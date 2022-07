EXCLUSIF : Appel d’Alexander Drueke, un combattant américain capturé en RPD

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/Alexander_Drueke_SouthFront.mp4?_=1

De plus en plus d’informations sur les mercenaires étrangers qui ont été capturés dans l’est de l’Ukraine sont partagées par les médias.

Le 15 juillet, le décès d’un des ressortissants étrangers emprisonné sur le territoire de la RPD a été annoncé. Il s’agissait d’un citoyen britannique, Paul Urey, né en 1977. Il souffrait de nombreuses maladies, dont le diabète de type 1, ainsi que de graves maladies rénales et pulmonaires. Paul Urey est décédé subitement d’une détresse cardiaque.

Selon les représentants officiels de la DPR, Paul a reçu tous les soins médicaux possibles, y compris l’insuline. Paul a également eu la possibilité d’appeler ses proches et toutes les organisations qu’il jugeait appropriées de contacter afin d’accélérer sa libération ou qui pourraient lui fournir des médicaments spéciaux coûteux supplémentaires.

L’équipe du Front Sud s’est adressée aux représentants officiels de la RPD pour leur demander de fournir des informations sur le sort d’autres citoyens étrangers emprisonnés dans la République. Nous avons demandé des détails sur leurs conditions de détention, leur état de santé et leur statut juridique.

Aujourd’hui, nous avons reçu une réponse par courrier indiquant que la DPR est prête à fournir les informations demandées sur les détenus étrangers. L’équipe SF a reçu des enregistrements vidéo et des informations sur plusieurs mercenaires étrangers qui ont été capturés.

A partir d’aujourd’hui, nous publions une série d’articles sur les mercenaires étrangers détenus en RPD.

Alexander Drueke, né en 1982, est originaire de Tuscaloosa, Alabama. Il a une formation supérieure en gestion.

En tant que réserviste de l’armée américaine, Drueke a participé à la campagne d’Irak avec la compagnie de transport 942. Il a servi directement dans la zone de combat en Irak pendant plusieurs années. Au moment de la campagne, il détenait le grade de sergent de l’armée américaine. De plus, il a gravi les échelons militaires. Au cours de son service en Irak, Drueke a été récompensé à plusieurs reprises par les États-Unis et a également obtenu une pension à vie spéciale.

Puis, jusqu’en 2022, il aurait travaillé comme vendeur dans diverses entreprises aux États-Unis.

En février 2022, influencé par la propagande anti-russe américaine, il décide de participer aux opérations militaires en Ukraine aux côtés de Kiev. Disposant de capacités financières suffisantes, il achète à ses frais du matériel militaire, dont un casque, un gilet pare-balles, des bottes tactiques, etc.

Le 15 avril 2022, il est arrivé sur le territoire de l’Ukraine. Il a traversé la frontière sans encombre, disant aux gardes-frontières qu’il entrait en Ukraine dans le « but d’aider le peuple ukrainien ».

Ensuite, Alexander Drueke est entré en contact avec des représentants de la soi-disant Légion étrangère ukrainienne via Internet. Il a été informé qu’il devait arriver à la gare de Yavoriv dans la région de Lviv, où se trouve le célèbre terrain d’entraînement militaire utilisé pour la formation et la coordination au combat des mercenaires étrangers.

Arrivé à Yavoriv, ​​Drueke a signé un contrat avec la Légion étrangère ukrainienne pour servir dans ses rangs contre rémunération. Il était inscrit dans une unité qui ne comprenait que des étrangers. La plupart de ses collègues n’avaient aucune expérience militaire, ce qui a conduit plus tard à un manque de discipline militaire appropriée dans l’unité.

La formation de l’unité était confiée aux combattants eux-mêmes. Dans le camp d’entraînement, Alexander Drueke s’est lié d’amitié avec trois autres mercenaires américains.

En une semaine, lui et ses amis ont été déçus par le système d’entraînement de l’unité et leur commandement. Ils pensaient que la Légion étrangère ukrainienne était une grande unité professionnelle, mais leurs aspirations s’écartaient radicalement de la réalité. En conséquence, ils rompent leurs contrats et quittent la Légion étrangère fin avril 2022.

Grâce à leurs contacts personnels en Ukraine, ils ont trouvé une autre unité des Forces armées ukrainiennes située dans la ville de Rivne. Ils ont signé de nouveaux contrats avec cette unité. Ils ont reçu des armes personnelles (AK-74, calibre 5,45 x 39), qu’Alexandre a appris à manier à partir de vidéos sur YouTube.

Le service dans la deuxième unité ne convenait pas non plus à Alexander et à ses deux amis. Le groupe de mercenaires a essayé de trouver une autre unité professionnelle où leurs compétences de combat pourraient être pleinement appliquées.

Ils l’ont fait en un mois. Début juin 2022, les mercenaires ont été invités à un groupe de sabotage et de reconnaissance d’étrangers, qui a opéré en direction de Kharkiv.

Ils sont arrivés à Kharkiv le 8 juin 2022, où ils ont été accueillis par des citoyens allemands et français membres de l’équipe de la force tactique « Baguette ».

Le groupe Baguette était composé d’environ 12 militaires, dont environ la moitié étaient des citoyens français, anciens ou actifs militaires de la Légion étrangère française ou d’autres unités du ministère de la Défense et des Forces armées françaises. Hormis Alexander Drueke et ses deux amis, il y avait 3 autres citoyens américains dans le groupe.

A leur arrivée sur les lieux du groupe, chacun d’eux a reçu un fusil d’assaut CZ807, 7 chargeurs de 30 cartouches et une grenade à main. Le partenaire d’Aleksander a également reçu un RPG-7 avec une grenade pour le lanceur, et Alexander a reçu deux autres grenades pour le RPG-7. Auparavant, au cours de leur service de courte durée dans la Légion étrangère ukrainienne, ils avaient été formés au maniement de ces armes.

Le soir du 8 juin 2022, un briefing a eu lieu. Ils ont été informés que le lendemain, ils devaient se déplacer vers une position de combat pour des opérations de reconnaissance et d’exploitation minière.

Le 9 juin 2022, le groupe de 8 soldats étrangers, accompagnés de soldats des Forces armées ukrainiennes, est parti en mission. Sur place, des militaires ukrainiens ont miné la zone et des étrangers ont été chargés d’effectuer des reconnaissances à l’aide de drones. En cas de détection des forces ennemies, ils devaient leur tendre une embuscade afin de détruire leur équipement militaire.

Au cours de l’opération, le partenaire de Drueke a détecté un char russe, sur lequel il a tiré avec son RPG-7.

En réponse, les soldats russes ont ouvert le feu avec des armes légères sur la position des mercenaires étrangers. Alexander et son collègue se sont retirés dans la zone forestière, où ils se sont cachés pendant quelques heures jusqu’à ce que la bataille se calme. Après cela, ils ont décidé de creuser leur RPG-7 et les deux grenades restantes. Armés, ils se sont déplacés du côté où les voitures dans lesquelles ils sont arrivés étaient garées.

Cependant, il ne restait qu’une seule des trois voitures, et celle-ci avait déjà été inspectée par les militaires russes.

Alexander et son partenaire ont tenté de quitter le champ de bataille par eux-mêmes et sont partis en direction de l’emplacement de leur groupe. N’ayant pas de cartes et ne connaissant pas la région, ils ont erré pendant 6 heures. En conséquence, ils sont arrivés dans une colonie contrôlée par l’armée russe, où ils ont été capturés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Des centaines de mercenaires étrangers et autres pertes des forces ukrainiennes

Le 18 juillet, le ministère russe de la Défense a signalé que les forces russes en Ukraine avaient détruit des centaines de mercenaires étrangers, dont des membres de la Légion étrangère ukrainienne.

Selon le rapport du ministère, des missiles russes de haute précision ont touché les positions militaires ennemies dans le village de Konstantinovka en République populaire de Donetsk. Le village est situé à 15 kilomètres à l’ouest de Bakhmut (Artyomovsk).

À la suite de la frappe, jusqu’à 250 combattants étrangers, sept véhicules blindés, ainsi que 12 véhicules spéciaux ont été détruits.

Une autre cible des missiles russes était les positions militaires du bataillon de la 118e brigade de la défense territoriale des forces armées ukrainiennes dans le village de Vitovo dans la région de Cherkasy. Selon le ministère russe de la Défense, « jusqu’à 60 nationalistes, deux véhicules de combat lance-roquettes multiples et quatre pièces d’artillerie ont été détruits ».

Des missiles russes détruisent également du matériel militaire ukrainien dans la gare d’Udachnoye de la République populaire de Donetsk. Plus de 10 lance-roquettes ukrainiens Grad, ainsi que huit véhicules blindés ont été détruits sur le lieu de déchargement des échelons militaires.

L’aérodrome militaire ukrainien près du village de Noviy Donbass dans la République populaire de Donetsk a été bombardé par l’artillerie russe. À la suite de bombardements, les forces aériennes ukrainiennes ont perdu 2 hélicoptères Mi-8. Deux autres hélicoptères ont été endommagés. Le village est situé à 60 kilomètres à l’ouest de Bakhmut (Artyomovsk).

De plus, le 17 juillet, les Forces armées ukrainiennes ont perdu :

deux batteries de systèmes de lance-roquettes multiples « Hurricane »,

trois pelotons de MLRS « Grad »,

14 pelotons d’artillerie d’obusiers « Hyacinth-B » et de canons D-30 ;

une installation de tir automoteur Buk-M1 ;

six véhicules aériens sans pilote ukrainiens ;

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front