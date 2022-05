44 821 morts 4 351 483 blessés suite aux vaccins COVID-19 dans la base de données européenne des effets indésirables

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 44 821 décès et 4 351 483 blessures suite à des injections de cinq injections COVID-19 expérimentales :

VACCIN COVID-19 À ARNM DE MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNM DE PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

VACCIN COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 972 105) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 21 mai 2022.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 21 070 décès et 2 207 919 blessés au 21/05/2022

67 512 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 303 décès

78 229 Troubles cardiaques incl. 3 061 décès

694 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 63 décès

29 164 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 16 décès

2 801 Troubles endocriniens incl. 10 décès

32 801 Affections oculaires incl. 54 décès

161 894 Affections gastro-intestinales incl. 837 décès

550 894 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 5 821 décès

2 542 Affections hépatobiliaires incl. 121 décès

24 583 Troubles du système immunitaire dont 134 décès

123 754 Infections et infestations incl. 2 182 décès

41 268 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 441 décès

53 565 Enquêtes incl. 582 décès

14 151 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 368 décès

253 409 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 287 décès

2 466 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 241 décès

348 167 Affections du système nerveux, y compris 2 266 décès

3 188 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 85 décès

301 Problèmes de produit incl. 4 décès

39 004 Troubles psychiatriques incl. 242 décès

8 112 Troubles rénaux et urinaires incl. 312 décès

95 775 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 8 décès

92 246 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 2 233 décès

98 876 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 185 décès

5 415 Situation sociale incl. 27 décès

25 013 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 251 décès

52 095 Affections vasculaires incl. 936 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm SPIKEVAX/ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 11 916 décès et 720 662 blessés au 21/05/2022

19 456 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 134 décès

24 903 Troubles cardiaques incl. 1 315 décès

224 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 15 décès

8 515 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

741 Troubles endocriniens incl. 6 décès

9 632 Affections oculaires incl. 36 décès

57 258 Affections gastro-intestinales incl. 451 décès

190 630 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 850 décès

968 Affections hépatobiliaires incl. 64 décès

8 062 Affections du système immunitaire dont 39 décès

31 759 Infections et infestations incl. 1089 décès

10 916 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 215 décès

15 827 Enquêtes incl. 405 décès

5 813 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 282 décès

89 472 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 238 décès

860 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 92 décès

118 849 Troubles du système nerveux incl. 1 146 décès

1 032 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 13 décès

120 Problèmes de produit incl. 3 décès

11 834 Troubles psychiatriques incl. 193 décès

3 818 Troubles rénaux et urinaires incl. 230 décès

19 671 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

29 456 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 264 décès

37 258 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 107 décès

2 747 Situation sociale incl. 45 décès

5 716 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 218 décès

15 125 Affections vasculaires incl. 449 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 8 958 décès et 1 267 883 blessés au 21/05/2022

14 856 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 320 décès

23 037 Troubles cardiaques incl. 946 décès

269 ​​Affections congénitales familiales et génétiques incl. 10 décès

14 620 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 7 décès

784 Troubles endocriniens incl. 6 décès

21 601 Troubles oculaires incl. 33 décès

114 466 Affections gastro-intestinales incl. 474 décès

337 830 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 084 décès

1 154 Affections hépatobiliaires incl. 80 décès

6 407 Troubles du système immunitaire, y compris 44 décès

54 461 Infections et infestations incl. 745 décès

14 617 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 219 décès

30 652 Enquêtes incl. 223 décès

14 191 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 142 décès

182 458 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 188 décès

854 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 50 décès

252 545 Troubles du système nerveux incl. 1 298 décès

698 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 22 décès

205 Problèmes de produit incl. 1 décès

22 791 Troubles psychiatriques incl. 78 décès

4 703 Troubles rénaux et urinaires incl. 91 décès

18 099 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

44 746 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 200 décès

56 079 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 77 décès

2 221 Situation sociale incl. 10 décès

2 869 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 39 décès

30 670 Affections vasculaires incl. 568 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 877 décès et 152 918 blessés au 21/05/2022

1 529 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 65 décès

3 353 Troubles cardiaques incl. 244 décès

55 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 2 décès

1 688 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

135 Troubles endocriniens incl. 2 décès

2 012 Affections oculaires incl. 12 décès

10 769 Affections gastro-intestinales incl. 106 décès

41 462 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 816 décès

191 Affections hépatobiliaires incl. 17 décès

713 Affections du système immunitaire, y compris 11 décès

12 281 Infections et infestations incl. 246 décès

1 425 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 31 décès

7 093 Enquêtes incl. 154 décès

950 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 77 décès

19 497 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 63 décès

123 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 11 décès

26 795 Troubles du système nerveux incl. 274 décès

110 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

34 Problèmes liés au produit

2 205 Troubles psychiatriques incl. 31 décès

666 Troubles rénaux et urinaires incl. 43 décès

3 864 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

5 401 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 358 décès

4 636 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 13 décès

546 Situation sociale incl. 7 décès

1 119 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 96 décès

4 266 Affections vasculaires incl. 188 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 NUVAXOVID (NVX-COV2373) de Novavax : 0 décès et 2 101 blessés au 21/05/2022

44 Affections hématologiques et du système lymphatique

116 Affections cardiaques

26 Affections de l’oreille et du labyrinthe

1 Troubles endocriniens

46 Affections oculaires

154 Affections gastro-intestinales

463 Troubles généraux et anomalies au site d’administration

3 Affections hépatobiliaires

8 Troubles du système immunitaire

102 Infections et infestations

19 Lésions, empoisonnements et complications procédurales

57 Enquêtes

13 Troubles du métabolisme et de la nutrition

275 Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

2 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes)

373 Troubles du système nerveux

1 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales

1 Problèmes liés au produit

36 Affections psychiatriques

11 Troubles rénaux et urinaires

39 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

105 Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

142 Affections de la peau et du tissu sous-cutané

3 Circonstances sociales

9 Actes chirurgicaux et médicaux

52 Affections vasculaires

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données américaine VAERS et le système UK Yellow Card. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News