aériennes et les représentants des syndicats pour rétablir la sécurité des vols à ce que nous connaissions autrefois. L’alliance soussignée de professionnels de l’aviation et de la médecine représente des milliers de pilotes dans plus de 30 compagnies aériennes mondiales, ainsi que plus de 17 000 médecins et scientifiques médicaux dans le monde entier. Nous réclamons ce qui suit :

Là où elle existe, la vaccination COVID-19 obligatoire pour les travailleurs de l’aviation doit être interrompue.

Un environnement permissif pour l’auto-déclaration doit être réaffirmé par les régulateurs et les compagnies aériennes.

Des examens médicaux aéronautiques approfondis et objectifs des pilotes et du personnel de cabine doivent être une priorité élevée. Celles-ci doivent être soutenues par le régulateur et devraient se concentrer sur les méfaits à forte prévalence qui se manifestent maintenant dans le grand public et dans nos équipages de conduite.

Les compagnies aériennes et les régulateurs détiennent des données sur la maladie et la suspension des certificats médicaux, y compris les symptômes et les causes. Ces données doivent être analysées par des tiers indépendants pour établir ou exclure la vaccination COVID-19 comme cause possible.

Flyers de la liberté au Royaume-Uni

Libre de voler – Canada

Flyers de la liberté aux États-Unis

Flyers de la liberté australienne

Navigants Libres – France

Luchtvaart Collectief – Hollande

Des avions de ligne pour l’humanité – Suisse

Alliance médicale internationale

Sommet mondial sur la Covid

Alliance canadienne des soins Covid

Health Advisory Recovery Team HART France

Alliance britannique pour la liberté médicale

Association des médecins et chirurgiens américains

Pete Chambers, US Special Ops Flight Surgeon – Affidavit

Un article financé par Big Pharma recommande de taxer les non vaccinés

Kit Knightly – Off-Guardian 17 mai 2022

Un nouvel article publié par le Centre for Business Taxation de l’Université d’Oxford discute – et finalement soutient – l’idée d’une taxe spéciale prélevée sur ceux qui refusent d’être « vaccinés » « Covid19 ».

Les auteurs de l’article soutiennent qu’une taxe liée aux vaccins serait « justifiée » car « les taxes sur les comportements jugés indésirables ne sont pas nouvelles ».

Et cela même si les « vaccins » causent de graves dommages à certaines personnes…

« Certains États adoptent des politiques qui peuvent entraîner des dommages graves dans des cas exceptionnels lorsqu’ils considèrent que les avantages l’emportent sur les coûts »

Oui, vous avez bien lu.

Ils proposent ensuite toutes sortes de moyens pour corriger ce « comportement indésirable », de l’imposition directe aux crédits d’impôt pour les vaccinés, en passant par les mandats vaccinaux et l’assurance Covid obligatoire pour les non vaccinés (ce qui n’est qu’une autre façon de dire « l’imposition ”).

Maintenant, c’est ici que nous pourrions – et normalement devrions – décomposer l’article paragraphe par paragraphe. Nous disséquons les arguments, incluons des données qu’ils ignorent, soulignons les erreurs logiques… vous savez, l’habituel.

Nous n’allons pas le faire aujourd’hui.

Nous pourrions souligner que le taux de mortalité par infection pour les «cas» de Covid est minuscule.

Ou que les soi-disant « vaccins » n’empêchent ni l’infection ni la transmission de la prétendue nouvelle maladie appelée « Covid19 ».

Nous pourrions nous lancer dans une discussion juridique sur les droits civils, le code de Nuremberg et la coercition médicale.

Mais nous n’allons rien faire de tout cela.

Parce que ça fait deux ans que ça dure et que la vie est vraiment trop courte. Nous en avons assez fait, les faits sont tous là pour quiconque se soucie suffisamment de les trouver.

Au lieu de cela, nous allons simplement citer la page « À propos » de l’Oxford Centre for Business Taxation, avec un peu d’emphase supplémentaire…

Le Center for Business Taxation a été créé en 2005 et a été initialement financé par des dons substantiels d’un grand nombre de membres du Hundred Group. Un certain nombre de ces entreprises et d’autres continuent de soutenir la CBT. Les donateurs au cours de l’année étaient AstraZeneca [et] GlaxoSmithKline Plc

Pour être clair, le Hundred Group est un groupe de pression qui travaille au nom de tous les membres du FTSE100.

GlaxoSmithKline est l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde et s’est associée au géant français Sanofi pour produire un vaccin Covid qui a rapporté aux entreprises des milliards de contrats d’approvisionnement, malgré le fait qu’il n’a pas encore été approuvé pour un usage public.

Si vous savez quoi que ce soit sur Covid, vous n’avez pas besoin que nous vous disions qui est AstraZeneca.

Le CBT – et donc le journal – sont financés par les grandes entreprises et les grandes sociétés pharmaceutiques.

Avons-nous vraiment besoin d’ajouter autre chose ?

LE PLAN – L’OMS PLANIFIE POUR 10 ANS DE PANDÉMIES DE 2020 À 2030.

LE PLAN montre que l’agenda officiel de l’Organisation mondiale de la santé prévoit dix ans de pandémies en cours, de 2020 à 2030. C’est ce que révèle une virologue de l’OMS, Marion Koopmans. Vous verrez également des preuves choquantes que la première pandémie a été planifiée et abondamment annoncée juste avant qu’elle ne se produise. Assurez-vous de regarder et de partager ceci partout.

Plus d’informations, et pour voir tous les documents présentés dans LE PLAN, rendez-vous sur : https://www.stopworldcontrol.com/proof

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS également travesti, a ses origines dans un groupe terroriste éthiopien. Front de libération du peuple du Tigré

