Après la menace Poutine : New York se prépare à une attaque nucléaire

Oh quoi encore, jusqu’à présent, toutes les menaces de bombes nucléaires étaient du bluff, mais c’est votre tactique qu’à un moment donné, si vous devenez sérieux, personne ne réagit, nous devons être vigilants !! e.

Encore et encore, Poutine menace d’une attaque nucléaire contre l’Occident. Désormais, la ville de New York explique dans une vidéo comment procéder en cas d’urgence.

Avec seulement quatre missiles, Vladimir Poutine devrait être en mesure de réduire les côtes américaines en décombres – le patron du Kremlin a menacé de le faire en mai dernier. Les actions des autorités de New York montrent à quel point les États-Unis prennent désormais ce danger au sérieux. Une vidéo explique à la population ce qu’il faut faire en cas d’attaque nucléaire.

Dans le clip d’une minute et demie, une porte-parole de la ville demande aux citoyens de suivre les trois règles les plus importantes : s’abriter, rester à l’intérieur et se laver les mains. Ensuite, elle déclare: « Ne sortez pas tant que les autorités n’ont pas clairement indiqué que c’était sûr! »

Cependant, la vidéo a été vivement critiquée dans le monde entier sur Twitter comme « alarmiste ». « La probabilité qu’un incident nucléaire se produise à New York est très faible », a déclaré l’agence d’intervention d’urgence de la ville au New York Post. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, a déclaré le maire Adams.

https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/nach-putin-drohung-new-york-bereitet-sich-auf-atomangriff-vor/524414699

🇺🇸 John Bolton : « En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d’État – pas ici mais, vous savez, … »

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton : « En tant que personne qui a aidé à planifier un coup d’État – pas ici mais, vous savez, ailleurs – cela demande beaucoup de travail. Ce n’est pas ce que [Trump] a fait. »