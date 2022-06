Les données officielles du gouvernement enregistrent 74 783 décès et 5 830 235 blessures suite aux vaccins COVID-19 aux États-Unis et en Europe

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La base de données des effets indésirables des médicaments de l’Agence européenne des médicaments (EMA) signale désormais 45 752 décès et 4 522 307 blessures suite aux vaccins COVID-19, tandis que le système d’enregistrement des événements indésirables des vaccins (VAERS) des États-Unis signale désormais 29 031 décès et 1 307 928 blessures suite à COVID-19. 19 vaccins. (Source.)

Nous savons que, aussi énormes que soient ces chiffres qui sont des statistiques officielles du gouvernement, ils ne représentent qu’une très petite fraction du nombre total de décès et de blessures subis par ceux qui ont choisi de se faire vacciner contre la COVID-19 au cours des 18 derniers mois.

L’année dernière, le Dr Jessica Rose a effectué une analyse complète pour déterminer le «facteur sous-déclaré» dans le VAERS et a proposé 41X, ce qui signifie que les données enregistrées pour les effets indésirables des vaccins COVID-19 dans le VAERS devaient être multipliées par 41 pour obtenir des chiffres plus précis. Voir:

Cependant, maintenant que plus de temps s’est écoulé depuis la réalisation de cette étude, beaucoup pensent que 41X est nettement trop bas et devrait être plus proche de 100X, qui est le nombre précédemment utilisé sur la base d’un rapport de 2011 de Harvard Pilgrim Health Care, Inc. . pour le Département américain de la santé et des services sociaux (HHS).

Bien que 25 % des patients ambulatoires subissent un événement indésirable lié aux médicaments, moins de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et 1 à 13 % des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même, moins de 1 % des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés. Les faibles taux de signalement empêchent ou ralentissent l’identification des médicaments et vaccins « problématiques » qui mettent en danger la santé publique. De nouvelles méthodes de surveillance des effets indésirables des médicaments et des vaccins sont nécessaires. (Source.)

Plus tôt cette semaine, Albert Benavides, qui télécharge les données du VAERS chaque semaine et en fait rapport, m’a contacté et m’a informé que le VAERS supprimait de nombreux enregistrements de vaccins COVID-19, et que cela dure depuis 10 semaines maintenant. Il avait trouvé plus de 20 000 enregistrements purgés du VAERS.

Bien que ces agences gouvernementales de santé soient tenues par la loi de publier ces réactions indésirables aux vaccins COVID-19, il est clair qu’elles essaient de cacher ces chiffres au public. Tout cela est accessible au public, mais pas un seul média d’entreprise n’a jamais rendu compte de ces données, seulement les médias alternatifs.

Donc, si nous prenons les données accessibles au public du VAERS et de l’EMA européenne et multiplions par 100, ce serait le nombre réel d’événements indésirables suite aux vaccins COVID-19 : 7 478 300 décès et 583 023 500 blessures en Europe et aux États-Unis.

Existe-t-il des preuves disponibles pour corroborer ce genre de nombre de personnes décédées et blessées à cause des vaccins COVID-19 ?

Oh oui, il y en a certainement !

L’ancien gestionnaire de fonds Blackrock, Edward Dowd, a été l’un des premiers à tirer la sonnette d’alarme concernant l’augmentation massive des versements des prestations d’assurance-vie et d’assurance maladie en février de cette année (2022), alors que les compagnies d’assurance ont commencé à rendre compte de leurs bénéfices à partir de 2021, l’année les vaccins COVID-19 ont été déployés. Voici une interview qu’il a faite avec Kristi Leigh.

https://odysee.com/$/embed/BlackRock-Portfolio-Manager-Edward-Dowd-Interview/f61f1d197886626649843a6553e01af3af19f60d?r=HG7gRzUUmuVtXmrkAZ2znX6Zrqk28BbG

Et voici une interview plus récente du début du mois (juin 2022) avec le New American.

Nous avons également publié il y a environ une semaine un article de Margaret Menge rapportant qu’une augmentation de 163 % des prestations de décès a été versée pour les polices d’assurance-vie collective par la 5e plus grande compagnie d’assurance-vie aux États-Unis en 2021.

Cela crée d’énormes pénuries de ressources humaines dans l’économie alors que l’ensemble du système financier se dirige vers un effondrement.

Et pourtant, presque personne dans les médias, pas même beaucoup dans les médias alternatifs, n’aborde le fait que cette pénurie de main-d’œuvre est due aux décès et blessures massifs dus aux vaccins COVID.

Bien que la plupart des aliments que je consomme proviennent de ma propre entreprise, je vais encore de temps en temps en ville et je visite une épicerie locale pour faire le plein de certains articles, et ces dernières semaines, il a été extrêmement difficile de vérifier , car le magasin a eu beaucoup de mal à garder ses employés, et nombre de ses employés sont fréquemment malades.

Hier, j’attendais de passer à la caisse et le gérant du magasin s’est présenté pour aider avec les longues files d’attente à la caisse. Auparavant, lorsque je faisais mes achats dans ce magasin en particulier, la façon standard dont les gens de la caisse commençaient la caisse était de me demander : « Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez ? »

Ils ne posent plus cette question. En fait, il y avait un produit particulier que j’avais l’habitude de stocker et que je n’avais pas vu lors de mes deux dernières visites au magasin, et j’en ai parlé au responsable qui me vérifiait, et il a dit : « Nous ne ne savons même plus pourquoi certaines choses sont en rupture de stock, et nous n’avons aucune idée de quand elles pourraient être réapprovisionnées.

Cette situation ne va pas s’améliorer de sitôt, c’est certain. Où trouvera le futur travail, lorsque les vaccins COVID-19 auront un meilleur taux de réussite pour provoquer des fausses couches que la pilule abortive (voir : 82 % des femmes enceintes recevant le vaccin COVID ont des fausses couches – plus que la pilule abortive), et maintenant une étude a montré que les hommes deviennent également stériles après avoir reçu des vaccins COVID-19.

Il se passe rarement un jour où je n’entends pas quelqu’un dans mon cercle d’amis et de famille rapporter qu’une personne qu’il connaît est maintenant décédée « subitement ».

Quand les masses prendront-elles conscience du fait que leurs gouvernements et Big Pharma ont un programme, un programme très diabolique, pour réduire la population mondiale qui a maintenant un an et demi ?

Et quand ils se réveilleront enfin, sera-t-il trop tard ? Seront-ils assis dans un camp de la FEMA quelque part en espérant que le gouvernement leur donnera assez de nourriture pour rester en vie ?

45 752 morts et 4 522 307 blessés à EudraVigilance

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 45 752 décès et 4 522 307 blessures suite à des injections de cinq injections expérimentales de COVID-19 :

VACCIN COVID-19 À ARNM MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNM PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

VACCIN COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (2 050 686) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 18 juin 2022.

Total des réactions pour le vaccin ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 21 547 décès et 2 323 392 blessés au 18/06/2022

69 972 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 310 décès

81 446 Troubles cardiaques incl. 3 125 décès

722 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 65 décès

30 215 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 17 décès

2 952 Troubles endocriniens incl. 12 décès

34 051 Affections oculaires dont 54 décès

166 464 Troubles gastro-intestinaux incl. 854 décès

588 417 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 5 906 décès

2 642 Affections hépatobiliaires incl. 123 décès

25 547 Troubles du système immunitaire dont 137 décès

147 268 Infections et infestations incl. 2 236 décès

42 192 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 467 décès

55 700 Enquêtes incl. 598 décès

14 726 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 373 décès

262 752 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 301 décès

2 623 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 257 décès

360 731 Affections du système nerveux, y compris 2 314 décès

3 264 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 84 décès

312 Problèmes de produit incl. 4 décès

40 705 Troubles psychiatriques incl. 247 décès

8 448 Troubles rénaux et urinaires incl. 321 décès

98 706 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 8 décès

95 746 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 2 291 décès

102 640 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 194 décès

5 861 Situation sociale incl. 27 décès

25 600 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 264 décès

53 690 Affections vasculaires incl. 958 décès

Total des réactions pour le vaccin ARNm SPIKEVAX/ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 12 102 décès et 745 265 blessés au 18/06/2022

20 039 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 136 décès

25 582 Troubles cardiaques incl. 1 337 décès

233 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 15 décès

8 839 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

771 Troubles endocriniens incl. 6 décès

9 945 Affections oculaires incl. 39 décès

58 834 Affections gastro-intestinales incl. 460 décès

197 246 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 880 décès

992 Affections hépatobiliaires incl. 66 décès

8 419 Affections du système immunitaire, y compris 40 décès

32 741 Infections et infestations incl. 1 109 décès

11 168 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 219 décès

16 358 Enquêtes incl. 408 décès

5 983 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 286 décès

92 801 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 240 décès

898 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 100 morts

122 674 Affections du système nerveux, y compris 1 173 décès

1 050 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 13 décès

121 Problèmes de produit incl. 3 décès

12 274 Troubles psychiatriques incl. 195 décès

3 927 Troubles rénaux et urinaires incl. 233 décès

20 436 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

30 396 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 292 décès

38 722 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 109 décès

2 943 Situation sociale incl. 45 décès

6 338 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 221 décès

15 535 Affections vasculaires incl. 460 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 9 097 décès et 1 291 108 blessés au 18/06/2022

15 049 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 320 décès

23 361 Troubles cardiaques incl. 963 décès

272 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 10 décès

14 778 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

801 Troubles endocriniens incl. 6 décès

21 903 Affections oculaires incl. 33 décès

116 165 Affections gastro-intestinales incl. 491 décès

344 939 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 106 décès

1 172 Affections hépatobiliaires incl. 81 décès

6 518 Affections du système immunitaire, y compris 46 décès

55 271 Infections et infestations incl. 758 décès

14 855 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 221 décès

31 590 Enquêtes incl. 225 décès

14 421 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 146 décès

186 255 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 192 décès

878 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 52 décès

257 170 Affections du système nerveux, y compris 1 311 décès

701 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 21 décès

205 Problèmes de produit incl. 1 décès

23 246 Troubles psychiatriques incl. 80 décès

4 771 Troubles rénaux et urinaires incl. 95 décès

18 231 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

45 365 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 219 décès

56 886 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 76 décès

2 330 Situation sociale incl. 10 décès

2 990 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 40 décès

30 985 Affections vasculaires incl. 583 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 3 006 décès et 159 677 blessés au 18/06/2022

1 604 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 66 décès

3 588 Troubles cardiaques incl. 252 décès

57 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 2 décès

1 779 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

146 Troubles endocriniens incl. 2 décès

2 143 Troubles oculaires dont 16 décès

11 193 Troubles gastro-intestinaux incl. 116 décès

43 048 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 842 décès

203 Affections hépatobiliaires incl. 19 décès

757 Affections du système immunitaire, y compris 12 décès

12 576 Infections et infestations incl. 252 décès

1 515 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 34 décès

7 424 Enquêtes incl. 160 décès

1 011 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 82 décès

20 360 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 68 décès

136 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 12 décès

27 985 Affections du système nerveux incl. 290 décès

119 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

35 Problèmes liés au produit

2 369 Troubles psychiatriques incl. 34 décès

703 Troubles rénaux et urinaires incl. 48 décès

3 994 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

5 736 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 375 décès

4 962 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 16 décès

635 Situation sociale incl. 7 décès

1 157 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 99 décès

4 442 Affections vasculaires incl. 192 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 NUVAXOVID (NVX-COV2373) de Novavax : 0 décès et 2 748 blessés au 18/06/2022

65 Affections hématologiques et du système lymphatique

154 Affections cardiaques

31 Affections de l’oreille et du labyrinthe

1 Troubles endocriniens

51 Affections oculaires

201 Affections gastro-intestinales

626 Troubles généraux et anomalies au site d’administration

3 Affections hépatobiliaires

13 Affections du système immunitaire

152 Infections et infestations

21 Blessures, empoisonnements et complications procédurales

69 Enquêtes

15 Troubles du métabolisme et de la nutrition

358 Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

1 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes)

495 Troubles du système nerveux

2 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales

1 Problèmes liés au produit

40 Affections psychiatriques

14 Troubles rénaux et urinaires

46 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

134 Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

180 Affections de la peau et du tissu sous-cutané

3 Circonstances sociales

14 Actes chirurgicaux et médicaux

58 Affections vasculaires

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Voici quelques histoires pour mettre des visages sur ces statistiques froides et dures. La plupart de ces décès sont maintenant signalés dans les médias d’entreprise sous le nom de « SADS » (syndrome de mort subite de l’adulte) ou « SIDS » (syndrome de mort subite du nourrisson).

Ils refusent de publier leur statut de vaccination COVID-19 dans la plupart des cas, et il faut le trouver sur leurs comptes de médias sociaux, où ils se vantent généralement d’avoir reçu les coups mortels, tout en ridiculisant ceux qui s’y opposent.

Heureusement, il reste encore quelques-uns d’entre nous « idiots » anti-vaxx qui n’ont pas pris les photos pour que nous puissions publier leurs nécrologies.

