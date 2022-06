INFANTICIDE : 10 millions de bébés et de tout-petits ciblés pour être abattus par l’administration Biden avec des injections à ARNm Pfizer et Moderna

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Le programme de réduction de la population de vaccins COVID-19 entre maintenant dans sa phase finale, car la Maison Blanche vient d’annoncer qu’elle a acheté 10 millions de doses de vaccins COVID-19 à ARNm Pfizer et Moderna qui sont devenus disponibles aujourd’hui pour les 50 États à acheter en préparation pour injecter les bébés et les tout-petits âgés de 6 mois à 5 ans dans les prochaines semaines.

Et comme la FDA n’a même pas encore organisé de réunion de comité consultatif, et encore moins délivré d’autorisations d’utilisation d’urgence pour ce groupe d’âge, l’achat et la distribution de ces injections mortelles prouvent une fois de plus que la FDA ne fait qu’approuver tout ce que l’industrie pharmaceutique veut.

Et je peux vous garantir que les 50 gouverneurs permettront à cet infanticide de se produire dans leurs États, en permettant à des parents stupides et ignorants de tenter d’abuser et d’assassiner leurs enfants.

Donc, pour vous tous « conservateurs » qui venez continuellement sur ce site et essayez de présenter votre cas qu’il y a de « bons » gouverneurs qui s’opposent à Big Pharma, comme Ron DeSantis ou Kristi Noem qui sont fréquemment mentionnés dans les commentaires ici, s’il vous plaît, arrêtez, car ces gouverneurs sont des marionnettes au service de Big Pharma et ils ont déjà du sang sur les mains pour avoir permis que ces injections mortelles soient injectées à des enfants de plus de 5 ans, alors qu’ils ont le pouvoir et l’autorité politique pour mettre fin à cette maltraitance d’enfants dans leur Etat.

Mais le faire reviendrait à sacrifier leur carrière politique, et ils accordent évidemment plus d’importance à leur carrière qu’à la vie des enfants de leur État.

TOUS LES GOUVERNEURS des États-Unis sont coupables d’avoir participé au meurtre et à la destruction de la vie de ces précieux enfants, même s’ils prétendent être « pro-vie ».

Ils ne méritent pas nos éloges, mais devraient être arrêtés et condamnés par un tribunal, puis faire face à une exécution publique.

Ashish Jha: Les vaccins COVID-19 pour les enfants de 5 ans et moins pourraient commencer dès le 21 juin

Par Robert King

FierceHealthcare

Les vaccins COVID-19 pour les enfants de moins de 5 ans devraient être disponibles à partir du 21 juin si les doses sont autorisées par le gouvernement fédéral, a déclaré Ashish Jha, M.D., coordinateur de la réponse COVID-19 à la Maison Blanche.

Jha a déclaré lors d’un briefing à la Maison Blanche jeudi que des conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) tiendront une réunion du comité les 14 et 15 juin sur les demandes de Pfizer et Moderna pour les vaccins destinés aux enfants de moins de cinq ans.

« Nous attendons une décision de la FDA peu de temps après la réunion [du comité consultatif] », a déclaré Jha.

Il a ajouté que les Centers for Disease Control and Prevention tiendront leur propre réunion consultative sur la question et que la directrice Rochelle Walensky, M.D., prendra une décision finale sur sa propre recommandation.

« Nous savons que de très nombreux parents sont impatients de faire vacciner leurs plus jeunes enfants et il est important de bien faire les choses », a déclaré Jha. « C’est ce que ce processus a été tout au sujet. »

Il a déclaré que dès que la FDA accorderait une autorisation d’urgence, le gouvernement fédéral enverrait des doses à des sites à travers le pays.

« Nous avons beaucoup d’approvisionnement en vaccins Pfizer et Moderna », a ajouté Jha. «Nous allons mettre 10 millions de doses à la disposition des États, des pharmacies et des centres de santé communautaires et des entités fédérales pour les commander dans un premier temps. Dès demain, les États pourront commencer à passer leurs commandes.

Le gouvernement fédéral souhaite que les États accordent la priorité à la distribution des doses aux prestataires desservant des sites hautement prioritaires, tels que ceux qui distribuent aux enfants à haut risque. Le gouvernement souhaite également que les États accordent la priorité aux sites potentiels à volume élevé tels que les hôpitaux pour enfants.

« Nous construisons ce programme pour répondre aux besoins spécifiques de ce groupe d’âge spécifique », a-t-il déclaré. « Nous nous attendons à ce que la grande majorité de ces enfants soient vaccinés par leurs prestataires de soins primaires. »

Source.

Arrêtez-vous devant l’Éternel et attendez-le patiemment; ne vous inquiétez pas lorsque les hommes réussissent dans leurs voies, lorsqu’ils réalisent leurs plans méchants. Abstenez-vous de la colère et détournez-vous de la colère; ne vous inquiétez pas, cela ne mène qu’au mal. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l’Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus; bien que vous les cherchiez, ils ne seront pas trouvés. Mais les doux hériteront de la terre et jouiront d’une grande paix. Les méchants complotent contre les justes et grincent des dents contre eux ; mais le Seigneur se moque des méchants, car il sait que leur jour vient. (Psaumes 37:7-13)

https://www.bitchute.com/embed/fK3i0JRZE3RL/

https://www.bitchute.com/embed/IQBwdBdCt7d6/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News